Сегодня, 17 ноября Валерий Карпин объявил о своем уходе из московского «Динамо». Реакции и комментарии по поводу ухода специалиста будут собраны здесь.

Хроника событий 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20:30 Также «бело-голубые» назвали исполняющего обязанности главного тренера команды — им стал Ролан Гусев, ранее руководивший командой до конца сезона-2024/2025 после увольнения Марцела Лички.

20:29 Пресс-служба «Динамо» опубликовало в своем телеграм-канале обращение Валерия Карпина болельщикам команды.

«Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжёлый выбор. Проанализировав всё, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в "Динамо". Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и "Динамо" — понимали, какие потенциальные риски несёт в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу.

Тем не менее, жизнь показала, что всё-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить "Динамо" и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убеждён, что "Динамо" обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него всё для этого есть.

Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России».

20:27 Экс-динамовец Игорь Колыванов в разговоре с «Матч ТВ» назвал решение Карпина уйти из «Динамо» «мужским»: «Если бы у "Динамо" был результат, вопросов было бы меньше. При этом он еще работает в сборной России, надо же ездить по городам, просматривать футболистов, общаться, на сборы приезжать. Тем более у сборной последние результаты не очень: ничья с Перу и поражение от Чили. Когда ты приводишь в клуб своих игроков, надо обязательно давать результат, но сейчас клуб на десятом месте и у всех возникают вопросы. Карпин — молодец, что сам решил уйти из клуба. Это по‑мужски, определился, где хочет работать. Возможно, он просто устал от постоянного давления»

20:19 Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего наставника «бело-голубых» Марцела Лички в разговоре с «Матч ТВ» признался, что чех готов вернуться к работе в России и рассмотрел бы предложении о возвращении в «Динамо»: «Да, он бы хотел вернуться в Россию, готов там работать. Пока предложений ни от "Спартака", ни от "Динамо" не было»

20:14 Бывший главный тренер 'Динамо' Сергей Силкин также не остался в стороне от этой новости, где раскритиковал игру команды в беседе с «Советским спортом»: «Его брали как амбициозного товарища для решения серьёзных задач. У него не получилось. Вот, в общем-то, и всё. Не знаю, повлияла ли работа в сборной на результаты Динамо. Но команда перестала играть в интересный футбол и добиваться результата. Раньше она забивала больше всех, создавала моменты, а с приходом Карпина этого не стало. Приобретение игроков из Ростова тоже оказалось не вполне состоятельным. Видимо, что-то не то в команде, не знаю даже»

20:10 Экс-игрок «Динамо» Игорь Добровольский в разговоре с «Матч ТВ» не скрывал радости от ухода Карпина из клуба: «Не может быть! Спасибо вам за хорошую новость. Каждый год нам говорят, что команда будет бороться за чемпионство, но, понимаете, ему дали футболистов не под систему, а под его требования. Как итог, не получилось. Динамо — великий клуб, и в этом году нужна была встряска, потому что сезон уже провален. Карпин ушел, и это хорошо'.

20:05 Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов положительно высказался о решении Карпина сосредоточиться на работе со сборной России: "Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется всё больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлечённости"

20:03 Полный текст обращения Валерия Карпина, размещенный в телеграм-канале сборной России.

"Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском Динамо и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам Динамо. Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть всё, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа"

20:00 В телеграм-канале сборной России появилось обращение главного тренера Валерия Карпина об уходе с аналогичной должности в московском 'Динамо' для того, чтобы сосредоточиться на работе с национальной командой.