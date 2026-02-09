Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Сандро Тонали

«Ньюкасл», полузащитник, 25 лет

Центральный полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали попал в поле зрения «Манчестер Юнайтед» и рассматривается в качестве одного из кандидатов на замену Каземиро, покидающего клуб после окончания сезона.

Летом манкунианцы намерены мощно укрепить среднюю линию и 25-летний итальянец идет под первым номером в шорт-листе.

По данным источника, «Ньюкасл» готов отпустить одного из своих ведущих игроков, но за сумму не менее, чем 100 млн фунтов, информирует издание The Telegraph.

Параллельно с Тонали «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры англичан Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест» и Адама Уортона из «Кристал Пэлас». Оба этих футболиста по манере игры и интеллекту очень схожи с итальянским хавбеком.

Сандро Тонали globallookpress.com

Тонали перебрался в стан «сорок» из «Милана» летом 2023 года за 61 млн евро. В этом году провел за английский клуб во всех турнирах 37 матчей и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 75 млн евро.

Наш прогноз: «МЮ» не захочет платить столько за Тонали и переключится на более дешевые варианты.

Витинья

«ПСЖ», полузащитник, 25 лет

Мадридский «Реал» никак не может компенсировать прежних лидеров раздевалки Тони Крооса и Луки Модрича и планирует выйти на летний трансферный рынок в поиске харизматичного полузащитника.

По данным авторитетного издания As, основным кандидатом на эту позицию является звезда сборной Португалии и «Пари Сен-Жермен» Витинья.

25-летний португалец привлекает боссов «королевского клуба» своей уверенностью, умением руководить партнерами на поле и умением свободно выходить из-под плотного прессинга.

В качестве запасного и более дешевого варианта «Реал» рассматривает 20-летнего Кейса Смита, который в свои юные годы уже является авторитетом в раздевалке АЗ и молодежной сборной Голландии. Некоторые специалисты уже сравнивают его по манере игры с Кевином Де Брейне. Также «сливочные» намерены выкупить обратно Нико Паса из «Комо».

Витинья globallookpress.com

Известно, что «Реал» не будет скупиться на трансфере Витиньи и готов выложить за него 130-140 млн евро. При этом «ПСЖ» не намерен отпускать своего системообразующего футболиста.

Наш прогноз: Витинья отклонит предложение «Реала» и останется в «ПСЖ», где ему очень комфортно.

Илья Вахания

«Ростов», защитник, 25 лет

Латераль «Ростова» и сборной России Илья Вахания в шаге от перехода в «Краснодар», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, общая сумма трансфера за 25-летнего футболиста составляет 300-350 млн рублей.

«Ростов» имеет финансовые проблемы и не будет чинить препятствия игроку при переходе в топ-клуб даже за такую сумму.

«Краснодар» привлекает в Вахании универсализм. При необходимости игрок может закрыть позиции на обоих флангах защиты, а также выйти в центре обороны, а российский паспорт с учетом ужесточения лимита на легионеров станет дополнительным плюсом.

Илья Вахания globallookpress.com

В этом сезоне 25-летний воспитанник «Зенита» провел за команду Джонатана Альбы 22 матчей, забил 2 гола и отметился одной результативной передачей. За «Ростов» он играет с лета 2023 года, а его контракт действует до 2028-го.

Наш прогноз: Вахания переберется зимой в «Краснодар», а если не сейчас, то летом точно.

Ибраима Конате

«Ливерпуль», защитник, 26 лет

Затянувшаяся сага с уходом центрального защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате, похоже, близится к развязке.

25-летний француз ждал контракт от чемпиона АПЛ на приемлемых для себя условиях, но так в итоге и не дождался, и сейчас намеревается покинуть мерсисайдцев.

Причиной этого стало предложение со стороны мадридского «Реала», который ищет замену покидающим клуб летом Антонио Рюдигеру и Давиду Алабе. «Сливочные» предложили выгодное соглашение Конате и окружение футболиста всерьез его рассматривает.

Опомнился и «Ливерпуль», который существенно поднял свое предложение, чтобы не дать уйти Конате свободным агентом. Но вряд ли клубу удастся договориться с французом. Снова активизировался и «ПСЖ», который летом 2025 года делал попытки его купить.

Ибраима Конате globallookpress.com

В этом сезоне Конате провел 32 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил два мяча. За команду он выступает с лета 2021 года, перебравшись из «РБ Лейпциг».

Наш прогноз: Конате перейдет летом в «Реал» свободным агентом.

Данила Козлов

«Краснодар», полузащитник, 21 год

Один из самых умных и техничных российских футболистов Данила Козлов близок к уходу из «Краснодара», информирует издание «РИА Новости».

По данным источника, новым клубом 21-летнего атакующего полузащитника станет московский ЦСКА, проводящий мощную трансферную кампанию с претензией на золото РПЛ.

Известно, что сделка находится на заключительной стадии, игрок сейчас проходит углубленное медицинское обследование и уже на днях о его переходе будет объявлено официально.

Сумма сделки за воспитанника «Зенита» составит около миллиона евро. Козлов сделал себя имя в калининградской «Балтике» очень яркой игрой под руководством Сергея Игнашевича. Дальше был трансфер в «Краснодар», где он был в лучшем случае игроком ротации.

Данила Козлов globallookpress.com

Всего в этом сезоне игрок молодежной сборной России провел 19 матчей, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи во всех турнирах. Причем, все его результативные действия относятся к матчам на Кубок России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

Наш прогноз: Козлов станет футболистом ЦСКА.

Энцо Фернандес

«Челси», полузащитник, 25 лет

Еще одним претендентом на трансфер мадридский «Реал» является аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес, информирует издание Marca.

По мнению руководства «сливочных» он является оптимальным кандидатом на усиления, сочетая в себе лидерские качества (вице-капитан «Челси») и высочайший уровень игры (чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины, где был игроком основы и стал лучшим молодым игроком мундиаля).

Как сообщает источник, 25-летнему Фернандесу не нравится дождливый Лондон и мечтает перебраться в более теплые края, а переход в мадридский «Реал» станет исполнением его мечты.

Тем более, он отлично ладит с партнером по сборной Хулио Альваресом, который покинул «Ман Сити», сейчас комфортно чувствует в мадридском «Атлетико» и вдохновляет его своим примером.

Энцо Фернандес globallookpress.com

В этом сезоне Фернандес провел за «Челси» 37 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. За команду он выступает с января 2023 года, перебравшись из «Бенфики» за 121 млн евро, поэтому за меньшую сумму «аристократы» его вряд ли отпустят.

Наш прогноз: Фернандес станет футболистом «Реала», где Перес намерен провести перестройку состава.

Курт Зума

свободный агент, защитник, 31 год

Известный французский защитник Курт Зума может перебраться в китайский чемпионат.

По данным издания Foot Mercato, 31-летним футболистом активно интересуется «Шаньдун Тайшань» и предлагает контракт на 1,5+1 год.

Сейчас окружение француза согласовывает последние условия контракта. Последним его клубом был румынский ЧФР Клуж, который он покинул в январе 2026 года после четырех месяцев выступления там.

Всего в этой команде Зума провел 4 матча, часто находясь в лазарете, и не отметился результативными действиями.

Курт Зума globallookpress.com

В составе сборной Франции защитник провел 11 матчей и забил один мяч. Также он известен по игре за «Сент-Этьен», «Челси», с которым выигрывал два раза АПЛ, «Эвертон» и «Вест Хэм».

Наш прогноз: Зума попробует свои силы в Китае.