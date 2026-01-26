Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Лукас Пакета

«Вест Хэм», полузащитник, 28 лет

Бразильский «Фламенго» мечтает вернуть своего воспитанника Лукаса Пакета, играющего сейчас в лондонском «Вест Хэме».

По данным журналиста Бена Джейкобса «молотобойцы» уже отклонили первое предложение самого популярного клуба Бразилии в размере 40 млн евро, но затем «менгао» сделали новое — на 2 млн больше плюс бонусы.

В данный момент «Вест Хэм» склоняется к тому, чтобы принять предложение «Фламенго», завершить сделку до конца зимнего трансферного окна и инвестировать деньги в новых голодных футболистов, которые помогут остаться в АПЛ.

Сам 28-летний Пакета всерьез намерен вернуться на Родину, где будет находиться перед глазами главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

В текущем сезоне в матчах АПЛ Пакета сыграл 18 матчей, забил в них 4 мяча и сделал олну голевую передачу. Также полузащитник известен по выступлениям в составе «Милана» и «Лиона».

Наш прогноз: Пакета вернется в родной клуб, чтобы быть ближе к сборной Бразилии. Он давно перерос уровень «Вест Хэма».

Арсен Захарян

«Реал Сосьедад», полузащитник, 22 года

Для российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна настали действительно непростые времена в Сан-Себастьяне.

К многочисленным травмам на протяжении двух сезонов добавилось отсутствие доверия со стороны нового главного тренера басков Пеллегрино Матараццо. Последние две встречи хавбек даже не попадал в заявку.

По данным авторитетного испанского журналиста Марко Антонио Санде, со всеми футболистами, на которых не рассчитывает новый тренерский штаб, были проведены личные встречи, где им посоветовали искать новые команды.

Помимо Захаряна Матараццо также не нужны воспитанники клуба Хон Каррикабура и Микель Готи. Ранее в аренду в «Валенсию» отправился нападающий Умар Садик.

Из-за своей «хрустальности» Захарян в этом сезоне провел 530 минут игрового времени в 16 матчах во всех турнирах и забил один. За басков полузащитник выступает с лета 2023 года.

Наш прогноз: Захарян сменит команду не зимой, так летом.

Даниэль Мальдини

«Аталанта», полузащитник, 24 года

«Лацио» собирается арендовать атакующего полузащитника Даниэля Мальдини у «Аталанты», сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

В последнее время младший сын легенды «Милана» и итальянского футбола Паоло Мальдини не проходит в основной состав бергамасков и снова готов сменить команду, дабы получать стабильную игровую практику.

В случае трансфера это будет уже шестой клуб в карьере 24-летнего футболиста, а также его четвертый срок аренды. Ранее Мальдини-младший выступал за «Милан», воспитанником которого является, «Специю», «Эмполи» и «Монцу».

«Лацио» согласен взять полузащитника в аренду с возможностью выкупа за 13-14 миллионов евро. При определенных обстоятельствах опция выкупа может стать обязательной. Не так давно с римлян был снят трансферный бан и они стали активничать на рынке, разгрузив зарплатную ведомость продажей Кастельяноса и Гендузи.

Инициатором перехода Мальдини выступает главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри. В этом сезоне вингер провел 9 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Мальдини-младший перейдет в «Лацио».

Виктор Вальдепеньяс

«Реал» Мадрид, защитник, 19 лет

Левый защитник мадридского «Реала» Виктор Вальдепеньяс может перейти в лондонский «Арсенал».

По сведениям журналиста Бена Джейкобса, лондонцы проявляют интерес к 19-летнему игрока и готовы отдать за него около 8 млн евро, рассматривая в качестве потенциального игрока основы в следующем сезоне.

Селекционный отдел «канониров» давно «ведет» защитника и намерен подписать уже в зимнее трансферное окно или по окончании сезона. Скаутов в нем привлекает высокая скорость и техническая оснащенность игрока, а также боевитость.

В настоящее время Виктор Вальдепеньяс играет во второй команде мадридского «Реала» и стабильно вызывается в состав сборной Испании U19. В этом сезоне защитник дебютировал в основном составе «сливочных» и провел на поле 78 минут в игре с «Алавесом» (2:1) на позиции левого защитника при Хаби Алонсо.

Портал Transfermarkt оценивает латераля в 3 млн евро, а его контракт действует до 2028 года.

Наш прогноз: до конца сезона он точно останется в составе королевского клуба

Страхиня Эракович

«Зенит», защитник, 27 лет

«Црвена Звезда» ведет активные переговоры с «Зенитом» о переходе защитника Страхиньи Эраковича, который перебрался в Санкт-Петербург как раз из Белграда, сообщает «СЭ».

Самый именитый клуб Сербии хочет арендовать 27-летнего футболиста с обязательного выкупа по окончании сезона за 6 млн евро.

Инициатором трансфера выступает бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который зимой снова возглавил «Црвену Звезду».

47-летний сербский специалист отлично знает возможности Эраковича по играм в РПЛ и за «Црвену Звезду», которую он тренировал на момент переезда защитника Россию.

Сейчас Эракович, который потерял место в основе «Зенита», оценивается на портале Transfermarkt в 7,5 млн евро. В 2023 году он переезжал в Питер за 8 млн евро. В этом сезоне защитник сыграл 19 матчей и отдал в них одну голевую передачу.

Наш прогноз: серб вернется в «Црвену Звезду».

Джош Ачимпонг

«Челси», защитник, 19 лет

Мюнхенская «Бавария» мечтает заполучить в свои ряды защитника лондонского «Челси» Джоша Ачимпонга, информирует издание The Guardian.

Чемпиона Германии привлекает универсализм 19-летнего игрока, способного действовать в качестве крайнего защитника или полузащитника, а также в центре обороны.

«Бавария» готова подписать Ачимпонга уже в зимнее трансферное окно и уже отправило официальный запрос в стан «Челси». Тамошнее руководство взяло время на раздумье и хочет узнать сначала мнение нового главного тренера Лиама Росеньора.

Также интерес к защитнику проявляет «Кристал Пэлас», готовый взять игрока до конца сезона даже без права возможного выкупа.

В этом сезоне игрок молодежной сборной Англии провел в составе «Челси» 17 матчей и отметился одним забитым мячом. В настоящий момент рыночная стоимость Ачимпонга составляет 20 млн евро.

Наш прогноз: Ачимпонг до лета точно останется в «Челси», пока Росеньор не разберется с наследством Марески.

Хуанлу Санчес

«Севилья», защитник, 22 года

Прошлогодний чемпион Серии А «Наполи» не оставляет попытки заполучить в свой состав защитника Хуанлу Санчеса из «Севильи».

Летом 2025 года команда Антонио Конте желала подписать 22-летнего универсала, способного играть на правом фланге и в центре обороны, но тогда андалусийцы заломили нереальные деньги и переход не состоялся.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, на фоне многочисленных травм в команде «Наполи» снова вернулся к кандидатуре Хуанлу Санчеса и готов сделать ему предложение о переходе в январе на тех же условиях.

Также интерес к игроку проявляет другой итальянский клуб «Ювентус», но тот согласен взять футболиста только в аренду с правом возможного выкупа.

Хуанлу Санчес является воспитанником «Севильи» и игроком молодежной сборной Испании. Он оценивается в 15 млн евро, а его контракт с клубом до 2029 года.

Наш прогноз: Хуанлу Санчес останется в «Севилье» до лета.