The Athletic рассказывает о футбольных амбициях Марокко, в котором в эти дни проходит Кубок Африки.

Когда французы прибыли в Рабат в начале XX века, город заканчивался Мединой. Сейчас столица Марокко простирается гораздо дальше — на дюжину километров вдоль побережья Атлантики. Это преимущественно малоэтажная застройка, с двух сторон обрамленная символами амбиций страны.

На севере возвышается второе по высоте здание в Африке — Башня Мохаммеда VI в форме ракеты. На юге — стадион принца Мулая Абдаллы, арена, напоминающая по форме меренгу (воздушный десерт из взбитых яичных белков с сахаром — прим.), торжественно открытая только в сентябре. В ней есть всё, разве что кроме крема и фруктов на верхушке.

В том же комплексе расположился дворец спорта Salle Omnisport, временно приютивший огромный медиацентр. Над трибунами, выходящими на площадку, где обычно играют в баскетбол и волейбол, висит длинный прямоугольный баннер — напоминание об источнике недавнего развития. Между красно-зеленым флагом Марокко и контурной картой страны помещена фотография главы государства — того самого человека, чьим именем названа башня на другом конце города.

Церемония открытия КАН-2025 globallookpress.com

Инвестиции короля Мохаммеда в спорт превратили Марокко в один из столпов африканского футбола. Страна станет одним из организаторов чемпионата мира 2030 года, а за окраинами Касабланки уже строится еще один новый стадион — «Гранд Стад Хассан II», который может принять финал мундиаля. С вместимостью 115 тысяч человек он обещает стать самым большим в мире.

Однако не все в Марокко рады государственным приоритетам. В октябре в нескольких городах прошли протесты, вызванные направлением государственных расходов. Да, стадионы, принимающие Кубок африканских наций (КАН), выглядят впечатляюще, но как насчет услуг, важных для обычного человека?

Достаточно вспомнить истории о женщинах, умирающих во время родов из-за трещащей по швам системы здравоохранения. Когда в 2021 году был опубликован рейтинг Глобального индекса безопасности здравоохранения (Global Health Security Index), Марокко заняло 108-е место из 195 стран.

С тех пор ситуация, похоже, не улучшилась: в этом году еще один индекс, фокусирующийся на здравоохранении для женщин, поставил Марокко на 131-е место из 141 страны.

Болельщица сборной Марокко globallookpress.com

За пять дней до матча открытия КАН-2025 между Марокко и Коморами на улицах Танжера или Рабата не ощущалось разочарования, связанного с этими проблемами. Конечно, это не обязательно означает, что проблемы Марокко исчезли. Возможно, они просто затаились.

Несомненно одно: разговоры о месте спорта в гражданском обществе усилили давление на команду-хозяйку, которая не выигрывала КАН с 1976 года и не выходила в финал с 2004-го. После того, как сборная Марокко стала первой африканской или арабской командой, пробившейся в полуфинал ЧМ, но затем разочаровала на прошлом КАН в Кот-д'Ивуаре, есть ощущение, что сейчас — по самым разным причинам — должно настать время Марокко на футбольном поле.

Их главный тренер Валид Реграги в бытность игроком был жестким, неуступчивым крайним защитником во французских лигах, но он превосходно проявил себя с момента прихода в сборную в 2022 году. Огромные инвестиции в футбол в Марокко продолжаются уже более десяти лет, но только под его руководством большие перспективы на международной арене стали казаться реальностью.

В субботу, перед игрой с Коморами, он рассуждал о том, как сложно изменить менталитет игроков, как за относительно короткий срок превратиться из жадных до игры участников континентальных и мировых турниров в победителей. Речь шла не просто о хорошей игре, а о том, чтобы «принести славу стране».

Валид Реграги globallookpress.com

Во время пресс-конференции, тональность которой скакала от вдохновляющих посланий до предупреждений о препятствиях, с которыми Марокко может столкнуться в ближайший месяц, Реграги вставил пару ремарок, заставивших внимательных поклонников африканского футбола навострить уши.

Речь шла о роли болельщиков: он не хотел, чтобы публика в Рабате была слишком занята селфи на «главном событии года, где обязательно нужно отметиться».

Рабат — административная столица Марокко, но Касабланка — его культурная душа, традиционный футбольный центр и дом для самых популярных клубов. Из-за масштабного строительства и реконструкции стадионов в последние годы Марокко проводило матчи по всей стране. И хотя Касабланка казалась естественным местом для базирования сборной на этом КАН, у организаторов были иные планы.

Касабланка примет восемь матчей в течение следующего месяца, но если Марокко выиграет свою группу, то команда останется в Рабате до самого конца турнира.

Стадион в Рабате globallookpress.com

Тренеры, работавшие до Реграги, ратовали за проведение матчей в Касабланке, потому что тамошняя атмосфера пугает соперников и судей. Однако развитием марокканского футбола руководят технократы из Рабата, находящиеся на почтительном расстоянии от неистовых толп, критики и отвлекающих факторов.

Стадион в Рабате служит символом марокканской рациональности, но это может означать потерю той самой особой атмосферы, на что и намекал Реграги. Это потенциально может облегчить жизнь таким командам, как Коморы, позволяя им подпитываться моментами тишины и обретать уверенность.

На старте предыдущих Кубков Африки стадионы ломились от зрителей за несколько часов до начала матча. Но в Рабате — как и в Египте в 2019-м, где власти попытались перекроить футбольную культуру, вытеснив самых ярых фанатов, — проход на трибуны был медленным, и сектора так и не заполнились до отказа, хотя цены на билеты в кассах были разумными.

Браим Диас globallookpress.com

Снаружи арена напоминает «Альянц Арену» в Мюнхене, а внутри — «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Это один из тех стадионов «мирового класса», за создание которых Марокко получил высокую оценку от президента ФИФА Джанни Инфантино и главы Африканской конфедераций футбола (CAF) Патриса Мотсепе.

И все же даже официальная посещаемость в 60 180 человек (что на 7 000 меньше вместимости) казалась завышенной — если только болельщики не пришли в костюмах красных кресел. Местные журналисты полагают, что перекупщики увидели возможность заработать на первом домашнем КАН для Марокко с 1988 года и в итоге взвинтили цены до уровня, недоступного многим простым болельщикам.

Сборная Марокко обыграла Коморы, подтвердив свое превосходство во втором тайме двумя голами после вязких первых 45 минут и незабитого пенальти. Только тогда толпа по-настоящему оживилась. Но если даже удар через себя в исполнении вышедшего на замену Аюба Эль-Кааби не может вызвать оглушительную реакцию, то уже ничто не сможет.