Возвращение РПЛ как на стадионы, так и на телеэкраны состоится 27 февраля, когда ленточку весенней части первенства перережут «Зенит», планирующий восстановить чемпионское реноме, и «Балтика», преподнесшая сюрприз в первой половине розыгрыша. Чего стоит ожидать от рестарта Премьер-лиги 2025/2026?

Защитит ли титул «Краснодар»?

Эффект дежавю преследует «быков» вторую кампанию кряду — полноценно вкусить наслаждение от лидерства не позволяет «Зенит», дышащий в спину подопечным Мурада Мусаева. Если в минувшем сезоне южане при равенстве баллов удержали пальму первенства перед зимней паузой благодаря виктории в очном противостоянии с питерцами, то теперь имеют уязвимый гандикап в один пункт.

Причем одно из двух поражений «Краснодару» в первом круге нанесла именно дружина Сергея Семака, деклассировавшая «черно-зеленых» в их домашнем логове со счетом 2:0. С того момента действующие чемпионы России допустили лишь три осечки, расписав мировые ничьи с «Ростовом», «Балтикой» и «Локомотивом», и отправились на отдых, сохранив девятиматчевую беспроигрышную серию.

Глобальные пертурбации во время зимнего перерыва миновали стороной «быков», сосредоточившихся на укреплении взаимосвязей между имеющимися в обойме исполнителями. Мурад Олегович обошелся без экспериментов в тактических построениях команды на сборах, продолжив гнуть линию с излюбленной схемой 4-2-3-1.

Южане по традиции приняли участие в Зимнем Кубке РПЛ, поспорив за трофей с московским «Динамо», «Зенитом» и ЦСКА. Уступив на старте турнира «армейцам» в серии пенальти, «Краснодар» не оставил шансов клубу с берегов Невы — разницу во втором тайме сделали молодые проспекты академии «черно-зеленых» Артем Хмарин и Эльдар Гусейнов, довершив разгром 3:0.

«Краснодар» fckrasnodar.ru

Подножку подопечным Мусаева поставило «Динамо», одержавшее верх с минимальным счетом в последнем туре и подарившее награду соседям по городу — ЦСКА. Недостаток концентрации под занавес встречи снова сыграл злую шутку с «быками», напомнив главному тренеру об ахиллесовой пяте коллектива.

Коррективы коснулись состава южан, который зимой перекроился благодаря как трансферам «на вход», так и «на выход». Сменили краснодарскую прописку Данила Козлов, уехавший искать счастье в ЦСКА, Густаво Сантос, арендованный «Сочи», и Гаэтан Перрен, затосковавший по родине и перебравшийся в «Лилль».

Инвестировали «черно-зеленые» в атакующее звено команды, приобретя лидера «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли, способного действовать и в роли центрального форварда, и умеющего разгонять комбинации из глубины поля. Помимо уругвайского универсала, «Краснодар» в долгосрочной перспективе решил проблему с правым защитником, заключив соглашение с Ильей Ваханией из «Ростова», который правда присоединится к «быкам» грядущим летом.

Наиболее тяжелый отрезок во второй части чемпионата России предстоит южанам в апреле, когда подопечные Мусаева сойдутся с «Зенитом», «Балтикой» и «Спартаком». Вполне вероятно, что данный экзамен решит судьбу «Краснодара» в чемпионской гонке.

Нашествие Джонов в «Зените» = гарантия успеха?

Тенденцию с активностью на трансферном рынке поддержали «сине-бело-голубые», укрепившие все линии в зимний перерыв. Организовав бартер с ЦСКА, клуб из Северной столицы заполучил в центр обороны Игоря Дивеева, отправив обратным маршрутом форварда Лусиано Гонду, которого внезапно перестал жаловать Сергей Семак.

Ряды «Зенита», кроме аргентинца, покинули нападающий Матео Кассьерра, понадобившийся «Атлетико Минейро», полузащитник Жерсон, затерявшийся в Санкт-Петербурге и подписавший контракт с «Крузейро», и центрдеф Страхиня Эракович, последовавший за игровой практикой в «Црвену Звезду».

