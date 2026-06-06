В субботу, 6 июня, сборная США примет сборную Сирии в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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20:45 Американцы не участвовали в квалификации на чемпионат мира, поскольку являются его хозяевами. В 2025 году «янки» выиграли три матча из трех и стали первыми в своей группе Золотого Кубка КОНКАКАФ. В итоге американская национальная команда смогла дойти до финала, где уступила Мексике.

20:42 Немецкая сборная без проблем вышла на мировое первенство, набрав 15 очков из 18 возможных в шести матчах. «Бундестим» заняли первую строчку в турнирной таблице. За шесть матчей немцы смогли 16 раз поразить ворота соперников и трижды пропустили в свои.

20:39 За всю историю команды сыграли между собой 12 матчей, в 8 играх победила сборная Германии, в 4 США.

20:32 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00