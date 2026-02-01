Артём НикельАртём НикельПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Синонимом карьеры Арсена Захаряна в Испании служат бесконечные травмы, количество которых скоро будет тяжело посчитать на пальцах обеих рук. Обернется ли отъезд из Страны Басков для 22-летнего атакующего хавбека в панацею, перечеркнувшую его черную полосу?

Лазарет, как среда обитания

Всего два года потребовалось Захаряну во взрослой обойме московского «Динамо», чтобы привлечь внимание к своей персоне со стороны клубов ведущих европейских первенств.  Первое место в очереди за Арсеном занял «Реал Сосьедад», не пожалевший 13 млн евро за молодое дарование, очаровавшее футбольную аудиторию легкостью и неординарностью в финальной трети поля.

Адаптацию полузащитника в испанской Примере сходу осложнил коронавирус, выбивший его из колеи почти на две недели.  Рулевой басков Иманоль Альгуасиль выделял дозированную игровую практику подопечному, чередуя периоды, когда Захарян то выходил в основном составе, то грел скамейку запасных.

54-летний специалист использовал Арсена по всему фронту атаки, однако россиянин все же тяготел к позиции межлинейной «десятки» либо вовсе смещался на место левого вингера.  Кроме коронавируса дебютную кампанию хавбека на Пиренейском полуострове омрачили травма подколенного сухожилия, вывих лодыжки и повреждение берцовой кости, общий срок восстановления от которых занял месяц.

Пройдя курс реабилитации от последнего, Захарян появился на замену во встрече с «Кадисом» и открыл счет голам на просторах Ла Лиги.  Следом Альгуасиль внес Арсена в список стартовых одиннадцати против «Алавеса», и вновь двадцать первый номер «бело-голубых» покинул газон с результативным действием, ассистировав с углового Хону Пачеко.

Сказка россиянина в Сан-Себастьяне продлилась недолго, и постепенно он переквалифицировался в резервного исполнителя под руководством Иманоля.  Итоговая статистика Захаряна, защищавшего цвета «Реал Сосьедада» в сезоне 2023/2024, составила 1+2 по системе «гол+пас» в сорока поединках — довольно удручающий показатель, как для игрока атакующего звена.

Катастрофой для Арсена обернулась предсезонная подготовка, во время которой хавбек получил разрыв сухожилий стопы, прописавшись на больничной койке до конца 2024.  Вернулся к занятиям в общей группе Захарян только в январе и спустя месяц наконец попал в заявку команды на матч чемпионата Испании с «Осасуной», где Альгуасиль отвел ему двенадцать минут на поле.

Положив начало разгрому «Леганеса» в 25-м туре Ла Лиги, Арсен последовал отдыхать уже в перерыве и, как оказалось, неспроста.  Беспокоило его сухожилие левого бедра, воспаление которого перечеркнуло для воспитанника «Динамо» финиш кампании 2024/2025.

Никаких позитивных сдвигов для Захаряна в расположении баскского клуба не произошло даже с отставкой Альгуасиля — как при Серхио Франсиско, так и Пеллегрино Матараццо россиянин остается лишь игроком ротации.  К тому же, медицинская карта Арсена пополнилась очередной травмой берцовой кости, полученной в середине января 2026.

Фраза пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йона Андера Мундуате, что «Захарян тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды» — лейтмотив всей карьеры россиянина в Испании.  Общее число повреждений Арсена в стане сан-себастьянцев насчитывает уже девять, из-за которых он отсутствовал в совокупности 275 дней.

Захарян, банально, не выдерживает темп Примеры, в особенности энергозатратный футбол, который пропагандируют наставники в Стране Басков, и регулярно ломается.  Структура игры в Испании предполагает полный коннект между быстрым мышлением и молниеносным действием ногами, с чем у полузащитника, привыкшего располагать в РПЛ запасом времени для принятия решения, возникают трудности.

Терпение руководства «Реал Сосьедада» также имеет определенный лимит и, похоже, по отношению к Арсену он исчерпан.  Новому тренерскому штабу «бело-голубых» во главе с Матараццо нужны бойцы, способные рвать жилы от поединка к поединку, в свете чего россиянину следует готовиться к смене обстановки.

Эредивизия либо Лига Жюпиле: меньше интенсивности = отсутствие травм?

Удручающие физические кондиции Захаряна навряд ли создадут ажиотаж вокруг его персоны среди коллективов топ-5 лиг Европы, поэтому ему грозит шаг назад в иерархии зарубежных первенств.  Обрасти как мышцами, так и развить футбольный интеллект Арсену позволит чемпионат Нидерландов, обладающий репутацией кузницы талантов.

Амплуа атакующего полузащитника является ахиллесовой пятой «Фейеноорда» — находящийся в распоряжении главного тренера роттердамцев Робина ван Перси профильный плеймейкер Сем Стейн подхватил «синдром Захаряна», будучи частым гостем лазарета клуба. 24-летний хавбек испытывает дискомфорт в подколенном сухожилии, пропустив из-за травмы в сумме порядка полутора месяцев.

Универсального Квинтена Тимбера, обладающего идеальным функционалом для роли «бокс-ту-бокс», голландский тренер в излюбленной схеме 4-3-3 нередко наделял обязанностями «десятки».  Видимо, 42-летний специалист ностальгировал по перформансу уроженца Утрехта в сезоне 2023/2024, когда он в Эредивизии записал себе в актив семь забитых мячей и восемь ассистов.

