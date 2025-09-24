Дисциплина или крах: как Рашфорд сам разрушает свое будущее в «Барсе»

Когда в августе Маркус Рашфорд был представлен в качестве нового игрока «Барселоны», в его речи постоянно звучало слово «дисциплина». Для футболиста, который всего год назад пропустил тренировку после пьяной вечеринки в Белфасте и в итоге оказался вынужденным покинуть «Манчестер Юнайтед» по решению Рубена Аморима из-за недостатка профессионализма, это была неожиданная тема.

Казалось, он хотел сказать, что готов к новому вызову и оставил все прошлые проступки позади.

«Одно дело говорить, что ты мотивирован и полон решимости, но это вещи, которые могут меняться день ото дня, в зависимости от настроения. Но на самом деле то, что я вернул в свою жизнь, и не только в спорт, это дисциплина.

Дисциплина — это то, что остается, даже если просыпаешься без желания что-то делать. Именно дисциплина позволяет двигаться дальше», — уверял Рашфорд.

Однако чуть больше чем через месяц после перехода в «Барсу» Рашфорд проявил то самое отсутствие дисциплины: на этот раз он опоздал на командное собрание.

Да, всего на две минуты. И да, он был далеко не первым игроком, которого Ханси Флик наказал за опоздание. Но именно это стоило ему места в стартовом составе на матч против «Хетафе» и лишило шанса развить успех после блестящей игры с «Ньюкаслом».

Если Рашфорд не сделает выводы, он может упустить невероятную возможность возродить карьеру в одном из величайших клубов мира.

Негативные заголовки

Когда болельщики «Манчестер Юнайтед» увидели новость «Маркус Рашфорд отстранен за опоздание на тренировку», многие лишь усмехнулись. За последние два сезона они конкретно устали от примеров его проблем с дисциплиной.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Даже в своей лучшей форме в сезоне 2022/23 он умудрился опоздать на собрание перед матчем с «Вулверхэмптоном». Тогда его посадили в запас, но он в итоге вышел на замену и забил единственный гол.

Рашфорд серьезно готовился к сезону, в течение которого забил 30 мячей, пройдя интенсивный курс физической подготовки в штаб-квартире Nike в Орегоне. Но, доказав, что способен быть одним из лучших форвардов мира и подписав один из самых выгодных контрактов в истории клуба, он снова расслабился.

Летом 2023 года заголовки пестрели фотографиями его вечеринок в Майами. Отпуск заслуживает каждый, но его настрой во время предсезонной подготовки вызывал беспокойство — там не было даже намека на прежнюю взрывную энергию и желание играть.

Дальше было только хуже. После поражения в дерби от «Манчестер Сити» он отправился в ночной клуб, что Эрик тен Хаг назвал «недопустимым». А его двухдневный загул в Белфасте в январе, когда он солгал клубу о своем местонахождении, стал настоящим дном, вызвав справедливое возмущение фанатов и партнеров по команде.

Без правильного образа жизни не будет и игры

В следующем сезоне от Рашфорда ждали преображения. В сентябре 2024 года тен Хаг прямо упомянул его «не всегда профессиональное» отношение, но выразил уверенность, что игрок снова на верном пути.

«Я думаю, он возвращается. Он всегда знал, как и любой футболист знает: ты не сможешь показывать высокий уровень, если ведешь неправильный образ жизни. Ты не добьешься результата без дисциплины.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Ему нужно наладить жизнь, отношение к тренировкам, отношение к матчам. Когда он вернется к профессионализму, он будет играть на своем уровне».

Рашфорд должен был впечатлить Рубена Аморима, сменившего тен Хага в ноябре прошлого года. И хотя именно он открыл счет в первом матче под руководством португальца, поразив ворота «Ипсвича», в остальном выглядел слабо. Тренеру хватило всего пары недель, чтобы намекнуть на его проблемы.

«Мы постараемся найти правильное решение для него, но в первую очередь он сам должен вернуться к состоянию. Тогда он получит всю поддержку штаба, клуба и болельщиков, все-таки он воспитанник "Манчестер Юнайтед". Но первым, кто должен этого захотеть, является он сам», — уверял Аморим.

Аморим попробовал другой подход

Через неделю Рашфорд забил два мяча в ворота «Эвертона», но Аморим узнал, что за два дня до игры форвард снова ходил по ночным заведениям. Это вызвало у тренера серьезное беспокойство.

