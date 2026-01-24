Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Бавария» проводила сезон идеальной графой поражений, и именно в региональном дерби «ноль» исчез. В Мюнхене команда Венсана Компани повела на 23-й минуте после стандарта, но во втором тайме «Аугсбург» добавил в темпе, начал регулярно находить моменты и за шесть минут перевернул матч голами Артура Чавеса и Ан-Ноа Массенго. Первая неудача лидера Бундеслиги в сезоне, которая, правда, мало что меняет в таблице.

Результат матча

БаварияМюнхенБавария1:2АугсбургАугсбургАугсбург
1:0 Хироки Ито 23' 1:1 Артур Шавес 75' 1:2 Хан-Ноа Массенго 81'
Бавария:  Йонас Урбиг,  Хироки Ито (Том Бишоф 79'),  Ким Мин Джэ (Felipe Chavez 85'),  Жонатан Та,  Альфонсо Дэвис (Йозуа Киммих 61'),  Леон Горецка (Николас Джексон 79'),  Александар Павлович,  Майкл Олисе,  Леннарт Карл (Джамал Мусиала 61'),  Луис Диас,  Гарри Кейн
Аугсбург:  Финн Дамен,  Димитрис Яннулис,  Робин Фелльхауэр,  Артур Шавес (Мариус Вольф 85'),  Кевен Шлоттербек,  Цедрик Цезигер,  Фабиан Ридер (Янник Кайтель 74'),  Хан-Ноа Массенго,  Эльвис Реджбечай (Мерт Кёмюр 74'),  Алексис Клод-Морис,  Anton Kade (Самюэль Эссенде 63')
Жёлтая карточка:  Жонатан Та 73' (Бавария)

Компани начал матч с ощутимой ротацией после еврокубков.  В старте не было Нойера и Киммиха, а Альфонсо Дэвис впервые за более чем девять месяцев вышел с первых минут после разрыва «крестов».  «Бавария» сразу взяла мяч, но «Аугсбург» не прятался, высоко мешал началу атак и первым проверил Урбига дальним ударом Алексиса Клода-Мориса.

Луис Диас пытается обыграть вратаря
Луис Диас пытается обыграть вратаря globallookpress.com

Долгое время игра шла без больших моментов, и тем показательнее, как «Бавария» открыла счёт.  Первая по-настоящему острая атака хозяев сразу стала голевой — на 23-й минуте Майкл Олисе закрутил угловой во вратарскую, а Хироки Ито выиграл верх у Финна Дамена и направил мяч в угол.  Дальше у «Баварии» были шансы закрыть игру в первом тайме, Луис Диас бил с острого угла, был эпизод, когда Дамен даже получил рассечение в борьбе с колумбийцем.  Мюнхенцы продолжали монотонное давление, но как будто не верили в то, что «Аугсбург» как-то огрызнётся.

Но «Аугсбург» не выпадал из матча и старался создавать контратаки.  Самый громкий сигнал прозвучал уже перед перерывом — Ан-Ноа Массенго разрезал защиту «Баварии», Робин Фелльхауэр вышел на удар с правого края штрафной и попал в перекладину.  В раздевалку «Бавария» ушла со счётом 1:0, но ощущение контроля было не таким железным, как обычно.

Гол Ито
Гол Ито globallookpress.com

Ошибка Урбига, угловой и шесть минут, которые всё поменяли

После перерыва «Бавария» так и не включила привычную скорость, а «Аугсбург» начал попадать в темп, стало больше рывков без мяча, чаще летели удары из-за штрафной, больше давления ощущал на себе кипер хозяев.  Уже на 50-й минуте Йонас Урбиг дрогнул в момент дальнего удара Клода-Мориса, отбив мяч перед собой — Мюнхену повезло, что Антон Каде не добил.  Компани попытался встряхнуть игру заменами, выпустив Киммиха и Мусиалу, но именно в этот отрезок «Аугсбург» довёл свою настойчивость до гола.

Ключевой эпизод собрался в цепочку, где каждая деталь важна.  На 73-й Джонатан Та остановил атаку рукой и получил жёлтую, Клод-Морис со штрафного заставил Урбига серьёзно спасать, а уже после углового голкипер «Баварии» ошибся на выходе.  Новичок «Аугсбурга» Артур Чавес выпрыгнул выше всех и на 75-й минуте кивком затылком отправил мяч в сетку — 1:1.  «Аугсбург» после перерыва абрал инициативу отрезками и выглядел командой, которой важнее набрать очки в этом матче.

Гол Чавеса
Гол Чавеса globallookpress.com

Ещё через шесть минут гости уже вели.  Димитриос Яннулис ушёл за спину обороне по левому флангу, прострелил низом, а Массенго с восьми метров просто не промахнулся — 1:2 на 81-й.  По цифрам этот матч хорошо объясняется именно контрастом стилей.  У «Аугсбурга» всего 29,7% владения, но при этом 16 ударов и 0,94 xG, у «Баварии» 15 ударов и 1,48 xG — слишком мало для того, чтобы спокойно переварить два пропущенных.  При этом средний возраст стартового состава «Баварии» был 26 лет и 125 дней.  Возможно, именно это сказалось на качестве решений мюнхенцев во втором тайме.

Ан-Ноа Массенго
Ан-Ноа Массенго globallookpress.com

Финальный навал и крестовина Олисе

Концовка получилась нервной, но не хаотичной.  «Аугсбург» не стал в панике садиться в «автобус», держал структуру и отбивался от подходов «Баварии» без лишних приключений.  Хозяева пытались вскрывать через индивидуальные ходы Мусиалы и Олисе, но идей и точности было меньше, чем обычно.  Самый близкий шанс спасти матч случился буквально в последнюю секунду — Олисе закрутил с линии штрафной и попал в крестовину, звон которой означал первое поражение «Баварии» в сезоне.

Календарь и таблица Бундеслиги

Команда Компани впервые с марта не набрала очков, но на таблицу это особо не влияет.  После 19 туров мюнхенцы всё ещё первые с 50 очками.  Для «Аугсбурга» победа в Мюнхене не только красивая история с сенсацией в дерби, но и важный турнирный шаг.  Команда набирала очки тяжело, была рядом с зоной стыков, а теперь поднимается на 13-е место после шоу на «Альянц Арене», где терпение и дисциплина оказались сильнее статуса.