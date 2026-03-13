Российский футбольный союз продолжает находить соперников национальной команде по спаррингам. LiveSport.Ru анонсирует встречи, которые предстоят сборной России весной-летом 2026 года.

2025 год завершался для подопечных Валерия Карпина тяжело. Ещё в июне матчами с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1) завершилась 8-матчевая серия «сухих» побед. В первой осенней игре с Иорданией (0:0) россияне ушли с поля без забитых голов впервые с ноября 2022 г., когда не удалось распечатать ворота сборной Узбекистана.

В дальнейшем национальная команда вернулась на победный путь: 4:1 с Катаром, 2:1 с Ираном, 3:0 с Боливией. Однако оставить за собой последнее слово она не смогла: ничья с Перу (1:1) и первое за 4 года поражение от Чили (0:2) привели к спуску сборной России в рейтинге ФИФА на 3 места. По состоянию на 19 января 2026 г. она располагается на 36-й строчке — между сборными Уэльса и Кот-д'Ивуара.

С учетом этих неудачных результатов, а также полной сосредоточенности главного тренера на работе в сборной (Карпин покинул пост наставника московского «Динамо» в ноябре 2025 г.) есть основания в ближайших матчах ожидать от сильнейших футболистов страны повышенной самоотдачи. Рассмотрим, кто в этих встречах будет противостоять россиянам.

Никарагуа: сборная без главного тренера

Первый в 2026 году международный матч состоится 27 марта в Краснодаре. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Никарагуа, которая сейчас занимает 131 место в рейтинге ФИФА. С такой слабой командой россияне не играли с прошлого марта, когда со счётом 5:0 была разгромлена Гренада (164 место).

Похвастаться этой сборной из Центральной Америки особо нечем. Она ни разу не отбиралась в финальную часть чемпионата мира, а в Чемпионате наций / Золотом кубке КОНКАКАФ из 22 попыток с 1963 г. лишь 5 раз прошла квалификацию, после чего благополучно завершала выступление на групповом этапе.

Сборная Никарагуа напомнила футбольному миру о себе три года назад: её дисквалифицировали с Золотого кубка КОНКАКАФ 2023 г. Оказалось, что в восьми матчах за национальную команду выступал игрок, который не имел на это права.

В прошлом году никарагуанцы в очередной раз пытались пробиться на чемпионат мира. Тем более, расширение числа участников с 32 до 48 серьёзно увеличило шансы. Первый групповой раунд сборная прошла успешно, но далее она попала в группу с Гаити, Гондурасом и Коста-Рикой и, набрав 4 очка в 6 матчах, заняла последнее место.

После этого пост главного тренера сборной Никарагуа спустя 4 года работы покинул чилиец Марко Антонио Фигероа. Его преемника местная федерация официально до сих пор не нашла. Так что в России на матч команду выведет временный тренер Отониэль Оливас. В основном ее состав представлен игроками местного чемпионата, а считанные легионеры выступают в клубах из Коста-Рики, Гондураса, Перу, Индонезии и др. В Европе же сейчас играет только полузащитник Джейкоб Монтес — игрок «РВД Моленбек» из второй лиги Бельгии.

Мали: в стремлении реабилитироваться

После матча с Никарагуа российская сборная передислоцируется в Санкт-Петербург, где 31 марта под крышей «Газпром Арены» состоится товарищеская игра с 54-й сборной мира по рейтингу ФИФА — Мали. Африканская сборная тоже ни разу не играла на чемпионатах мира. Хотя успехов на Кубке Африки добивалась: и если серебро (наивысшее достижение) было в далёком 1972 г., то бронзу удавалось завоевать в 2012 и в 2013 гг.

С августа 2024 года сборную возглавляет бельгийский специалист Том Саинтфит, который за последние 18 лет закрепил за собой реноме тренера национальных команд (Намибия, Зимбабве, Эфиопия, Йемен, Малави, Того, Бангладеш, Тринидад и Тобаго, Мальта, Гамбия, Филиппины). Под его руководством малийцы в очередной раз пролетели мимо мундиаля (пропустив в отборочной группе вперёд Гану и Мадагаскар).

На Кубке африканских наций, который прошёл в декабре 2025 — январе 2026 г., Мали добралась до четвертьфинала, где проиграла Сенегалу (0:1), хотя ни разу не выиграла (в группе были ничьи с Замбией, Марокко и Коморами, а в 1/8 финале — победа над Тунисом по пенальти). Вылет сборной привёл к массовой отставке членов исполнительного комитета Малийской футбольной федерации (включая президента Мамуту Туре). Даже сообщалось, что Министерство спорта потребовало увольнения главного тренера, но Саинтфит удержался на своем посту.

Главными звёздами текущего состава сборной Мали являются вингер «Фенербахче» Нене Доржелес (18 млн евро), полузащитник «Ланса» Мамаду Сангаре (15 млн евро), опорник «Тоттенхэма» Ив Биссума (12 млн евро). Из-за травмы ближайший сбор национальной команды пропустит арендованный у «Аталанты» нападающий «Бешикташа» Эль-Билаль Туре (15 млн евро).

Для отечественных любителей футбола должно быть приятно увидеть в составе сборной Мали играющего в России третий сезон центрального защитника «Балтики» Натана Гассамы (1 млн евро). На данный момент он имеет в активе 4 матча в национальной команде и может в Санкт-Петербурге увеличить это число.

