Пока лидирующий квартет РПЛ в лице «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА до сих пор не вышел из зимней спячки, пробуксовывая как в чемпионате, так и в Кубке России, столичное «Динамо» разбирается с оппонентами одной левой, оформив три разгромных виктории кряду. Неужели «бело-голубых» тянул на дно экс-главный наставник Валерий Карпин и только назначение Ролана Гусева позволило сбросить оковы?

Шашки наголо

Вокруг «Динамо» на протяжении летне-осенней части сезона весь футбольный контекст отходил на задний план из-за регулярных скандалов, закулисных интриг и тренерских рокировок. Отставка Валерия Георгиевича назревала, и наконец 17 ноября стороны расстались по обоюдному согласию, сделав хорошую мину при плохой игре и сославшись на загруженность 57-летнего специалиста во главе сборной России.

Далеко в поисках нового рулевого боссы московского коллектива не стали ходить, отдав бразды правления проверенному варианту — Ролану Гусеву, за плечами которого фигурировал непродолжительный опыт руководства главной командой с мая по июнь 2025. Стартовал на выжженной земле исполняющий обязанности со скрипом, одержав одну победу в четырех встречах во всех турнирах.

Рисунок игры «бело-голубых» в данных поединках взял вверх над скомканными результатами, что добавило авансов Ролану Александровичу в глазах правящей верхушки клуба, которая в конце минувшего года избавила менеджера от нестабильной приставки «и. о.» и наградила его званием главного тренера.

Зимние сборы «Динамо» провело в теплом климате Объединенных Арабских Эмиратов, устроив матчи с китайскими визави («Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду Жунчэн») и междусобойчик с российскими коллективами («Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Уралом»). Гусев во время паузы не требовал от функционеров столичного клуба масштабных вливаний, ограничившись лишь трансфером Давида Рикардо для усиления оборонительной линии.

Ролан Гусев fcdynamo.ru

В контрольных спаррингах дружине 48-летнего наставника удалось соблюсти идеальный баланс, потерпев три поражения и отпраздновав три триумфа. Среди партнеров по команде выделились нападающий Иван Сергеев, забивший 3 гола, и правый защитник Хуан Касерес, бороздивший всю бровку и запомнившийся двумя ассистами благодаря постоянным подключениям в атаку.

Фундамент, заложенный на сборах, включая схему 4-2-3-1, Ролан Александрович успешно применил в официальных встречах, не заметив «Крылья Советов» после выхода с затяжных каникул. Бросился в глаза тот факт, что «Динамо», организовав комфортное преимущество в три мяча уже в первом тайме, не потеряло концентрацию и всецело контролировало ход матча, уверенно победив 4:0.

Конечно, лихорадящих самарцев «бело-голубые» превзошли на голову и, казалось, что в Кубке России обновленный «Спартак» даст более серьезный отпор, однако соседей по городу подопечные Гусева также деклассировали без лишних усилий. Причем, как и против «Крыльев Советов», «Динамо» разобралось с «красно-белыми» за короткий промежуток, взвинтив темп во второй половине и за шестнадцать минут оставив четыре автографа в воротах Александра Максименко.

Отдельного внимания удостоился КПД атакующего звена москвичей, где кружева плели Бителло, как левый вингер, Антон Миранчук, как «десятка», Муми Нгамалё, как правый крайний, и Константин Тюкавин, как завершитель комбинаций. Каждый из вышеперечисленного квартета отметился либо забитым мячом, либо результативной передачей.

Небольшие коррективы Ролан Александрович внес в поединке с ЦСКА, заменив Миранчука на восстановившегося Артура Гомеса, закрепив за последним левую бровку и сместив Бителло на позицию плеймейкера. Перестановка мест слагаемых не изменила итоговую сумму — «Динамо» снова прошлось катком по сопернику, воспользовавшись ранним удалением у «армейцев» Лусиано Гонду и четырежды огорчив Игоря Акинфеева.

ЦСКА — «Динамо» fcdynamo.ru

Грозным оружием «бело-голубых» под началом Гусева служат стандартные положения, с помощью которых столичный клуб отличился четыре раза: после угловых «Спартаку» забили Давид Рикардо и Максим Осипенко, Николас Маричаль оформил дубль ЦСКА благодаря корнеру и розыгрышу штрафного удара.

