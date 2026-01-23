The Athletic рассказывает, почему Дро Фернандес, один из самых талантливых выпускников академии «Барселоны», не хочет оставаться в каталонском клубе.

«Барселона» готовилась к вылету из Саудовской Аравии после громкой победы над мадридским «Реалом» в Суперкубке Испании. Это был, пожалуй, лучший матч каталонцев в этом сезоне.

Пока игроки рассаживались по местам, Рафинья ненадолго отделился от празднующей группы. Бразилец заказал маленький кекс из бортового меню, украсил его свечкой и подошел к самому юному участнику турне.

Был понедельник, 12 января. Педро Фернандесу, более известному просто как Дро, исполнялось 18 лет. Этот момент попал в соцсети клуба — еще один символ близости и семейной атмосферы, царящей в команде Ханси Флика.

Всего пять дней спустя Дро сообщил Флику, что хочет уйти.

«Барса» приземлилась поздно вечером в понедельник, а следующий матч был уже в четверг — на выезде против «Расинга» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Дро не тренировался в дни перед игрой из-за небольшого повреждения и не попал в заявку на матч. В пятницу, после слегка натужной победы каталонцев, он попросил о встрече с Фликом.

Немецкий тренер был крайне разочарован тем, что услышал от Дро.

Источники в клубе сообщили, что Флик почувствовал себя преданным из-за решения Дро уйти, поскольку он вложил особые усилия в его развитие. Люди, вовлеченные в ежедневную работу на базе «Барсы», даже называли Дро «личным проектом Флика в Ла Масии».

Ханс-Дитер Флик и Дро Фернандес globallookpress.com

Менее года назад Дро всё еще выступал за команду «Барселоны» U-18. Его всегда считали перспективным, но именно Флик по-настоящему взял его под свое крыло. Впечатлившись увиденным, он перевел Дро в основу для летнего турне по Японии и Южной Корее.

В обычной ситуации от игрока его возраста ожидали бы более плавного прогресса: переход в U-19, а затем в «Барселону Атлетик» — резервную команду, состоящую в основном из выпускников академии и выступающую сейчас в четвертом испанском дивизионе.

Дро еще больше впечатлил тренерский штаб во время турне, и в этом сезоне успел провести пять матчей за взрослую команду в Ла Лиге и Лиге чемпионов, отыграв в общей сложности 148 минут.

Флик был не единственным его поклонником. Один из игроков первой команды «Барселоны» в переписке с The Athletic описал его как «одного из тех особенных парней», добавив: «Он буквально парит над полем, невероятно техничен и качественен. Он читает игру с любой позиции, очень умен и почти не теряет мяч».

Дро — не коренной каталонец. Он присоединился к Ла Масии летом 2022 года, хотя клуб следил за ним годами. Когда «Барса» пришла за ним, он выступал за «Валь Минор», одну из самых известных юношеских академий в Испании.

Дро Фернандес globallookpress.com

Так почему же он решил уйти? Вы, наверное, задаетесь этим вопросом так же, как и Флик. Что ж, вот обратная сторона медали.

Для Дро трудно разглядеть перспективу, при которой он станет железным игроком основы «Барсы» в ближайшем будущем. Его идеальная позиция — атакующий полузащитник, где у каталонцев и так перебор мощных опций: Дани Ольмо (которому 27 лет), Фермин Лопес (22 года) и Гави (21 год).

Вы можете подумать, что Дро мог бы получить шанс на фланге. Но Ламину Ямалю сейчас 18, а Руни Бардагжи, подписанному этим летом, — 20. Рафинья (29 лет) — бесспорный игрок старта. К тому же, «Барса» хочет сохранить Маркуса Рашфорда (28 лет) и, как ожидается, подпишет летом чистого форварда, закрывая дверь для потенциальной роли «ложной девятки».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Фабрика талантов Ла Масии помогла «Барсе» сохранить статус элитного европейского клуба в последние сезоны, но тот факт, что так много вчерашних юниоров теперь стали звездами основы, означает, что для следующего поколения возможностей стало меньше.

