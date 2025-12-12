Позиции правого вингера резко пошатнулись вместе с отставкой из «Динамо» Валерия Карпина, у которого Денис числился в списке любимчиков и получал регулярную игровую практику. Со сменщиком 56-летнего специалиста Роланом Гусевым такой идиллии в отношениях не наблюдается — Макаров выпал из состава и публично критикует наставника, изъявив желание покинуть столичный коллектив при нынешнем тренерском штабе.

Пороховая бочка

К сожалению, вокруг московского «Динамо» в текущем сезоне мало футбольного — клуб тонет в закулисных интригах и демонстрирует посредственные результаты, скатившись на десятую строчку в Российской Премьер-лиге. Валерий Карпин передал бразды правления командой во второй половине ноября, сославшись на желание сосредоточиться на работе в сборной России, но более логичной причиной его увольнения выглядит царящий хаос в стане «бело-голубых».

Исправлять ситуацию призвали Ролана Гусева, во второй раз получившего приставку исполняющего обязанности, и сходу москвичи под его руководством прервали пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, выдав на эмоциях качественный поединок против махачкалинского «Динамо» и одержав разгромный триумф 3:0. Надолго запала подопечным 48-летнего рулевого не хватило, и вслед за мимолетным просветом последовало продолжение мучений: проигрыш «Зениту» в Кубке и «Ахмату» в РПЛ, ничья со «Спартаком» в последнем туре перед зимним перерывом.

Причину в неудачах Гусев не стал искать в себе, сделав выпад в адрес экс-тренера «Динамо» по физической подготовке Луиса Касайса Мартинеса из-за плохих кондиций игроков. Ролан Александрович оценил труд испанского специалиста на «двойку», косвенно намекнув на некомпетентность Карпина, чьим верным помощником тот остается в национальной сборной.

Тренд по подливанию масла в огонь внутри коллектива поддержал Денис Макаров, и теперь гневные стрелы полетели в сторону самого Гусева, который не видит вингера в составе «бело-голубых». Россиянин чувствует неуважение от временно исполняющего обязанности главного тренера москвичей и, ставя себя выше команды, выносит конфликт на всеобщее обозрение.

Можно ли назвать меня главным пострадавшим от отставки Карпина? Я считаю, что да. Какое-то неуважение от тренерского штаба в мою сторону, хотя в начале сезона я забивал и показывал хорошую игру. Но у каждого свое мнение, поэтому посмотрим, кто дальше будет тренером «Динамо». Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть «Динамо». Пообщаюсь с клубом, чтобы меня отпустили. Денис Макаров Игрок «Динамо»

Действительно, при Валерии Георгиевиче в какой-то момент Макаров превратился в безальтернативного исполнителя на правый край атаки, виной чему послужила травма основного вингера Ярослава Гладышева. Не лучший игровой тонус Муми Нгамале, успевшего также попасть в скандал в нынешнем сезоне, и отсутствие Артура Гомеса, все еще числящегося в лазарете «Динамо», не позволили Карпину закрыть образовавшуюся брешь на фланге кем-то из них, вследствие чего Денис добился полного карт-бланша.

Начиная с четвертого тура Премьер-лиги, Макаров забронировал за собой место среди стартовых одиннадцати и, следует отметить, довольно успешно пользовался предоставленным ему внезапным шансом. Три игры кряду против «Сочи», ЦСКА и «Пари НН» вингер уходил с газона с забитым мячом, активно терзая оборону соперников на правой бровке.

Денис Макаров fcdynamo.ru

Тем не менее голевая серия Дениса приказала долго жить — довольно быстро в действия крайнего нападающего вернулась прямолинейность, выражающаяся в отсутствии идей в финальной трети поля, увеличившемся проценте брака и отсутствии помощи оборонительным порядкам. Гостевой поединок с махачкалинским «Динамо» и столичное дерби со «Спартаком» он провел без результативных действий, а кубковый спарринг против «Сочи» вовсе закончился для него серьезным ушибом колена с растяжением боковых связок.

Пока Макаров проходил процесс восстановления от травмы на тренерском мостике «бело-голубых» произошла перестановка, которой игрок точно не обрадовался. Гусев, как и в непродолжительный отрезок первого назначения на должность и. о. после увольнения Марцела Лички, задвинул Дениса в долгий ящик, маринуя на скамейке запасных.

Ролан Гусев fcdynamo.ru

Тот не вписался ни в одну тактическую расстановку, которые Ролан Александрович не стеснялся варьировать от матча к матчу: 4-4-2 со сдвоенным центром в лице Константина Тюкавина и Ивана Сергеева, 3-5-2 с латералями Дмитрием Скопинцевым и Хуаном Касересом, 4-3-3 с фланговыми Муми Нгамале и Ульви Бабаевым.

Негодование положением Макарова выразил агент Алексей Бабырь, который видит личную неприязнь Гусева к подопечному. Как видим, ничего лучше, чем пойти на открытую конфронтацию конфликта как Денис, так и представитель его интересов, не придумали — правда не факт, что такой подход добавит авансов в реноме вингера, ведь мятежников не любят ни в одном клубе.

Нераскрытый потенциал

Профессиональная карьера воспитанника самарского футбола берет отсчет с переезда в «Оренбург», где он в розыгрыше 2017/2018 прописался в дубле команды и проходил через тернии третьего дивизиона России. Следом Макарова приютил у себя «Нефтехимик», арендовавший крайнего форварда за скромные 3 тысячи евро.

За двадцать встреч Второй лиги он запомнился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами, убедив руководство клуба из Нижнекамска выкупить трудовое соглашение у «Оренбурга» за 14 тысяч евро. Продолжительным пребывание в «Нефтехимике» для Дениса не выдалось, и в январе 2020 его переманили соседи по Республике Татарстан — «Рубин».

