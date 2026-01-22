The Athletic объясняет, как Маркус Рашфорд вписался в систему Ханса-Дитера Флика и почему в «Барселоне» всерьез задумываются о его будущем.

Маркус Рашфорд вновь отличился за «Барселону» в минувшие выходные, забив эффектный гол ударом головой с близкого расстояния и сравняв счет в матче с «Реалом Сосьедад».

Правда, радость Рашфорда и его партнеров была недолгой: уже через минуту хозяева снова вышли вперед. Поражение 1:2 в Сан-Себастьяне означает, что в чемпионской гонке Ла Лиги мадридский «Реал» теперь отстает от каталонцев всего на одно очко.

Однако если взглянуть шире, картина выглядит куда более обнадеживающей. «Барселона» явно не заслуживала остаться без очков в матче, где у нее отменили три гола и пять раз мяч попадал в каркас ворот.

Тем временем позитив вокруг 28-летнего Рашфорда продолжает нарастать с момента его летнего перехода на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» — настолько, что в «Барселоне» всерьез задумываются о том, чтобы сохранить нападающего.

Что же ждет Рашфорда и «Барселону» дальше — и почему англичанин так хорош в нынешнем сезоне?

Как себя проявляет Рашфорд в «Барселоне»?

Рашфорд перешел в «Барселону» на правах аренды прошлым летом, чтобы усилить атакующую линию команды, и с тех пор отметился 19 результативными действиями — восемь голов и 11 передач — в 29 матчах во всех турнирах, хотя лишь в 18 из них выходил в стартовом составе.

Он стал важным элементом глубины состава, чего «Барселоне» заметно не хватало в прошлом сезоне, когда альтернативами в атаке для Ханси Флика были Ансу Фати и Пау Виктор. Рашфорд помог команде пережить непростой старт кампании, омраченный серией травм.

Чаще всего англичанин действует на левом фланге атаки. Тренерский штаб «Барселоны» считает эту позицию оптимальной для него, хотя в ряде матчей он использовался и в роли центрального нападающего.

Рафинья, пожалуй, самый влиятельный игрок каталонцев, обычно безоговорочно выходит слева, когда находится в форме, однако Флик всегда открыт к тактическим перестановкам и периодически задействует бразильца в центре, освобождая фланг для Рашфорда.

В «Барселоне» довольны вкладом Рашфорда в этом сезоне, хотя идеальных игроков не бывает. Источники из первой команды — на условиях анонимности, как и все собеседники этого материала, — признают, что игра без мяча не относится к числу сильнейших сторон нападающего сборной Англии.

Он не такой монстр прессинга, как Рафинья, однако представители тренерского штаба отмечают, что Рашфорд демонстрирует самоотдачу и старание, пусть это и не самый естественный для него элемент игры.

Каталонцы также в полном восторге от того, как Рашфорд адаптировался после летнего перехода. В раздевалке знали о сообщениях, связывавших потерю его статуса в «Манчестер Юнайтед» с недостаточной самоотдачей, однако в «Барселоне» никаких признаков этого не увидели.

По словам источников в клубе, отношение Рашфорда к делу было образцовым. После победы над «Айнтрахтом» со счетом 2:1 в матче Лиги чемпионов 9 декабря, в котором он не вышел в стартовом составе, Ханси Флик отдельно обратил на это внимание.

Он абсолютный профессионал. Я стараюсь поговорить с каждым игроком, если он не попадает в состав, и перед матчем с «Айнтрахтом» я пообщался с Маркусом. Он ответил мне: «Босс, вам не нужно объяснять свое решение. Самое важное — команда, нам нужно взять здесь три очка. Все остальное не так важно». Это идеальный настрой, и я очень рад, что он у нас есть. Ханс-Дитер Флик главный тренер «Барселоны»

В лице Рашфорда Флик получил футболиста, который обладает качеством игрока основного состава «Барселоны», когда это требуется, и при этом имеет правильный менталитет, чтобы спокойно принимать ротацию и создавать здоровую конкуренцию за место в составе.

Учитывая, что у каталонцев уже есть два элитных фланговых исполнителя — Рафинья и Ямаль, — найти такого игрока на рынке крайне непросто.

Но разве им не нужен еще и классический №9?

Да, нужен — однако это уже отдельный вопрос, который клуб планирует решать следующим летом. «Барселоне» потребуется новый центральный нападающий на замену Роберту Левандовскому: в августе поляку исполнится 38 лет, и ожидается, что он покинет клуб по окончании контракта в конце июня.

Если Рашфорд останется в «Барсе», его не рассматривают как кандидата на роль основного центрфорварда. А в случае его ухода у Флика появится весомый аргумент для запроса усиления как на левом фланге атаки, так и в центре нападения.

С учетом того, что Флик использует схему с тремя форвардами, наличие пяти вариантов выбора для этих позиций — при том что от игроков требуется серьезный объем работы без мяча — в тренерском штабе считают разумным.

Показательно, что в этом сезоне мышечные травмы получали все атакующие футболисты «Барселоны», за исключением Рашфорда.

Насколько это логично для «Барселоны»? И могут ли они себе это позволить?

