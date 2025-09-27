ESPN рассказывает об эволюции Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

Если Эрлинг Холанн заставил Роя Кина признать, что тот ошибался, значит, норвежский форвард действительно проводит шикарный сезон.

Некоторое время назад бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и нынешний эксперт Sky Sports сравнил игру Холанна с нападающим уровня четвертого английского дивизиона. Но после дубля в недавнем дерби Манчестера, Кин нехотя признал: норвежец был великолепен.

«Теперь он хотя бы игрок уровня Чемпионшипа», — с улыбкой добавил Кин.

Учитывая давнюю вражду между самим Кином и семьей Холанном (противостояние с отцом Эрлинга, Альфом-Инге, тянется еще с конца 1990-х), любые его комментарии стоит воспринимать скептически.

Но в одном сомневаться не приходится: как бы ни спорили о всеобъемлющей игре Холанна, статистика ставит его в ряд с лучшими нападающими мира.

В АПЛ — чемпионате, который принято считать самым сложным в мире, — Холанн забил 91 гол в 102 матчах. В Лиге чемпионов на его счету 50 мячей в 49 играх. Практически один мяч за игру — и такая стабильность сопровождает его на протяжении всей карьеры.

Прогресс Холанна

То, на что намекнул Кин, заметили и в самом клубе: в этом сезоне Холанн выглядит иначе. На тренировочной базе «Сити» все чаще говорят, что он взрослеет. Ему уже 25 — он давно не тот юный вундеркинд, который блистал в «Мольде», «Зальцбурге» и «Боруссии» Дортмунд. Теперь он всё больше осознает: его влияние на команду может быть шире, чем просто голы.

Пеп Гвардиола старается как можно скорее оставить позади неудачный прошлый сезон, первый для него в «Ман Сити» без трофеев. Но тренер не забыл, кто выходил на поле, когда команду сковывали травмы, и кто сохранял боевой дух, когда появились психологические проблемы. Холанн стал одним из немногих, кто сохранил лицо: 34 гола за сезон, включая 22 в чемпионате, говорят сами за себя.

Эрлинг Холанн и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Раньше он признавался, что испытывает волнение на пресс-конференциях и интервью. Есть видео из дортмундского периода, где он отвечает односложно. Но в прошлом сезоне его начали слышать по-настоящему. В какой-то момент он сказал: «Можно искать оправдания, например травмы», — но тут же добавил, что плохие результаты связаны с тем, что игрокам «не всегда хватает внутреннего голода». Смелое заявление для команды, которая только что выиграла четыре титула подряд в АПЛ. Но слова были сказаны не случайно.

Один из сотрудников клуба тогда отметил, что то же самое Холанн повторял и в раздевалке, причем не раз. Более того, он включал и себя в число тех, кому не хватало этого «голода». В целом Гвардиола остался недоволен тем, как игроки управляли собой внутри команды в прошлом сезоне.

Обычно Гвардиола доверяет футболистам самим выбирать капитана и группу лидеров. Но этим летом он впервые нарушил собственное правило и сделал это лично. Первым капитаном стал Бернарду Силва, а Холанн — его «лейтенантом». По данным ESPN, сам Эрлинг воспринял это как особую ответственность, ведь ради него Пеп отошел от традиции.

Объявив об этом на клубном чемпионате мира в Филадельфии, Гвардиола открыто сказал, что видит в Холанне будущего капитана: «Он еще очень молод. Ему нужно понять, что значит быть капитаном. Но, надеюсь, он будет здесь много лет и рано или поздно возьмет на себя эту роль».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

В январе Холанн продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года. Это укрепило его позиции как будущего капитана, и позволило в какой-то мере продолжить дело отца, Альфа-Инге, который тоже выходил с повязкой в начале 2000-х. Именно связь семьи с клубом во многом сформировала особое отношение Холанна-младшего к «Сити».

Эрлинг, сам ставший отцом в декабре, еще в детстве посещал матчи команды и продолжал следить за ее играми, выступая за «Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию». Гвардиола ценит эту привязанность, ведь он сам играл и тренировал «Барселону», свой родной клуб.

По некоторым данным, Холанн серьезно воспринял свою роль в «группе лидеров» и с удовольствием взял на себя ответственность помогать держать высокий стандарт внутри коллектива. Он уделяет особое внимание молодым игрокам и новичкам, пришедшим летом, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно.

Холанн убежден, что футболисты показывают лучший уровень, когда они, по его словам, «не обременены лишними мыслями». Именно он стал ключевой фигурой в формировании нового командного духа. Показательно, что Гвардиола недавно назвал сплоченность команды главным отличием нынешнего сезона от прошлого.

«Мы много говорили о том, что нам нужно для счастья в работе. Приходить сюда [на базу], чувствовать себя комфортно. Важно знать, что рядом есть ребята, которые поддержат тебя в любой момент. Даже если это плохой пас — намерение всё равно доброе.

В моих командах всегда так было. Это фундамент. Это дух, а не тактика. Все любят говорить о "тактике Гвардиолы", но в основе то, насколько мы связаны как команда и в хорошие моменты, и в плохие. То, как мы помогаем друг другу. Это принцип, из которого вырастает всё остальное», — сказал Пеп.

Что говорят цифры

Холанн продолжает делать то, что умеет лучше всего, — забивать. Он уже лидирует в гонке за «Золотую бутсу» Премьер-лиги с шестью голами в пяти матчах и имеет семь мячей в шести играх во всех турнирах. Но внимание экспертов вроде Кина привлекает не только результативность, но и всё остальное, что он приносит команде.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

В среднем он делает 24,6 касания за матч — почти столько же, сколько в предыдущие сезоны в Англии. Но его влияние на своей половине поля заметно выросло: восемь касаний за игру против 5,6 в прошлом сезоне и 4,6 — годом ранее.

Холанн делает по два выноса мяча за матч (в прошлом сезоне было 0,7), а количество оборонительных действий увеличилось до 4,3 за игру — против 2,8 ранее. Он также покрывает большее расстояние на поле, а число спринтов выросло с 18 до почти 30 за 90 минут.

Растущее влияние

Пусть прошло всего пять матчей, но уже очевидно, что Холанн усвоил слова Гвардиолы, сказанные летом о его новой роли в команде.

«Я думаю, что для будущего ему важно понять, что лучше для команды. Ставить интересы партнеров выше собственных. Нужно всегда задаваться вопросом: что лучше для команды? », — говорил тогда Пеп.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

После ироничной шутки про «игрока уровня Чемпионшипа» Рой Кин уже более серьезно отметил прогресс норвежца: «Похоже, до него дошло».

Люди из окружения Холанна уверяют: дело не только в футбольном росте, а в том, что он осознал — быть одним из лидеров клуба и сборной значит нести дополнительную ответственность.

Прогнозы и ставки на АПЛ

На этой неделе он пропустил матч Кубка английской лиги против «Хаддерсфилда» из-за проблем со спиной, но в «Ман Сити» надеются, что он вернется в строй к субботней игре с «Бернли». Гвардиола ждет его на поле, но не только ради голов: «Эрлинг с самого начала был невероятен, но в этом сезоне он лучше, чем когда-либо», — отметил каталонец.