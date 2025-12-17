Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным об итогах осенней части чемпионата России, кандидатах на посты тренеров «Спартака» и «Динамо» и развитии потенциала молодых игроков.

«Ждём, когда откроются шлюзы»

— Борис Петрович, в начале интервью хочется поздравить вас с прошедшим недавно 85-летием. С удивлением узнал, что закончили играть в футбол лишь 3 года назад. Поделитесь секретом, как держать себя в форме, чтобы играть в таком возрасте?

— Секрет прост — надо регулярно играть. Главное — найти группу сподвижников, которые, как и вы, грезят желанием играть в футбол. В остальном — живу в наработанном годами рабочем ритме.

— Давайте перейдём теперь к российскому чемпионату. Как оцениваете итоги его осенней части?

— Разные матчи были в этом сезоне. Одни игры завораживали, другие, наоборот, отбивали желание ходить на футбол. Очень заметно расслоение команд по классу и набору исполнителей. Отсюда и разные задачи у клубов. Одни стараются двигаться вперёд и радовать болельщиков. У других не хватает финансовых, структурных и кадровых возможностей. У руководителей многих клубов нет понимания, как строить команду, чтобы бороться за высокие места.

То, что за первое место будут бороться «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» можно было спрогнозировать и до начала чемпионата. Но общий уровень такой, что бороться с законодателями мод европейского футбола российские клубы пока не в состоянии. Тем не менее, ждём, когда откроются шлюзы, и мы вольёмся в общий поток команд, которые решают не локальные, а масштабные задачи.

— Кто из тренеров РПЛ, на ваш профессиональный взгляд, поработал на этом отрезке лучше всех?

— Наверное, Мусаев и Галактионов. Нельзя не отметить Сергея Семака и Фабио Челестини. И, конечно же, прекрасно отработал Талалаев, который запрыгнул в повозку тренеров, которые ведут свои команды к победному результату.

— Как прокомментируете его работу, которая подарила нам главную сенсацию первой части чемпионата — борьбу «Балтики» за призовые места?

— Талалаев сформировал новую ментальность игроков. Убеждён, что, когда они приходили в «Балтику», о борьбе за высокие места в РПЛ даже не мечтали. Андрей раскрыл их потенциальные возможности и заставил поверить в себя, в то, что они ничуть не слабее соперников.

— «Балтика» в 18 матчах пропустила лишь 7 мячей. Результат редкий даже для явных фаворитов. В чём секрет такой непробиваемой обороны калининградцев?

— Фундамент оборонительной игры «Балтики» — отбор мяча начинается далеко от собственных ворот. И такая задача стоит перед всеми игроками без исключения. Прессинг начинается с нападающих. Как только мяч у соперника, в отбор включается каждый игрок калининградцев. И здесь нет разделения на игроков групп атаки и обороны. Вся команда и обороняется, и атакует. При этом каждый футболист знает свой манёвр в той или иной ситуации.

— После откровенно слабого дерби «Спартак» — «Динамо» одна из самых обсуждаемых тем сегодня — кто возглавит эти команды? Какими качествами на ваш взгляд должны обладать эти тренеры? Можете ли назвать подходящие кандидатуры?

— Кандидатуры подходящие назвать не смогу, потому что в любом случае ошибусь. Но руководители этих клубов не всегда понимают, какой специалист им нужен, чтобы клуб двигался в верном направлении. Заметьте, тренеры команд-лидеров Мусаев, Галактионов, Семак — представители нашей футбольной школы. Менеджмент их клубов оказал им доверие, и не самые опытные тренеры оправдали его. А Мусаев и Галактионов даже на футбольных полях не блистали. В команде должен быть тренер, способный поднять войско на битву. Нужны умение настроить команду в раздевалке, видеть перспективу развития игроков.

Но есть и другая сторона медали. Спрашивать за неудачное выступление надо не только со штаба команды, но и с людей, которые его формируют, то есть с генеральных и спортивных директоров. Это ведь они приводили и утверждали одного за другим тренеров, которые не могли решить поставленные задачи.

