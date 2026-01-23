Олег СтарухинОлег СтарухинПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Знаменитый руководитель советского и российского футбола, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о развитии российского и мирового футбола, тренерских секретах Андрея Талалаева и великом Никите Симоняне.

«Дорогой легионер — не всегда хороший игрок»

— Вячеслав Иванович, давайте в начале беседы подведём итоги первой, осенней, части чемпионата.  Что понравилось?  Кто разочаровал?

— Команды, которые считались фаворитами, боролись за первые места: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак».  Что касается нижней части таблицы, предсказать что-то невозможно.  Там постоянно меняются условия и ситуация.  Кому-то платят зарплату, кому-то задерживают.  Но одна закономерность прослеживается.  Там, где нет стратегии развития клуба, там и результаты ниже.  Под стратегией я подразумеваю подбор тренеров, подбор игроков и обеспечение стабильного финансирования.

Из неожиданностей — только московское «Динамо».  По набору игроков команда готова к борьбе за призовые места.  Чехарда с тренерами, чехарда с составом… Но главная причина — в клубе нарушена генеральная линия на стабильность.  Это мы видели на примере «Спартака», где за 20 лет сменилось 18 тренеров.  В «Динамо» эта связь была прервана, что сказалось на комплектовании команды.  Личка, Гусев, Карпин… У каждого свои требования к игрокам, своя методика, своё определение состава.  И тут мы видели шарахания из стороны в сторону.

— Вы сказали, что не у всех клубов из нижней половины таблицы есть стратегия развития.  Можете привести примеры?

— Например, «Пари Нижний Новгород».  Постоянная смена тренеров, очень большая ротация состава.  А нужна стабильность, когда генеральный директор и его заместители работают на стратегическую задачу.  Один из важнейших пунктов — поиск тренера на долгосрочную перспективу.  Тренер — ключевая фигура.  Он подбирает игроков под своё видение игры.  А со сменой наставника меняется тактика, и приходится набирать новый состав.  Точно такая же история и в «Сочи».  К сожалению, по этому пути пошли и «Крылья Советов».  Было всё чётко, стабильно.  Лет 5 назад по эстетике футбола это была одна из самых лучших команд.  С удовольствием смотрел их матчи: всё быстро, вовремя, по-футбольному!  А потом начался развал.  Вот вам примеры отсутствия стабильности.

— «Локомотив» и «Балтика» расположились в таблице недалеко от «Зенита» и выше «Спартака», которые потратили на приобретение иностранцев гигантские средства.  Имеет ли смысл приобретать дорогих легионеров, если наши клубы не играют в еврокубках, а в очках это не дает преимущества?  Тем более что те же «Зенит» и «Спартак» вкладывают немалые средства в свои академии.

— Дорогой легионер — не всегда хороший игрок.  Пример тому — Жерсон.  «Зенит» заплатил за него 25 миллионов долларов, а он все матчи красовался в центре поля и забил только один гол.  Яркий пример неразумного подхода к комплектованию команды.  Легионеры должны быть настоящими профессионалами, которые будут играть на максимуме своих возможностей и полностью отрабатывать контракт.  Другой отрицательный пример — Вендел.  Постоянно пропускал сборы и платил штрафы.  Зарплата же позволяла.  Ну что это за профессионал?  Если заманивать игрока только деньгами — толку никакого не будет.

Практически ни у кого из российских клубов нет ярко выраженной долгосрочной стратегии.  Например, в «Спартаке», когда уходит тренер, начинают кого-то хаотично искать.  Такого не должно быть.  В каждом хорошем клубе есть селекционный отдел, который ищет игроков на место потенциально уходящему.  А по тренерам никто такой работой не занимается.  Каждый клуб должен иметь у себя на заметке 2-3 кандидата, которые могут в будущем возглавить команду.  Такую дальновидную политику ни один клуб не проводит.  И «Спартак» — яркий пример того, как не надо работать.

