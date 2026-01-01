В очередном экспрессе разберем игры английской Премьер-лиги, французской Лиги 1 и итальянской Серии А.

«Тулуза» — «Ланс»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

До небольшой зимней паузы «Тулуза» выдала целую серию неплохих матчей и смогла подняться в таблице французской Лиги 1 на 8-е место с 23 очками. В Кубке страны на выезде был обыгран «Лион Ля Дюше» со счетом 2:1.

В чемпионате была сначала ничья в гостях с «Марселем» (2:2), а затем победы дома над «Страсбургом» (1:0) и в гостях над «Парижем» (3:0). Второй сезон с «Тулузой» работает испанец Карлос Мартинес и под его руководством команда прогрессирует, показывая интересный футбол, а полузащитник Гбоо сейчас является лучшим дриблером Лиги 1.

Открытием первой части сезона в чемпионате Франции точно стал «Ланс», который пока сенсационно лидирует после 16 туров. Пока отрыв от «ПСЖ» составляет одно очко. Главным катализатором успешного выступления стало несколько факторов.

Летом команду возглавил молодой тренер Пьер Саж, который ранее недолго работал во главе «Нанта», вернулся в Лигу 1 Флорьян Товен, набравший сумасшедшую форму и вернувшийся в сборную Франции в 32 года после многолетнего отсутствия, и молодой голкипер Робин Риссер, который на удивление выглядит уверенно. Что хозяева, что гости проповедуют атакующий футбол, поэтому голы тут должны быть.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,46.

«Кальяри» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Под руководством молодого тренера Фабио Пизакане «Кальяри» сейчас смотрится довольно свежо и уверенно, по праву занимая место в середине таблицы Серии А. В последнем туре «Кальяри» в гостях переиграл «Торино» со счетом 2:1.

Ранее была ничья дома с «Пизой» (2:2), поражение в гостях с «Аталантой» (1:2) и успех с «Ромой» (1:0). Традиционно на Сардинии «Кальяри» выглядит гораздо сильнее, чем в гостевых матчах и всегда дает бой даже признанным фаворитам.

Сейчас «Милан» располагается на второй строчке в турнирной таблице с 35 очками и уступает лишь очко «Интеру». В последнем туре россонери уверенно на своем поле разобрались с «Вероной» (3:0), реализовав почти все свои моменты и быстро решив исход встречи в свою пользу.

Ранее было поражение в Суперкубке Италии от «Наполи» (0:2) и ничья на своем поле с «Сассуоло» (2:2). Уже можно смело сказать, что возвращение в клуб Макса Аллегри точно себя оправдывает, так как он постепенно возвращает великую команду в число лидеров итальянского футбола. В этой игре вряд ли стоит ждать много голов.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,50.

«Райо Вальекано» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании. Лига 1

Последние матчи откровенно не удались «Райо Вальекано», команда немного опустилась в турнирной таблице и сейчас занимает только 15-е место с 18 очками, недалеко оторвавшись от зоны вылета.

Прошлый сезон для молодого наставника клуба Иньиго Переса выдался очень успешным, он смог вывести «Райо Вальекано» в еврокубки, но плотный график матчей серьезно надломил команду. Сейчас же после небольшой паузы и отсутствия игр в ЛК появилась возможность немного перевести дух.

В Испании мало кто любит играть против «Хетафе», чей главный тренер Хосеп Бордалас предпочитает силовой и вязкий стиль игры, залезая «под кожу» любому сопернику. Пока «Хетафе» занимает 11-ю строчку в таблице Примеры.

В прошлом туре «Хетафе» в гостях получил по ушам от «Бетиса», потерпев разгромное поражение со счетом 0:4. Понятно, что в этой игре команда постарается реабилитироваться, а особенно будет стараться это сделать ведущий нападающий Борха Майораль, который не забил пенальти. На эту игру стоит очень низкий тотал, который должны «пробить».

Наш прогноз: хозяева забьют за 1,42.

