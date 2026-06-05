прогноз на товарищеский матч национальных команд при подготовке к ЧМ-2026, ставка за 2.00

6 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные США и Германии. Начало встречи — в 21:30 мск.

США

Турнирное положение: американцы не участвовали в квалификации на чемпионат мира, поскольку являются его хозяевами.

В 2025 году «янки» выиграли три матча из трех и стали первыми в своей группе Золотого Кубка КОНКАКАФ.

В итоге американская национальная команда смогла дойти до финала, где уступила Мексике.

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Последние матчи: в мае «звездно-полосатые» успели в родных стенах обыграли Сенегал со счетом 3:2.

До этого же главная команда США уступила Португалии (0:2) и Бельгии« (2:5).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Маурисио Почеттино настраиваются на домашний чемпионат мира и могут там выступить достаточно хорошо. Главной задачей сборной США является выход из группы, а вот потом уже, как получится.

В одном квартете с командой США находятся Парагвай, Австралия и Турция, поэтому выход из группы вполне возможен.

Германия

Турнирное положение: немецкая сборная без проблем вышла на мировое первенство, набрав 15 очков из 18 возможных в шести матчах. "Бундестим" заняли первую строчку в турнирной таблице.

За шесть матчей немцы смогли 16 раз поразить ворота соперников и трижды пропустили в свои.

Последние матчи: в мае главная команда Германии успела разгромить сборную Финляндии (4:0) в товарищеском матче.

В марте же "немецкая машина" справилась с Ганой (2:1) и Швейцарией (4:3) в спаррингах.

В последних официальных встречах "национальные одиннадцать" переиграли Словакию (6:0) и Люксембург (2:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Юлиана Нагельсмана подходят к чемпионату мира в статусе одних из фаворитом турнира. У сборной Германии сильный состав, который точно будет претендовать на чемпионский титул.

На групповом этапе немцы сыграют против Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Безусловно, главная команда Германии должна без проблем выходить в плей-офф, а там уже многое будет зависеть от соперников.

Статистика для ставок

Германия выиграла 8 последних матчей

США проиграли 2 из последних 3 матчей

Германия забивает на протяжении 8 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.30, а победа США — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.55.

Прогноз: Германия, безусловно, сильнее и должна побеждать.

2.00 победа Германии с форой-1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч США — Германия позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа Германии с форой-1 за 2.00.

Прогноз: команды играют преимущественно результативно, поэтому ждем много голов.

2.10 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч США — Германия позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.10.