ESPN рассуждает о неожиданном исключении Джуда Беллингема из состава сборной Англии на октябрьские матчи.

В прошлую среду Джуд Беллингем был назван лучшим футболистом сборной Англии в сезоне-2024/25. Спустя меньше чем 48 часов его исключили из состава национальной команды.

Главный тренер Англии Томас Тухель объяснил решение нехваткой игровой практики у полузащитника «Реала» после летней операции на плече. В нынешнем сезоне 22-летний Беллингем вышел в старте всего один раз в четырех матчах и ни разу не доиграл до финального свистка.

Но если копнуть глубже, становится ясно, что ситуация сложнее, чем кажется.

Тухель не раз подчеркивал, что у него катастрофически мало времени на работу с командой перед чемпионатом мира, поэтому важно как можно чаще собирать вместе ключевых футболистов. Он даже назвал сентябрьский сбор лучшим за время своей работы со сборной: в прошлом месяце англичане разгромили Сербию (5:0) в Белграде в отборочном матче. По его мнению, эта победа стала прямым результатом позитивной и продуктивной девятидневной подготовки.

Неудивительно, что при объявлении состава на октябрь Тухель сохранил почти весь тот же костяк, заменив лишь травмированного Нони Мадуэке на его партнера по «Арсеналу» Букайо Сака и с самого начала включив Джарелла Куансу и Рубена Лофтус-Чика, которых вызывал еще в сентябре на замену выбывшим игрокам.

Любопытно, что сам Сака, к слову, еще ни разу в этом сезоне не провел за «Арсенал» полные 90 минут.

«Командный дух — это ключевой фактор. Мы хотим поехать на турнир, но сначала должны попасть туда.

Мы хотим построить что-то особенное, и я искренне верю: болельщики чувствуют, что перед ними команда, где игроки играют друг за друга, бегут друг за друга и готовы отдать всё.

Это отчетливо было видно в матче против Сербии. Теперь важно развить успех, и поэтому мы решили не рисковать, а пойти простым путем — оставить ту же группу футболистов», — сказал Тухель на прошлой неделе.

Но в эту «простую» логику не вписался лучший игрок Англии прошлого сезона. Возникает вопрос: не скрывается ли за этим что-то большее?

Проверка альтернативных вариантов

Тухеля напрямую спросили: может ли Англия выиграть чемпионат мира без Беллингема? Он предпочел переформулировать тему.

Считаю ли я, что мы сильнее с Джудом? Да. Можно ли его назвать одним из лучших полузащитников мира? Да. Но еще в прошлый раз, когда он был травмирован, я говорил: что, если подобное случится прямо перед чемпионатом мира? Мы тогда всё отменим? Не поедем? Это командный вид спорта. У каждого своя роль, и травма может случиться в любой момент. Поэтому мы обязаны искать решения. В футболе нельзя строить всё вокруг одного игрока. Томас Тухель Главный тренер сборной Англии

Беллингем — феноменально одаренный футболист, и трудно представить, чтобы он не попал в основной состав Англии на чемпионате мира.

Тем не менее статистика любопытна: с ним команда выиграла 26 из 42 матчей, а без него — 13 побед, 6 ничьих и всего 1 поражение.

Джуд Беллингем и Томас Тухель globallookpress.com

На стороне Беллингема его уникальная способность переламывать ход игры в одиночку. В мире мало игроков, которые сочетают в себе такой набор решающих качеств. Но он должен доказывать это на поле, и Тухель явно дает понять, что выступления в сборной для него не менее важны, чем статистика в клубе.

Если рассматривать аргументы тренера буквально, он прав — Англии действительно нужны варианты на случай, если Беллингем снова получит травму.

Пока Тухель чаще использует схему 4-2-3-1, и в роли «десятки» против Сербии отлично проявил себя Морган Роджерс. Его умение обращаться с мячом и самоотверженность без него делают Роджерса серьезным кандидатом на место в составе, и, скорее всего, он выйдет в основе в предстоящем товарищеском матче с Уэльсом на «Уэмбли». Альтернативой может стать Морган Гиббс-Уайт или, возможно, Лофтус-Чик.

Однако удивительно, что под те же объяснения Тухеля не попал Фил Фоден. При Гарете Саутгейте его часто сдвигали на фланг, чтобы освободить центр для Беллингема. Но еще месяц назад главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола снова подчеркнул то, что давно очевидно: 25-летний Фоден лучше всего проявляет себя именно в центре поля.

Томас Тухель и Фил Фоден globallookpress.com

Еще более странным выглядит неучастие Фодена, если учесть, что другой очевидный кандидат — Коул Палмер — отсутствует из-за травмы паха. Плеймейкер «Челси» набрал отличный ход в Лондоне и уже всерьёз претендует на место в стартовом составе на ЧМ-2026. Позиции Палмера укрепил и прошлогодний выход на замену в финале Евро-2024 против Испании, где он отметился голом в последнем матче Саутгейта у руля сборной.

