«Вильярреал» редко бывают гостеприимным, и именно поэтому победа «Реала» на «Ла Серамике» выглядит весомее, чем любые другие 0:2. Команда Альваро Арбелоа взяла три очка на поле третьего клуба Примеры и поднялась на первое место, теперь «Мадрид» на два очка выше «Барселоны», которой ещё только предстоит домашний матч с «Овьедо».

Результат матча Вильярреал Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Килиан Мбаппе 47' 0:2 Килиан Мбаппе 90+4' пен. Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро, Хуан Фойт ( Рафа Марин 24' ), Ренато Вейга, Альфонсо Педраса, Тажон Бушанан ( Николя Пепе 70' ), Даниэль Парехо ( Томас Парти 77' ), Пап Гуй, Альберто Молейро, Жорж Микаутадзе ( Айосе Перес 77' ), Херар Морено ( Тани Олувасейи 70' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Франко Мастантуоно ( Гонсало Гарсия 74' ), Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер ( Браим Диас 80' ), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras Жёлтые карточки: Хуан Фойт 2', Тажон Бушанан 51', Пау Наварро 57' — Франко Мастантуоно 62'

Статистика матча 1 Удары в створ 4 4 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 6 Угловые удары 6 19 Фолы 10

На старте «Вильярреал» держал структуру, «Реал» искал момент для рывка, и игра больше напоминала перетягивание инициативы, чем обмен голевыми моментами. Самый заметный шанс до перерыва был у Арды Гюлера на 20-й минуте, он протащил мяч сквозь несколько защитников, но пробил прямо в Луиса Жуниора. У хозяев многое вращалось вокруг треугольника Парехо — Пап Гейе — Жерар Морено. Атаки «Субмарины» становились живее, когда мяч проходил через них, хотя точности в последней фазе всё равно не хватало. Сам Гейе мог открыть счёт, выскочив на ударную позицию, но пробил рядом со штангой.

«Вильярреал» – «Реал Мадрид» globallookpress.com

Хоть хозяева в первом тайме и не пропустили, но повод для волнения у них всё равно появлился, причём намного глобальнее, чем поражение в одной игре. Центральный защитник «Вильярреала» Хуан Фойт получил тяжёлую травму с подозрением на ахилл и вынужденно покинул поле, для команды это был удар по балансу ещё до того, как начались решающие минуты. На противоположном фланге Пау Наварро сдерживал Винисиуса, и первый тайм у бразильца получился нервным. Он шёл в обводку, много разговаривал с арбитром, но выигрывать дуэли стал уже после перерыва.

Хуан Фойт уходит с поля globallookpress.com

Мбаппе подхватил отскок, а потом закрыл матч с пенальти

Второй тайм «Реал» начал на полшага быстрее, и этого оказалось достаточно, чтобы вскрыть матч. Атака «Мадрида» созрела на 47-й минуте через левый фланг, Винисиус наконец-то ушёл от Пау Наварро, прострелил, Пап Гейе в подкате прервал передачу, но мяч предательски застрял под бутсой. Мбаппе среагировал первым и моментально пробил под Луисом Жуниором.

Первый гол Мбаппе globallookpress.com

После 0:1 у «Реала» появилась «заветная» агрессивная фаза без мяча, про которую много говорили после крупной победы над «Монако» в Лиге чемпионов. Давление в средней зоне, высокие выходы защитников в отбор, попытки перехватывать передачи ещё до входа в штрафную. Да и по качеству моментов «Мадрид» был убедительнее — 1,58 xG при 14 ударах против 0,58 xG и 8 ударах у «Вильярреала».

«Вильярреал» при этом не выпал из матча. Самый неприятный для «Реала» эпизод у хозяев случился после тонкой заготовки стандарта. Штрафной с левого фланга, Парехо вместо навеса отдаёт низом в свободную зону, Жерар Морено оказывается примерно в 11 метрах от ворот без давления и бьёт… выше. По сути, это был шанс сравнять в момент, когда «Мадрид» уже забирал инициативу, но ещё не убил игру.

«Вильярреал» – «Реал Мадрид» globallookpress.com

Дальше матч как будто бы перешёл в режим ожидания второго гола. «Реал» не форсировал каждую атаку, «Вильярреал» пытался убежать после перехватов, но «маршрут» к Куртуа каждый раз ломался в момент ключевого решения. Мадридцы и так уверенно доводили матч до победы, но в компенсированное время Мбаппе решил снять все вопросы. Килиан заработал пенальти после фола Альфонсо Педрасы и сам же исполнил удар «паненкой». «Реал» взял максимум очков против третьей команды Ла Лиги и предоставил судьбу лидерства «Барселоне».

Гол Мбаппе с пенальти globallookpress.com

Ключевой выезд для «Реала»

«Ла Серамика» исторически не самый удобный стадиона для «Мадрида». Сам факт, что команда здесь выиграла, уже считывается как показатель тонуса, особенно на фоне того, что «Вильярреал» в этом сезоне дома проигрывал в Примере крайне мало.

Отдельно стоит подсветить центр поля без Чуамени. Его отсутствие могло быть проблемой, но роль опорника взял на себя Камавинга и по цифрам отработал объёмно: восемь успешных отборов, шесть возвратов владения, 73 касания. А на правом фланге молодому Франко Мастантуоно снова дали большой объём грязной работы: девять выигранных единоборств, три отбора, шесть возвратов мяча. План Арбелоа однозначно сработал.