The Athletic рассказывает, как Томас Тухель пытается за полтора года превратить сборную в единый механизм, не жертвуя собственными убеждениями.

Ровно год назад, когда Ли Карсли временно исполнял обязанности главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация сделала решающий шаг — пригласила Томаса Тухеля на постоянной основе. Контракт был подписан 8 октября, и в эту среду исполнился ровно год с момента назначения.

Время пролетело быстро. Хотя предстоящий товарищеский матч с Уэльсом на «Уэмбли» в четверг станет для Тухеля всего седьмым во главе сборной, уже можно сказать, что половина его контракта позади. И очертания команды, которую он собирается повезти на чемпионат мира следующим летом, становятся все яснее: Англия Тухеля делает ставку на собственный стиль игры, а не на подбор звездных фамилий.

Когда Тухель год назад принял предложение, перед ним стояло шесть ключевых вопросов. Издание The Athletic разбирается, удалось ли немецкому тренеру найти на них ответы.

1. Как выиграть чемпионат мира за 18 месяцев?

Главный вызов эпохи Тухеля — время. Формально он приступил к работе с национальной сборной лишь 1 января, подписав контракт на 18 месяцев — ровно до конца следующего летнего чемпионата мира. Это значит, что у него всего шесть сборов до старта турнира, то есть максимум около 60 дней непосредственного контакта с игроками.

С учетом перелетов и матчей, на тренировочном поле у Тухеля и его штаба останется примерно 24 дня, чтобы внедрить свои идеи. Не слишком много, если учесть, что с самого начала немец четко обозначил цель: поднять Кубок мира над головой 19 июля следующего года.

Сейчас Тухель проводит уже четвертый сбор из шести. Его команда успела сыграть шесть матчей, и впереди еще шесть — прежде чем Англия отправится в США на финальный подготовительный лагерь после окончания клубного сезона. Хотя кажется, что тренер только начал обживаться в сборной, время неумолимо уходит. Чемпионат мира уже совсем близко.

Когда Тухель только пришел, он пообещал устроить «интенсивный курс» футбола в своем понимании. Но на практике пришлось сбавить темп.

Некоторые игроки поначалу были перегружены объемом информации — особенно те, кто привык к совершенно другому стилю игры в своих клубах. После первых двух сборов Тухелю пришлось скорректировать подход: чтобы не перегружать команду, он стал давать меньше теории.

Тренер прекрасно понимает, что за такой короткий срок невозможно полностью изобрести систему заново. Вместо этого он ищет формулу, которая подойдет всем.

2. Как вдохнуть энергию в стиль игры?

Тухель пришел в сборную с громкими обещаниями — преобразить стиль игры Англии. Он хотел видеть команду, играющую в более быстрый и агрессивный футбол, ближе к тому, что большинство игроков демонстрирует в своих клубах Премьер-лиги.

«Нам нужно повысить ритм и интенсивность по сравнению с последними матчами», — сказал Тухель, объявляя свой первый состав. Это прозвучало как открытый упрек эпохе «Гэзбола» — времен Гарета Саутгейта, когда Англия играла осторожно, размеренно и предсказуемо: достаточно надежно, чтобы проходить крупные турниры, но редко вызывая восторг у болельщиков.

Однако первые матчи под руководством Тухеля показали, что перенести этот стиль на уровень сборной не так-то просто. Две стартовые домашние победы — над Албанией и Латвией — получились уверенными, но едва ли радикально отличались от игры команды Саутгейта.

Затем последовали вялая победа 1:0 над Андоррой и поражение 1:3 в товарищеском матче с Сенегалом — и казалось, что Англия движется в обратном направлении.

В сентябре Тухель предпринял попытку «перезапустить» стиль игры. Он сделал подход проще и понятнее для футболистов, сосредоточившись на ключевых фазах: розыгрыше мяча из глубины, защите в среднем блоке и прессинге на половине соперника.

