Дмитрий Глухов

У старейшего дерби страны редко бывает спокойный сценарий, но в этот вечер «Динамо» и «Спартак» вышли на поле с очень понятной мотивацией — в чемпионате обе команды уже не выглядят претендентами на вершину, а вот Кубок остаётся реальным шансом спасти сезон. После скользкой победы в Сочи дерби в Москве было первой проверкой Хуана Карседо, которую он феерически провалил. Да, поражение в Пути РПЛ не означает вылет из турнира, но таких поражений против принципиальных соперников «Спартаку» никогда не прощали.

Результат матча

ДинамоМоскваДинамо5:2СпартакСпартакМосква
1:0 Муми Нгамал 6' 1:1 Манфред Угальде 30' 2:1 Муми Нгамал 67' 3:1 Давид Рикардо 70' 4:1 Битело 83'
Динамо:  Андрей Лунёв,  Александр Кутицкий,  Давид Рикардо,  Хуан Хосе Касерес,  Максим Осипенко,  Битело,  Муми Нгамал,  Антон Миранчук,  Дмитрий Скопинцев,  Константин Тюкавин,  Rubens
Спартак:  Александр Максименко,  Маркос Маркиньос,  Даниил Денисов,  Эсекьель Барко,  Руслан Литвинов,  Наиль Умяров,  Владислав Саусь,  Роман Зобнин,  Манфред Угальде,  Fernandes G.,  Djiku A.
Жёлтые карточки:  Дмитрий Скопинцев 18',  Константин Тюкавин 22',  Rubens 45',  Антон Миранчук 45+2'  —  Наиль Умяров 23',  Владислав Саусь 47'

«Динамо» подошло к игре после 4:0 с «Крыльями», где команда Ролана Гусева выглядела по-настоящему агрессивной.  «Спартак» тоже начал весну победой 3:2 в Сочи в первом официальном матче при Хуане Карлосе Карседо, но там красно-белые успели и понравиться, и насторожить.  Играли качественно, но периодически проседали и позволяли сопернику создавать моменты.  Плюс сдвиг календаря украл день подготовки — мелочь, которую трудно не заметить в плотном графике.

Интригу добавляло и то, что после 1:5 от «Динамо» в 2012-м «Спартак» попрощался с Унаи Эмери, а Карседо тогда был в его штабе.  Теперь ученик Эмери стал третьим тренером красно-белых за сезон и получил историческое поражение — «Спартак» никогда раньше не пропускал пять мячей в Кубке России.

«Динамо» выдало реактивный старт, «Спартак» очнулся и забрал мяч

Старт «Динамо» был почти идеальным, бело-голубые сразу показали, что собираются больно и вертикально жалить соперника.  Уже на 6-й минуте Миранчук здорово развернул атаку в центре, Бителло протащил мяч по флангу и прострелил, а Нгамалё оказался там, где его никто не держал, и завершил в касание — 1:0.

Николя Муми Нгамалё
Николя Муми Нгамалё

У «Динамо» был шанс моментально закрепить эффект.  После стандарта Осипенко добил мяч в ворота Максименко, но вмешался ВАР, увидел офсайд и отменил гол.  Первые 15–20 минут красно-белые выглядели тяжело: потери, редкие выходы из-под прессинга, отсутствие связей между линиями.  Но ближе к середине тайма «Спартак» нащупал контроль, успокоил мяч и перевёл игру на половину поля «Динамо».  Команда Карседо действительно стала острее, а «Динамо» на какое-то время село глубже, будто признавая, что держать стартовый темп весь матч невозможно.

На 30-й минуте «Спартак» сравнял.  Зобнин идеально навесил с левого фланга, Угальде отклеился от опеки и выиграл воздух — 1:1.  Когда команда забирает мяч, рано или поздно она вынуждает оборону ошибиться в простой опеке в штрафной и в выборе позиции.

Навес Зобнина
Навес Зобнина

Концовка первого тайма прошла уже без ощущения динамовской монополии.  «Спартак» выглядел чуть цельнее и даже был ближе ко второму голу — у Фернандеша был выход 1 на 1, но Лунёв без паники перекрыл ворота на выходе.  Перерыв фиксировал ничью и создавал впечатление, что судьба дерби решится одним-двумя мячами во втором тайме.

