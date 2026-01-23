Знаменитый руководитель советского и российского футбола, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о развитии российского и мирового футбола, тренерских секретах Андрея Талалаева и великом Никите Симоняне.

«Дорогой легионер — не всегда хороший игрок»

— Вячеслав Иванович, давайте в начале беседы подведём итоги первой, осенней, части чемпионата. Что понравилось? Кто разочаровал?

— Команды, которые считались фаворитами, боролись за первые места: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Что касается нижней части таблицы, предсказать что-то невозможно. Там постоянно меняются условия и ситуация. Кому-то платят зарплату, кому-то задерживают. Но одна закономерность прослеживается. Там, где нет стратегии развития клуба, там и результаты ниже. Под стратегией я подразумеваю подбор тренеров, подбор игроков и обеспечение стабильного финансирования.

Из неожиданностей — только московское «Динамо». По набору игроков команда готова к борьбе за призовые места. Чехарда с тренерами, чехарда с составом… Но главная причина — в клубе нарушена генеральная линия на стабильность. Это мы видели на примере «Спартака», где за 20 лет сменилось 18 тренеров. В «Динамо» эта связь была прервана, что сказалось на комплектовании команды. Личка, Гусев, Карпин… У каждого свои требования к игрокам, своя методика, своё определение состава. И тут мы видели шарахания из стороны в сторону.

— Вы сказали, что не у всех клубов из нижней половины таблицы есть стратегия развития. Можете привести примеры?

— Например, «Пари Нижний Новгород». Постоянная смена тренеров, очень большая ротация состава. А нужна стабильность, когда генеральный директор и его заместители работают на стратегическую задачу. Один из важнейших пунктов — поиск тренера на долгосрочную перспективу. Тренер — ключевая фигура. Он подбирает игроков под своё видение игры. А со сменой наставника меняется тактика, и приходится набирать новый состав. Точно такая же история и в «Сочи». К сожалению, по этому пути пошли и «Крылья Советов». Было всё чётко, стабильно. Лет 5 назад по эстетике футбола это была одна из самых лучших команд. С удовольствием смотрел их матчи: всё быстро, вовремя, по-футбольному! А потом начался развал. Вот вам примеры отсутствия стабильности.

— «Локомотив» и «Балтика» расположились в таблице недалеко от «Зенита» и выше «Спартака», которые потратили на приобретение иностранцев гигантские средства. Имеет ли смысл приобретать дорогих легионеров, если наши клубы не играют в еврокубках, а в очках это не дает преимущества? Тем более что те же «Зенит» и «Спартак» вкладывают немалые средства в свои академии.

— Дорогой легионер — не всегда хороший игрок. Пример тому — Жерсон. «Зенит» заплатил за него 25 миллионов долларов, а он все матчи красовался в центре поля и забил только один гол. Яркий пример неразумного подхода к комплектованию команды. Легионеры должны быть настоящими профессионалами, которые будут играть на максимуме своих возможностей и полностью отрабатывать контракт. Другой отрицательный пример — Вендел. Постоянно пропускал сборы и платил штрафы. Зарплата же позволяла. Ну что это за профессионал? Если заманивать игрока только деньгами — толку никакого не будет.

Практически ни у кого из российских клубов нет ярко выраженной долгосрочной стратегии. Например, в «Спартаке», когда уходит тренер, начинают кого-то хаотично искать. Такого не должно быть. В каждом хорошем клубе есть селекционный отдел, который ищет игроков на место потенциально уходящему. А по тренерам никто такой работой не занимается. Каждый клуб должен иметь у себя на заметке 2-3 кандидата, которые могут в будущем возглавить команду. Такую дальновидную политику ни один клуб не проводит. И «Спартак» — яркий пример того, как не надо работать.

Андрей Талалаев globallookpress.com

— В чём секреты сенсационного выступления «Балтики»?

— Секреты на то и секреты, чтобы оставаться внутри команды. А я вижу здесь две составляющих. Первая — учебно-тренировочная работа. У меня ощущение, что по этому компоненту «Балтика» опережает все остальные команды. С точки зрения физической готовности, самоотдачи, выполнения тактических установок тренера, у «Балтики» нет никаких изъянов. Знаю, что Талалаев работает не только за счёт собственного игроцкого и тренерского опыта. Он много читает, изучает, следит за новинками, которые апробирует в тренировочном процессе. А тренировочный процесс — это основа мастерства и стабильности. Современный тренер должен опережать традиционную структуру подготовки. У «Балтики» это есть. Очень хорошо, что такая команда появилась.