Удручающая форма профильного опорного полузащитника Данила Глебова заставила рулевого «Динамо» пойти на эксперимент, доверив функции волнореза номинальному левому защитнику Рубенсу Диасу. Видимо, Ролан Александрович достал запылившиеся конспекты Марцела Лички, проворачивавшего аналогичный фокус с Диего Лаксальтом в сезоне 2023/2024. Внедрение новшеств через призму удачных решений предшественников — таков путь Гусева на самостоятельной тренерской тропе.

Лидеры держат марку

Рокировка во главе «Динамо» позитивно сказалась на микроклимате внутри коллектива, заставив прийти в себя целый ряд исполнителей. Наглядным примером стремительного ренессанса выступает вингер Муми Нгамалё, задвинутый в долгий ящик Карпиным и появлявшийся на первых полосах СМИ лишь по причине неприятных инцидентов.

Под руководством Валерия Георгиевича камерунец потерял место в стартовой обойме уже к пятому туру Премьер-лиги, проиграв конкуренцию Эль-Мехди Маухубу и Денису Макарову. К слову, последний не ужился под одной крышей с Гусевым и собрал чемоданы в турецкую Суперлигу. Нгамалё, наоборот, расцвел весной и застолбил за собой правый фланг «бело-голубых», записав себе в актив 3+1 по системе «гол+пас» во всех турнирах.

Одеяло в финальной трети поля «Динамо» Муми делит с Бителло, чей перформанс часто зависит от настроения — к счастью поклонников московского клуба, бразилец сейчас чрезмерно мотивирован и приносит команде исключительно пользу. Контратакующая модель, которую не стесняется использовать Ролан Александрович, пришлась по душе 26-летнему хавбеку, конструирующему быстрые отрывы «бело-голубых».

Титул лучшего игрока после рестарта в российском футболе, безусловно, отправляется в руки Бителло, записавшего себе в актив один результативный удар и четыре голевых паса. Опасные ситуации, возникающие после стандартов и нередко заканчивающиеся взятием ворот, — прямая заслуга бразильского полузащитника.

Бителло fcdynamo.ru

Постепенно оптимальные кондиции набирает Константин Тюкавин, которого на длительный период из колеи выбивал разрыв крестообразной связки. Пройдя курс реабилитации, 23-летний форвард вернулся в состав осенью прошлого года и интенсивно работал на зимних сборах, за счет чего отвоевал место в основе и усадил на скамейку запасных Ивана Сергеева.

Как помним, Тюкавин живет мечтами оказаться в топ-лиге Европы и старается вновь приковать к себе взгляды скаутов ведущих клубов. Весенний старт нападающего, включающий два забитых мяча и два ассиста, настраивает на оптимистичное развитие событий.

Мимолетный всплеск или закономерность?

Несмотря на стремительный спринт, «Динамо» не витает в облаках и понимает, что сделало всего один шаг к восстановлению собственного реноме грозного оппонента. Проявления самоуверенности не свойственны, в том числе, Гусеву, которому есть что доказывать среди коллег по тренерскому цеху.

В первую очередь, мы ещё ничего такого не сделали, чтобы могла появиться самоуверенность. В чемпионате мы просто улучшаем турнирное положение. Понятно, что эти футболисты достойны гораздо большего. Думаю, что звёздная болезнь нам не грозит. Ролан Гусев Главный тренер «Динамо»

Действительно, Ролан Александрович принял «бело-голубых» в разобранном состоянии, смирившихся со статусом середняка РПЛ и застрявших на десятой строчке. Теперь москвичи немногим поправили турнирную ситуацию, поднявшись на седьмую позицию, тем не менее расстояние между ними и шестым «Спартаком» все еще напоминает пропасть — восемь пунктов.

Несомненно, наставник «Динамо» заслужил порцию аплодисментов, стабилизировав состав, найдя коннект с ведущими исполнителями, относительно наладив игру в обороне, грамотно пользуясь заменами и извлекая максимальную выгоду со стандартов. Вот только почивать на лаврах ему рано, ведь «бело-голубым» до сих пор не приходилось выходить из стрессовой обстановки, находясь в роли отыгрывающихся.

Ролан Гусев fcdynamo.ru

Пока подопечные Гусева позволяли соперникам, а именно «Спартаку», лишь сравнять счет, но никак не выйти вперед. Проверку на прочность «Динамо» в двух ближайших турах чемпионата России устроят неуступчивый «Ростов» и жаждущий крови «Зенит», где столичный клуб покажет себя либо колоссом на глиняных ногах, либо нерушимой крепостью.