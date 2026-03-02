Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Антуан Гризманн

«Атлетико», нападающий, 34 года

Этот форвард проводит отличное время в стане «матрасников», на протяжении многих лет являясь лидером клуба. Кажется, что его европейская карьера подходит к концу.

По информации The Athletic, Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате США. На его подписание претендует «Орландо Сити». Спортивный директор клуба Рикардо Морейра уже несколько раз бывал в Испании для переговором с представителями игрока.

Американский клуб хочет, чтобы Гризманн пополнил состав «Орландо» до 26-го марта, когда закрывается трансферное окно в МЛС. Однако, такой расклад маловероятен.

Дело в том, что действющий контракт Гризманна с «Атлетико» завершится летом 2027-го года, а «Орландо» еще не вступал в переговоры с «матрасниками». Сам форвард хочет определиться со своим будущим уже после окончания нынешнего сезона.

Антуан Гризманн globallookpress.com

В сезоне 2025/2026 Гризманн провел за «Атлетико» 22 матча в рамках Примеры и забил 5 голов.

Наш прогноз: Гризманн подпишет контракт с «Орландо Сити» летом этого года.

Морган Гиббс-Уайт

«Ноттингем Форест», полузащитник, 26 лет

Этот футболист является одним из ключевых игроком «лесников» в последние несколько лет. Высока вероятность того, что «Ноттингем Форест» вылетит из АПЛ после окончания нынешнего сезона, а это значит, что за Гиббс-Уайтом развернется битва на трансферном рынке.

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за подписание полузащитника в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» предложат Гиббс-Уайту новый контракт.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Однако и тут есть подводные камни. Руководство «Ноттингем Форест» делает попытки сохранить своего ключевого полузащитника и предложил ему зарплату в 150 тыс. фунтов в неделю.

К слову, эта сумма сопоставима с той, которую получают другие игроки «Манчестер Юнайтед». Если «манкунианцы» захотят подписать Гиббс-Уайта, то им необходимо повышать зарплату.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ноттингем Форест» 28 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Гиббс-Уайт не перейдет в «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом.

Эдуард Сперцян

«Краснодар», полузащитник, 25 лет

За последние несколько лет было очень много разговоров о том, что этот футболист сменит клуб и продолжит карьеру в Европе, но любые переговоры постоянно срывались. Получится ли у Сперцяна уехать на сей раз?

Летнее трансферное окно уже не за горами и, кажется, что самого Сперцяна начинает разражать этот вопрос. К примеру, история с «Лидсом», представитель которого звонил игроку за день до закрытия трансферного окна:

«За полтора дня (до закрытия трансферного окна) мне звонит человек и говорит: "Слушай, там "Лидс» готов прислать тебе оффер — аренда с выкупом«. Буквально на этот Кубок РПЛ. Я говорю: "Зачем вы мне звоните? Вы кто вообще?" У меня как бы нет никого, агента нет. Я говорю: "Звоните в клуб! Что вы мне звоните? Один день остался" В общем, я это вообще серьезно не воспринял. И вот это происходит постоянно», — сказал Сперцян во время подкаста с Федором Смоловым.

Ранее к полузащитнику проявляла интерес дортмундская «Боруссия», которая умеет раскрывать таланты, но до конкретики дело не дошло, а время идет очень быстро. Есть ощущение, что Сперцян перерос чемпионат России.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 19 матчей в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 12 голевых передач.

Наш прогноз: Сперцян продолжит выступать в «Краснодаре», как минимум, до конца следующего сезона.

Чема Андрес

«Штутгарт», полузащитник, 20 лет

Летом прошлого года мадридский «Реал» решил продать талантливого полузащитника в «Штутгарт» и, кажется, что уже пожалел об этом. Андрес стремительно прогрессирует.

Как сообщает TEAMtalk, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке футболиста предстоящим летом, но у «красных дьяволов» есть серьезная конкуренция в лице «Реала».

Чема Андрес globallookpress.com

Дело в том, что у «сливочных» в контракте со «Штутгартом» была опция обратного выкупа Андреса за 11,4 млн евро. Этим правом «Реал» может воспользоваться предстоящим летом.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Андреса оценивается в 15 млн евро. Действующее соглашение игрока со «Штутгартом» рассчитано до лета 2030-го года.

В нынешнем сезоне Андрес провел за немецкую команду 29 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: «Реал» вернет Чему Андреса предстоящим летом.

Алексей Батраков

«Локомотив», полузащитник, 20 лет

Разговоры о возможном отъезде футболиста в один из топ-клубов Европы не прекращаются. Кажется, что предстоящее лето — идеальный вариант для такого шага.

Владимир Кузьмичев — агент Алексея Батракова в комментарии «Чемпионату» заявил, что вероятность перехода футболиста в один из европейских клубов составляет 90%.

По данным агента, Батраковым интересуются клубы из Италии и Испании, которые выступают в Лиге чемпионов. К тому же, летом активизируется пункт об отступных в размере 16 млн евро для европейских клубов.

Ранее сообщалось о том, что Батраков входит в десятку самых дорогостоящих полузащитников за пределами топ-5 лиг Европы. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 25 млн евро.

Алексей Батраков globallookpress.com

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 18 матчей в рамках РПЛ, отметился 11-ю голами и 7-ю голевыми передачами.

Наш прогноз: Батраков все-таки перейдет в один из топ-клубов Европы летом 2026-го года.

Родри

«Манчестер Сити», полузащитник, 29 лет

Этот футболист является обладателем «Золотого мяча» по итогам 2024-го года. В том же году Родри получил травму крестообразных связок и выбыл на длительный срок. После этого полузащитник все никак не может выйти на свой прежний уровень.

Как сообщает журналист Рамон Альварес, «Реал» хочет приобрести Родри в ближайшее трансферное окно. Сумма перехода около 50 млн евро. «Сливочные» уже давно хотят заполучить футболиста.

Родри globallookpress.com

Руководство и тренерский штаб мадридского клуба будет оценивать физическую форму Родри перед стартом чемпионата мира 2026-го года. Если полузащитника не будут беспокоить травмы, то «Реал» всерьез вступит в борьбу за подписание испанца.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родри в 75 млн евро. Действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027-го года.

В нынешнем сезоне Родри провел за «горожан» 16 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Родри останется в «Манчестер Сити» до лета 2027-го года.