Как стало известно ESPN, Тухель также рассматривал вариант использования Беллингема в связке с Гарри Кейном в атаке по схеме 4-4-2 — на фоне проблем с позицией опорника. Успешные выступления Эллиота Андерсона против Андорры и Сербии дают надежду, что Тухель сможет решить этот вопрос, выставив Райса и Андерсона в центре поля в схеме 4-2-3-1, а впереди использовать сразу четырех игроков атакующего плана.

Динамика внутри сборной

Здесь начинаются сложности. Заявление о том, что сентябрьский сбор был лучшим при Тухеле с точки зрения атмосферы и «химии» в команде, само по себе косвенно ставит под сомнение важность и репутацию тех, кто в нем не участвовал.

Честно говоря, это был лучший сбор, в котором я участвовал. По настроению в команде всё было идеально: все выглядели счастливыми, довольными. На поле мы показали, пожалуй, лучший футбол, и казалось, что всё сложилось и на поле, и за его пределами. Так что неудивительно, что вызван тот же состав. Но мы не можем расслабляться и думать, что теперь всё будет хорошо само по себе. Нам нужно снова прибавлять. Энтони Гордон Вингер сборной Англии и «Ньюкасла»

Джарелл Куанса, за плечами которого всего шесть сборов и еще не дебютировавший за основную команду, согласился с этим: «Во всех составах у нас была хорошая командная химия. Но когда идут успешные выступления, это рождает ещё больше позитива.

Сентябрьские сборы могут быть тяжелыми, ведь сезон только начинается. Но то, как мы тогда сыграли… Все видели, насколько это было хорошо. Это придает уверенности и укрепляет командный дух».

Джуд Беллингем и Томас Тухель globallookpress.com

При этом нет никаких подтвержденных сведений о том, что Беллингем становился источником проблем внутри сборной. Тухель специально подчеркнул, что у него «нет проблем» ни с Беллингемом, ни с Фоденом, ни с Джеком Грилишем, которых он не включил в состав на октябрьские матчи.

Однако источники ESPN утверждают следующее: во время Евро-2024 внутри команды всё же возникало напряжение. В частности, Беллингем был замечен в яростных криках в адрес Саутгейта, когда матч с Испанией в финале начал ускользать из рук.

Саутгейт позже признался, что намеревался заменить Беллингема перед дополнительным временем, если бы испанца не забили победный гол на 86-й минуте.

Более того, в июне Тухель публично раскритиковал некоторые черты поведения Беллингема в радиоэфире: «Если он улыбается, он покоряет всех. Но иногда вы видите в нем ярость и огонь, и это выходит наружу в форме, которая может отталкивать».

Позже немецкий тренер извинился, сославшись на то, что говорил на неродном языке, но, по сути, лишь усугубил ситуацию, оставив Беллингема вне состава в октябре.

Это однозначно сигнал Джуду. Если вспомнить тренеров сборной последних 20–30 лет, они всегда возвращали своих звезд в команду, даже если те не играли, лишь бы снова ввести их в коллектив. Так что это прямое послание Беллингему. И воспринять он это иначе не сможет. По пресс-конференциям видно, что Тухель не боится принимать жесткие решения. Очевидно, есть вещи, которые ему не нравятся — и дело не только в Беллингеме. Но он решил: Я даже отправить им сигнал. Гари Невилл Бывший защитник сборной Англии

Теперь всё зависит от того, как Беллингем отреагирует на это решение, в том числе на футбольном поле.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В субботу он вышел на замену в матче с «Вильярреалом» (3:1) перед паузой на игры сборных — и оставил неоднозначное впечатление. Возможно, ближайшие две недели помогут ему вернуть форму: впереди у «Реала» напряженный месяц, включая матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» и первое в сезоне Эль-Класико против «Барселоны» (26 октября).

Между тем, партнер Беллингема Килиан Мбаппе, получивший растяжение голеностопа в том же матче, всё равно отправился в расположение сборной Франции.

Гордон подытожил: «Когда Джуда нет, это чувствуется: он слишком заметная фигура и слишком важный игрок. Но у него была травма, тяжелые пару месяцев. Думаю, это даже пошло ему на пользу. Он слишком много играл для своего возраста. Это безумие: он младше меня, а уже провел столько матчей. Травма плеча дала ему время перезагрузиться, набрать ритм и снова начать играть.

Все прекрасно понимают: если он будет стабильно появляться в основе "Реала", он обязательно вернется в сборную Англии».