Андрей Талалаев
Андрей Талалаев globallookpress.com

— В чём секреты сенсационного выступления «Балтики»?

— Секреты на то и секреты, чтобы оставаться внутри команды.  А я вижу здесь две составляющих.  Первая — учебно-тренировочная работа.  У меня ощущение, что по этому компоненту «Балтика» опережает все остальные команды.  С точки зрения физической готовности, самоотдачи, выполнения тактических установок тренера, у «Балтики» нет никаких изъянов.  Знаю, что Талалаев работает не только за счёт собственного игроцкого и тренерского опыта.  Он много читает, изучает, следит за новинками, которые апробирует в тренировочном процессе.  А тренировочный процесс — это основа мастерства и стабильности.  Современный тренер должен опережать традиционную структуру подготовки.  У «Балтики» это есть.  Очень хорошо, что такая команда появилась.

Тренер всё время должен что-то выдумывать.  Приведу пример с легендарным Анатолием Тарасовым.  Он в 60-е годы пришёл к руководителю кафедры ГЦОЛИФК Михаилу Давидовичу Товаровскому: «Хочу поехать в Канаду и посмотреть, как там тренируются».  На что получил ответ: «Ни в коем случае!  Посмотришь, и будешь тренировать, как канадцы.  А ты должен тренировать лучше, чем они!  И твой стиль должен быть более прогрессивным».

Плюс у «Балтики» хороший подбор состава.  Все — бойцы.  Все — в отличной физической форме.  Вторая составляющая — у Талалаева есть ещё талант управления командой.  Умеет завести игроков.  Он не бегает по бровке как Абаскаль, но и не сидит молча.  Может одним жестом показать, что не доволен.

— Самый неожиданный трансфер этой зимы — переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.  Не просто твёрдый, а системообразующий игрок основы.  Капитан команды.  Ветеран, у которого вся карьера прошла в одном клубе.  И вдруг — переход в стан прямого конкурента.  Как прокомментируете?

— Для меня это была сверхнеожиданная новость.  Всегда считал Баринова символом «Локомотива».  Он — стержень, вокруг которого формируется команда.  Плюс характер у него бойцовский.  И вдруг — такой разворот!  Когда прочитал первый раз — не поверил.  Дима много отдал команде, как и она ему.  Плюс коллектив там сложившийся.  В прежние времена невозможно было представить, как Симонян или Нетто уйдут из «Спартака».  Не берусь судить о причинах, которых не знаю.  Но скорее всего здесь вина клуба.

«Частая смена тренеров — прямой путь к неудачам»

— А в мировом футболе какие бы события в ушедшем году отметили?

— Не так много смотрю зарубежный футбол.  В основном — «Барселону» и «Реал».  Это — самое интересное противостояние.  Когда видишь эти команды, не хочется уходить от телевизора.  А для сравнения с российским чемпионатом приведу такой факт.  У нас — самое меньшее количество чистого времени игры.  Слишком много остановок игры.  Недавно смотрел матч «Барселона»-«Хетафе».  За весь первый тайм только 2 штрафных и 3 аута.  Всё остальное время мяч в игре.  У нас же за тайм бывает по штрафным 12 на 11 и по 15 аутов.  О чём это говорит?  О слабой технике российских футболистов, которая не позволяет им играть без нарушений.  Проигрывают эпизод — сразу бьют по ногам или за майку хватают.  Вот именно это мне и не нравится в нашем футболе.

— Тогда вопрос про «Реал».  Из заметных событий января — неожиданная отставка Хаби Алонсо после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.  Не кажется ли вам что руководство «Королевского клуба» поспешило с этим решением?

— Меня удивило это решение.  Хаби Алонсо не с улицы пришёл.  Это — выдающийся футболист с большим авторитетом в команде.  Опять же, не зная внутренней обстановки, рассуждать сложно.  Может там были капризные игроки, игнорирующие требования наставника, или конфликт с президентом клуба.  Но, в любом случае, такими тренерами не разбрасываются.