Вот здесь начинается совсем другая история. В арендное соглашение Рашфорда был включен пункт о выкупе за 30 миллионов евро (26,1 млн фунтов стерлингов / 35,2 млн долларов), однако пока неясно, собираются ли каталонцы им воспользоваться.

Учитывая текущее финансовое положение «Барселоны», клубу будет крайне сложно заплатить такую сумму и при этом взять на себя зарплату Рашфорда по контракту с «Манчестер Юнайтед». Не исключено, что «Барса» попробует продлить аренду еще на один сезон.

На данный момент «Барселона» по-прежнему тратит на зарплаты больше, чем позволяет последний лимит Ла Лиги, который рассчитывается индивидуально для каждого клуба исходя из его доходов.

В сентябре этот лимит был установлен на уровне €351 млн. В прошлом сезоне зарплатная ведомость «Барселоны» достигала 534 млн евро. Чтобы иметь возможность регистрировать новых игроков, клубу необходимо либо разгружать фонд оплаты труда, либо увеличивать доходы.

Единственная причина, по которой «Барселона» смогла зарегистрировать январского новичка Жуана Канселу на правах аренды, — травма Андреаса Кристенсена.

Согласно правилам Ла Лиги, клубы могут заменить в заявке игрока, получившего длительную травму, другим футболистом при условии, что его зарплата составляет не более 80 процентов от оклада травмированного.

При этом, хотя при бывшем главном тренере «Манчестер Юнайтед» Рубене Амориме Рашфорд потерял место в команде, решение отпустить его было не только тренерским. В клубе в целом ожидали от одного из самых высокооплачиваемых игроков большей самоотдачи, и увольнение Аморима пока никак не повлияло на перспективы Рашфорда.

Как Рашфорд освоился в Испании?

Судя по словам самого Рашфорда, чувствует он себя более чем комфортно.

Это было потрясающе. Я чувствую, что меня здесь приняли, я чувствую себя как дома. Я просто наслаждаюсь каждым этапом этого пути. Все по-другому, но для меня это отличный опыт и возможность учиться. Я еще не довел все до идеала, но изучаю язык и все остальное, знакомлюсь с культурой — и мне это действительно нравится. Маркус Рашфорд нападающий «Барселоны»

Рашфорд живет в Кастельдефельсе — прибрежном городке примерно в 20 километрах к западу от Барселоны, который на протяжении разных лет выбирали своим домом многие игроки клуба, включая Лионеля Месси.

Люди, работающие с ним в клубе, описывают англичанина как скромного, но очень позитивного человека. Он охотно учится и адаптируется к новой среде, а также к методам работы Ханси Флика — тренера, который больше всех настаивал на его приглашении прошлым летом.

Спортивный директор Деку предпочитал других кандидатов — Нико Уильямса из «Атлетика» и Луиса Диаса, который в итоге ушел из «Ливерпуля» в «Баварию». Но Флик стоял на своем: он давно является большим поклонником игры Рашфорда.

Ближе всего Рашфорд сошелся с другим летним новичком — Руни Бардагжи. Оба свободно говорят по-английски, хотя это не мешает им без проблем общаться со всеми игроками команды.

Что говорят цифры?

Продвинутая статистика указывает на добротный, пусть и не выдающийся сезон на данный момент.

По сравнению с прошлым сезоном в АПЛ, в Ла Лиге Рашфорд получает мяч заметно выше по полю. Карта касаний показывает его явное предпочтение левому полуфлангу чуть за пределами штрафной площади — на эту зону приходится 26 процентов всех его касаний.

Однако более высокая позиция пока не конвертировалась в результативность: три гола в 19 матчах Ла Лиги — показатель скорее скромный. Впрочем, дело не в недостатке активности. В среднем Рашфорд наносит 4,1 удара за игру — больше только у партнера по команде Ламина Ямаля (4,6) и у Килиана Мбаппе из «Реала» (5,1).

Как видно по карте ударов, значительная часть этих попыток приходится на удары из-за пределов штрафной (42,3 процента), что во многом объясняет его реализацию: среди игроков, которые нанесли 30 и более ударов, показатель Рашфорда — 5,8% — является вторым худшим в лиге.

В Лиге чемпионов, впрочем, такая «стрельба наудачу» принесла плоды: Рашфорд — второй после Фермина Лопеса лучший бомбардир «Барселоны» в турнире с четырьмя голами, два из которых были забиты из-за пределов штрафной.

С результативностью у него нестабильно, зато в креативе при Флике Рашфорд заметно прибавил. В этом сезоне на его счету уже шесть голевых передач в чемпионате — больше, чем в каждом из четырех предыдущих сезонов в АПЛ.

Флик требует от форвардов неустанной работы без мяча, и «Барселона» является самой интенсивно прессингующей командой среди топ-5 лиг Европы — об этом говорит показатель PPDA (передачи соперника на одно оборонительное действие), равный 8,56.

Рашфорд от этих требований не уклоняется: трекинговые данные SkillCorner показывают, что по объему давления на соперника он не уступает другим форвардам команды.

Но при всем старании он редко выигрывает мяч. Как видно на так называемой «пицца-диаграмме», Рашфорд находится в нижней части рейтингов по показателю front‑foot defending — который учитывает попытки отбора и единоборств, фолы, перехваты и блоки передач в пересчете на 90 минут.