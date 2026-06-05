6 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные США и Германии. Начало встречи — в 21:30 мск.
США
Турнирное положение: американцы не участвовали в квалификации на чемпионат мира, поскольку являются его хозяевами.
В 2025 году «янки» выиграли три матча из трех и стали первыми в своей группе Золотого Кубка КОНКАКАФ.
В итоге американская национальная команда смогла дойти до финала, где уступила Мексике.
Последние матчи: в мае «звездно-полосатые» успели в родных стенах обыграли Сенегал со счетом 3:2.
До этого же главная команда США уступила Португалии (0:2) и Бельгии« (2:5).
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Маурисио Почеттино настраиваются на домашний чемпионат мира и могут там выступить достаточно хорошо. Главной задачей сборной США является выход из группы, а вот потом уже, как получится.
В одном квартете с командой США находятся Парагвай, Австралия и Турция, поэтому выход из группы вполне возможен.
Германия
Турнирное положение: немецкая сборная без проблем вышла на мировое первенство, набрав 15 очков из 18 возможных в шести матчах. "Бундестим" заняли первую строчку в турнирной таблице.
За шесть матчей немцы смогли 16 раз поразить ворота соперников и трижды пропустили в свои.
Последние матчи: в мае главная команда Германии успела разгромить сборную Финляндии (4:0) в товарищеском матче.
В марте же "немецкая машина" справилась с Ганой (2:1) и Швейцарией (4:3) в спаррингах.
В последних официальных встречах "национальные одиннадцать" переиграли Словакию (6:0) и Люксембург (2:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Юлиана Нагельсмана подходят к чемпионату мира в статусе одних из фаворитом турнира. У сборной Германии сильный состав, который точно будет претендовать на чемпионский титул.
На групповом этапе немцы сыграют против Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Безусловно, главная команда Германии должна без проблем выходить в плей-офф, а там уже многое будет зависеть от соперников.
Статистика для ставок
- Германия выиграла 8 последних матчей
- США проиграли 2 из последних 3 матчей
- Германия забивает на протяжении 8 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Германия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.30, а победа США — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.55.
Прогноз: Германия, безусловно, сильнее и должна побеждать.
Ставка: победа Германии с форой-1 за 2.00.
Прогноз: команды играют преимущественно результативно, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.10.