— Есть ли различия в потенциальных кандидатах для «Спартака» и «Динамо»? Или особой разницы для амбициозных клубов нет?

— Конечно, есть разница. «Спартак», как говорят, команда народная. Этот клуб выстроен Старостиным, Бесковым, Романцевым. Там изначально играют в комбинационный футбол, который нравится народу. Другой стиль болельщики красно-белых не смогут принять. Поэтому почему бы не привлечь в штаб команды Романцева? Например, на должность консультанта, который будет иметь совещательный голос. Дайте ему, носителю спартаковского стиля и духа, быть в процессе.

Преемственность в клубах с богатой историей обязательно должна быть. Пусть и не на самых высоких должностях, но именитые ветераны должны участвовать в подготовке команды, задавать ей направление. У «Динамо» какого-то традиционного стиля нет. Но тоже есть своя специфика. Клуб титулованный, именитый, с большой армией болельщиков.

— Может, пока есть время на эксперименты, дать шанс исполняющим обязанности Гусеву и Романову? Тем более, оба специалиста хорошо знают свои команды.

— Я не знаю возможностей ни Ролана, ни Вадима. На высоком уровне они не тренировали. Тут решать людям, которые с ними работают, знают их как личностей, понимают их футбольную философию. Надо быть в курсе, какие у них отношения с футболистами. И только после этого можно сказать: «Вот — тот полководец, который знает, как управлять этим войском! ». И тогда войско пойдёт с открытым забралом за своего вождя. Но с теми тренерами, которых привозят из-за рубежа, я не помню, чтобы попадали в «десятку». Начинают, как правило, хорошо, а конец плачевный.

— Если посмотреть на историю российского футбола, то практически все ведущие тренеры-чемпионы — Романцев, Сёмин, Бердыев — работали очень длительный срок. И у них было право на ошибки и спады. Считалось, что тренеру для создания команды нужно минимум 2-3 года. Сейчас же во многих клубах тренеров меняют чуть ли не каждый год. Почему так происходит? Что изменилось?

— Там, где наставники работают долгие годы, то и результат дают. Например, Гвардиола в «Барселоне» и «Манчестер Сити». Или Артета, который возглавил «Арсенал» совсем молодым, а сегодня, через 6 лет, канониры идут на первом месте и в АПЛ, и в Лиге Чемпионов. Те же клубы, что с выбором тренера шарахаются из стороны в сторону, играют нестабильно. А стабильность — залог формирования игрового потенциала. Как могут развиваться игроки, которым сегодня дают одни требования, а завтра — совершенно другие?

Руководители клубов зачастую торопятся с приглашением тренеров. Перед тем, как такого специалиста пригласить, надо прощёлкать всю информацию о нём. Вплоть до цвета носков и галстука, который он надевает на торжественные мероприятия. Что это за человек? Что у него за душой? Каковы его представления о футболе? Как он ведет себя в раздевалке, как выстраивает тренировочный процесс… Очень много разных нюансов. Вот только после изучения всей информации руководители могут сделать предложение, решив, что именно этот специалист их не подведёт.

«Иногда наш футбол просто не хочется смотреть»

— Почти все эксперты отмечают падение уровня российского чемпионата в последние годы. Согласны с этим тезисом?

— Конечно, согласен. И прежде всего согласен с тем, что нет той скорости, которую наблюдаешь в Лиге Чемпионов. Почти все наши команды играет очень примитивно. Да, есть «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА. Было время, когда «Зенит» Сергея Семака держал скорость. Но большинство команд динамикой не блещут. Иногда наш футбол просто не хочется смотреть. Очень бледный переход из обороны в атаку. Удивляет тренд, когда мячи отдают назад вратарю, а тот начинает разыгрывать. Хотя всем понятно, что полевой игрок делает это гораздо лучше. Сколько ошибок вратари допускают при таком развитии событий! Очень много голов пропущено.

