The Athletic рассуждает о перспективах африканских сборных на чемпионате мира 2026 года.

На этот раз в финальной части чемпионата мира, формат которого был расширен до 48 сборных, при участие девять команд из Африки. Эта цифра может вырасти до 10, если ДР Конго победит Ямайку или Новую Каледонию в финале межконтинентального плей-офф в марте.

Восемь из девяти африканских команд, гарантировавших себе место на ЧМ, принимали участие в прошедшем Кубке Африки (исключением стала Гана).

Ниже — рейтинг африканских сборных в соответствии с их перспетивами на ЧМ-2026.

1. Сенегал

Группа I: Франция, Норвегия и кто-то из тройки Боливия/Суринам/Ирак.

Сенегал будет максимально уверен в своих силах после победы на Кубке Африки при невероятно драматичных обстоятельствах. Они выиграли два из трех последних розыгрышей главного турнира Африки.

Сборная Сенегала globallookpress.com

Вряд ли они кого-то испугаются на чемпионате мира. В своем дебютном матче на этом турнире в 2002 году Сенегал обыграл в первом турне группового этапа действующих чемпионов — Францию.

На ЧМ-2022 под руководством Алиу Сиссе они дошли до 1/8 финала, где уступили Англии (0:3). При этом в прошлом году сенегальцы взяли реванш, победив команду Томаса Тухеля со счетом 3:1 в рамках товарищеского матча.

Из-за присутствия в составе Эрлинга Холанна и Мартина Эдегора некоторые могут предположить, что за первое место с Францией будет бороться Норвегия, но это было бы крайне неуважительно по отношению к Сенегалу, которому как минимум по силам выйти из групы.

2. Марокко

Группа C: Бразилия, Гаити, Шотландия.

Последствия поражения сборной Марокко от Сенегала в финале Кубка Африки до сих пор неясны. Многие журналисты сразу после матча призывали главного тренера Валида Реграги уйти в отставку. Когда страсти улягутся, люди, возможно, признают, что Реграги проделал отличную работу с момента назначения в августе 2022 года.

Сборная Марокко globallookpress.com

Сборная Марокко была буквально в секунде от первой за 50 лет победы на Кубке Африки, но в итоге Браим Диас не реализовал пенальти, пробив прямо в руки Эдуару Менди. Но это не значит, что они должны выбрасить все свои планы в мусорную корзину.

Марокко нужно быстро прийти в себя и двигаться дальше, потому что сейчас их состав, пожалуй, даже лучше, чем в Катаре-2022, где они сотворили историю, став первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ.

Досточно сказать, что у них есть такие игроки, как Браим Диас, Ашраф Хакими, Исмаэль Сайбари и Абде Эззалзули.

Сборная Бразилии на бумаге действительно выглядит сложным соперником, но с момента своей последней победы в 2002 году они лишь однажды проходили на ЧМ дальше четвертьфинала (когда были хозяевами турнира 12 лет назад). Выступления Марокко в последние годы подсказывают, что у них должно хватить сил, чтобы обыграть и Шотландию, и Гаити.

3. Южная Африка (ЮАР)

Группа A: Мексика, Южная Корея, победитель плей-офф (Чехия, Дания, Северная Македония или Ирландия).

Южная Африка уверенно прошла квалификацию ЧМ, хотя в их группе была Нигерия. При этом с ЮАР сняли три очка за использование незаявленного игрока в матче против Лесото. Однако затем они слабо выступили на Кубке Африки, а главный тренер Хуго Брос стал одним из «злодеев» турнира после нескольких неприятных комментариев.

Сборная Южной Африки globallookpress.com

Тем не менее, эта команда стабильно прогрессировала руководством Броса в течение предыдущих пяти лет, и когда у ЮАР идет игра, на них действительно приятно смотреть.

Фундамент сборной ЮАР — одна из сильнейших внутренних лиг в Африке. Многие игроки национальной команды выступают за «Мамелоди Сандаунз» или «Орландо Пайретс», и эта сыгранность критически важна, учитывая, как мало времени у сборных на подготовку к турнирам.

Это первое появление ЮАР на чемпионате мира с 2010 года, когда они были хозяевами турнира. Относительно удачная жеребьевка дает им больше шансов пройти далеко, чем остальным африканским сборным, которые на бумаге обладают более сильными составами.

4. Египет

Группа G: Иран, Бельгия, Новая Зеландия.

Мохаммед Салах проводит тяжелый сезон в «Ливерпуле» и и как раз во время ЧМ ему исполнится уже 34 года, но он все еще топ-нападающий, способный выигрывать матчи в одиночку. Вместе с ним у Египта действительно есть шанс выйти в плей-офф.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Главный тренер Хоссам Хассан построил игру вокруг Салаха и Омара Мармуша, который с прошлого года выступает в АПЛ за «Манчестер Сити». Египет готов находиться под давлением, чтобы затем разрывать соперников на контратаках.

Эта незамысловатая тактика вывела египтян в полуфинал Кубка Африки, где они уступили будущим победителям — Сенегалу Садио Мане, который долгое время был партнером Салаха в «Ливерпуле».

Сборная Бельгии — самый сильный соперник Египта на групповом этапе. Хотя на прошлом ЧМ бельгийцы не вышли в плей-офф, а их лучшие игроки — Кевин Де Брейне, Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку — уже перешагнули 30-летний рубеж.

5. Алжир

Группа J: Австрия, Аргентина, Иордания.

Алжир возвращается на Чемпионат мира после 12-летнего отсутствия. Команда Владимира Петковича была безжалостна в квалификации: 24 забитых гола в 10 матчах, восемь побед и всего одно поражение.