Тренер всё время должен что-то выдумывать. Приведу пример с легендарным Анатолием Тарасовым. Он в 60-е годы пришёл к руководителю кафедры ГЦОЛИФК Михаилу Давидовичу Товаровскому: «Хочу поехать в Канаду и посмотреть, как там тренируются». На что получил ответ: «Ни в коем случае! Посмотришь, и будешь тренировать, как канадцы. А ты должен тренировать лучше, чем они! И твой стиль должен быть более прогрессивным».

Плюс у «Балтики» хороший подбор состава. Все — бойцы. Все — в отличной физической форме. Вторая составляющая — у Талалаева есть ещё талант управления командой. Умеет завести игроков. Он не бегает по бровке как Абаскаль, но и не сидит молча. Может одним жестом показать, что не доволен.

— Самый неожиданный трансфер этой зимы — переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Не просто твёрдый, а системообразующий игрок основы. Капитан команды. Ветеран, у которого вся карьера прошла в одном клубе. И вдруг — переход в стан прямого конкурента. Как прокомментируете?

— Для меня это была сверхнеожиданная новость. Всегда считал Баринова символом «Локомотива». Он — стержень, вокруг которого формируется команда. Плюс характер у него бойцовский. И вдруг — такой разворот! Когда прочитал первый раз — не поверил. Дима много отдал команде, как и она ему. Плюс коллектив там сложившийся. В прежние времена невозможно было представить, как Симонян или Нетто уйдут из «Спартака». Не берусь судить о причинах, которых не знаю. Но скорее всего здесь вина клуба.

«Частая смена тренеров — прямой путь к неудачам»

— А в мировом футболе какие бы события в ушедшем году отметили?

— Не так много смотрю зарубежный футбол. В основном — «Барселону» и «Реал». Это — самое интересное противостояние. Когда видишь эти команды, не хочется уходить от телевизора. А для сравнения с российским чемпионатом приведу такой факт. У нас — самое меньшее количество чистого времени игры. Слишком много остановок игры. Недавно смотрел матч «Барселона»-«Хетафе». За весь первый тайм только 2 штрафных и 3 аута. Всё остальное время мяч в игре. У нас же за тайм бывает по штрафным 12 на 11 и по 15 аутов. О чём это говорит? О слабой технике российских футболистов, которая не позволяет им играть без нарушений. Проигрывают эпизод — сразу бьют по ногам или за майку хватают. Вот именно это мне и не нравится в нашем футболе.

— Тогда вопрос про «Реал». Из заметных событий января — неожиданная отставка Хаби Алонсо после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Не кажется ли вам что руководство «Королевского клуба» поспешило с этим решением?

— Меня удивило это решение. Хаби Алонсо не с улицы пришёл. Это — выдающийся футболист с большим авторитетом в команде. Опять же, не зная внутренней обстановки, рассуждать сложно. Может там были капризные игроки, игнорирующие требования наставника, или конфликт с президентом клуба. Но, в любом случае, такими тренерами не разбрасываются.

Хаби Алонсо globallookpress.com

— «Арсенал» довольно неожиданно лидирует в чемпионате Англии и Лиге Чемпионов. Их тренер Артита работает в команде уже 6 лет. И только сейчас «канониры» начали давать серьёзные результаты. Не слишком ли часто руководители клубов меняют тренеров? Ведь примеры Бескова, Сёмина, Фергюссона, Венгера говорят о том, что для построения серьёзной команды нужно время.

— Это — общепризнанная проблема нашего футбола. Когда постоянно меняют тренеров, ни о какой стратегии развития клуба речи быть не может. Если тренеров подбирают хаотично, то о стабильности не стоит даже мечтать. А когда наставника приглашают на перспективу, досконально изучили его профессиональные и человеческие качества, то и проблем меньше. Понятно, что судьба тренера зависит от результата. Но результат сразу не придёт. В клубе должна быть сыгранная команда руководителей всех направлений. И тренер в этой команде — центральное звено. А частая смена тренеров — прямой путь к неудачам.

— Недавно завершился Кубок Африканских наций. Как вы думаете, африканские сборные смогут выстрелить на Чемпионате Мира?

— От африканских команд всегда ожидаешь сенсаций. Сборные Нигерии, Камеруна, Сенегала, Марокко уже преподносили сюрпризы. Но чаще африканцам чего-то не хватает. Футболисты играют в ведущих европейских клубах, а сильной команды нет. В СССР та же проблема, кстати была. Единственное исключение — серебро на ЕВРО-1988. А в 1982 команда с более сильным составом выступила на Чемпионате Мира неудачно. Африканский футбол с той поры совершил большой рывок. Но прогресс идёт больше у игроков, нежели у сборных команд.

— Не слишком ли велико количество команд на Чемпионате Мира? Не обесценился ли выход в финальную стадию?

