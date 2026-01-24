«Бавария» проводила сезон идеальной графой поражений, и именно в региональном дерби «ноль» исчез. В Мюнхене команда Венсана Компани повела на 23-й минуте после стандарта, но во втором тайме «Аугсбург» добавил в темпе, начал регулярно находить моменты и за шесть минут перевернул матч голами Артура Чавеса и Ан-Ноа Массенго. Первая неудача лидера Бундеслиги в сезоне, которая, правда, мало что меняет в таблице.

Результат матча Бавария Мюнхен 1:2 Аугсбург Аугсбург 1:0 Хироки Ито 23' 1:1 Артур Шавес 75' 1:2 Хан-Ноа Массенго 81' Бавария: Йонас Урбиг, Хироки Ито ( Том Бишоф 79' ), Ким Мин Джэ ( Felipe Chavez 85' ), Жонатан Та, Альфонсо Дэвис ( Йозуа Киммих 61' ), Леон Горецка ( Николас Джексон 79' ), Александар Павлович, Майкл Олисе, Леннарт Карл ( Джамал Мусиала 61' ), Луис Диас, Гарри Кейн Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Робин Фелльхауэр, Артур Шавес ( Мариус Вольф 85' ), Кевен Шлоттербек, Цедрик Цезигер, Фабиан Ридер ( Янник Кайтель 74' ), Хан-Ноа Массенго, Эльвис Реджбечай ( Мерт Кёмюр 74' ), Алексис Клод-Морис, Anton Kade ( Самюэль Эссенде 63' ) Жёлтая карточка: Жонатан Та 73' (Бавария)

Статистика матча 6 Удары в створ 6 4 Удары мимо 7 70 Владение мячом 30 9 Угловые удары 3 3 Офсайды 3 10 Фолы 5

Компани начал матч с ощутимой ротацией после еврокубков. В старте не было Нойера и Киммиха, а Альфонсо Дэвис впервые за более чем девять месяцев вышел с первых минут после разрыва «крестов». «Бавария» сразу взяла мяч, но «Аугсбург» не прятался, высоко мешал началу атак и первым проверил Урбига дальним ударом Алексиса Клода-Мориса.

Луис Диас пытается обыграть вратаря globallookpress.com

Долгое время игра шла без больших моментов, и тем показательнее, как «Бавария» открыла счёт. Первая по-настоящему острая атака хозяев сразу стала голевой — на 23-й минуте Майкл Олисе закрутил угловой во вратарскую, а Хироки Ито выиграл верх у Финна Дамена и направил мяч в угол. Дальше у «Баварии» были шансы закрыть игру в первом тайме, Луис Диас бил с острого угла, был эпизод, когда Дамен даже получил рассечение в борьбе с колумбийцем. Мюнхенцы продолжали монотонное давление, но как будто не верили в то, что «Аугсбург» как-то огрызнётся.

Но «Аугсбург» не выпадал из матча и старался создавать контратаки. Самый громкий сигнал прозвучал уже перед перерывом — Ан-Ноа Массенго разрезал защиту «Баварии», Робин Фелльхауэр вышел на удар с правого края штрафной и попал в перекладину. В раздевалку «Бавария» ушла со счётом 1:0, но ощущение контроля было не таким железным, как обычно.

Гол Ито globallookpress.com

Ошибка Урбига, угловой и шесть минут, которые всё поменяли

После перерыва «Бавария» так и не включила привычную скорость, а «Аугсбург» начал попадать в темп, стало больше рывков без мяча, чаще летели удары из-за штрафной, больше давления ощущал на себе кипер хозяев. Уже на 50-й минуте Йонас Урбиг дрогнул в момент дальнего удара Клода-Мориса, отбив мяч перед собой — Мюнхену повезло, что Антон Каде не добил. Компани попытался встряхнуть игру заменами, выпустив Киммиха и Мусиалу, но именно в этот отрезок «Аугсбург» довёл свою настойчивость до гола.

Ключевой эпизод собрался в цепочку, где каждая деталь важна. На 73-й Джонатан Та остановил атаку рукой и получил жёлтую, Клод-Морис со штрафного заставил Урбига серьёзно спасать, а уже после углового голкипер «Баварии» ошибся на выходе. Новичок «Аугсбурга» Артур Чавес выпрыгнул выше всех и на 75-й минуте кивком затылком отправил мяч в сетку — 1:1. «Аугсбург» после перерыва абрал инициативу отрезками и выглядел командой, которой важнее набрать очки в этом матче.

Гол Чавеса globallookpress.com

Ещё через шесть минут гости уже вели. Димитриос Яннулис ушёл за спину обороне по левому флангу, прострелил низом, а Массенго с восьми метров просто не промахнулся — 1:2 на 81-й. По цифрам этот матч хорошо объясняется именно контрастом стилей. У «Аугсбурга» всего 29,7% владения, но при этом 16 ударов и 0,94 xG, у «Баварии» 15 ударов и 1,48 xG — слишком мало для того, чтобы спокойно переварить два пропущенных. При этом средний возраст стартового состава «Баварии» был 26 лет и 125 дней. Возможно, именно это сказалось на качестве решений мюнхенцев во втором тайме.

Ан-Ноа Массенго globallookpress.com

Финальный навал и крестовина Олисе

Концовка получилась нервной, но не хаотичной. «Аугсбург» не стал в панике садиться в «автобус», держал структуру и отбивался от подходов «Баварии» без лишних приключений. Хозяева пытались вскрывать через индивидуальные ходы Мусиалы и Олисе, но идей и точности было меньше, чем обычно. Самый близкий шанс спасти матч случился буквально в последнюю секунду — Олисе закрутил с линии штрафной и попал в крестовину, звон которой означал первое поражение «Баварии» в сезоне.

Календарь и таблица Бундеслиги

Команда Компани впервые с марта не набрала очков, но на таблицу это особо не влияет. После 19 туров мюнхенцы всё ещё первые с 50 очками. Для «Аугсбурга» победа в Мюнхене не только красивая история с сенсацией в дерби, но и важный турнирный шаг. Команда набирала очки тяжело, была рядом с зоной стыков, а теперь поднимается на 13-е место после шоу на «Альянц Арене», где терпение и дисциплина оказались сильнее статуса.