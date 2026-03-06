У старейшего дерби страны редко бывает спокойный сценарий, но в этот вечер «Динамо» и «Спартак» вышли на поле с очень понятной мотивацией — в чемпионате обе команды уже не выглядят претендентами на вершину, а вот Кубок остаётся реальным шансом спасти сезон. После скользкой победы в Сочи дерби в Москве было первой проверкой Хуана Карседо, которую он феерически провалил. Да, поражение в Пути РПЛ не означает вылет из турнира, но таких поражений против принципиальных соперников «Спартаку» никогда не прощали.

Результат матча Динамо Москва 5:2 Спартак Москва 1:0 Муми Нгамал 6' 1:1 Манфред Угальде 30' 2:1 Муми Нгамал 67' 3:1 Давид Рикардо 70' 4:1 Битело 83' Динамо: Андрей Лунёв, Александр Кутицкий, Давид Рикардо, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Битело, Муми Нгамал, Антон Миранчук, Дмитрий Скопинцев, Константин Тюкавин, Rubens Спартак: Александр Максименко, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Эсекьель Барко, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Владислав Саусь, Роман Зобнин, Манфред Угальде, Fernandes G., Djiku A. Жёлтые карточки: Дмитрий Скопинцев 18', Константин Тюкавин 22', Rubens 45', Антон Миранчук 45+2' — Наиль Умяров 23', Владислав Саусь 47'

«Динамо» подошло к игре после 4:0 с «Крыльями», где команда Ролана Гусева выглядела по-настоящему агрессивной. «Спартак» тоже начал весну победой 3:2 в Сочи в первом официальном матче при Хуане Карлосе Карседо, но там красно-белые успели и понравиться, и насторожить. Играли качественно, но периодически проседали и позволяли сопернику создавать моменты. Плюс сдвиг календаря украл день подготовки — мелочь, которую трудно не заметить в плотном графике.

Интригу добавляло и то, что после 1:5 от «Динамо» в 2012-м «Спартак» попрощался с Унаи Эмери, а Карседо тогда был в его штабе. Теперь ученик Эмери стал третьим тренером красно-белых за сезон и получил историческое поражение — «Спартак» никогда раньше не пропускал пять мячей в Кубке России.

«Динамо» выдало реактивный старт, «Спартак» очнулся и забрал мяч

Старт «Динамо» был почти идеальным, бело-голубые сразу показали, что собираются больно и вертикально жалить соперника. Уже на 6-й минуте Миранчук здорово развернул атаку в центре, Бителло протащил мяч по флангу и прострелил, а Нгамалё оказался там, где его никто не держал, и завершил в касание — 1:0.

Николя Муми Нгамалё https://t.me/news_matchtv

У «Динамо» был шанс моментально закрепить эффект. После стандарта Осипенко добил мяч в ворота Максименко, но вмешался ВАР, увидел офсайд и отменил гол. Первые 15–20 минут красно-белые выглядели тяжело: потери, редкие выходы из-под прессинга, отсутствие связей между линиями. Но ближе к середине тайма «Спартак» нащупал контроль, успокоил мяч и перевёл игру на половину поля «Динамо». Команда Карседо действительно стала острее, а «Динамо» на какое-то время село глубже, будто признавая, что держать стартовый темп весь матч невозможно.

На 30-й минуте «Спартак» сравнял. Зобнин идеально навесил с левого фланга, Угальде отклеился от опеки и выиграл воздух — 1:1. Когда команда забирает мяч, рано или поздно она вынуждает оборону ошибиться в простой опеке в штрафной и в выборе позиции.

Навес Зобнина https://t.me/fcsmtg

Концовка первого тайма прошла уже без ощущения динамовской монополии. «Спартак» выглядел чуть цельнее и даже был ближе ко второму голу — у Фернандеша был выход 1 на 1, но Лунёв без паники перекрыл ворота на выходе. Перерыв фиксировал ничью и создавал впечатление, что судьба дерби решится одним-двумя мячами во втором тайме.

