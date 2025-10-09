Planetfootball рассказывает, кто способен стать символом атаки «Барселоны» на ближайшие годы.

Роберту Левандовскому исполнилось 37 лет, и «Барселона» всерьез задумывается о поиске нового центрального нападающего. На горизонте есть несколько интересных вариантов.

Когда каталонцы подписали Левандовского в 2022 году, многие сомневались, что польский бомбардир сможет удержаться на прежнем уровне. Однако он быстро развеял все сомнения — и даже превзошел ожидания.

На его счету уже 105 голов в 156 матчах за «сине-гранатовых» — больше, чем он забил за дортмундскую «Боруссию». Тем не менее отрицать очевидное сложно — номер 9 постепенно приближается к завершению своей выдающейся карьеры.

Контракт Левандовского истекает в конце сезона, и в клубе уже рассматривают шесть кандидатов, которые могли бы примерить на себя роль главного голеадора «Камп Ноу».

Эрлинг Холанн

Как заменить мощного и хладнокровного нападающего? Просто — купить другого такого же.

Эрлинг Холанн — это Левандовский, только быстрее. Норвежский «робот» привык забивать повсюду, где бы ни играл. С фантастическим показателем почти гол за матч в дортмундской «Боруссии» он перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году и с тех пор наколотил 136 мячей в 155 матчах под руководством Пепа Гвардиолы.

Любой клуб в мире мечтал бы видеть у себя форварда ростом 193 см, но реальность такова, что Холанн вряд ли куда-то уйдет в ближайшее время. В январе этого года «Сити» продлил с ним контракт до 2034 года — целых девять лет! — а зарплата в размере 525 тысяч фунтов в неделю делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты.

К моменту окончания соглашения Холанду будет 34, но, как известно, в футболе контракты не всегда что-то значат, если игрок решит сменить обстановку. Однако в случае норвежца трудно представить, зачем ему покидать «Этихад»: он — главная звезда команды, которая каждый год борется за самые крупные трофеи.

Да, магия имени «Барселона» может сыграть свою роль, но для того чтобы «Сити» вообще сел за стол переговоров, потребуется астрономическая сумма. А позволить себе такую роскошь каталонцы сейчас просто не могут.

Серу Гирасси

Если вариант с Холандом нереален, то альтернативой может стать Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии».

В сезоне-2023/24 в Бундеслиге только Гарри Кейн забил больше, чем нападающий сборной Гвинеи, и по своим качествам Гирасси действительно напоминает Холанна — это универсальный форвард-завершитель, умеющий все: двигаться, открываться, бить с обеих ног и работать корпусом.

Он сочетает скорость и мощь, а его статистика в Дортмунде говорит сама за себя. Правда, есть и повод для осторожности — за карьеру Гирасси пропустил в общей сложности 76 матчей из-за травм.

Кроме того, нападающему в марте исполнится 30 лет, а «Боруссия» подписала его лишь в 2024 году на четырехлетний контракт. Так что для «Барселоны» вопрос упирается не только в спортивную целесообразность, но и в финансы — готовы ли каталонцы заплатить сумму, достаточную, чтобы вытащить форварда с «Сигнал Идуна Парк».

Маркус Рашфорд

Рашфорд уже находится в расположении «Барселоны», но лишь на правах аренды. По информации СМИ, каталонцы имеют опцию выкупа за 26,2 миллиона фунтов.

Когда англичанин присоединился к команде, казалось, что «Барса» не станет платить такие деньги. Однако удачное начало его карьеры на «Камп Ноу» — включая решающие голы в матчах Лиги чемпионов против «Ньюкасла» — заставило руководство задуматься о постоянном контракте.

Тем не менее даже в случае полноценного трансфера Рашфорд вряд ли решит проблему «девятки». Англичанин не раз доказывал, что чувствует себя комфортнее на фланге, где может использовать скорость и маневренность.

Его выкуп добавил бы команде глубины состава, но в таком случае «Барселоне» пришлось бы тратить дважды — сначала на самого Рашфорда, а затем еще и на настоящего центрфорварда.

Хулиан Альварес

Если бы все зависело от президента клуба Жоана Лапорты, то Альварес из «Атлетико» уже следующим летом оказался бы в составе «Барселоны».

С тех пор как аргентинец покинул «Манчестер Сити», он превратился не просто в одного из лидеров мадридцев, но и в одного из лучших игроков всей Ла Лиги. Его статистика впечатляет: 36 голов в 66 матчах, включая 7 мячей в 9 встречах текущего сезона — блестящее начало карьеры в команде Диего Симеоне.

Однако даже если «Барселона» действительно захочет переманить 25-летнего нападающего, сделать это будет крайне сложно: его контракт действует до 2030 года, а сумма отступных установлена на уровне 500 миллионов евро.

Гарри Кейн

Пригласить нападающего «Баварии» — именно так «Барселона» когда-то получила Левандовского. И повторить этот трюк сейчас — вовсе не самая плохая идея.

Гарри Кейн на пять лет моложе польского форварда и с момента переезда в Германию штампует голы с пугающей стабильностью. В дебютном сезоне он выиграл «Золотую бутсу» Европы, а в прошлом уступил по числу мячей лишь трем игрокам.

В текущей кампании англичанин продолжает в том же духе — 18 голов в 10 матчах. Если он возьмет еще один титул Бундеслиги с «Баварией» и добьется успеха со сборной Англии на чемпионате мира, то вполне может претендовать и на «Золотой мяч».

Что касается будущего, у Кейна еще два года контракта с «Баварией», и недавно он сам отбросил слухи о возвращении в АПЛ. Возможно, следующим шагом действительно станет другой европейский гранд.

Для «Барселоны» это был бы риск, похожий на трансфер Левандовского — возраст, высокая стоимость, немалый контракт. Но когда речь идет о таком убийственно результативном форварде, сомневаться просто не хочется.

Ферран Торрес

Если верить спортивному директору «Барселоны» Деку, замена Левандовскому уже есть в составе — это Ферран Торрес.

Как и многие топ-клубы Европы, каталонцы не зависят исключительно от классической «девятки». С Ламином Ямалем на одном фланге и Рафиньей на другом у «Барселоны» в атаке точно не будет дефицита.

Поэтому позиция нападающего в нынешней «Барселоне» не обязательно требует игрока, который будет забивать по 30 мячей за сезон. Гораздо важнее иметь футболиста, умеющего связывать линии и работать на команду — и в этом плане Торрес может быть идеальным вариантом.

Деку недавно заявил, что клуб не должен быть «одержим поиском нового №9», отметив, что Торрес уже успешно играл в центре нападения при Ханси Флике. Кроме того, испанцу всего 25 лет, и ставка на него позволит «Барселоне» сэкономить средства и направить их на усиление других позиций.