Ямаль, Пау Кубарси, Гави и Фермин прорвались в состав в смутные времена, когда команде не хватало талантливых игроков. Теперь же здесь — топовые исполнители на каждой позиции.

Куда отправится Дро — пока неизвестно. Среди претендентов выделяется «Пари Сен-Жермен» как наиболее вероятный вариант. Ранее мы сообщали, что «Челси» также в деле, но проект парижского клуба под руководством Луиса Энрике кажется игроку наиболее привлекательным. К тому же, интересы Дро представляет Иван де ла Пенья , близкий друг Энрике.

«Я не хочу много говорить об этом», — сказал Флик на пресс-конференции на прошлой неделе, когда его спросили о ситуации с Дро.

«Это еще не подтверждено окончательно, но я вложил много сил, чтобы игроки становились лучше, давал им уверенность для роста. Но игроку уже 18, он достаточно взрослый, чтобы принимать решения, и вокруг него тоже есть люди», — добавил главный тренер «Барсы».

Дро Фернандес и Фермин Лопес globallookpress.com

Дро — футболист, который идеально подходит под стиль Луиса Энрике: атакующий полузащитник с высоким футбольным интеллектом, позволяющим эффективно действовать на любом участке атаки. И все же трудно представить, что во французской столице он получит значительно больше игрового времени, чем в Барселоне.

Игрок сборной Испании Фабиан Руис (29 лет) — единственный полузащитник в составе «ПСЖ» старше 25 лет. В атаке лишь обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле (28 лет) перешагнул отметку в 24 года. Состав парижан конкурентоспособен и полон игроков, находящихся на ранних этапах карьеры. Дро стал бы просто еще одним в этом списке.

Возникает другой вопрос: могла ли «Барселона» сделать что-то большее, чтобы удержать его, раз уж Флик так сильно хотел видеть парня в команде?

Ну, для начала: молодые игроки в Испании не могут подписывать свои первые долгосрочные профессиональные контракты до наступления 18-летия. До этого момента клубы ограничены в сроках соглашений, которые они предлагают юниорам, а также в суммах отступных, которые обязаны оставаться низкими.

Ламин Ямаль и Дро Фернандес globallookpress.com

Дро всё еще находится на своем базовом контракте в академии. У всех игроков Ла Масии на таких условиях прописана сумма выкупа в шесть миллионов евро, и «Барса» реально не может ее повысить. Марк Гиу перешел в «Челси» в 2024 году, активировав точно такой же пункт.

Бывали особые случаи, когда «Барсе» удавалось достичь устной договоренности с игроками до их совершеннолетия. Так было с Ямалем в 2023-м, после его дебюта в первой команде в 15 лет. Кубарси, которому в четверг исполняется 19, пошел по схожему пути. До них аналогичные ситуации случались с Ансу Фати (сейчас в аренде в «Монако») и Илайшем Мориба (ныне в «Сельте»).

«Он отличный игрок, но мы как клуб не можем сходить с ума. Нам нужно сохранять здравый смысл, мы не можем предлагать гигантские контракты каждому юноше, к которому есть интерес из-за границы», — сказал источник в «Барсе», когда его спросили о ситуации с Дро.

Другой источник добавил: «Если он не хочет оставаться, мы мало что можем сделать. В таких ситуациях должно быть желание самого игрока быть частью клуба и доказывать, что он может добиться успеха здесь. Если этой амбиции нет в полной мере, "Барса" продолжит доверять Ла Масии. Может быть, через два года у нас появится еще один талантливый игрок на этой позиции, и если это произойдет, люди просто забудут об этом».

Уход Дро принят со смирением. Потеря одного из самых ценных талантов Ла Масии — это плохой бизнес. К тому же, потеря «одного из своих» всегда несет эмоциональную окраску.

Но в клубе считают, что сделали в этой ситуации всё, что могли.