Естественно, чемпионские амбиции «сине-бело-голубых» стоят во главе угла в текущем сезоне, и единственной задачей Сергея Богдановича является возвращение титула, иначе тренерское кресло под ним зашатается в разы сильнее. Колоду карт 49-летнего специалиста пополнили два многообещающих новичка в финальную треть поля: полузащитник Джон Джон и форвард Джон Дуран.

За первого «Зенит» перевел на счет «Ред Булл Брагантино» солидные 18 млн евро, высоко оценив его перформанс в кампании бразильской Серии А 2025. Джон Джон — классическая «десятка», обладающая навыками плеймейкера и дирижирующая атаками, задавая им вектор. Бразилец может как самостоятельно решить судьбу эпизода, так и наградить партнера по команде выверенным пасом, создав голевой момент.

Джон Джон fc-zenit.ru

Отодвинула на задний план переход Джон Джона сделка по Дурану, чей послужной список насчитывает выступления за «Астон Виллу», «Аль-Наср» и «Фенербахче». На одной чаше весов колумбийского нападающего располагается безумный талант, на другой — непростой характер, повлекший за собой отъезд из Стамбула.

Похоже, что вопросы денежного характера окончательно затмили разум Дурана, которому в АПЛ предвещали стремительное развитие карьеры, однако он предпочел погоню за легким заработком, скитаясь между Саудовской Аравией, Турцией и Россией. Клуб из Северной столицы не рискнул выкупить трудовое соглашение Джона у «Аль-Насра», ограничившись трехмесячной арендой.

Личная дуэль Дурана и Кордобы должна добавить остроты матчу «Зенита» с «Краснодаром», к тому же оба страйкера — прямые конкуренты за место в составе сборной Колумбии. Так что дополнительной мотивацией для 22-летнего уроженца Медельина служит завоевание билета в стан национальной команды перед чемпионатом мира 2026.

Карседо в «Спартаке»: ходьба по лезвию ножа

Должность главного тренера «красно-белых» в последние годы одна из самых нестабильных и неблагодарных профессий в отечественном футболе. Деян Станкович продержался у руля столичного клуба немногим менее полутора лет, исчерпав кредит доверия и вернувшись руководить хорошо знакомой «Црвеной Звездой».

Листая блокнот с фамилиями подходящих наставников, боссы «Спартака» остановились на кандидатуре Карседо, приезжавшего в Москву четырнадцать лет назад в качестве ассистента Унаи Эмери. Рука об руку испанский тандем трудился в «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале», до тех пор, пока Хуану не надоел статус вечного помощника.

Взор на 52-летнего менеджера «народная команда» обратила на фоне его успехов в Кипре вместе с «Пафосом», который в розыгрыше 2024/2025 выиграл местный чемпионат и впервые в истории квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА. Карседо в «Спартаке» не изобретает велосипед, требуя коренных перемен и массовой закупки игроков под него, и предпочитает работать с имеющимся материалом. Единственным новобранцем «красно-белых» в текущее ТО остается Владислав Саусь из «Балтики», выполняющий в Калининграде функции правого латераля.

Оценить реальную готовность москвичей к борьбе за медали по февральскому этапу подготовки довольно затруднительно, ведь даже в поединке с «Елимаеем», занимающим четвертую строчку в Казахстанской Премьер-лиге, подопечные Хуана выглядели крайне неубедительно. Ушел от поражения «Спартак» только во втором тайме, перестроившись на привычные 4-3-3, — спасительные мячи на счету Антона Заболотного и Манфреда Угальде.

Хуан Карседо и Валерий Карпин spartak.com

Дебют Карседо в РПЛ состоится 1 марта во встрече с погрязшим на дне турнирной таблицы «Сочи», который, навряд ли, поставит перед испанцем неразрешимую задачу. По-настоящему оценить задумки Хуана позволит череда кубковых спаррингов со столичным «Динамо» и матч чемпионата против «Зенита», с которым его предшественнику, Деяну Станковичу, удавалось справляться.