Рубен Аморим globallookpress.com

Когда он заменил Рашфорда в матче Лиги Европы с «Викторией» (Пльзень) после откровенно слабого выступления, они едва обменялись взглядами. А в следующем матче — дерби с «Манчестер Сити» — Аморим и вовсе сенсационно исключил его из заявки.

Позже тренер объяснил своё решение так, будто намекал, что другие тренеры закрывали глаза на проблемы Рашфорда.

«Столько времени, например, пытаешься что-то сделать с Рашфордом: пробуешь один способ — не работает. Что дальше? Продолжать делать то же самое? Или попробовать что-то другое? », — рассуждал португалец.

Если Аморим надеялся, что таким жестким примером встряхнет игрока, он ошибся.

В январе он заявил: «Наша команда должна быть гораздо сильнее с Рашфордом. Но он обязан измениться. Если он изменится, мы всегда рады вернуться в состав такого талантливого игрока, как Маркус, и мы действительно в нем нуждаемся.

Сейчас, как мне кажется, совершенно ясно: нужно установить определенные стандарты. Мы ждем Маркуса, если он сам захочет этого по-настоящему».

Незаслуженный переход

Во время аренды в «Астон Вилле» Рашфорд сумел наладить игру, но концовка вышла неудачной: в апреле он получил травму в матче против «Манчестер Сити» и пропустил остаток сезона.

Травма, конечно, не его вина, но тот факт, что в день полуфинала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (который «Вилла» проиграла) он посетил вечер бокса, вызвал раздражение.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Учитывая, как стремительно катился вниз его карьерный график, мечты о «Барселоне» казались насмешкой.

«Я надеюсь, что Рашфорд не получит переход, о котором мечтает. Если уходишь из "Юнайтед" в "Барсу" — это шаг вверх. Но он его не заслужил! Ты не можешь этого заслужить, если не вложил достаточно труда», — заявил бывший нападающий «МЮ» Тедди Шерингем.

Изначально сама «Барса» тоже не горела желанием подписывать Рашфорда. Переговоры в мае между спортивным директором Деку и братом и агентом игрока Дуэйном Мейнардом зашли в тупик.

Президент клуба Жоан Лапорта сделал приоритетной целью Нико Уильямса, но форвард сборной Испании продлил контракт с «Атлетиком».

Следующий шаг так и не сделан

В итоге переход Рашфорда в «Барселону» состоялся только благодаря Ханси Флику, который верил, что сможет вернуть нападающего на прежний уровень.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Когда мы обсуждали перед сезоном, что нужно команде, мы понимали: нам нужен такой игрок, как он. Когда появился шанс подписать его, я сказал: мы обязаны это сделать. Он отличный футболист», — рассказывал бывший тренер «Баварии» после яркого матча Рашфорда против «Ньюкасла».

Но Флик сразу подчеркнул, что важно не сбиться с пути: «Для меня это был первый шаг. Но он должен сделать следующий».

И этим шагом должна была стать игра в основе против «Хетафе» и первые голы в Ла Лиге. Вместо этого Рашфорд снова оказался на скамейке из-за своей давней проблемы с пунктуальностью.

Он всё же вышел во втором тайме и сделал результативную передачу на Дани Ольмо. Но он мог добиться куда большего, начни матч в старте. Тем более, что его конкурент Ферран Торрес воспользовался шансом, оформив дубль.

Пора прислушаться

В Испании люди обычно относятся к пунктуальности куда спокойнее, чем в Англии. Но Флик не намерен мириться с опозданиями, раньше он уже наказывал Жюля Кунде, Иньяки Пенью и Рафинью за то, что они приходили позже на тренировку или командные собрания.

«В этой стране, возможно, другое отношение, но мне нужно это объяснить.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Внешнего шума вокруг и так слишком много, а они — профессионалы. Они обязаны приходить вовремя. Это не так уж сложно — явиться и делать свою работу. Речь не только обо мне, но и об уважении к партнерам и ко всем остальным», — говорил Флик в прошлом сезоне.

Рашфорд провел в «Барселоне» всего два месяца, но уже подвел клуб, и особенно тренера, который подарил ему шанс, которого он, возможно, и не заслужил. За свою карьеру он неоднократно слышал от разных наставников призывы «взяться за ум», но так и не воспринял их всерьез.

Если мечта Рашфорда о переходе в «Барселону» не превратится в полноценный контракт, винить в этом он сможет только самого себя.