— Как только узнал, что будет 48 команд, тут же выступил, что это будет не чемпионат мира, а фестиваль футбола. Смотрины команд со всей планеты. Гаити, Панама, Кабо-Верде, Кюрасао… Моя позиция остаётся жёсткой — 24 команды и не более! Даже, когда расширяли до 32 участников, я был против. В этом решении две цели. Первая — зарабатывание денег. Вторая — зарабатывание голосов небольших федераций на конгрессах ФИФА.

«Чем талантливее спортсмен, тем больше он должен тренироваться»

— Наша сборная участвовать на мундиале не будет. И понятно, что её возвращение на международную арену зависит не от футбольных организаций. Но интересно узнать, какова позиция ФИФА и УЕФА по этому возвращению?

— Публично Инфантино и Чеферин сказали, что до окончания боевых действий, никаких изменений в отношении российских команд не будет. С другой стороны, интерес к нашим командам сохраняется и нужно найти момент, чтобы изменить ситуацию. В прошлом году на конгрессе УЕФА ехали в одном лифте с Руммениге, с которым давно знаком. И он сказал мне: «Доктор, ожидаем скорого возвращения ваших команд на международную арену». Думаю, как только закончится СВО, сразу начнётся движение.

— От отсутствия российских сборных и клубов эти организации много потеряли с коммерческой и имиджевой точек зрения? Или Россия уже не настолько сильный игрок в футбольном мире?

— Ничего не потеряли. Сейчас говорят, что если уменьшить количество легионеров, то уменьшатся и шансы наших клубов в еврокубках. Но и с этим лимитом в последние 5 лет до санкций ни одна из наших команд, кроме «Краснодара», ни разу не вышла из подгруппы. Вот и ответ на ваш вопрос.

Джанни Инфантино и Александер Чеферин globallookpress.com

— Помимо неучастия российских сборных и клубов в международных матчах, каковы на ваш взгляд основные проблемы российского футбола?

— Первая и главная проблема — тренировочный процесс. Конкурс в детские академии — огромный. Условия в интернатах — сказочные. Раньше даже в командах мастеров звёзды сами чистили бутсы и стирали форму. А сегодня даже за 14-летними мальчишками стирают и убирают. А игроков классных — очень мало. Чтобы стать футболистом европейского уровня надо иметь талант. Без природного таланта можно научиться азам, но классным игроком не станешь. Но Тарасов говорил: «Чем талантливее спортсмен, тем больше он должен тренироваться! ». А у нас часто — наоборот. Многие считают, что таланта им достаточно.

— Вы говорите о 7-10 лучших академиях. Но этажом ниже зарплаты у детских тренеров — очень маленькие. Возможна ли самоотдача, когда наставник на зарплату не может содержать семью?

— Проблема такая есть. Но в специализированных школах зарплаты неплохие. А вот в территориальных школах системы Минпроса оклады действительно нищенские. Тут можно маневрировать повышением нагрузки тренера. Чтобы тренировал не 2 часа в день, а 6. Взял на себя ещё пару возрастов. Но в любом случае, такая проблема есть, и её надо решать.

Всё о футболе России

— Талантливыми юношами Россия никогда не была обделена. Периодически юношеские сборные даже выигрывали первенство Европы. Однако, игроками даже российских топ-клубов из этих «звёздочек» становятся единицы. Пропадают как раз при переходе во взрослый футбол. В чём причина?

— В советские времена такого не было. Тогда молодёжные и юношеские сборные выигрывали чемпионаты Мира и Европы, и в последствии становились звездами. Бессонов, Хидиятуллин, Балтача, Шалимов, Канчельскис, Добровольский… Но вот взять команду Колыванова, которая в 2006 году выиграла чемпионат Европы среди юношей. Когда играли финал с Чехией, у соперников все игроки были техничные, с изюминкой. А у нас трудяги и работяги. Выиграли за счёт тактики и самоотдачи. Но никто не заиграл. Даже Прудников, который больше всех голов забил.

Всё определяет мастерство футболистов. Если оно есть, то можно сделать команду — чемпиона. А если нет — никакие тренировки не помогут. Система соревнований у нас — передовая. А звёзд — нету. Дриблёров, кроме Пиняева и Батракова, никого и не вспомнишь. А удары? Посмотрите, среди российских игроков почти нет футболистов с поставленным ударом. Даже среди нападающих. Мячи летят, как неуправляемые снаряды.

Недавно обсуждали эту проблему с бывшим армейцем Володей Пономарёвым. Спросил у него, почему раньше удары были нормальные. «Потому что после занятий оставались и тренировались самостоятельно». Бобров и Федотов так отрабатывали свои знаменитые удары. А Сальников, Симонян и Ильин могли ещё час играть в «квадрат». Сейчас ушли с баз. На базах никто к матчам не готовится. А ведь это наша коронка была! База же — не только тренировка. Это — восстановление, правильное питание, фармакология, распорядок дня… Игрок проникается командным духом и готовится к игре, не отвлекаясь на посторонние вещи.

