«Салават Юлаев» не провалит игру в домашних условиях?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.01

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 13 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: С 71 баллом после 64 матчей, «Салават Юлаев» закрепился на 5-й строчке в таблице Восточной конференции, на 4 пункта опережая «Трактор» и «Нефтехимик».

Последние матчи: Матчи весеннего цикла «Салават Юлаев» начал с выезда на Дальний Восток. В первой половине серии уфимцы проиграли (2:4) и взяли верх (2:1, бул.) над «Адмиралом».

С переменчивым успехом завершились игры против «Амура», над которым сперва была одержана победа (4:1), а затем — зафиксировано поражение (3:6). Тем временем на домашнем льду коллектив Виктора Козлова уступил «Металлургу» Мг (1:2, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «СЮ» потерь нет.

Состояние команды: У финальной черты регулярки «Салават Юлаев» попытается сохранить пятую строчку в восточной гонке и набрать максимально боеспособную форму перед началом плей-офф.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В десяти предыдущих матчах команда Виктора Козлова потерпела пять поражений, при этом на одиннадцать домашних попыток пришлись восемь победных результатов и 17 заработанных очков.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: После 64 матчей в активе «Динамо» — 77 очков. В таблице Западной конференции столичная команда занимает 7-е место, по дополнительной разнице отставая от СКА.

Последние матчи: Первые недели марта «Динамо» Москва проводит в рамках домашней серии, которая стартовала с разгрома «Металлурга» Мг (4:1).

Также в родных стенах команда Вячеслава Козлова уступила «Автомобилисту» (0:4) и СКА (1:2, от), по ярко переиграла «Динамо» Минск (6:4). Еще в одной встрече в столице динамовцы взяли верх над «Шанхайскими Драконами» (4:2).

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: За четыре игры до завершения регулярного чемпионата «Динамо» Москва претендует на улучшение турнирного положения: при наиболее удачных раскладах столичный клуб может закрепиться в верхней четверке.

В одиннадцати предыдущих встречах бело-голубые выиграли в восьми случаях и набрали 17 очков. В рамках шести победных результатов подопечные Вячеслава Козлова забивали 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва победило в 6 последних личных встречах кряду

«Салават Юлаев» не забивал больше 1 гола в 4-х личных встречах из 5 последних

В 9 личных встречах из 10 последних команды забивали меньше 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.67, ничья — в 4.27, победа «Динамо» Москва — в 2.37.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Салават Юлаев» пребывает в боеспособном тонусе, а на домашнем льду, как правило, старается действовать первым номером, в том числе против соперников, которые выходят на площадку в Уфе в статусе топов.

2.01 «Салават Юлаев» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Салават Юлаев — Динамо Москва принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 2.01.

Прогноз: «Салават Юлаев» умеет действовать в скоростной манере, поэтому текущая форма «Динамо», которое в последних матчах часто выходит на высокий уровень результативности, не станет сюрпризом для команды Виктора Козлова и не заставит действовать в сдержанном режиме.

2.13 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Салават Юлаев — Динамо Москва принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.13.