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо globallookpress.com

— «Арсенал» довольно неожиданно лидирует в чемпионате Англии и Лиге Чемпионов.  Их тренер Артита работает в команде уже 6 лет.  И только сейчас «канониры» начали давать серьёзные результаты.  Не слишком ли часто руководители клубов меняют тренеров?  Ведь примеры Бескова, Сёмина, Фергюссона, Венгера говорят о том, что для построения серьёзной команды нужно время.

— Это — общепризнанная проблема нашего футбола.  Когда постоянно меняют тренеров, ни о какой стратегии развития клуба речи быть не может.  Если тренеров подбирают хаотично, то о стабильности не стоит даже мечтать.  А когда наставника приглашают на перспективу, досконально изучили его профессиональные и человеческие качества, то и проблем меньше.  Понятно, что судьба тренера зависит от результата.  Но результат сразу не придёт.  В клубе должна быть сыгранная команда руководителей всех направлений.  И тренер в этой команде — центральное звено.  А частая смена тренеров — прямой путь к неудачам.

— Недавно завершился Кубок Африканских наций.  Как вы думаете, африканские сборные смогут выстрелить на Чемпионате Мира?

— От африканских команд всегда ожидаешь сенсаций.  Сборные Нигерии, Камеруна, Сенегала, Марокко уже преподносили сюрпризы.  Но чаще африканцам чего-то не хватает.  Футболисты играют в ведущих европейских клубах, а сильной команды нет.  В СССР та же проблема, кстати была.  Единственное исключение — серебро на ЕВРО-1988.  А в 1982 команда с более сильным составом выступила на Чемпионате Мира неудачно.  Африканский футбол с той поры совершил большой рывок.  Но прогресс идёт больше у игроков, нежели у сборных команд.

— Не слишком ли велико количество команд на Чемпионате Мира?  Не обесценился ли выход в финальную стадию?

— Как только узнал, что будет 48 команд, тут же выступил, что это будет не чемпионат мира, а фестиваль футбола.  Смотрины команд со всей планеты.  Гаити, Панама, Кабо-Верде, Кюрасао… Моя позиция остаётся жёсткой — 24 команды и не более!  Даже, когда расширяли до 32 участников, я был против.  В этом решении две цели.  Первая — зарабатывание денег.  Вторая — зарабатывание голосов небольших федераций на конгрессах ФИФА.

«Чем талантливее спортсмен, тем больше он должен тренироваться»

— Наша сборная участвовать на мундиале не будет.  И понятно, что её возвращение на международную арену зависит не от футбольных организаций.  Но интересно узнать, какова позиция ФИФА и УЕФА по этому возвращению?

— Публично Инфантино и Чеферин сказали, что до окончания боевых действий, никаких изменений в отношении российских команд не будет.  С другой стороны, интерес к нашим командам сохраняется и нужно найти момент, чтобы изменить ситуацию.  В прошлом году на конгрессе УЕФА ехали в одном лифте с Руммениге, с которым давно знаком.  И он сказал мне: «Доктор, ожидаем скорого возвращения ваших команд на международную арену».  Думаю, как только закончится СВО, сразу начнётся движение.

— От отсутствия российских сборных и клубов эти организации много потеряли с коммерческой и имиджевой точек зрения?  Или Россия уже не настолько сильный игрок в футбольном мире?

— Ничего не потеряли.  Сейчас говорят, что если уменьшить количество легионеров, то уменьшатся и шансы наших клубов в еврокубках.  Но и с этим лимитом в последние 5 лет до санкций ни одна из наших команд, кроме «Краснодара», ни разу не вышла из подгруппы.  Вот и ответ на ваш вопрос.

Джанни Инфантино и Александер Чеферин
Джанни Инфантино и Александер Чеферин globallookpress.com

— Помимо неучастия российских сборных и клубов в международных матчах, каковы на ваш взгляд основные проблемы российского футбола?