— В интервью нашему порталу известный тренер Борис Игнатьев резко, но точно сказал, что игроки сегодняшнего поколения одинаковые, как грибы. И действительно, кроме Батракова и Кисляка, вряд ли кто-то сегодня может заинтересовать топовые клубы. Почему у нас почти нет сегодня ярких звёзд европейского уровня?

— Ответ простой. Талантов нет. Талант заключается в технической оснащённости и умении распорядиться мячом в определённой ситуации. А наши игроки похожи друг на друга именно уровнем мастерства, который очень средний. Взять романцевский «Спартак» 1995-96 года, когда он выиграл все матчи на групповом этапе Лиги Чемпионов. Так в зимний перерыв 7-8 человек сразу разобрали клубы из топовых чемпионатов! Потому что уровень был высокий! Где в тот период российские игроки только не играли! В МЮ, «Интере», «Челси», «Барселоне»… Вот мы и пришли к тому, с чего начали. Без таланта не добиться высокого мастерства, а без тренировок талант не сможет проявиться.

В академии отбирают самых перспективных игроков. Но, чтобы из подающего надежды превратиться в настоящего мастера, надо больше тренироваться. Холанн, когда ему было 16 лет тренировался по 20 часов в неделю. А если заниматься 45-50 минут в день, мастера не получится. Раньше ярких футболистов, на которых ходили зрители было значительно больше. Например, уехали в Германию Кирьяков и Бородюк. Первый стал одним из лучших дриблёров, а второй — лучшим бомбардиром «Шальке».

Например, Захарян — талантливый парень. Поле видит, обвести может… Но, чтобы стать звездой европейского класса чего-то не хватает. То ли характера, то ли физической подготовки, то ли трудолюбия как у Роналду. Если есть футбольный дар, то про всё остальное надо забыть. Гаджеты, дискотеки и прочие соблазны надо исключить из образа жизни. Несколько лет назад был в шоке, когда прочитал о смерти 18-летнего дублёра «Локомотива», который пьяный замёрз на улице и умер от переохлаждения.

— Как вы оцениваете перспективы российского футбола?

— У нас самая развитая в мире инфраструктура развития футбола. Футбол в детских садах, школах, университетах, по месту жительства, среди предприятий, профессиональный футбол, юношеская лига, футбол для людей с ограниченными возможностями, мини-футбол… В последние годы улучшилась материально-техническая база. Хотя нехватка манежей, особенно за Уралом, всё ещё ощущается. Академия РФС выпускает большое количество тренеров. Надо сохранить эту массовость. Тем более, что у РФС сейчас стабильное финансирование.

Под эгидой РФС создана 21 сборная. Такого количества по разновидностям футбола нет нигде в мире. Не все же занимаются мини-футболом, женским, пляжным, инвалидами. Но на выходе результаты не радуют. Критерий здесь такой: сколько футболистов играет в ведущих зарубежных клубах? Только двое — Головин и Сафонов. Значит при подготовке как-то лимитировано мастерство игроков. Правда, сейчас появились подающие надежды Батраков и Кисляк.

— Недавно от нас ушёл великий Никита Павлович Симонян. Последнее большое интервью он дал именно нашему сайту. Вы с ним вместе проработали не одно десятилетие. Расскажите пожалуйста, какой он был личностью.

— Мы с Никитой Палычем начали работать аж в 1979 году. 46 лет вместе! Каждый день в соседних кабинетах. Человек, который природой был одарён талантом футболиста. При этом много дополнительно тренировался. Соблюдал режим, но не так, как Парамонов, который был аскетом и даже в баню не ходил с командой. После игры могли отправиться и в Сандуны, и в «Арагви». Разборы игры, как он рассказывал, там были похлеще, чем у тренера. Профессионализм, полная самоотдача, преданность клубу.

И по человеческим качествам Симонян был уникален. Обычно талантливые люди очень капризны. А Никита Палыч был открытый, добродушный, доступный. Даже в преклонном возрасте не отказывал болельщикам в общении. Кстати, и Лев Иванович Яшин был такой же скромный и отзывчивый. У нас с Симоняном была традиция — по вторникам собирались у него в кабинете, накрывали маленькую «полянку» и вспоминали футбольное прошлое. Часто к нам присоединялись и другие коллеги, тренеры сборной. Всегда было интересно послушать о его встречах с Василием Сталиным или Лихачёвым. Потеря — колоссальная. Еду на работу, и тоска приходит, что больше Никиту Палыча никогда не увижу.