Обменяв Игоря Дивеева на Лусиано Гонду, с одной стороны ЦСКА наконец получил недостающую опцию в атакующее звено, однако на обратной чаше весов создал себе проблему с некомплектностью в центре обороны. Избавиться от образовавшейся головной боли столичный клуб планирует за счет подписания Матеуса Рейса, потерявшего стабильное место в составе «Спортинга».

Проспект «триколор Паулиста»

Матеус Рейс де Лима родился 18 февраля 2005 года в муниципалитете Сан-Жуан-да-Боа-Виста, относящемся к бразильскому штату Сан-Паулу. Его обучение футбольному мастерству первоначально проходило в местной команде, где он регулярно выделялся в городских и региональных соревнованиях.

Своими выступлениями Матеус привлек внимание одного из мастодонтов чемпионата Бразилии «Сан-Паулу», присоединившись к академии «трехцветных» в тринадцатилетнем возрасте. Рейс прошел все базовые категории коллектива, наигрываясь тренерским штабом молодежных обойм «клуба веры» на позиции левого защитника.

Прежде чем попасть во взрослую команду «Сан-Паулу», Матеуса отправили набираться опыта в скромный «Атлетико Сорокаба», участвующий в первенстве Паулиста. Аренда в расположение «красно-желтых» продлилась год, за который Рейс лишь восемь раз появился на газоне в рамках чемпионата штата.

Ссылка игрока в Сорокабу выдалась непродолжительной, и уже в кампании 2015 он вернулся в родную гавань. Привлекать защитника ко встречам бразильской Серии А начал тогдашний рулевой «Сан-Паулу» Хуан Карлос Осорио, закрепив за ним левую бровку в расстановке 4-2-3-1.

Постепенно Рейс стал первым выбором на фланге обороны как для колумбийского специалиста, так и сменившего его Доривы — продвижение по карьерной лестнице Матеуса на время перечеркнул поединков против «Васко да Гама». Палки в колеса четвертый номер «Сан-Паулу» вставил сам себе, когда заработал горчичник уже на 21-й минуте встречи и удалился под занавес тайма, сыграв рукой в собственной штрафной.

Матеус Рейс globallookpress.com

Восстановил реноме защитник с приходом на тренерский мостик «триколор Паулиста» Эдгардо Баусы, зарезервировав за собой левый край на отрезке одиннадцати туров бразильского первенства. Выбил из колеи Рейса выезд к «Сантосу», который «радушно» принял гостей на «Вила Белмиро», разгромив со счетом 3:0. Нервы в концовке матча не выдержали даже у многоопытного Диего Лугано, схлопотавшего две желтые карточки в течении пары минут.

Двери в основной состав «трехцветных» для Матеуса захлопнулись моментально, и остаток сезона он полировал скамейку запасных. Из плена его освободила «Баия», заключившая годичное арендное соглашение с «Сан-Паулу», однако и в стане клуба из Салвадора после бодрого старта Рейс вскоре сник и сменил статус на резервного исполнителя.

При этом в рядах «триколор Паулиста» на воспитанника не рассчитывали и подыскивали ему новое пристанище — неожиданно интерес к Матеусу возник на просторах португальской Примейра-лиги. «Морейренсе» рискнул и арендовал защитника на полгода, но эксперимент обернулся фиаско, так как из девятнадцати поединков чемпионата Португалии бразилец вышел только в двух, набрав в совокупности невзрачные 14 минут.

Бойкот в «Риу Аве» и протекция Аморима

На удивление Матеус не пропал с радаров коллективов Пиренейского полуострова, и летом 2018 «Риу Аве» выкупил его контракт у «Сан-Паулу». Получив большую свободу на левом фланге клуба из Вила-ду-Конди, Рейс чаще подключался к атакам команды, пополняя результативную копилку ассистами.

Завершил розыгрыш Примейра-лиги 2018/2019 защитник с четырьмя голевыми передачами в 22-х встречах, причем вновь его настиг синдром второй половины сезона, когда наметился спад в выступлениях и он перебазировался на лавочку запасных.

Позитивно на положение Матеуса в «Риу Аве» повлияло назначение Карлуша Карвальяла на тренерский мостик клуба, который кроме использования бразильца на привычной бровке периодически ставил Рейса в центр обороны. Счет голам в португальском первенстве он открыл 27 января 2020, принеся минимальную победу «бело-зеленым» над «Виторией Гимарайнш».

Параллельно с увеличением активности бразильца в финальной трети поля свет пролился на его проблемы с дисциплиной — Матеус с завидной стабильностью коллекционировал желтые карточки, насобирав их одиннадцать за один розыгрыш чемпионата Португалии. Как следствие, нередко перед Рейсом зажигался красный свет и добавлялись дисквалификации из-за перебора горчичников.

Матеус Рейс (слева) globallookpress.com

Буйный нрав защитника проявлялся не только в игровых моментах, к примеру, Матеус саботировал встречу второго тура Примейра-лиги 2020/2021 с «Виторией Гимарайнш», отказавшись выходить на газон в день матча. Президент «Риу Аве» Антониу Силва Кампос пришел в ярость от поступка Рейса, назвав сложившуюся ситуацию неуважением к клубу и отстранив от дальнейшей работы с командой.

Спасательный круг в феврале 2021 Матеусу бросил лиссабонский «Спортинг», который на тот момент возглавлял Рубен Аморим. Португальский специалист перестроил схему «львов» на тройку ЦЗ (3-5-2 либо 3-4-3), постепенно приучив бразильского подопечного действовать в центре, как правого ЦЗ. Таким образом в защите Рейс составил компанию двужильному Себастьяну Коатесу и Гонсалу Инасиу/Луишу Нету.