И уже в Белграде, где англичане разгромили Сербию со счетом 5:0, стало видно, что идеи тренера наконец начали работать. Впервые за шесть матчей сборная выглядела цельной, уверенной и четко понимала, как хочет играть.

Тухель после игры даже сказал, что команда «играла как клуб из Премьер-лиги», отметив интенсивность, высокий прессинг и скорость обращения с мячом.

Похоже, он нашел путь к своей цели. Хотя реализовать этот стиль против соперников, обороняющихся низким блоком, да еще и в удушающей жаре Северной Америки следующим летом — задача совсем другого уровня.

3. Как улучшить атмосферу в команде?

Критика Тухеля в адрес сборной Англии образца Евро-2024 касалась не только невыразительного футбола. Он дал и собственную оценку настроения внутри команды прошлым летом.

По его словам, Англия играла с «напряжением и давлением», а футболисты были скорее «напуганы возможным поражением», чем по-настоящему жаждали побед. С первых дней своей работы Тухель старается это изменить — вернуть атмосферу единства и общей цели, которая была у команды в более успешные годы.

Важно понимать, что на тот чемпионат Европы Гарет Саутгейт повез сильно обновленный состав, почти без опытных лидеров. Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд, Джордан Хендерсон, Гарри Магуайр и Джек Грилиш не попали в заявку еще до начала турнира.

Из ветеранов остался, по сути, один Кейн, которому пришлось вести за собой группу молодых игроков, не знакомых с атмосферой больших турниров. И когда в марте Кейн вспоминал Евро-2024, он четко обозначил проблему: «Летом нам не хватало лидерства», — признал капитан сборной, подчеркнув, насколько важно иметь рядом кого-то вроде Хендерсона в трудные моменты.

Поэтому неудивительно, что Тухель решил вернуть Хендерсона в команду — вызвав его в марте после полуторалетнего перерыва. В 35 лет он остается, пожалуй, самым влиятельным игроком за кулисами сборной: прирожденный лидер, голос которого слышат все.

Когда Хендерсон что-то говорит партнерам — его слушают. «Чем старше становишься и чем больше опыта набираешься, тем сильнее хочется делиться им с молодыми, — объяснил он в понедельник. — Это просто часть того, кто я есть».

После июньского сбора, которым Тухель остался недоволен, сентябрьский получился совсем другим. Тренер был в восторге от настроя на тренировках и от поведения тех, кто не попал в стартовый состав. В понедельник Кейн назвал это «лучшим сбором со времен ухода Гарета» — после прошлогоднего Евро. «Теперь это наш новый стандарт», — подчеркнул капитан.

4. Стоит ли строить команду вокруг звезд?

Одна из вечных дилемм футбола сборных — действительно ли лучшие команды должны состоять из лучших игроков страны. Англия сталкивалась с этой проблемой чаще других: достаточно вспомнить эпоху Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда.

Казалось, что при Гарете Саутгейте сборная сумела выйти из этого порочного круга и найти баланс без культа звезд. Но к четвертому и последнему турниру — Евро-2024 — тренер вновь вернулся к старым привычкам, пытаясь впихнуть Фила Фодена и Джуда Беллингема в одну схему, а Трента Александера-Арнольда — в центр полузащиты.

Когда на турнире в Германии Саутгейт произнес: «Ваши лучшие игроки все равно остаются вашими лучшими игроками», стало очевидно, что он снова делает ставку на имена, а не на целостность системы.

Тухель же старается двигаться в противоположном направлении. Да, он хочет видеть в составе сильнейших и самых известных футболистов, но только на своих условиях. И он не боится отказываться от громких имен.

Александер-Арнольд, казалось, закрепил за собой место правого защитника при Ли Карсли осенью прошлого года, но при Тухеле сыграл лишь один матч — выйдя на замену против Андорры. Немец публично заявил, что Трент «должен гораздо серьезнее относиться к игре в обороне». В сентябрьский сбор он не попал, а теперь и вовсе выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.

