Football365 рассказывает о звездах Кубка Африки, которые точно не затеряются в английской Премьер-лиге.

Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»)

Все уже давно знают о нападающем сборной Нигерии и «Аталанты» Адемоле Лукмане, но яркое выступление на Кубке африканских наций может наконец-то поспособствовать его долгожданному возвращению в Премьер-лигу.

Только три игрока (Мохаммед Салах, Виктор Осимхен и Браим Диас) забили на турнире больше, чем Лукман, который стал лучшим ассистентом с четырьмя передачами. В общей сложности у него семь результативных действий.

Благодаря этим цифрам Лукман стал игроком с самым высоким рейтингом на WhoScored (8.08), опережая идущего вторым Салаха (7.73) еще до того, как Нигерия обыграла Египет по пенальти в матче за третье место.

Клубы Премьер-лиги могут сомневаться в 28-летнем Лукмане из-за его возраста, но его уровень очевиден. Еще одно сомнение может возникнуть из-за его не самых успешных выступлений за «Лестер» и «Фулхэм». Если он так и получит еще один шанс в Премьер-лиге, нигериец будет ассоциироваться с ужасным пенальти «паненкой» на «Лондон Стэдиум».

Пенальти сейчас — больная тема для любого нигерийца. К слову, Лукман не подходил к «точке» в проигранной серии против Марокко в полуфинале Кубка Африки.

Он не будет штатным пенальтистом, если перейдет в «Ливерпуль», но если «красные» подпишут его, Лукман обеспечит столь необходимую подстраховку для Салаха. Они могли бы найти вариант и похуже, тогда как Адемола стал бы идеальным подписанием, если Арне Слот хочет кого-то, способного давать мгновенный результат.

Хотя, возможно, Лукману не рады на «Энфилде» после его победного гола в ворота «Ливерпуля» в сезоне 2021/22.

Ян Дьоманде (Кот-д'Ивуар, «Лейпциг»)

Еще один игрок, хорошо знакомый элите Премьер-лиги. Дьоманде, похоже, станет следующей доростоящей продажей «Лейпцига». Выступление на Кубке Африки в составе Кот-д’Ивуара точно не пошатнуло его котировки.

Дьоманде, когда-то проходивший просмотр в «Рейнджерс», вероятно, достаточно хорош, чтобы сходу заиграть на «Энфилде», но в 19 лет он все еще «сыроват» и, скорее всего, ему потребуется время на адаптацию в АПЛ.

В этом сезоне ивуариец привлек внимание своей игрой на фланге «Лейпцига», в частности, оформив хет-трик против крепкого «Айнтрахта» и выдав перед этим серию из трех голов и трех ассистов в трех матчах Бундеслиги.

Дьоманде пропустил всего лишь один матч Бундеслиги, в котором «Лейпциг» проиграл «Байеру». Ян вернулся в строй сразу после зимней паузы в Германии, выйдя на замену в матче против «Фрайбурга» (2:0). Без сомнения, в это время он хотел бы играть в полуфинале Кубка Африки за Кот-д’Ивуар.

Ивуариец, в активе которого девять матчей за сборную, хорошо проявил себя на Кубке Африки, забив в матче 1/8 финала против Буркина-Фасо.

Рано или поздно Дьоманде окажется в топ-клубе. Поговаривают, что за ним внимательно следят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ибрахим Маза (Алжир, «Байер»)

Родившийся в Германии алжирец Маза перешел в «Байер» из «Герты» прошлым летом. Ибрахим быстро стал ключевым игроком в леверкузенском клубе, сумев также подтвердить свой уровень на Кубке Африки. Маза отлично провел турнир, несмотря на поражение Алжира в четвертьфинале от Нигерии.

Первые разговоры о тот, что Маза может переехать в АПЛ появились еще в ноябре 2024 года. В то время самый сильный интересн проявля «Ньюкасл», а его конкурентами были «Саутгемптон», «Ноттингем Форест», «Лестер», «Вест Хэм» и «Брентфорд».

Переход в «Ньюкасл» был бы отличным шагом, но он наверняка рад, что дождался варианта с «Байером».

Теперь 20-летнего полузащитника «отправляют» в «Барселону», и его игра как за «Байер», так и за сборную должна заставить клубы АПЛ быть в состоянии полной боевой готовности.

Абде Эззалзули (Марокко, «Бетис»)

Абде, похоже, не находится на радарах клубов Премьер-лиги, но это может измениться после того, как он помог Марокко выйти в финал Кубка Африки.

Марокканец отлично провел первую половину сезона в составе «Бетиса», записав на свой счет шесть голов и пять передач в 18 матчах во всех турнирах. На Кубке Африки у него всего один ассист в семи матчах (пять в старте), но он все равно смог впечатлить своей игрой.

Есть ощущение, что Абде должен играть за «Вест Хэм», что, вероятно, звучит как довольно убийственный приговор для футболиста.

Крепен Диатта (Сенегал, «Монако»)

Переезд в Турцию выглядит более вероятным для вингера «Монако», но он, безусловно, мог бы пригодиться и в Англии. Естественно, «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» попытаются заманить его в местную Суперлигу.

Диатта играет на позиции правого защитника в сборной Сенегала, но изначально он именно атакующий игрок. Поэтому в АПЛ он спокойно смог бы взять на сеюя роль вингбэка. Возможно, в «Лидс Юнайтед» или «Кристал Пэлас». Но точно не в «Манчестер Юнайтед», который попрощался с Рубеном Аморимом.

Сейчас было бы самое время забрать приличного игрока по дешевке. Контракт Диатта с «Монако» истекает через шесть месяцев.

Аззедин Унаи (Марокко, «Жирона»)

Сильный Кубок Африки может стать тем самым толчком, который необходим, чтобы вытащить Унаи из «Жироны». Он был лучшим игроком каталонского клуба в первой половине сезона.

У Унаи уже есть опыт того, как заработать большой трансфер после успешного выступления на крупном турнире: в январе 2023-го он сменил «Анже» на «Марсель» после того, как помог Марокко стать первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала Чемпионата мира.

Унаи действительно впечатлил тогда, хотя были понятные опасения по поводу его физических данных. Справедливо будет сказать, что он не особо окреп с тех пор, но при этом остается технически одаренным игроком, способным создать момент, который перевернет ход матча. «Вест Хэму» точно стоит присмотреться к марокканцу.

Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»)

Кто-то должен вернуть его в АПЛ.

Чисто ради культуры.