Стремительное продвижение Данилы по карьерной лестнице застопорилось на скамейке запасных «Краснодара», где рулевой Мурад Мусаев по большей мере использует полузащитника в качестве игрока ротации на матчи Кубка России. Предоставить ему еще один шанс закрепиться в топ-клубе РПЛ готов ЦСКА, насыщающий среднюю линию в зимнее трансферное окно.

От берегов Невы до Балтики

Академия «Зенита» подарила билет в профессиональный футбол Козлову, прошедшему путь от филиала «Зенит-Фрунзенский» до дубля клуба из Северной столицы. В футболке взрослой обоймы «сине-бело-голубых» Данила набрал в совокупности всего пятнадцать минут, появившись на замену против «Крыльев Советов» и «Сочи» в триумфальной для питерцев кампании 2022/2023.

Тем не менее дальнейшим спросом у главного тренера десятикратных чемпионов России Сергея Семака полузащитник не пользовался, отбыв набираться опыта во вторую команду «Зенита». Под впечатлением от перформанса Козлова в рамках первой части Молодежной футбольной лиги (МФЛ), отметившегося пятью забитыми мячами и восемью результативными передачами, осталась «Балтика».

Калининградцы тонули на просторах Премьер-лиги, но при этом достойно сражались в Кубке страны, преподнося сюрпризы более именитым соперникам. Присоединился к «Балтике» Данила в январе 2024 — «Зенит» получил символическую компенсацию за воспитанника в размере 350 тысяч евро.

Под чутким крылом Сергея Игнашевича, возглавлявшего на тот момент «балтийцев», Козлов расцвел в чемпионате России, составив дуэт в центральной зоне вместе с капитаном Кристияном Бистровичем. При расстановке 3-4-3 в линию, считающейся фундаментальной у российского специалиста, Данила отвечал за креатив, в то время как хорватский коллега занимался функциями разрушителя.

Счет голам в РПЛ атакующий хавбек открыл 24 апреля 2024 года во встрече с «Краснодаром», отличившись дублем в воротах Матвея Сафонова. Преуспел в цветах «бело-черных» Козлов как плеймейкер, плетя кружева около чужих владений и снабжая партнеров по команде результативными пасами, которых к концу сезона накопилось четыре.

Данила Козлов globallookpress.com

«Балтика» самостоятельно подписала себе приговор на финише розыгрыша 2023/2024, проиграв четыре матча кряду «Уралу», московскому «Динамо», «Ростову» и «Локомотиву». Вылет из элитного дивизиона стоил тренерского кресла Игнашевичу, которого не спасло даже участие в Суперфинале Кубка России — заветного трофея калининградцев лишил «Зенит», одержавший минимальную викторию 2:1. К слову, Козлов не ушел с газона «Лужников» без голевой передачи, ассистировав на Алекса Фернандеса.

Химия, образовавшаяся между Данилой и Сергеем Николаевичем, к сожалению, приказала долго жить и их дороги разошлись. Напоследок наставник и подопечный устроили алаверды друг другу — Игнашевич поставил Козлова на вершину рейтинга лучших молодых игроков, в свою очередь полузащитник отметил грамотный подход тренера к делу и его навыки мотиватора.

Засиделся за спиной Сперцяна

Круиз «Балтики» в Первую лигу прошел без Данилы, который задержался в высшем эшелоне российского первенства благодаря интересу со стороны «Краснодара». Пороги южан практически каждое ТО обивали европейские коллективы с запросом по переходу Эдуарда Сперцяна, поэтому страховка в виде трансфера Козлова за 1,25 млн евро выглядела оправданно.

Вот только десятый номер «быков» так и не сменил прописку, оставив новобранца в статусе вечного запасного — к примеру, в «золотой» для дружины Мусаева кампании РПЛ 2024/2025 полузащитник лишь трижды фигурировал в списке стартовых исполнителей. Недостаток игровой практики Мурад Олегович частично компенсировал Даниле за счет кубковых баталий, активно тасуя состав как на групповом этапе, так и в раунде плей-офф.

Редкие шансы Козлов старался использовать максимально полезно, не значась статистом и напоминая публике о собственной квалификации. Сага в Кубке России выдалась для «Краснодара» непродолжительной, и на четвертьфинальной стадии южанам не по зубам оказался «Ахмат». После унылых нулей в первом тайме Мусаев выпустил Данилу на вторую сорокапятиминутку и именно его подача с углового на Кордобу помогла «быкам» вырваться вперед, но дубль Бернарда Бериши остудил пыл хозяев поля.