Щедрость ЦСКА принесет молниеносный эффект?

Неожиданный всплеск на рынке проявили «армейцы», укомплектовавшие обойму как проверенными в Премьер-лиге бойцами, так и заполучившие исполнителей на вызывающие опасения амплуа. Функционеры «красно-синих» довели до логического завершения переговоры по Дмитрию Баринову, переманив экс-капитана «Локомотива» всего за 2 млн евро.

Именно на его плечи ляжет ответственность за опорную зону ЦСКА во второй части чемпионата, что развяжет ноги Матвею Кисляку и Ивану Облякову. Соперничать с последним за место под солнцем приехал Данила Козлов из «Краснодара», так и не перехвативший на юге титул «десятки» у Эдуарда Сперцяна.

По крупицам столичный коллектив выдернул по футболисту практически у всех конкурентов в погоне за золотыми наградами, предоставив заскучавшему в «Зените» Лусиано Гонду возможность реанимировать карьеру. Взамен ЦСКА отпустил в Санкт-Петербург одного из лидеров обороны Игоря Дивеева, но селекционная служба москвичей подсуетилась и оперативно нашла замену россиянину, договорившись с лиссабонским «Спортингом» о переходе Матеуса Рейса на правах свободного агента.

Омолодили стан «красно-синие» за счет приобретения 18-летней звезды «Урала» Максима Воронова, потенциал которого благоволит завоеванию статуса ведущей скрипки нападения «красно-синих» в ближайшем будущем. Твердую пятерку за трансферную кампанию клубу поставил Фабио Челестини, который заявил, что все новички отлично интегрировались в его концепцию игры.

Дмитрий Баринов pfc-cska.com

Нынешней зимой швейцарский специалист не оставил торсиду «армейцев» без трофея, увезя из Абу-Даби кубок РПЛ. Совокупность факторов намекает, что ЦСКА всерьез намерен оставить «Краснодар» и «Зенит» за своей спиной, завоевав первый за десять лет чемпионский титул.

Артига и «Рубин»: попытка прыгнуть выше головы

Период застоя порядком надоел боссам казанского клуба, выставившим в середине января Рашида Рахимова за дверь. Почти три года 60-летний наставник выжимал максимум из предоставленных ему ресурсов, однако в «Рубине» уверовали, что седьмая строчка далеко не потолок для нынешней команды и, видимо, в перспективе грезят идеей фикс о попадании в квартет сильнейших Премьер-лиги.

Покорять новую планку в Казани призвали Франка Артигу, известного в России по деятельности в «Родине» и «Химках». После банкротства подмосковного клуба испанец внезапно объявился в экстравагантном чемпионате Анголы, приняв бразды правления «Атлетику Петролеуш Луанда».

Африканское турне без лишних раздумий Артига закончил спустя полгода, приняв амбициозный вызов из РПЛ. Базовой моделью как в товарищеских поединках, так и в тренировочных занятиях Франк выбрал расстановку с тремя ЦЗ (3-4-2-1), внедренную в ДНК коллектива еще Рахимовым.

Тем не менее не стоит думать, что испанец под копирку следует методам Рашида Маматкуловича, внося правки в привычный игровой ритм казанцев. К примеру, в отличие от акцента Рахимова на выход из обороны через передачи на собственной половине поля, Артига концентрирует внимание подопечных на важности грамотных действий в атаке на подступах и около чужой штрафной площади.

Франк Артига rubin-kazan.ru

Разницу в подходах менеджеров отмечает, в том числе, нападающий Дардан Шабанхаджай, называющий Франка тренером иной формации, который хочет от игроков большего владения мячом, создания моментов и контроля хода матчей. Посмотрим, добавит ли испанский коуч зрелищности «Рубину», заставив выйти из зоны комфорта и мечтать о чем-то более глобальном, чем место в середине таблицы.