Фоден не впечатлил в двух первых матчах под руководством Тухеля в марте и с тех пор в сборную не вызывался, хотя в «Манчестер Сити» вновь набрал великолепную форму. Коул Палмер — возможно, лучший английский игрок Премьер-лиги последних сезонов — также провел лишь один матч и неоднократно пропускал сборы из-за повреждений.

Когда на прошлой неделе у Тухеля спросили, может ли команда добиться успеха на международной арене без своих самых креативных игроков, его ответ был предельно ясен: «Мы строим лучшую команду».

5. Что делать с Джудом Беллингемом?

Самая яркая звезда нынешней сборной — без сомнений, Джуд Беллингем. Ему всего 22, но за плечами уже три крупных международных турнира. И прошлым летом он доказал, что способен решать судьбу матчей в одиночку: его гол «ножницами» в компенсированное время против Словакии в 1/8 финала стал символом того, что Беллингем умеет делать то, чего не может никто другой в составе.

Но главный вызов — сначала для Саутгейта, а теперь и для Тухеля — заключается в том, чтобы встроить Беллингема в работающую систему. Это не так просто: Джуд — игрок вспышек и решающих эпизодов, но не тот, кто контролирует темп всей игры.

Он не всегда столь позиционно дисциплинирован, как некоторые партнеры. Чтобы реализовать свой потенциал в сборной, Беллингему, вероятно, придется играть на позиции «десятки» — впереди Деклана Райса и Эллиота Андерсона, которые составляли пару в центре поля на последнем сборе. Для этого ему нужно будет потеснить Моргана Роджерса.

Есть и другая сторона Беллингема. Несмотря на юный возраст, он поражает эмоциональной зрелостью, но при этом остается немного в стороне от основной группы — за исключением близких отношений с Александером-Арнольдом и Джорданом Хендерсоном.

Его нежелание участвовать в медийных акциях Футбольной ассоциации давно известно. (В понедельник Хендерсон встал на его защиту, заявив, что только игроки сборной по-настоящему знают, какой он человек, и что Беллингем — «игрок мирового класса и человек мирового класса».)

В июне Тухель вызвал бурю, назвав поведение Беллингема «отталкивающим», а позже извинился за эти слова. Однако от других своих заявлений он не отказался — в том же интервью он подчеркнул, что энергия Джуда «нуждается в правильном направлении»:

она должна быть обращена против соперников, а не использоваться для запугивания партнеров или споров с судьями.

Пока Беллингема нет в составе, задача интегрировать его энергию, сильные стороны и слабости остается одной из самых серьезных для Тухеля.

6. Как оставаться верным своим принципам?

Главная сила той победы со счетом 5:0 в Белграде в прошлом месяце в том, что она позволила Тухелю провести четкую линию. Он прекрасно понимал, насколько важным был этот момент: первые пять матчей под его руководством вышли неровными, июньский сбор оставил чувство разочарования, и в сентябре тренер хотел фактически начать все с нуля. Уверенная победа в Сербии доказала и игрокам, и окружающим, что команда движется в правильном направлении.

Этот результат дал Тухелю возможность принять, пожалуй, самое смелое и принципиальное решение за все время его работы со сборной — сохранить состав сентябрьского лагеря почти без изменений на октябрьские матчи. Единственная вынужденная замена — Букайо Сака вместо травмированного Нони Мадуэке. Никаких «красных дорожек» для возвращения Беллингема или Фодена не было.

Так Тухель ясно дал понять: именно его стандарты и требования будут определять, кто получает вызов и кто выходит на поле.

У звезд сборной еще будет шанс — в ноябре, в марте или даже на самом чемпионате мира. Но если они вернутся, то играть будут на условиях Тухеля, а не благодаря своим именам.

«Чтобы тебя воспринимали всерьез как тренера, — сказал Тухель на прошлой неделе, — нужно не только говорить, но и действовать в соответствии со своими словами».