Вместе с тем Аморим не забывал о пользе второго номера команды в атакующих порядках, варьируя его амплуа на поле между центральным защитником и левым латералем. С Рубеном у Матеуса сложилась идиллия в отношениях — бразилец стабильно фигурировал в списке стартовых одиннадцати наставника и коллекционировал трофеи под его руководством (два чемпионства Португалии, Суперкубок страны и Кубок португальской лиги).

Отъезд Аморима в «Манчестер Юнайтед» центрбек воспринял без воодушевления, но с огромной благодарностью к тренеру, поверившему в него, как никто ранее. Рейс охарактеризовал специалиста одной довольно емкой фразой — «отец для многих игроков».

Рубен Аморим globallookpress.com

Сменивший Рубена в тренерском кресле «Спортинга» Жоау Перейра не ломал отлаженную систему предшественника, оставшись приверженцем расстановок с тремя ЦЗ. Матеус считался важной деталью в его механизме, однако длительным сотрудничество не получилось: спустя полтора месяца на фоне четырех поражений кряду в Примейра-лиге и ЛЧ с Перейрой распрощались.

Пошатнул позиции Рейса приезд на «Жозе Алваладе» Руя Боржеша, задвинувшего бразильца в глубокий запас ближе к финишу кампании 2024/2025. Сдали нервы у Матеуса в лиссабонском дерби против «Бенфики», состоявшемся в финале Кубка страны, — появившись во втором тайме, защитник уже в компенсированное время вел борьбу с нападающим «орлов» Андреа Белотти и наступил лежащему сопернику на голову.

Матеус Рейс globallookpress.com

Арбитр не удостоил вниманием данный эпизод, но представители «красных» не сидели сложа руки и подали жалобу на Рейса и Максимилиано Араухо в Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии за «множественную агрессию» в отношении итальянского форварда. Вердикт португальской инстанции не заставил себя долго ждать: Матеуса отстранили на матч за Суперкубок и три тура Примейра-лиги 2025/2026.

Даже без дисциплинарных санкций Боржеш, делающий ставку на игру в 4 защитника, не особо жалует 30-летнего подопечного. Среди основных одиннадцати фамилия бразильца стала числиться лишь в январе текущего года, однако в заявку на февральский поединок с «Насьоналом» он не попал, что подогрело информационный фон в связи с потенциальным уходом Матеуса из «Спортинга».

Оборона ЦСКА хромает уже на сборах

На карандаше российских клубов Рейс находился еще немногим более пяти лет назад, защищая цвета «Риу Аве», — Антониу Силва Кампос сообщал, что предложение поступало от крупного коллектива из России. Согласно его заявлению, бразильцу обещали повысить заработную плату в два раза, и сперва Матеус дал согласие на переход, но спустя сутки отказался.

Вторая попытка переманить защитника в Премьер-лигу, похоже, обернется успехом и на этот раз претендент известен — московское ЦСКА. «Армейцы» оголили тыл, расставшись с Игорем Дивеев, и теперь в экстренном порядке шерстят рынок центрбеков. Трудовое соглашение Рейса с лиссабонцами истекает в июне 2026, поэтому менеджмент «красно-синих» не планирует переплачивать за него и готов перевести на счет «Спортинга» 4 млн евро.

В ходе зимней подготовки оборонительную линию столичного клуба никак нельзя назвать эталоном надежности, что настораживает поклонников ЦСКА в связи с грядущей чемпионской гонкой в РПЛ. Контрольный спарринг с «Акроном» открывала пара Матвей Лукин — Джамалутдин Абдулкадыров, чьи несогласованные действия в сумме с пожарным выносом Игоря Акинфеева привели к курьезному голу Артема Дзюбы.

Встречу против «Динамо» из Самарканда в тандеме с 20-летним воспитанником «Анжи» начал Жоао Виктор, позволив побывать мячу в сетке своих ворот дважды за тайм. Заменившие их Кирилл Данилов и Лукин отметились аналогичным «достижением», как итог узбекистанский клуб одержал волевой триумф 4:3.

Жоао Виктор pfc-cska.com

Фабио Челестини понимает, что рисково опираться на дуэт Виктор — Лукин в предстоящих баталиях за золото чемпионата России, к тому же никто из них не застрахован от травм. Тот же Матвей пропустил матч Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» по причине повреждения, испытывая дискомфорт в области задней поверхности бедра.

К слову Жоао в поединке против «быков» успел отличиться со знаком «минус», нелепо отбив снаряд внутри штрафной площади на Никиту Кривцова, чей удар сперва парировал Владислав Тороп, но подоспевший на добивание Мозес Кобнан довел начинания партнеров по команде до логического завершения.

Многоопытный Рейс в сравнении с соотечественником и россиянином выглядит глыбой в защитных порядках, особенно в части работы с мячом. Минувший сезон португальского первенства Матеус завершил среди лучших футболистов оборонительного характера по количеству созданных шансов, проценту точных длинных кроссов и числу касаний игровой сферы.

Швейцарскому наставнику ЦСКА, который ценит центрдефов не только за выполнение прямых обязанностей, но и сочетание функций своего рода глубинного плеймейкера, пригодятся обостряющие навыки Рейса. Учитывая универсальность бразильца, то в стане «армейцев» он имеет шансы зацепиться как за место ЦЗ, так и составить конкуренцию Мойзесу на левом краю.