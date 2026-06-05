Третий матч финала порадует своей результативностью?

прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 1.82

Во третьем матче финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 7 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Вегас»

Путь к плей-офф: «Вегас» закончил общий этап сезона на 1-й позиции в таблице Тихоокеанского дивизиона и прописался в топ-4 Запада с 95 очками в наличии.

Последние матчи: Перед главной серией Кубка Стэнли «Вегас» достаточно легко разобрался с «Колорадо». Обладателя Президентского Кубка прибили в четырех матчах — 4-0.

С яркой волевой победы «Голден Найтс» начали финальное противостояние на территории «Каролины» (5:4). Развить успех во второй игре команде Джона Тортореллы не удалось (3:4, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: Накануне в Роли «Вегас» потерпел первое поражение на дистанции в семь матчей. На этом же отрезке «Голден Найтс» по-прежнему неуступчивы в основное время.

В четырех играх из семи предыдущих команда Джона Тортореллы забивала 4 шайбы или более, однако ввиду сохраняющихся проблем в обороне «Вегас» неизменно пропускал 3+ гола в трех встречах из недавних четырех.

«Каролина»

Путь к плей-офф: По итогам регулярного сезона «Каролина» оказалась лидером Столичного дивизиона и победителем Восточной конференции, набрав 113 очков.

Последние матчи: В 1/2 финала «Каролина» впервые по ходу плей-офф провела на пять матчей. После поражения от «Монреаля» (2:6) «Харрикейнз» установили четыре победы кряду — 4-1.

В финале Кубка Стэнли команда Рода Бриндамора, ведя 2:0, уступила «Вегасу» (4:5). Во втором матче на домашнем льду «Каролина» сама проигрывала 0:2, но добилась волевой победы (4:3, от).

Не сыграют: У «Каролины» потерь нет.

Состояние команды: При равенстве в серии после домашней победы «Каролина» отправляется на гостевую территорию, где до этого еще ни разу не проигрывала по ходу плей-офф.

На выезде «Харрикейнз» идут без поражений на протяжении семи матчей кряду. Ни разу на этом отрезке команда Рода Бриндамора не пропускала больше 2 голов и лишь дважды уходила в овертайм.

Статистика для ставок

«Вегас» не проигрывает дома на протяжении 3 матчей кряду

«Каролина» победила в 4 матчах из 6 последних на территории «Вегаса»

В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Вегаса» было забито 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.43, ничья — в 421, победа «Каролины» — в 2.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

Прогноз: К текущему моменту финальная серия не ограничивает соперников в понимании борьбы на встречном движении. Команды эффективно действуют в нападении и явно не собираются сбавлять ход.

1.82 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Вегас — Каролина принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.82.

Прогноз: В нынешней общекомандной форме «Вегас» способен прервать беспроигрышную гостевую кампанию «Каролины» и вместе с тем установить четвертую кряду победу в домашних стенах.

1.94 «Вегас» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Вегас — Каролина позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Вегас» победит в матче за 1.94.