Большинство игроков похожи друг на друга. Приведу пример. Раньше были Стрельцов и Симонян. Они же совершенно разноплановые были! Как в театре или кино: сегодня на одного актёра идёшь, а завтра на другого. Или Численко и Метревели. Можно и более поздний пример привести. Аршавин в кардинально иной манере играл, нежели Быстров. Или Витя Онопко и Юра Никифоров. Оба — защитники, но очень не похожи по стилю. А игроки сегодняшнего поколения одинаковые, как грибы. Выделяются только молодые ребята из «Локомотива». Например, Батраков.

— Если по уровню наш чемпионат далеко не худший в Европе, то зрелищность оставляет желать лучшего. Многие игроки, особенно из команд нижней половины таблицы, на поле не играют, а мучаются. В чём причина?

— В первую очередь мастерства нашим игрокам не хватает. Вот и мучаются. А по поводу уровня чемпионата не соглашусь — многие страны сейчас подтянулись. Смотрю самый разный футбол. В Лиге Чемпионов азербайджанский «Карабах» — очень хорошая команда. В российском первенстве они бы были на ведущих позициях. Их тренер Гурбанов там уже 17 лет работает. Мы с ним познакомились, когда я к Сёмину, работавшему в Азербайджане, в гости ездил. Или алма-атинский «Кайрат» взять. Тоже очень достойно в еврокубках выглядят. А вот от первых топ-6 европейских первенств, в отличие от нашего, я получаю истинное наслаждение. Особенно, когда играют ПСЖ или «Челси».

«Где вкладывают деньги в детский футбол, там и преступность ниже»

— Борис Петрович, вы всегда были сторонником лимита на легионеров. Недавно министр спорта Михаил Дегтярёв предложил ужесточить ограничения в РПЛ до 10 в заявке и 5 на поле. Как прокомментируете эту инициативу? Она — слишком жёсткая, мягкая или оптимальная?

— Наверное, оптимальная. Жизнь показывает, что если правильно выстроить клубную вертикаль, например, как в «Локомотиве», где развивают своих воспитанников, то и результат может прийти при минимальном количестве иностранцев. Хотя, конечно, я и за то, чтобы к нам приезжали игроки уровня Халка. Дети ходят на таких игроков, наблюдают за ними, пытаются повторить их фирменные приёмы. А когда легионер сидит на скамейке запасных — так зачем он здесь? Ещё и паспорт некоторым предлагают. Они уедут, и забудут, что есть такая страна Россия. Поэтому к вопросу лимита надо подойти очень тщательно. Также как и к приглашению иностранных тренеров

Когда я работал в Китае, мне сказали: «Можешь набирать в штаб сколько угодно тренеров, но из России — не больше двух. Остальные должны быть местные». Также при Капелло в «Зените» работали Бородюк и Корнеев, что принесло пользу нашему футболу. А если иностранный тренер привезёт с собой бригаду соотечественников, то они заработают деньги и уедут по окончании контракта. Российский футбол никак не обогатится. В моём китайском договоре были прописаны обязательные лекции для тренеров региона. То есть пригласили не только тренировать, но и передавать знания местным специалистам.

— Но при лимите у российских игроков, искусственным путём застолбивших место в составе гораздо меньше стимулов для развития.

— А какое может быть развитие у игрока, который сидит в запасе? Если парень способный и целеустремлённый, то он обязательно будет играть. Посмотрите, какие дополнительные траты нужны на иностранных игроков. Надо заплатить за дорогу, за гостиницу или съёмную квартиру, за автомобиль и личного водителя, за переводчика… И, если бы «Локомотив» набирал дорогих легионеров, как «Зенит», заиграл бы там Батраков сегодня? У нас сейчас для сборной нет ни одного путного защитника. Из группы атаки за рубежом ещё кто-то из россиян за рубежом востребован: Головин, Миранчуки. А из защитников — никого. А вот когда мы с Садыриным тренировали сборную, у нас среди кандидатов было 32 человека, играющих в Европе. И в каких командах они играли! «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Челси»!

— Талантливых юных футболистов в стране было всегда предостаточно. Многим пророчили блестящую карьеры. Но при переходе во взрослый футбол они куда-то пропадают. Какие главные ошибки на этом этапе?

