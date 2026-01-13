Автор The Athletic Лайя Сервельо Эрреро разбирает, как изменилась психология «Барселоны» в матчах с вечным соперником.

Когда футболисты «Барселоны» начали круг почета после победы в Суперкубке Испании — 3:2 над «Реалом», — Ламин Ямаль тихо отошел к краю группы.

Он стоял в одиночестве, внимательно разглядывая свою медаль. На нем были солнечные очки, еще одна пара торчала в волосах. Когда к нему приблизился оператор, 18-летний вингер понял, что за ним наблюдают.

Ямаль указал на золото на своей шее, затем — на герб «Барселоны», вышитый на груди футболки. Он повторил этот жест несколько раз, широко улыбнулся и после этого переключился на игру с талисманом клуба.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Вероятно, он уже представлял, какие танцы запишет вместе с Алехандро Бальде, Марком Касадо и Руни Бардагжи, когда они вернутся в раздевалку — для своих 38 миллионов подписчиков в социальной сети.

«Барса» только что в третий раз подряд обыграла «Реал» в финале — достижение, которое стало новой вехой в богатой истории их противостояния. Отчасти этому способствовала современная трансформация формата Суперкубка, однако прежде каталонцы никогда не выигрывали три подряд «класико» с трофеем на кону.

Для многих «Реал» — король финалов, один из клубов, сыгравших их больше всего в истории футбола. По данным DAZN, мадридцы провели 106 финалов и одержали в них 68 побед.

Они встречались с «Барселоной» в 20 финалах и выиграли 11 из них. Однако в последние годы эта статистика заметно изменилась в пользу каталонцев.

За последние три сезона «Барса» обыграла мадридцев в четырех финалах — в Суперкубках Испании 2023, 2025 и 2026 годов, а также в финале Кубка Испании прошлого сезона. Для сравнения: за предыдущие 123 года своей истории (клуб был основан в 1899-м) каталонцы побеждали «Реал» в финалах всего пять раз.

В такие моменты невольно вспоминаются слова Тьерри Анри.

Тьерри Анри globallookpress.com

«Все европейские клубы боятся Реала, а Реал боится Барселоны», — заявил экс-форвард в эфире CBS в мае 2022 года, накануне финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

Нынешнее поколение дерзких и уверенных в себе молодых игроков «Барселоны» словно решило доказать правоту Анри. Да, они выросли, наблюдая за тем, как «Реал» один за другим поднимает кубки Лиги чемпионов, но именно они привнесли в команду нечто новое и мощное — особое отношение к делу, которое меняет саму атмосферу вокруг клуба.

С такими игроками, как Ямаль, а также с другими воспитанниками Ла Масии — Фермином Лопесом, Алехандро Бальде и Пау Кубарси, которые в воскресенье вышли в стартовом составе, — «Барселона» преобразилась.

Больше никакой осторожности, зажатости и пессимизма в матчах против вечного соперника: теперь команда играет эти встречи с захватывающей уверенностью и свободой.

Ямаль лучше всех олицетворяет перемены в менталитете команды. У него нет комплексов. Он, как и партнеры рядом с ним, вырос, поставив на первое место удовольствие от игры.

Он — полная противоположность тому, что принято считать типично каталонским характером. Он раскрепощен, дерзок и открыт. Он не боится неудач. Общепринятый стереотип (с которым я сама, как каталонка, выросла) гласит, что мы склонны выбирать осторожность, стараемся не выделяться и избегать риска.

В октябре 2024 года, в 17 лет, Ямаль отпраздновал гол в ворота «Реала» на «Бернабеу», демонстративно показав свои индивидуально оформленные брекеты в сине-гранатовых цветах. Это выглядело так, будто для него все происходящее — всего лишь игра, а не выступление на одной из величайших футбольных арен мира.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В октябре он позволил себе несколько громких высказываний накануне очередного «Эль-Класико», которые на фоне результата обернулись против него. Однако это не стало для Ямаля ударом. Он просто оставил эту историю позади. Он — звезда команды, и та уверенность, которую он приобрел с момента дебюта в апреле 2023 года, когда ему было всего 15, передается всему коллективу.

Говорят, у каждой тучи есть серебряная подкладка. Финансовые проблемы «Барселоны» — у клуба до сих пор самый большой долг в мировом футболе — серьезно ограничили ее возможности на трансферном рынке, даже несмотря на всевозможные креативные финансовые схемы.

Но этой самой «серебряной подкладкой» стала Ла Масия. Академия всегда играла важную роль в жизни клуба, однако именно сейчас целое поколение молодых футболистов получило шанс, который в прошлые годы мог бы так и не появиться.

Талант масштаба Ямаля, без сомнений, пробился бы в основу при любых обстоятельствах. Но смогли бы сделать это Фермин Лопес, Жерар Мартин или тот же Пау Кубарси?

Эти игроки — как и другие представители молодежи, включая Педри, Касадо, Марка Берналя и травмированного Гави — доказали, что обладают нужным команде уровнем. И более того, они с удовольствием приняли на себя ответственность. Новое поколение «Барселоны» дебютировало, окрепло психологически и уже начало приносить реальные результаты.

Внутренний требл прошлого сезона уже сам по себе выглядел впечатляюще. А победа в Суперкубке, одержанная накануне, лишь добавила веса. При этом у «Барселоны» есть все основания рассчитывать на новые крупные трофеи: команда опережает «Реал» в Ла Лиге на четыре очка и находится в выгодной позиции для выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

«Барселона» — «Айнтрахт» globallookpress.com

Именно в этом турнире, который болельщики «Барсы» жаждут больше всего — последний раз клуб выигрывал его в 2015‑м — все понимают: чтобы считаться настоящими претендентами, нужно сделать еще шаг вперед.

Но эта молодая команда, ведомая более опытными Робертом Левандовским и Рафиньей, выглядит способной на многое. В матчах с вечным соперником она уже успела переписать немало страниц истории.

В нынешнем сезоне команда под руководством Хаби Алонсо победила «Барселону» 2:1 в октябрьском матче Ла Лиги на «Бернабеу», однако каталонцы явно превратились в серьезную головную боль для нового проекта «галактикос» «Реала» во главе с Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом.

В прошлом сезоне команда Флика выиграла все четыре «Эль-Класико» — два в чемпионате, финал Суперкубка и финал Кубка Испании.

Раньше было ощущение, что «Барселона» может проиграть даже тогда, когда выигрывает по ходу матча. Теперь же почти нет сомнений, что команда в итоге добьется победы, даже если уступает в счете — как это было в финале Кубка Испании против «Реала» в прошлом сезоне.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Ханс-Дитер Флик — человек по натуре оптимистичный, и именно он помог изменить менталитет команды. Когда летом 2024 года он сменил Хави на посту главного тренера, ему достался молодой состав, находившийся под серьезным давлением.

Флик помог игрокам по-новому взглянуть на ситуацию — воспринимать футбол как удовольствие. Ровно так же относится к игре и он сам.

Мы в хорошем настроении, у нас много уверенности, и, надеюсь, мы сможем добавить ее еще больше, укрепить это ощущение. Я не думаю о прошлых матчах. Мы всегда смотрим только вперед. Этот финал был для нас очень важен, потому что игры с «Реалом» — это всегда нечто особенное. Ханс-Дитер Флик главный тренер «Барселоны»

И это действительно было особенным. С Фликом «Барселона», похоже, наконец научилась выигрывать финалы у мадридского «Реала».