«Спартак» не забивает после перерыва и улетает в нокаут

После перерыва инициативу снова попытался забрать «Спартак». Почти сразу Барко получил пространство в штрафной и пробил из перспективной позиции — Лунёв потащил. В эти минуты красно-белые выглядели командой, которая лучше понимает, что делать дальше. Но у этого доминирования была одна проблема — оно не превращалось в гол. А в дерби, где эмоции накапливаются как статическое электричество, ответный удар часто бывает фатальным.

«Динамо» — «Спартак» https://t.me/fcdynamo

Гусев почувствовал, что «Динамо» начинает терять ритм, и выпустил свежих Гладышева и совсем молодого Маринкина. В этот момент у «Динамо» будто включилась следующая передача. На 67-й минуте Гладышев ворвался в штрафную справа, сохранил мяч у лицевой, мяч отскочил на ногу Маринкину, тот попытался пробить, но исполнил идеальный голевой пас на Нгамалё. Камерунец легко оформил дубль, но важнее даже не гол, а то, что после него «Спартак» забыл, как играть в футбол.

Через несколько минут «Динамо» добило соперника стандартом. Угловой, подача, удар головой новичка Рикардо, сейв Максименко, затем хаос на добивании — и дебютант всё-таки проталкивает мяч в сетку, 3:1. Руслан Литвинов был единственным, кто пытался вынести мяч из створа ворот, все остальные, видимо, надеялись на ещё одно спасение Максименко.

Игроки «Динамо» празднуют третий гол https://t.me/fcdynamo

Дальше был момент, который болельщики «Спартака» будут вспоминать с раздражением, как минимум, до ответной игры. Джику решил сыграть пяткой у собственной штрафной под прессингом, а такие решения почти никогда не означают ничего хорошего. Гладышев перехватил, спокойно покатил под удар Тюкавину, а тот уложил мяч в угол. 4:1, три гола за шесть минут, настоящая психологическая катастрофа в принципиальной игре.

Константин Тюкавин https://t.me/fcdynamo

«Динамо» могло забить и больше, Мартинс сократил отрыв

После такого обвала игра стала исключительно эмоциональной. «Динамо» поймало кураж и несколько раз выходило в атаку, кажется, только за счёт него. У хозяев всё получалось чуть быстрее, а красно-белые окончательно закрылись и не находили смелости даже на одну контратаку.

Бителло красиво забил из-за штрафной, но гол отменили из-за офсайда — второй отменённый мяч хозяев за матч. Однако «Динамо» не отпустило идею увидеть пятёрку на табло, а помог в этом стандарт, снова. После углового Осипенко остался один в штрафной, спокойно выпрыгнул и пробил головой — 5:1. На этом отрезке казалось, что красно-белые защищаются не персонально и даже не зонно, а буквально «как получится». А получилось пять пропущенных.

Ролан Гусев https://t.me/fcdynamo

Уже после 5:1 «Динамо» позволило себе выдохнуть, а «Спартак» всё же нашёл момент, чтобы хоть немного оживить интригу в ответной игре. В компенсированное время Гарсия с левой приложился в перекладину, а Мартинс был первым на отскоке и забил — 5:2. Гол не отменяет разгрома, но на бумаге он делает задачу «Спартака» чуть менее безнадежной. Лучше ехать домой с математическими шансами, даже если это самообман.

Фаворит очевиден, но шанс на сенсацию остаётся

Перед ответным матчем «Динамо» будет безоговорочным фаворитом пары. 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ почти приговорили «Спартак» к вылету в «нижнюю сетку», несмотря на двухматчевое противостояние. Но красно-белые точно попробуют зацепиться хотя бы за эмоцию домашнего стадиона и будут убеждать себя в общей нестабильности «Динамо» по сезону.

Только теперь «Спартак» должен не просто сыграть лучше. Хуану Карседо нужно доказать, что его команда способна конкурировать и держать удар — после тотальной катастрофы в первой же важной игре по-другому никак.