«Спартак» не забивает после перерыва и улетает в нокаут

После перерыва инициативу снова попытался забрать «Спартак».  Почти сразу Барко получил пространство в штрафной и пробил из перспективной позиции — Лунёв потащил.  В эти минуты красно-белые выглядели командой, которая лучше понимает, что делать дальше.  Но у этого доминирования была одна проблема — оно не превращалось в гол.  А в дерби, где эмоции накапливаются как статическое электричество, ответный удар часто бывает фатальным.

«Динамо» — «Спартак»
«Динамо» — «Спартак»

Гусев почувствовал, что «Динамо» начинает терять ритм, и выпустил свежих Гладышева и совсем молодого Маринкина.  В этот момент у «Динамо» будто включилась следующая передача.  На 67-й минуте Гладышев ворвался в штрафную справа, сохранил мяч у лицевой, мяч отскочил на ногу Маринкину, тот попытался пробить, но исполнил идеальный голевой пас на Нгамалё.  Камерунец легко оформил дубль, но важнее даже не гол, а то, что после него «Спартак» забыл, как играть в футбол.

Через несколько минут «Динамо» добило соперника стандартом.  Угловой, подача, удар головой новичка Рикардо, сейв Максименко, затем хаос на добивании — и дебютант всё-таки проталкивает мяч в сетку, 3:1.  Руслан Литвинов был единственным, кто пытался вынести мяч из створа ворот, все остальные, видимо, надеялись на ещё одно спасение Максименко.

Игроки «Динамо» празднуют третий гол
Игроки «Динамо» празднуют третий гол

Дальше был момент, который болельщики «Спартака» будут вспоминать с раздражением, как минимум, до ответной игры.  Джику решил сыграть пяткой у собственной штрафной под прессингом, а такие решения почти никогда не означают ничего хорошего.  Гладышев перехватил, спокойно покатил под удар Тюкавину, а тот уложил мяч в угол. 4:1, три гола за шесть минут, настоящая психологическая катастрофа в принципиальной игре.

Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

«Динамо» могло забить и больше, Мартинс сократил отрыв

После такого обвала игра стала исключительно эмоциональной.  «Динамо» поймало кураж и несколько раз выходило в атаку, кажется, только за счёт него.  У хозяев всё получалось чуть быстрее, а красно-белые окончательно закрылись и не находили смелости даже на одну контратаку.

Бителло красиво забил из-за штрафной, но гол отменили из-за офсайда — второй отменённый мяч хозяев за матч.  Однако «Динамо» не отпустило идею увидеть пятёрку на табло, а помог в этом стандарт, снова.  После углового Осипенко остался один в штрафной, спокойно выпрыгнул и пробил головой — 5:1.  На этом отрезке казалось, что красно-белые защищаются не персонально и даже не зонно, а буквально «как получится».  А получилось пять пропущенных.

Ролан Гусев
Ролан Гусев

Уже после 5:1 «Динамо» позволило себе выдохнуть, а «Спартак» всё же нашёл момент, чтобы хоть немного оживить интригу в ответной игре.  В компенсированное время Гарсия с левой приложился в перекладину, а Мартинс был первым на отскоке и забил — 5:2.  Гол не отменяет разгрома, но на бумаге он делает задачу «Спартака» чуть менее безнадежной.  Лучше ехать домой с математическими шансами, даже если это самообман.

Фаворит очевиден, но шанс на сенсацию остаётся

Перед ответным матчем «Динамо» будет безоговорочным фаворитом пары. 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ почти приговорили «Спартак» к вылету в «нижнюю сетку», несмотря на двухматчевое противостояние.  Но красно-белые точно попробуют зацепиться хотя бы за эмоцию домашнего стадиона и будут убеждать себя в общей нестабильности «Динамо» по сезону.

Только теперь «Спартак» должен не просто сыграть лучше.  Хуану Карседо нужно доказать, что его команда способна конкурировать и держать удар — после тотальной катастрофы в первой же важной игре по-другому никак.