Правда гармония в отношениях наставника и подопечного канула в лету уже в январе — Тимбер обрушился шквалом критики в адрес ван Перси, обвинив того в неспособности защитить свою команду, и отправился в ссылку, найдя пристанище во французском «Марселе».  Теперь Робин на позиции под нападающим экспериментирует с Хван Ин Бомом или Лучано Валенте, привыкшими играть глубже, как «шестерка» и «восьмерка» соответственно.

Вылетевший из еврокубков и отстающий с солидным гандикапом от «ПСВ» в чемпионате «Фейеноорд» ждут пертурбации грядущим летом, и ван Перси, если конечно сохранит тренерское кресло роттердамцев, наверняка потребует усиления в финальную треть поля — возможно, Захарян нажмет кнопку рестарт именно в Нидерландах.

Шанс перезагрузиться Арсену может выпасть в Бельгии, где один из местных грандов «Брюгге» второй сезон кряду разрывается между чемпионатом и Лигой чемпионов.  Помимо ожесточенной борьбы за золотые награды с «Юнионом» и «Сент-Трюйденом», дружина Ивана Леко вырвала путевку в стыковые матчи ЛЧ, где сойдется с мадридским «Атлетико».

Рояль в атакующей линии «черно-синих» таскает двужильный Ханс Ванакен, отыгравший от звонка до звонка во всех встречах Лиги Жюпиле и главного еврокубка. 33-летний полузащитник пополнил личный зачет шестью голами и четырьмя ассистами в обеих турнирах, проделывая огромный объем работы.  Разгрузить немного Ванакена, как минимум, в бельгийском первенстве и в перспективе стать его достойным приемником способен Захарян, которому по душе размеренный ритм чемпионата Бельгии.

Свежее дыхание переезд в Брюгге придал выступлениям Александара Станковича, обучающегося азам футбола в академии миланского «Интера». 20-летний серб обошелся «черно-синим» в 9,5 млн евро и, пока, целиком оправдывает каждый потраченный цент.  Александар, под стать его отцу Деяну, цементирует центральную ось команды, успевая, помимо прочего, завершать комбинации результативными ударами.

К тому же, «Брюгге» славится реноме трамплина для последующего трансфера в большую европейскую лигу, однако не у всех игроков получается сходу заявить о себе в топ-клубе.  Шарль Де Кетеларе пережил непростой период в «Милане», прежде чем засиять в «Аталанте».  Аналогичный тернистый путь в стане «россонери» проходит Ардон Яшари, который чувствует себя не в своей тарелке после перелома голени.

РПЛ: инвестиция под лимит

Коллективы Российской Премьер-лиги на фоне ограничения количества иностранных игроков в заявке с распростертыми объятиями встретят Захаряна, надеясь, что багаж травм он оставит в Испании и наберет оптимальную форму в родных пенатах.  С высокой долей вероятности Арсену на стол положат выгодный с финансовой точки зрения контракт, вот только на его игровых амбициях в такой ситуации стоит поставить крест.

Ветер перемен, подувший в «Динамо», может заставить представителей столичного клуба пойти на авантюру с возвращением блудного сына, что с маркетинговой стороны точно принесет дивиденды москвичам.  Тем не менее хронический характер проблем Захаряна со здоровьем настораживает, и «бело-голубые» рискуют подписать сбитого летчика, который ничего, кроме блеклой тени от праймового Арсена, не продемонстрирует.

Наступать на грабли, как с Антоном Миранчуком, запомнившимся лишь двумя голевыми передачами в летне-осенней части РПЛ и выбывшим на полтора месяца из-за травмы голеностопа, в лагере «Динамо» не горят желанием, детально изучая все плюсы и минусы от перехода полузащитника «Реал Сосьедада».

Обрести уверенность Захарян имел бы шансы в молодой обойме «Локомотива», где Михаил Галактионова умеет находить подход к каждому исполнителю и оказываемое им доверие благоприятно сказывается на игроках, наглядным примером чему служит ренессанс Данила Пруцева.  Камнем преткновения для такого воссоединения являются финансовые аппетиты Арсена, которые никак не впишутся в установленный «железнодорожниками» полоток зарплат, ставший одной из причин расставания с капитаном Дмитрием Бариновым.

Суперлига Греции: от взлета Оздоева до пике Чалова

Проторенной дорожкой для российских игроков, пытающих счастья в Европе, выступает греческое первенство, тон в котором на данном этапе задает трио АЕК (Афины), «Олимпиакос» и ПАОК.  Диаспору с паспортом РФ в клубе из Салоник представляют полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов — наличие соотечественников поможет скорейшей адаптации Захаряна в Греции.

Однако, как в дальнейшем сложится продвижение Арсена по ступенькам в ПАОКе зависит только от него самого, ведь даже если рассмотреть положение Оздоева и Чалова в коллективе, то их карьеры выглядят диаметральными противоположностями. 27-летний форвард скис в Салониках и не пользуется расположением со стороны главного тренера Рэзвана Луческу, отбывая номер в команде.

Магомед, в свою очередь, закрепил за собой статус лидера ПАОКа и пополнил коллекцию наградой игрока месяца в греческой Суперлиге.  Вместе с нападающим Йоргосом Якумакисом номинальный опорник делит звание лучшего бомбардира клуба в национальном чемпионате, отметившись семью автографами в воротах оппонентов.

Связка Захарян — Оздоев в средней оси имеет шансы на успех в ПАОКе, тем более Луческу никак не определится с основным диспетчером команды, тасуя поочередно в роли «десятки» Янниса Константелиаса, Луку Иванушеца и Димитриоса Пелкаса.