— Самая главная ошибка — не хватает тренерских кадров в детских спортшколах. Работают люди с ограниченным пониманием, что нужно для подготовки юных футболистов. Когда я начинал юношей в ФШМ, то нас тренировал сам Константин Иванович Бесков. Помогал ему заслуженный мастер спорта Анатолий Михайлович Акимов. А в школе «Спартака» тренировали Михаил Огоньков, Николай Дементьев, Игорь Нетто… Сегодня в школах и академиях среди тренеров вы видите ветеранов такого уровня? Разве что Саша Бородюк и Дима Хохлов. Серёжа Овчинников в «Локомотив» тоже старается набирать специалистов, которые не только рассказать, но и показать могут, как играть в футбол.

Буквально вчера мы с Юрой Сёминым как раз обсуждали, кто из бывших известных игроков сегодня работает в школе «Реала». Например, легендарный Рауль там отвечает за второй этап подготовки игроков среднего школьного возраста. Представляете, если у нас школы и академии пойдут Титов, Аленичев, Мостовой и другие ветераны, которые по телевизору рассказывают, как надо играть в футбол. Так пусть лучше не рассказывают, а учат мальчишек премудростям игры.

Сейчас очень много интересных детских турниров между академиями и школами. Но очень мало специалистов. На такие маленькие зарплаты пойдут работать только энтузиасты. Надо укреплять этот сектор. У нас в спортшколах работает около 2 тысяч человек. Для сравнения: в Германии — свыше 10 тысяч.

— В 1988 году вы выиграли с юношеской сборной СССР Чемпионат Европы. Почти все игроки того призыва стали ведущими футболистами сборной России и стран — бывших советских республик. Российские юноши брали этот титул дважды — в 2006 и 2013 годах. Из чемпионов-2013 в сборной заиграли только Головин и Баринов. А из предыдущих победителей даже в РПЛ никто себя не проявил. Почему так произошло?

— Потому что плохо поставлена работа по подготовке игроков. Многие тренеры не знают, что давать молодым футболистам. Не знают, как им проходить этап перехода во взрослый футбол. Когда я работал в юношеской сборной, через неё прошли практически все игроки, которые потом играли в первой сборной и стали лидерами в отечественных и зарубежных топ-клубах. Карпин, Онопко, Мостовой, Никифоров, Тетрадзе, Шалимов, Канчельскис… Только Андрей Тихонов не прошёл через юношеские и молодёжные сборные.

Валерий Карпин globallookpress.com

Это был результат большой государственной программы по развитию футбола. Поэтому надо сегодня поставить перед всеми школами задачу подготовки игроков для команд мастеров. Не для выигрыша детских турниров надо мальчишек готовить, а целенаправленно в профессиональный футбол. А когда юноши мастеровитые, то и победы сами придут. А, если натаскивать на локальные победы, то и будут из спортшкол одинаковые грибы, которых сложно друг от друга отличить, выходить.

— То поколение игроков считается самым талантливым в отечественном футболе. Это — стечение обстоятельств или плоды советской системы подготовки юных игроков?

— Конечно, плоды системы. Таланты же надо растить. Где поставлена работа с юными футболистами, там и появляются игроки для сборных — «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», «Краснодар»… А где-нибудь во Владивостоке, где нет условий, где власти не уделяют внимание футболу, мальчишки выбирают улицу. В регионах, вкладывающих деньги в детский футбол, и преступность ниже. Там детей от этой улицы отрывают.

— Сейчас много говорят о том, что надо поднимать детский и юношеский футбол. Скажите, что конкретно надо сделать для этого прогресса?

— Надо детско-юношескому футболу придать статус государственной программы. Программы подготовки молодого поколения. Построить по всей стране детские площадки и стадионы с хорошим покрытием. Положить хорошие зарплаты детским тренерам и руководителям школ. Показать, что государство их уважает, придать этой профессии особый статус. Морально поддержать школы, академии и этих тренеров. Оторвите от телевизионных каналов «экспертов», которые рассказывают, как надо играть, и отправьте их в спортшколы. Там они принесут гораздо больше пользы.