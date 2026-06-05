Во третьем матче финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 7 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск).
«Вегас»
Путь к плей-офф: «Вегас» закончил общий этап сезона на 1-й позиции в таблице Тихоокеанского дивизиона и прописался в топ-4 Запада с 95 очками в наличии.
Последние матчи: Перед главной серией Кубка Стэнли «Вегас» достаточно легко разобрался с «Колорадо». Обладателя Президентского Кубка прибили в четырех матчах — 4-0.
С яркой волевой победы «Голден Найтс» начали финальное противостояние на территории «Каролины» (5:4). Развить успех во второй игре команде Джона Тортореллы не удалось (3:4, от).
Не сыграют: Алекс Пьетранжело.
Состояние команды: Накануне в Роли «Вегас» потерпел первое поражение на дистанции в семь матчей. На этом же отрезке «Голден Найтс» по-прежнему неуступчивы в основное время.
В четырех играх из семи предыдущих команда Джона Тортореллы забивала 4 шайбы или более, однако ввиду сохраняющихся проблем в обороне «Вегас» неизменно пропускал 3+ гола в трех встречах из недавних четырех.
«Каролина»
Путь к плей-офф: По итогам регулярного сезона «Каролина» оказалась лидером Столичного дивизиона и победителем Восточной конференции, набрав 113 очков.
Последние матчи: В 1/2 финала «Каролина» впервые по ходу плей-офф провела на пять матчей. После поражения от «Монреаля» (2:6) «Харрикейнз» установили четыре победы кряду — 4-1.
В финале Кубка Стэнли команда Рода Бриндамора, ведя 2:0, уступила «Вегасу» (4:5). Во втором матче на домашнем льду «Каролина» сама проигрывала 0:2, но добилась волевой победы (4:3, от).
Не сыграют: У «Каролины» потерь нет.
Состояние команды: При равенстве в серии после домашней победы «Каролина» отправляется на гостевую территорию, где до этого еще ни разу не проигрывала по ходу плей-офф.
На выезде «Харрикейнз» идут без поражений на протяжении семи матчей кряду. Ни разу на этом отрезке команда Рода Бриндамора не пропускала больше 2 голов и лишь дважды уходила в овертайм.
Статистика для ставок
- «Вегас» не проигрывает дома на протяжении 3 матчей кряду
- «Каролина» победила в 4 матчах из 6 последних на территории «Вегаса»
- В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Вегаса» было забито 5 или менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.43, ничья — в 421, победа «Каролины» — в 2.52.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.
Прогноз: К текущему моменту финальная серия не ограничивает соперников в понимании борьбы на встречном движении. Команды эффективно действуют в нападении и явно не собираются сбавлять ход.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.82.
Прогноз: В нынешней общекомандной форме «Вегас» способен прервать беспроигрышную гостевую кампанию «Каролины» и вместе с тем установить четвертую кряду победу в домашних стенах.
Ставка: «Вегас» победит в матче за 1.94.