День сурка — так следует охарактеризовать текущий сезон Козлова, который беспросветно сидит в тени Сперцяна в чемпионате и блистательно подменяет лидера команды в Кубке. Джокер 42-летнего менеджера «Краснодара» только единожды не попал в протокол кубкового противостояния (домашний поединок со столичным «Динамо»), записав себе в актив 5+4 по системе «гол+пас» в восьми встречах.

Данила Козлов fckrasnodar.ru

На обратной чаше весов расположились невыразительные двенадцать минут, которые Данила в среднем проводит в Премьер-лиге. Окончательно списать его в утиль не позволяют воодушевляющие отрезки в Кубке, где хавбек, как свободный художник, творит и создает остроту как на подступах, так и внутри штрафной площади оппонентов.

Несмотря на попытки состояться в рядах «черно-зеленых», Козлову тяжело противопоставить что-либо находящемуся в прайме Сперцяну, задающему темп атакам южан. 21-летний россиянин не в силах поддерживать ту интенсивность, высокую планку которой Эдуард установил в последней трети поля «Краснодара».

Игрок сборной Армении не только входит в число лучших по множеству метрик в РПЛ, но и соревнуется с визави в пяти ведущих европейских лигах — по сведениям проекта РУСТАТ капитан «быков» идет на третьей строчке по количеству пасов под удар в среднем за 90 минут (2,33), уступая Мартину Батурине из «Комо» (2,72) и Усману Дембеле из «ПСЖ» (3,34).

Эдуард Сперцян fckrasnodar.ru

Кроме проигранной конкуренции Сперцяну, Данила банально не вписывается в концепцию Мусаева, который привык на дистанции чемпионата доверять одним и тем же одиннадцати проверенным бойцам от матча к матчу. Коррективы в планы Мурада Олеговича изредка вносят травмы или дисквалификации подопечных, вынуждая прибегать к экспериментам в составе.

Из резерва «быков» на лавочку ЦСКА?

До прямой конфронтации между «Краснодаром» и Козловым на фоне недовольства последнего положением в клубе не дошло, что, вспоминая демарши Ивана Игнатьева и Александра Кокшарова, правильный шаг полузащитника. Вовремя на горизонте возник вариант с ЦСКА, который, по информации СМИ, переведет на счет «черно-зеленых» смешной по нынешним меркам 1 млн евро.

Главный наставник «армейцев» Фабио Челестини подтвердил, что Данила прошел медицинский осмотр, но продолжает тренироваться в расположении «быков», так как клубам осталось согласовать некоторые формальности. Со слов генерального директора «красно-синих» Романа Бабаева до официального объявления сделки необходимо подождать пару дней.

Есть определенные вопросы, которые требуют больше времени для согласования. Никаких подводных камней нет. Просто нужно подождать пару дней. Трансфер в процессе оформления. Не готов дать стопроцентную гарантию, всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так. Но думаю, что все должно быть нормально. Медосмотр он прошел. Мы продолжаем работать на трансферном рынке. Роман Бабаев Генеральный директор ЦСКА

Учитывая покупку Дмитрия Баринова у «Локомотива», швейцарский тренер ЦСКА может воплотить в жизнь сразу несколько тактических моделей — следовать курсу со схемой 4-3-3, где вершиной направленного вниз треугольника в средней зоне станет 29-летний хавбек, и частично освободить от черновой работы Матвея Кисляка и Ивана Облякова, возложив на них обязанности «восьмерки» и «десятки» соответственно. Либо сохранить 4-2-3-1 со связкой опыта и молодости в центральной оси, отправив десятого номера «армейцев» дирижировать комбинациями ближе к линии нападения.

Пока позиции вышеперечисленного трио, как основных исполнителей, смотрятся незыблемыми: Баринова обхаживали явно не для расширения скамейки, Кисляк — молодая звезда, пребывающая на радарах коллективов Европы, Обляков способен в одиночку сделать разницу на поле и периодически удостаивается капитанской повязки москвичей.

Дмитрий Баринов pfc-cska.com

Расстилать дорожку, усыпанную лепестками роз, перед Козловым в столице не собираются и его ждет ожесточенное соперничество за место под солнцем. Не стоит вычеркивать из борьбы бразильского плеймейкера Матеуса Алвеса, которого после неплохого августовского отрезка из колеи выбила травма бедра.

Данила, не от хорошей жизни, порой закрывал в «Краснодаре» левый или правый фланг, однако и тут у Челестини есть железобетонные аргументы в лице Данилы Кругового и Кирилла Глебова. Складывается впечатление, что фраза «шило на мыло» идеально описывает бессмысленный переезд Козлова из стана южан в ЦСКА.