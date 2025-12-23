Во вторник, 23 декабря главным тренером московского «Динамо» был утвержден Ролан Гусев. Рассказываем, как бело-голубые пришли к такому решению и что теперь от них ждать во второй части сезона.

Дали шанс

Мало кому хочется идти в Новый год с незаконченными делами. Это утверждение, наверняка, справедливо и для руководителей московского «Динамо». А им, напомним, после расставания с Валерием Карпиным нужно было найти нового главного тренера для команды. К концу декабря они остановили свой выбор на Ролане Гусеве.

Именно 48-летний специалист последний месяц с приставкой «и. о. » возглавлял бело-голубых. Однако значительно улучшить результаты у «Динамо» с новым рулевым не получилось: после победы над одноклубниками из Махачкалы (3:0) случились поражения от «Зенита» (0:1) и «Ахмата» (1:2), а также ничья со «Спартаком» (1:1).

Шансы на то, что боссы бело-голубых утвердят Гусева в должности, казались невысокими. Во-первых, он не выполнил условие, о котором говорил член совета директоров Сергей Степашин: 4 победы в 4 матчах. Во-вторых, Гусев допустил ряд неосторожных фраз в адрес своих бывших коллег, за что получил много критики от футбольного коммьюнити.

Тем не менее, Ролан Александрович получил индульгенцию от руководства москвичей. Контракт был заключен до конца текущего сезона. О том, почему совет директоров все-таки сделал ставку на Гусева, рассказал Степашин.

Карпин ушел. Все остальные, что называется, заняты. Это свой человек, проверенный. Он при Карпине был старшим помощником, по сути дела, знает команду, знает футбол. Наш воспитанник достаточно молодой, надо дать шанс. Мы же везде говорим о том, что дайте шанс отечественным футболистам и отечественным тренерам. Вот мы и даем. Сергей Степашин член совета директоров ФК «Динамо» (Москва)

Сказать, что Гусев выиграл борьбу у конкурентов за место главного тренера «Динамо», не совсем корректно. Просто другие основные претенденты оказались недоступными для столичного клуба.

По информации «Чемпионата», бело-голубые почти сразу после ухода Карпина обращались к Сандро Шварцу, который тренировал «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года и добился с ним бронзы РПЛ и выхода в финал Кубка России. Такое задание, якобы, давал куратор клуба Юрий Соловьёв. Но немецкий специалист, пребывающий в данный момент без работы, оказался не готов к возвращению в Россию.

Сандро Шварц globallookpress.com

Затем основным кандидатом на должность главного тренера «Динамо» стал наставник «Ахмата» Станислав Черчесов. Но получить согласие от руководства Чеченской республики на подобный трансфер не получилось. В сложившейся ситуации оставить Гусева — это единственное логичное решение.

Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе. Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства. «Динамо» — великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места. Зимой будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться ко второй части сезона. Ролан Гусев главный тренер «Динамо»

Ждём от «Динамо» еще новостей?

Вполне возможно, утверждение Гусева станет не последним значимым кадровым решением в структуре московского «Динамо». По крайней мере, согласно информации журналиста Ивана Карпова, должность генерального директора или председателя совета директоров может занять Валерий Газзаев.

Действующий глава совета директоров Александр Ивлев естественно заявил, что о подобном развитии событий он ничего не слышал. А вот сам депутат Госдумы отрицать своё возможное возвращение в клуб, в котором он был и игроком, и тренером, не стал: «Самую точную информацию даст руководство московского Динамо».

Валерий Газзаев globallookpress.com

Степашин, в свою очередь, утверждает о наличии у него договоренности с Газзаевым о том, что экс-наставник сборной России будет помогать Гусеву в тренерской деятельности. Так что некие взаимодействия уже имеют место.

Это даже подтвердил член консультативного совета «Динамо» Лев Лещенко. Оказывается, еще летом вёлся разговор о том, что Газзаев займёт должность консультанта или советника. Причем такой вариант народный артист не исключает и сейчас.

Приоритеты по турнирам расставлены

Помощь Валерия Георгиевича для нового тренера «Динамо» точно не будет лишней. По крайней мере, с точки зрения того, чтобы за полгода заработать продление контракта. Не факт, что сделать это будет легко, поскольку бело-голубые от амбиций не отказываются и этот сезон бросать не собираются.

Да, на зимнюю паузу «Динамо» ушло, занимая в таблице чемпионата России 10-е место. Отставание от призовой тройки — 16 очков за 12 туров до конца сезона. Так что относительно РПЛ перед Гусевым поставлена максимально общая задача: подняться как можно выше в турнирной таблице.

А главный акцент будет сделан на борьбу за Кубок России. Бело-голубым по итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинале Пути РПЛ удалось пройти «Зенит». Соперником «Динамо» по полуфиналу, который пройдёт в марте, станет «Спартак».

Не сказать, что непроходимый соперник, но недооценивать его тоже не стоит — красно-белые, у которых сезон тоже не складываются, скорее всего, так же попытаются выиграть трофей. Хотя у проигравшего в любом случае останется второй шанс в Пути регионов.

С тренером определились, на очереди — игроки

Требовать — самое легкое, но руководству «Динамо» тоже надо потрудиться и помочь главному тренеру. Прежде всего, грамотной трансферной политикой, за что, в первую очередь, отвечает спортивный директор Желько Бувач.

Желько Бувач globallookpress.com

Долгое время слабым местом динамовцев является оборона. Поэтому стоит ожидать усиления именно этой линии. В частности, уже сообщалось об интересе «Динамо» к португальскому защитнику «Униона» Диогу Лейте. Но представитель 26-летнего футболиста, стоимость которого, согласно данным Transfermarkt, составляет 12 млн евро, уже сказал, что он не заинтересован в переходе в российский клуб.

Кроме того, еще до своего ухода из «Динамо» Карпин хотел видеть в своей команде защитников «Ростова» Илью Ваханию и Виктора Мелехина. Сохранились ли у клуба планы по их приобретению неизвестно, но если сообщения о готовящейся у южан зимней распродаже игроков правдивы, то было бы глупо не воспользоваться ситуацией.

Избежать потерь в ближайшее трансферное окно у «Динамо» вряд ли получится. Так, чемоданы уже пакует крайний нападающий Денис Макаров. 27-летнего футболиста в 4 матчах при Гусеве ни разу не выпустили на поле. После этого он заявил о неуважении тренерского штаба по отношению к нему и о том, что решил покинут команду, если специалист продолжит работу.

Также не будет удивлением расставанием с Муми Нгамале. Но сохранить костяк команды бело-голубым нужно постараться. Например, бразильские клубы снова подбивают клинья к Бителло. Со слов Гусева, проблемы «Динамо» в текущем сезоне связаны с физической подготовкой футболистов. Зимние сборы — отличная возможность для специалиста исправить ошибки предшественников и доказать, что он заслуживает должность главного тренера.