В Казани вингер попал под чуткое крыло Леонида Слуцкого, полноценно отвоевав место в основе во время кампании 2020/2021. Расположение российского специалиста Макаров заслужил после череды удачных поединков августа, в которых он расписался автографами в воротах «Сочи», ЦСКА и «Уфы».

Сбалансированный «Рубин» Слуцкого, обладающий волшебной атакующей линией с поймавшим кураж Джордже Деспотовичем (14 голов) и реактивными флангами, представленными Хвичей Кварацхелией и Денисом Макаровым, замкнул квартет сильнейших клубов чемпионата России. Последний, в свою очередь, стремительно ворвался в элитный российский дивизион, пополнив личный зачет семью результативными ударами и одним ассистом.

Денис Макаров globallookpress.com

Взгляд на него обратила селекционная служба «Динамо», заплатившая казанцам 7,5 млн евро и одарившая Макарова золотыми горами — его заработная плата увеличилась со 150 тысяч евро до 800 тысяч евро. Получив солидную прибавку, Денис постепенно потерял вкус к игре, что прямо пропорционально отразилось на качестве выступлений вингера.

Занести ему в актив следует дебютный сезон в рядах «бело-голубых», когда их возглавлял Сандро Шварц, сотрудничество с которым для россиянина обошлось без подводных камней. Надев футболку москвичей тридцать один раз во всех турнирах кампании 2021/2022, Макаров отличился пятью голами и семью результативными пасами.

КПД Дениса снизилось с приходом на тренерский мостик «Динамо» Славиши Йокановича, который к концу своего периода нахождения в Москве все чаще вносил игрока в список резервистов. Регресс вингера совпал с назначением в столичный клуб Марцела Лички — чешский специалист даже отстранял Макарова от тренировочного процесса с командой, надеясь, что таким образом заставит того пересмотреть подход к делу.

Воспитательный ход главного наставника имел околонулевой эффект, ведь в чемпионате России 2024/2025 Денис окончательно сник и закрепил за собой статус лавочника. В общей сложности на просторах РПЛ он наиграл смешные семьдесят шесть минут, ни разу не появившись на газоне со стартовым свистком.

Денис Макаров (справа) fcdynamo.ru

Выходя на замену, Макаров по большей части не оказывал никакого влияния на сценарий встречи, растворяясь на поле. Не удивительно, что компанию Личке по игнорированию Дениса составил Гусев, доверив по одной минуте на финише первенства с «Крыльями Советов» и «Спартаком» и оставив в запасе против «Акрона» и «Краснодара».

Сказка при Валерии Карпине для правого вингера продлилась недолго, и, как видим, восстановившись в роли исполняющего обязанности, Ролан Александрович снова поставил на Макарове клеймо изгоя.

Пора паковать вещи?

Будущее Дениса в «Динамо» покрыто туманом не только из-за разногласий с тренером, но и по причине затянувшегося пике игрока, напоминающего пятое колесо в механизме команды. Ставя ультиматум руководству «либо я, либо Гусев», Макаров рискует проиграть и очутиться за бортом столичного клуба.

Похоже, боссы «бело-голубых» решили сохранить Ролана Александровича, видя в нем главного претендента на должность наставника, хоть порой в СМИ и всплывают имена Андрея Талалаева, Заура Тедеева, Станислава Черчесова и Владимира Ивича. Исходя из этого, шансы Макарова реанимировать карьеру в «Динамо» расцениваются не более, чем призрачно.

Учитывая, что трудовое соглашение флангового нападающего с москвичами истекает в июне 2026, то вполне вероятен переход Дениса в разряд свободных агентов грядущим летом. Однако, если обстановка в команде накалится до предела, расстаться с ним могут и в зимнее трансферное окно.

Не стоит ожидать, что на переживающего спад и обладающего своенравным характером исполнителя появится спрос среди топ-клубов РПЛ — там его позицию закрывают куда-более мастеровитые игроки. Заинтересованность в нем, скорее всего, проявят более скромные российские коллективы, в число которых входит и «Рубин».

«Рубин» rubin-kazan.ru

Рашид Рахимов, имея в распоряжении трех профильных правых вингеров (Николу Чумича, Александра Ломовицкого и Даниила Кузнецова), предпочитает наделять ответственностью за бровку в схеме 3-5-2 либо Дмитрия Кабутова, либо Андерсона Арройо, считающихся номинальными защитниками. С созидательными функциями оба справляются крайне заурядно: в активе россиянина 1+2 по системе гол+пас, а колумбиец отметился лишь одним взятием ворот.

Нападающие Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай, крайне зависимые от забросов и навесов, не получают должного объема от Кабутова и Арройо, стараясь искать момент за счет собственных стараний. Креатива в последней трети поля «Рубину» мог бы добавить Макаров, умеющий протащить игровой снаряд по флангу и создать шанс как для себя, так и снабдить мячом центрфорвардов.

Денис Макаров fcdynamo.ru

Ликвидировать возникшую пробоину на правом краю атаки из-за травмы Вадима Ракова главному тренеру «Крыльев Советов» Магомеду Адиеву приходится с помощью перевода туда левого вингера Джимми Марина, чьи показатели в РПЛ весьма невзрачны — один гол «Ростову».

Возвращение Дениса в родные края, возможно, избавило бы 48-летнего специалиста от головной боли и придало импульс атакующему звену самарцев. Кажется, что шаг назад необходим и Макарову, чтобы перезагрузиться и переосмыслить отношение к футболу.