— Первая и главная проблема — тренировочный процесс.  Конкурс в детские академии — огромный.  Условия в интернатах — сказочные.  Раньше даже в командах мастеров звёзды сами чистили бутсы и стирали форму.  А сегодня даже за 14-летними мальчишками стирают и убирают.  А игроков классных — очень мало.  Чтобы стать футболистом европейского уровня надо иметь талант.  Без природного таланта можно научиться азам, но классным игроком не станешь.  Но Тарасов говорил: «Чем талантливее спортсмен, тем больше он должен тренироваться!  ».  А у нас часто — наоборот.  Многие считают, что таланта им достаточно.

— Вы говорите о 7-10 лучших академиях.  Но этажом ниже зарплаты у детских тренеров — очень маленькие.  Возможна ли самоотдача, когда наставник на зарплату не может содержать семью?

— Проблема такая есть.  Но в специализированных школах зарплаты неплохие.  А вот в территориальных школах системы Минпроса оклады действительно нищенские.  Тут можно маневрировать повышением нагрузки тренера.  Чтобы тренировал не 2 часа в день, а 6.  Взял на себя ещё пару возрастов.  Но в любом случае, такая проблема есть, и её надо решать.

Всё о футболе России

— Талантливыми юношами Россия никогда не была обделена.  Периодически юношеские сборные даже выигрывали первенство Европы.  Однако, игроками даже российских топ-клубов из этих «звёздочек» становятся единицы.  Пропадают как раз при переходе во взрослый футбол.  В чём причина?

— В советские времена такого не было.  Тогда молодёжные и юношеские сборные выигрывали чемпионаты Мира и Европы, и в последствии становились звездами.  Бессонов, Хидиятуллин, Балтача, Шалимов, Канчельскис, Добровольский… Но вот взять команду Колыванова, которая в 2006 году выиграла чемпионат Европы среди юношей.  Когда играли финал с Чехией, у соперников все игроки были техничные, с изюминкой.  А у нас трудяги и работяги.  Выиграли за счёт тактики и самоотдачи.  Но никто не заиграл.  Даже Прудников, который больше всех голов забил.

Всё определяет мастерство футболистов.  Если оно есть, то можно сделать команду — чемпиона.  А если нет — никакие тренировки не помогут.  Система соревнований у нас — передовая.  А звёзд — нету.  Дриблёров, кроме Пиняева и Батракова, никого и не вспомнишь.  А удары?  Посмотрите, среди российских игроков почти нет футболистов с поставленным ударом.  Даже среди нападающих.  Мячи летят, как неуправляемые снаряды.

Недавно обсуждали эту проблему с бывшим армейцем Володей Пономарёвым.  Спросил у него, почему раньше удары были нормальные.  «Потому что после занятий оставались и тренировались самостоятельно».  Бобров и Федотов так отрабатывали свои знаменитые удары.  А Сальников, Симонян и Ильин могли ещё час играть в «квадрат».  Сейчас ушли с баз.  На базах никто к матчам не готовится.  А ведь это наша коронка была!  База же — не только тренировка.  Это — восстановление, правильное питание, фармакология, распорядок дня… Игрок проникается командным духом и готовится к игре, не отвлекаясь на посторонние вещи.

— В интервью нашему порталу известный тренер Борис Игнатьев резко, но точно сказал, что игроки сегодняшнего поколения одинаковые, как грибы.  И действительно, кроме Батракова и Кисляка, вряд ли кто-то сегодня может заинтересовать топовые клубы.  Почему у нас почти нет сегодня ярких звёзд европейского уровня?

