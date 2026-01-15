ESPN объясняет, как трансфер Жуана Канселу, изначально не входивший в планы Ханса-Дитера Флика, может неожиданно закрыть ключевые проблемы «Барселоны».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик в январское трансферное окно рассчитывал усилить центр обороны, однако в итоге клуб подписал защитника совершенно иного профиля.

Правый фулбек «Аль-Хиляля» Жуан Канселу вернулся к действующим чемпионам Ла Лиги во второй раз на правах аренды, хотя даже его подписание во вторник сопровождалось неразберихой.

31-летний португалец должен был быть официально представлен в качестве нового игрока «Барсы» в начале дня, однако назначенное время прошло, а Канселу так и не появился перед журналистами. Более того, в разгар ожидания клуб внезапно удалил официальное сообщение о его подписании со своего сайта и из социальных сетей.

В клубе оперативно объяснили ситуацию: речь шла о бюрократической накладке. В «Барселоне» поторопились с организацией презентации, не дождавшись подписания всех необходимых документов.

Для завершения сделки требовалось последнее подтверждение со стороны клуба-владельца прав на игрока — «Аль-Хиляля», без которого продолжать процедуру было невозможно.

В итоге все формальности были улажены, и более чем через четыре часа после запланированного времени Канселу официально объявили игроком «Барселоны» и представили публике.

Формально задержка выглядела незначительной, но в каком-то смысле она точно отразила атмосферу, в которой, кажется, нередко работает клуб: решая вопросы по ходу дела.

Жуан Канселу globallookpress.com

Это ощущение усиливается и тем, что аренда Канселу — по информации источников ESPN, сделка обойдется примерно в 4 млн евро с учетом зарплаты до конца сезона — стала возможной в рамках финансовых правил Ла Лиги лишь благодаря регламенту, позволяющему «Барселоне» использовать часть зарплатного лимита Андреаса Кристенсена, который выбыл из-за травмы на четыре месяца.

В итоге Флик все-таки получил еще одного защитника — но не центрального, которого, по словам источников, он изначально запрашивал после того, как Кристенсен в декабре частично порвал крестообразную связку колена.

Но необходимость усиления обороны была очевидна еще до травмы Кристенсена. Уход Иньиго Мартинеса — до этой недели соседа Канселу по Саудовской Аравии — в «Ан-Наср» прошлым летом оставил «Барселону» в поисках нового партнера для юного Пау Кубарси.

Пау Кубарси globallookpress.com

С постоянно травмирующимся Кристенсеном и Рональдом Араухо, только что вернувшимся после перерыва по состоянию психического здоровья, Кубарси чаще всего выходил в паре либо с Эриком Гарсией, либо с переквалифицированным из левого защитника Жераром Мартином.

В результате «Барселона» пропустила 20 мячей в 19 матчах Ла Лиги — это худший показатель среди клубов топ-5 европейских чемпионатов. И если бы не героические действия вратаря Жоана Гарсии, цифры могли быть еще более тревожными.

По показателю ожидаемых пропущенных голов (xGA) — 25,73 — лидер чемпионата занимает лишь 14-е место в Примере. В Лиге чемпионов каталонцы также пропустили 11 мячей в шести встречах.

При этом январское трансферное окно даже для самых устойчивых в управлении клубов остается крайне сложным периодом. Для «Барселоны», скованной финансовыми ограничениями, подписание левоногого центрального защитника, которого хотел Флик, изначально выглядело малореалистичной задачей.

Это, впрочем, не означает, что команде не требовался фулбек. Теперь Канселу становится единственным профильным правым защитником в составе.

Жюль Кунде уже более двух лет регулярно играет на этой позиции, но по-прежнему считает себя центральным защитником, а подстраховывает его Эрик Гарсия. Слева, где Канселу тоже чувствует себя комфортно, основным остается Алехандро Бальде, тогда как Мартин теперь чаще нужен в центре обороны.

Таким образом, Канселу добавляет глубины в зону, где она жизненно необходима. Однако, учитывая, что его репутация строится прежде всего на атакующей игре, а не на оборонительной надежности, трудно сказать, насколько именно он усилит «Барселону» при защите собственных ворот.

Жуан Канселу globallookpress.com

И не менее открытым остается вопрос, сумеет ли португалец закрепиться в основном составе, параллельно ведя борьбу за место в сборной Португалии на чемпионат мира этим летом.

Все это вовсе не означает, что подписание Канселу стоит списывать со счетов. Его послужной список наглядно показывает, игроком какого уровня он является: «Манчестер Сити», «Ювентус», «Интер» — лишь часть его прежних клубов.

Если Флик будет использовать его справа за Ламином Ямалем, атакующий потенциал «Барселоны» может стать еще более грозным. А это уже пугающая перспектива для соперников команды, которая в прошлом сезоне оформила внутренний требл, в воскресенье добавила в коллекцию еще один Суперкубок, обыграв «Реал» со счетом 3:2, лидирует в Ла Лиге с отрывом в четыре очка и продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

Кроме того, Канселу возвращается в хорошо знакомую среду: сезон-2023/24 он уже провел в клубе под руководством Хави Эрнандеса, что минимизирует период адаптации. По информации источников ESPN, многие игроки нынешнего состава, включая Фермина Лопеса, Гави и Араухо, рады его возвращению.

Его приход расширяет возможности Флика и усиливает конкуренцию за места в составе. Теперь и Кунде, и Бальде понимают: любая потеря формы может привести к тому, что их место займет готовая альтернатива.

Не исключено, что Кунде в какой-то момент снова вернется в центр обороны, хотя источники подчеркивают, что на данный момент подобный сценарий не входит в планы тренерского штаба на оставшуюся часть сезона.

Жуан Канселу globallookpress.com

Канселу возвращается в «Барселону» и с личной мотивацией. Он борется не только за место в составе на чемпионате мира, но и за право переписать собственную историю в каталонском клубе — единственном, который, по его словам, во вторник «вызвал мурашки по коже» в момент подписания контракта.

Его первая аренда завершилась без трофеев, и на этот раз он не намерен мириться с подобным исходом, тем более что успешные выступления все еще могут превратить временный переход в полноценный трансфер.

Свое желание вернуться в «Барселону» Канселу подтвердил и поступками, отклонив другие предложения в январе. По информации источника ESPN, в числе претендентов был «Интер», однако португалец признался: как только получил звонок от спортивного директора «Барсы» Деку, сразу попросил своего агента Жорже Мендеша довести сделку до конца. Источник добавил, что ради этого Канселу даже пошел на финансовые уступки.

Теперь он наконец сможет сыграть на «Камп Ноу» в качестве футболиста «Барселоны». В прошлый раз его выступления за клуб пришлись на период, когда команда принимала соперников на Олимпийском стадионе из-за реконструкции основной арены.

«Первое, что я сказал своей девушке, когда появился этот вариант, — что наконец-то смогу почувствовать, каково это — играть на "Камп Ноу" как игрок хозяев, — эмоционально признался Канселу во вторник. — Я очень долго этого ждал. Это будет прекрасно. Не исключено, что я даже расплачусь».