Рияду Марезу в следующем месяце исполнится 35 лет, его карьера близится к закату, но он все еще остается одним из ключевых атакующих игроков национальной команды.

Рияд Марез globallookpress.com

Проблема в том, что алжирцы могут быть слишком зависимы от Мареза. Вингер «Вольфсбурга» Мохамед Амура показывает яркую игру и забил 10 голов в отборе, но он растворился на поле в недавних матчах плей-офф Кубка Африки, где Алжир уступил Нигерии в четвертьфинале.

Ожидается, что действующие чемпионы мира аргентинцы спокойно займут первое место в группе. Но у Алжира должны быть неплохие шансы набрать достаточно очков в двух других матчах, чтобы выйти в плей-офф.

6. Кот-д’Ивуар

Группа E: Германия, Эквадор, Кюрасао.

Кот-д’Ивуар квалифицировался на три чемпионата мира подряд в период с 2006 по 2014 год благодаря талантливому поколению игроков, среди которых выделялись Яя Туре и Дидье Дрогба, но при этом они ни разу не вышли из группы.

Расширенная версия турнира в этом году дает им фантастический шанс впервые попасть в плей-офф.

Сборная Кот-д'Ивуара globallookpress.com

Эмерс Фаэ стал главным тренером сборной Кот-д’Ивуара при странных обстоятельствах во время домашнего Кубка Африки-2023, который они в итоге выиграли.

На недавнем турнире ивуарийцы дошли до четвертьфинала, в том числе благодаря Яну Дьоманде и Амаду Диалло. Этот опыт должен оказаться бесценным на групповом этапе ЧМ. Правда, Кот-д’Ивуар оказался в сложной компании.

На двух последних Кубках Африки ивуарийцы демонстрировали привычку совершать глупые ошибки, находясь под давлением. Им нужно преодолеть это, чтобы побороться за место в плей-офф.

7. Гана

Группа L: Англия, Хорватия, Панама.

Сложно предсказать, какая именно версия Ганы приедет на турнир этим летом. Они слабо выступили на Кубке Африки-2023 и не квалифицировались на только что завершившийся турнир.

Антуан Семеньо globallookpress.com

На ЧМ-2022 ганцы заняли последнее место в группе (хотя и обыграли Южную Корею, ставшую второй) и казались полностью зависимыми в атаке от Мохаммеда Кудуса.

При Отто Аддо, который ушел после Катара, но вернулся на пост главного тренера в марте 2024 года, Гана отлично провела отборочный турнир ЧМ. Они заняли первое место в группе, одержав восемь побед в 10 матчах.

Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо превратился в настоящую звезду, способную снять часть давления с Кудуса. Англия будет фаворитом группы, а это значит, что надежды Ганы пройти далеко, вероятно, зависят от того, смогут ли они обыграть Хорватию в финальном матче группового этапа.

8. Тунис

Группа F: Нидерланды, Япония, победитель плей-офф (Албания, Польша, Швеция или Украина).

Тунис участвовал в шести чемпионатах мира, но ни на одном из них не выходил из группы. В 2022 году они обыграли действующих чемпионов и будущих финалистов — Францию (1:0) — в последнем туре. Да, Франция к тому моменту уже вышла из группы и играла не основным составом, но при этом в «старте» вышли игроки «Реала» Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени, а также защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

Сборная Туниса не впечатлила на недавнем Кубке Африки, проиграв в 1/8 финала Мали в серии пенальти. На ЧМ они попали в сложную группу, поэтому пока трудно представить, что Тунис сможет громко заявить о себе.

9. Кабо-Верде

Группа H: Испания, Саудовская Аравия, Уругвай.

Выход в финальную часть чемпионата мира — по-настоящему выдающееся достижение для Кабо-Верде. Эта страна представляет собой архипелаг из 10 островов у побережья Западной Африки с населением около 525 тысяч человек.

Сборная Кабо-Верде globallookpress.com

Сборная Кабо-Верде заняла первое место в группе, где был Камерун, участвовавший в восьми из 11 предыдущих розыгрышей главного турнира ФИФА.

Успех Кабо-Верде был построен на грамотном подборе игроков, выросших в других странах, включая Нидерланды, Португалию, Францию и Ирландию. Когда они обыграли Эсватини в октябре, гарантировав себе путевку, 25 игроков в заявке представляли клубы из 15 разных стран.

Им будет нелегко против действующих чемпионов Европы, Испании, в своем стартовом матче, а также против Уругвая и Саудовской Аравии. Но что бы ни случилось, на родине их уже будут считать героями.

10. Демократическая Республика Конго

Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия.

ДР Конго все еще нужно обыграть либо Ямайку, либо Новую Каледонию в финале межконтинентального плей-офф, чтобы забрать одну из последних путевок на ЧМ.

Шансель Мбемба globallookpress.com

Команда Себастьена Десабра сохранила шансы на выход в финальную часть ЧМ, выбив Нигерию после напряженной серии пенальти в плей-офф африканского отбора.

У ДР Конго есть фантастический сплав молодых игроков, включая универсального полузащитника «Сандерленда» Ноа Садики, и опыта в лице Шанселя Мбемба и Седрика Бакамбу. Конголезцы проиграли в 1/8 финала недавнего Кубка Африки, но отчасти это можно списать на отсутствие форварда «Ньюкасл Юнайтед» Йоана Висса, пропустившего турнир из-за травмы.

Самая большая проблема для ДР Конго — нехватка времени на подготовку, если они все-таки пройдут квалификацию.