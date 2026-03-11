Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не сможет принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 г. Об отказе иранцев и возможном решении со стороны ФИФА рассказывает LiveSport.Ru.

Обстоятельства сильнее спорта

Израиль и США почти две недели проводят военную операцию против Ирана. Похоже, отголоски вооруженного конфликта найдут отражение в запланированном на ближайшее лето чемпионате мира по футболу.

Одной из стран-хозяек мундиаля являются США, а участником мирового форума — Иран. Сомнения в том, что представители исламской республики примут участие в чемпионате мира возникали и раньше. Особенно сильными они были после того, как в декабре 2025 г. в США не пустили официальную делегацию Ирана, которая планировала посетить жеребьевку группового этапа.

После начала военных действий президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил, что национальная команда не поедет на ЧМ-2026. В то же время он отметил, что окончательное решение должны принимать руководители спорта. И они, видимо, его приняли.

После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана — в течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников, — у нас определенно нет возможности участвовать [в чемпионате мира] в таких обстоятельствах. Ахмад Доньямали министр спорта Ирана

Сразу оговоримся, что это заявление главного человека в стране по спорту не является чем-то большим, чем просто слова. Реальным (т. е. официальным) отказ Ирана от участия в чемпионате мира станет только после получения ФИФА соответствующего письма от Федерации футбола Ирана. Но пропускать этот комментарий мимо ушей и относиться к нему как к пустому сотрясению воздуха тоже не стоит — может быть письмо в ФИФА пишется прямо сейчас.

Сборная Ирана www.gettyimages.com

Иран может стать первой с 1950 г. страной, которая при наличии путевки сама пропустила главный футбольный турнир. Тогда отказниками стали Индия, Шотландия и Турция. Сейчас же просто так отказаться от участия не получится. Если иранцы оформят свой отказ до 12 мая, то им придётся заплатить штраф в размере 250 тысяч швейцарских франков (277 тысяч евро), а также компенсировать денежный ущерб, который понесет ФИФА и организаторы.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Самоотвод Ирана добавит Международной федерации футбола головной боли: как выйти из этой ситуации? Напомним, жеребьевка определила сборную Ирана в группу G вместе с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Регламент по проведению чемпионата мира в подобных ситуациях предоставляет ФИФА право принимать решения по своему собственному усмотрению и предпринимать любые действия, которые сочтет необходимыми. Так что ожидать можно чего угодно.

Логичнее всего выглядит замена на ту сборную, которая в азиатском отборе уступила команде Ирана. «Принцы Персии» в отборочной группе заняли первое место. Ставший вторым Узбекистан тоже отобрался на ЧМ. А вот расположившиеся на третьей строчке ОАЭ прекратили свой путь на мундиаль проигрышем от Ирака, которому, в свою очередь, 31 марта ещё предстоит стыковой матч с победителем встречи Боливия — Суринам.

В данной ситуации ФИФА может сослаться на мировой рейтинг. В его последней версии выше располагается Ирак (58 место), поэтому в случае проигрыша в предстоящем матче плей-офф именно ему может достаться освободившаяся путёвка. А если Ирак выйдет победителем, то включить в число участников чемпионата мира можно ОАЭ (68 место).

Матч ОАЭ — Ирак www.reuters.com

Но не будем забывать, что действующие правила дают ФИФА поступить любым способом. Поэтому, например, после завершения всех стыковых матчей своеобразный wild-card можно предоставить той сборной, которая из всех неудачников отбора занимает в рейтинге наивысшую позицию. В настоящее время потенциально на этот подарок претендуют сборные Италии (13), Дании (21), Турции (25).

Однако все эти три команды вполне могут выиграть свои стыки. Тогда следующей лучшей останется уже лишившаяся шансов сборная Нигерии (26). Правда, в группе G уже есть Египет, а две сборные из одной конфедерации (кроме УЕФА) не могут быть в одном квартете. Хотя в такой экстраординарной ситуации ФИФА может сделать исключение.

Сборная Нигерии www.afp.com

«Чтобы никому не было обидно, обидим всех одновременно» — так можно назвать следующий вариант: отказаться от замены вообще и засчитать Ирану во всех трех матчах группового этапа технические поражения со счетом 0:3. Однако в данном случае помимо спортивного просчёта (от такого решения больше всего проиграют те сборные, которые займут в своих группах третье место и будут пробиваться в плей-офф в результате сравнения очков и голов) проявится коммерческий недостаток — меньшее количество матчей означает меньшую выручку из-за непроданных билетов, телетрансляций, рекламы и пр.

А почему бы нам не помечтать и не предположить, что освободившуюся путевку получит сборная России? Тем более, Дональд Трамп как президент принимающей страны был бы не против подобного шага, имеющего большое геополитическое значение. Однако шансы подобного развития событий находятся возле нуля. Российские сборные и клубы до сих пор отстранены от участия в международных соревнованиях. Этот бан необходимо отменить, что делается на совете ФИФА, который до сих пор опасается критики со стороны европейских стран. Так что, к сожалению, пока без нас.

В то же время Джанни Инфантино может сделать Трампу другую услугу и позвать на чемпионат мира сборную Израиля. Ранее эта ближневосточная страна лишь однажды играла на мундиале — в 1970 г. (заняла последнее место в группе). Такой неоднозначный шаг может вызвать у людей много критики, но сегодня и так некоторые поступки далеки от логики.

В конце отметим, что ФИФА может вместо волевого включения одной сборной предоставить шанс сразу двум командам — организовать плей-ин матч. Подобный опыт Международная федерация приобрела год назад накануне клубного чемпионата мира, когда путевку, оставшуюся после отстранения мексиканского «Леона» из-за нарушения правил владения несколькими клубами, пришлось разыгрывать «Лос-Анджелесу» и «Америке». Поэтому к подобному повороту событий тоже надо быть готовыми.