На ЧМ даже для спаррингов не поедем

Что касается будущих матчей, то официально РФС о них не сообщал и соперников не подтверждал. При этом в конце прошлого года генеральный секретарь союза Максим Митрофанов многообещающе говорил о планах провести в июне два матча, но не в России, как это обычно водится в последнее время, а на выезде, потому что есть желание организовать встречи с командами — участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира.

Однако «РБ Спорт», ссылаясь на свои источники, передал, что национальная команда в июне все-таки сыграет дома.

Планы по играм в одной из стран-хозяек ЧМ-2026 непосредственно перед самим турниром нереализуемы из-за логистических и визовых проблем. Большинство команд-участниц ЧМ перед самим турниром будут проводить сборы на территории Мексики, США и Канады, что затрудняет логистику для российской команды, а визовые проблемы практически нерешаемы. Анонимный источник «РБ Спорт»

Поэтому, например, с Сенегалом, президент Федерации футбола которого подтвердил возможность встречи со сборной России, в лучшем случае встретимся осенью. 31 мая у них уже запланирован матч в США, куда нашим добраться, как вдруг выяснилось, затруднительно.

Футбол, он и в Африке футбол

Тем не менее, сыграть с участниками ЧМ еще возможно. По крайней мере, о своей готовности в июне встретиться со сборной России заявили в Королевской марокканской федерации футбола. Однако там сразу оговорились, что окончательное решение будет за новым главным тренером Мохамедом Уаби, который определяет, какие соперники нужны сборной Марокко для товарищеских матчей.

Если решение будет положительным, то скорее всего игра пройдёт в Марокко — между нашими странами действует безвизовый режим — и станет первой в сборе (в районе 1 июня). Такой встречей можно перекрыть матчи с Никарагуа и прочими сборными из второй сотни мирового рейтинга.

Согласно ему, кстати, Марокко — сильнейшая на данный момент сборная Африки и 8-я сборная мира. Африканцы вовсю готовятся к домашнему ЧМ-2030, что отражается в последних результатах национальной команды: 4-е место на ЧМ-2022, серебро на Кубке Африки 2025, а также золото на ЧМ-2025 (U20).

Потенциальный уровень сопротивления сборная России даже на официальных турнирах редко когда встречала. Здесь игроки «ПСЖ» (Ашраф Хакими), «Реала» (Браим Диас), «Манчестер Юнайтед» (Нуссаир Мазрауи). Одним словом, очень заманчивый вариант.

Но кажется, он останется мечтой, а с большей вероятностью состоится матч с другой африканской сборной — Буркина-Фасо. По информации Sport24, РФС предлагал организовать встречу с 62-й сборной мира еще в марте. Но там не были готовы согласиться, потому что искали нового наставника национальной команды.

Сейчас он найден — на прошлой неделе назначали Амира Абду. Теперь окончательное решение по возможному проведению матча с Россией остается за ним. Но в федерации готовы к проведению этой игры, поскольку на данный момент у сборной Буркина-Фасо на июньское международное окно нет запланированных соперников.

На чемпионат мира она ни разу не отбиралась, хотя на Кубке Африки была и второй (в 2013 г.), и третьей (в 2017 г.), и четвертой (в 1998 и 2021 гг.). На двух последних континентальных турнирах сборная Буркина-Фасо завершала выступление на стадии 1/8 финала.

Состав этой национальной команды, в первую очередь, может похвастаться двумя футболистами, которые стоят по 35 млн евро — центральный защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба и нападающий «Брентфорда» Данго Уаттара. Любители РПЛ могли бы рассчитывать на появление в составе нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате. Но буркиниец и в Грозном проигрывает конкуренцию и сидит на лавке, так что его вызов в сборную вряд ли случится.

О возможности провести в июне товарищеский матч со сборной России также высказались в Федерации футбола Гвинеи. Правда, африканцы вместе с тем выдали базу: «Многие наши футболисты играют в европейских чемпионатах, и, к сожалению, путь в Россию для них может быть длинным».

Но, по сути, в 80-й сборной мира внимания достоин только один — нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси (40 млн евро), который в этом сезоне забил 12 голов в Бундеслиге и 4 гола в Лиге чемпионов. Остальные гвинейцы дороже 3 млн евро не стоят.

53 матча за сборную Гвинеи в своё время провёл нападающий «Сочи» Франсуа Камано. Однако вызовов в главную команду страны он не получал целый год, и ситуация вряд ли изменится — предпосылок к тому, что он поведёт за собой южан и спасет их от вылета из РПЛ, нет.

Опции «на чёрный день»

Отметим, что третий раз подряд июньский спарринг со сборной Беларуси (98 место) сейчас маловероятен. По крайней мере, если принять во внимание слова заместителя председателя Белорусской федерации футбола Андрея Василевича.

Хотелось бы не повторяться. Если третий год играть со сборной России, то зрительский интерес уже не будет высоким. Если сыграем в Москве или Санкт-Петербурге, то для российских болельщиков это будет интересно. Но мы дома не играем вообще, поэтому хочется хотя бы в июне провести матчи в Беларуси. Андрей Василевич заместитель председателя Белорусской федерации футбола

Подобная проблема может возникнуть и во время переговоров с Кыргызским футбольным союзом (103 место). В среднеазиатской стране открыты для предложений сыграть со сборной России, но хотели бы провести домашний матч в Бишкеке.

Если для РФС принципиально сыграть именно в России, а все варианты будут отпадать, то на худой конец можно и сборную Сомали привезти (200 место) — там были бы только рады такой встрече. Но вот про российских болельщиков и футболистов так сказать сложно.