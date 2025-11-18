Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объявил 17 ноября об уходе из футбольного клуба ради сосредоточения на работе в сборной России. Подробности расставания 56-летнего специалиста с бело-голубыми и перспективы москвичей — в материале LiveSport.Ru.

Очередная отставка в «Динамо»

Понедельник — день тяжёлый. И это в полной мере ощутили на себе поклонники московского «Динамо». Не успели они отойти от неожиданной отставки в хоккейной команде, такая же новость пришла из футбольного клуба. Пост главного тренера покинул Валерий Карпин.

Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение. Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа. Валерий Карпин главный тренер сборной России

Не погружаясь в контекст, может сложиться впечатление, что сегодняшнее решение — это реакция на поражение сборной России в товарищеском матче с командой Чили (0:2). Всё-таки национальная команда проиграла впервые за 4 года. Но на самом деле искомые причины нужно искать в Петровском парке.

По информации журналиста Андрея Панкова, Карпин решил покинуть «Динамо» после беседы, которая у него случилась в понедельник с Юрием Соловьевым — тот уже 1,5 года не возглавляет совет директоров клуба, но считается его негласным патроном. Тренер получил отказ в просьбе полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии, после чего и написал заявление об уходе.

О том, что отставка Карпина более чем реальна, впервые сообщили неделю назад. Источники «СЭ» утверждали, что в «Динамо» недовольны последними результатами и качеством игрой команды, атмосферой в коллективе и некоторыми публичными высказываниями тренера.

Валерий Карпин globallookpress.com

В частности, клубным боссам вряд ли могло понравиться, как Карпин публично подчеркнул, что его основным местом работы является сборная России, а не «Динамо». Он, конечно, формально был прав. Но при тех результатах, которые показывают бело-голубые, подобное высказывание лишь усугубило обстановку в клубе.

Наши ожидания — наши проблемы?

Валерий Карпин возглавил «Динамо» 13 июня сего года. На тот момент специалист 4-й месяц отдыхал после отставки из «Ростова» и сразу подписал с бело-голубыми аж 3-летний контракт. Примечательно, что донской клуб он в свое время также покинул с почти аналогичной формулировкой: «чтобы полностью посвятить себя сборной».

Москвичи постарались и организовали объявление о назначении в прямом эфире Первого канала — в программе «Что? Где? Когда? ». Во время такой помпезной презентации вряд ли кто-то мог предположить, что следующие полгода союз Карпина и «Динамо» окажется настолько грустным и по результатам, и по общей атмосфере.

По итогам первого круга «Динамо» занимает в таблице РПЛ только 10-е место. Москвичи в активе имеют 17 очков, и это — худший результат клуба с сезона-2019/20.

Александр Кутицкий globallookpress.com

Прогресса в игре команды не наблюдалось. Наоборот, казалось, что с каждым матчем становилось всё хуже. Так, к ноябрьской паузе на игры сборных «Динамо» ушло с 5-матчевой серией без побед.

По сути Карпин в «Динамо» пытался выстроить обновленный и усовершенствованный «Ростов». Южане при Валерии Григорьевиче были симпатичной командой с крепкой обороной, качественным прессингом и достойными результатами. Для качественного скачка в результатах региональному клуба не хватало одного, но банального — ресурса.

Он же имелся у «Динамо»: деньги, мастеровитые футболисты, скаутская и селекционная служба. Но получается, что этими возможностями грамотно не воспользовались.

Карпин привёл игроков, которых знал по «Ростову» или сборной — Осипенко, Миранчук, Сергеев и Зайнутдинов. В СМИ появилась информация, что «Динамо» зимой может подписать защитников Ваханию и Мелёхина.

Такая трансферная политика клуба вызывала критику, потому что подписания качественных иностранцев по факту происходило формирование нового «Ростова», но с московской пропиской. Хотя даже в игровом плане до уровня команды из Ростова-на-Дону динамовцы за полгода так и не доросли.

Гусев — снова главный в «Динамо»

К домашнему матчу против махачкалинского «Динамо», который пройдёт в ближайшие выходные, команду будет готовить Ролан Гусев. Ему не впервой исполнять обязанности главного тренера. В этой роли он провёл последние 4 тура РПЛ прошлого сезона.

Ролан Гусев globallookpress.com

Результаты майских матчей были неплохими: 3 победы (в том числе над «Спартаком» — 2:0) и 1 поражение (от «Краснодара» со счётом 0:3). Поэтому многие эксперты тогда предлагали утвердить Гусева в должности, но в клубе всё-таки сделали выбор в пользу Карпина.

48-летний специалист работает в «Динамо» третий сезон. Свою тренерскую карьеру он начал в 2019 г. с работы в академии ЦСКА. Затем Гусев возглавлял юношеские сборные России (U15 и U16) и молодёжку «армейцев», которые с ним во главе в 2022 г. стали победителями Молодёжной футбольной лиги. Теперь Гусеву предоставляется вторая попытка закрепиться во взрослом футболе как главный.

Ну а инсайдеры уже успели собрать целый список претендентов на пост главного тренера «Динамо»:

Михаил Галактионов (возглавляет «Локомотив», но там сейчас смена руководства, а контракт истекает будущим летом);

(возглавляет «Локомотив», но там сейчас смена руководства, а контракт истекает будущим летом); Владимир Федотов (после ухода из ЦСКА без работы с июня 2024 г.);

(после ухода из ЦСКА без работы с июня 2024 г.); Станислав Черчесов (возглавляет «Ахмат», но его кандидатуру лоббирует член совета директоров Сергей Степашин);

(возглавляет «Ахмат», но его кандидатуру лоббирует член совета директоров Сергей Степашин); Нури Шахин (возглавляет турецкий «Башакшехир», но он является основным кандидатом от спортивного директора Желько Бувача);

(возглавляет турецкий «Башакшехир», но он является основным кандидатом от спортивного директора Желько Бувача); Сергей Игнашевич (после ухода из «Балтики» без работы с июня 2024 г.).

Тем не менее, не факт, что кто-то из вышеназванных специалистов реально будет назначен в московский клуб, по крайней мере, в ближайшее время. Сделаем прогноз, что 4 оставшихся до зимней паузы матча «Динамо» проведёт с Гусевым. Дальше наступит 3-месячная пауза, во время которой может произойти всё, что угодно.