Сказка «Балтики» получит продолжение?

Калининградцы произвели фурор в летне-осенней части РПЛ, ярко вернувшись в элитный дивизион спустя год прозябания в Первой лиге. Отдельную порцию оваций за прогресс «Балтики» услышал в свой адрес Андрей Талалаев, которого в кулуарах уже именуют российским Моуринью.

За восемнадцать туров чемпионата взять верх над «бело-черными» удалось лишь ЦСКА, вымучившему минимальную победу 1:0 в родных пенатах. Остальным оппонентам «Балтика» оказалась не по зубам, разживаясь очками на регулярной основе и закрепившись в топ-5 российского первенства.

«Балтика» fc-baltika.ru

Столь стремительный спринт калининградцев стал откровением даже для правящей верхушки, в частности, генеральный директор клуба Равиль Измайлов заявил о пересмотре задач команды в Премьер-лиге, нацелившись на более высокие позиции. Прочным фундаментом к этому может послужить сохранение обоймы «Балтики» — в январе/феврале коллектив лишился только одной боеспособной единицы в лице Владислава Сауся.

Живя по средствам, балтийцы обошлись без многомиллионных трат, арендовав центрбека Эдуардо Андерсона и нападающего Дерика Ласерду, а также подписав на правах свободного агента 20-летнего защитника Михаила Рядно из ЦСКА. Почивать на лаврах Талалаев явно не планирует, добавляя в конспекты новые головоломки, которые удивят соперников предстоящей весной.

Бросок Евсеева на амбразуру в махачкалинском «Динамо»

Критика за невнятные выступления обрушилась на Хасанби Биджиева перед финишем первой части РПЛ — беззубая игра в восемнадцатом туре с «Пари НН», завершившаяся поражением 0:1, сопровождалась красноречивым заявлением на спинах болельщиков «Биджиев, уходи». Призыв к действию 59-летний специалист воспринял буквально и написал заявление по собственному желанию, мотивировав решение недостаточным количеством набранных баллов.

Махачкалинцы разжились всего пятнадцатью пунктами, забуксовав на 13-й строчке в зоне стыковых поединков. Постепенный спад «Динамо» при Биджиеве вписывался в канву событий — на второй год в РПЛ его тактические шаги оппоненты знали наперед, найдя им противоядие, в довесок к этому прошлым летом «сине-белых» частично обескровили, выкупив лидеров, наглядный пример чему отъезд атакующего хавбека Эгаша Касинтуры в «Ахмат».

Словно чувствуя скрип шатающегося кресла под Биджиевым, яркий перформанс на просторах Первой лиги выдал Вадим Евсеев, встряхнувший новороссийский «Черноморец». Чувство собственной важности забурлило в жилах 50-летнего наставника, хвалившегося стремительным рывком команды на листе А4 перед представителями СМИ.

Час пробил, и руководство «Динамо» обратилось с просьбой помощи к Евсееву, славящемуся репутацией «пожарного». Прагматичный подход к делу, когда итоговый результат затмевает весь процесс, — характерная черта Вадима Валентиновича, не стесняющегося классики сродни «бей-беги».

Вадим Евсеев dinamo-mx.ru

Именно глубокоэшелонированная оборона, превращающаяся в своеобразный «автобус», является отправной точкой философии Евсеева. Поэтому не следует ждать от махачкалинцев, испытывающих серьезные трудности с забитыми мячами (восемь в 18-и турах), резкого крена в атаку. Наоборот «Динамо» под началом Вадима Валентиновича станет еще более прагматичным, пытаясь реализовывать немногочисленные моменты с игры либо конвертировать в голы стандартные положения.

Выводить из кризиса коллективы чемпионата России для Евсеева не в новинку, так что клуб из Махачкалы попал прямо в яблочко с его назначением. Тем более претендентов на понижение в классе, таких как «Сочи», «Оренбург», «Пари НН», «Крылья Советов», в Премьер-лиге предостаточно.