— Ответ простой.  Талантов нет.  Талант заключается в технической оснащённости и умении распорядиться мячом в определённой ситуации.  А наши игроки похожи друг на друга именно уровнем мастерства, который очень средний.  Взять романцевский «Спартак» 1995-96 года, когда он выиграл все матчи на групповом этапе Лиги Чемпионов.  Так в зимний перерыв 7-8 человек сразу разобрали клубы из топовых чемпионатов!  Потому что уровень был высокий!  Где в тот период российские игроки только не играли!  В МЮ, «Интере», «Челси», «Барселоне»… Вот мы и пришли к тому, с чего начали.  Без таланта не добиться высокого мастерства, а без тренировок талант не сможет проявиться.

В академии отбирают самых перспективных игроков.  Но, чтобы из подающего надежды превратиться в настоящего мастера, надо больше тренироваться.  Холанн, когда ему было 16 лет тренировался по 20 часов в неделю.  А если заниматься 45-50 минут в день, мастера не получится.  Раньше ярких футболистов, на которых ходили зрители было значительно больше.  Например, уехали в Германию Кирьяков и Бородюк.  Первый стал одним из лучших дриблёров, а второй — лучшим бомбардиром «Шальке».

Например, Захарян — талантливый парень.  Поле видит, обвести может… Но, чтобы стать звездой европейского класса чего-то не хватает.  То ли характера, то ли физической подготовки, то ли трудолюбия как у Роналду.  Если есть футбольный дар, то про всё остальное надо забыть.  Гаджеты, дискотеки и прочие соблазны надо исключить из образа жизни.  Несколько лет назад был в шоке, когда прочитал о смерти 18-летнего дублёра «Локомотива», который пьяный замёрз на улице и умер от переохлаждения.

— Как вы оцениваете перспективы российского футбола?

— У нас самая развитая в мире инфраструктура развития футбола.  Футбол в детских садах, школах, университетах, по месту жительства, среди предприятий, профессиональный футбол, юношеская лига, футбол для людей с ограниченными возможностями, мини-футбол… В последние годы улучшилась материально-техническая база.  Хотя нехватка манежей, особенно за Уралом, всё ещё ощущается.  Академия РФС выпускает большое количество тренеров.  Надо сохранить эту массовость.  Тем более, что у РФС сейчас стабильное финансирование.

Под эгидой РФС создана 21 сборная.  Такого количества по разновидностям футбола нет нигде в мире.  Не все же занимаются мини-футболом, женским, пляжным, инвалидами.  Но на выходе результаты не радуют.  Критерий здесь такой: сколько футболистов играет в ведущих зарубежных клубах?  Только двое — Головин и Сафонов.  Значит при подготовке как-то лимитировано мастерство игроков.  Правда, сейчас появились подающие надежды Батраков и Кисляк.

— Недавно от нас ушёл великий Никита Павлович Симонян.  Последнее большое интервью он дал именно нашему сайту.  Вы с ним вместе проработали не одно десятилетие.  Расскажите пожалуйста, какой он был личностью.

— Мы с Никитой Палычем начали работать аж в 1979 году. 46 лет вместе!  Каждый день в соседних кабинетах.  Человек, который природой был одарён талантом футболиста.  При этом много дополнительно тренировался.  Соблюдал режим, но не так, как Парамонов, который был аскетом и даже в баню не ходил с командой.  После игры могли отправиться и в Сандуны, и в «Арагви».  Разборы игры, как он рассказывал, там были похлеще, чем у тренера.  Профессионализм, полная самоотдача, преданность клубу.

И по человеческим качествам Симонян был уникален.  Обычно талантливые люди очень капризны.  А Никита Палыч был открытый, добродушный, доступный.  Даже в преклонном возрасте не отказывал болельщикам в общении.  Кстати, и Лев Иванович Яшин был такой же скромный и отзывчивый.  У нас с Симоняном была традиция — по вторникам собирались у него в кабинете, накрывали маленькую «полянку» и вспоминали футбольное прошлое.  Часто к нам присоединялись и другие коллеги, тренеры сборной.  Всегда было интересно послушать о его встречах с Василием Сталиным или Лихачёвым.  Потеря — колоссальная.  Еду на работу, и тоска приходит, что больше Никиту Палыча никогда не увижу.