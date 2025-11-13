Многократный чемпион и обладатель Кубка СССР в качестве игрока и тренера «Спартака», первый вице-президент Российского Футбольного Союза Никита Павлович Симонян поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о лучшем поколении советских футболистов, чемпионстве ереванского «Арарата» в 1973 году и секретах долголетия.

«В аппаратных интригах никогда не участвовал»

— Никита Павлович, недавно вам исполнилось 99 лет. Дата, хотя и не круглая, но очень весомая. Расскажите, в чём секрет вашего долголетия?

— Я живу жизнью обыкновенного человека. Никакими особыми диетами и восточными гимнастиками никогда не увлекался. Поэтому объяснить секрет своего долголетия мне сложно. Разве что генами. Спасибо родителям — отцу и маме — за такое крепкое здоровье.

— Обычно долгожители — люди спокойных профессий. Вы же всю жизнь в футболе — игроком, тренером, руководителем. А футбол — постоянные стрессовые ситуации во всех этих ипостасях. Как с ними справлялись?

— Если скажу, что равнодушен к стрессовым ситуациям, это будет неправдой. А лгать не привык. Не только окружающим, но в первую очередь самому себе. Неудачи и своих клубов, и сборной, в которых играл и тренировал, я всегда переживал очень остро. Мимо глаз и ушей проблемы не пропускал точно. Но быстро приходил в себя и в рабочем порядке начинал думать, как решить вопрос и исправить положение.

— Встречу вы назначили в своём рабочем кабинете. То есть и в 99 лет вы на посту. В профессиональном футболе работаете свыше 80 лет. Вряд ли в мире есть человек с таким футбольным стажем. Поэтому прекрасно знаете, что у футбола есть и теневая сторона — всевозможные конфликты, интриги и скандалы. Однако не припомню, чтобы ваше имя фигурировало в подобных историях. Как вам удалось этого избежать?

— Ни в каких заговорах и аппаратных интригах никогда не участвовал. За что благодарен обществу и команде «Спартак». Когда я там играл и тренировал, всегда была здоровая атмосфера. И от принципов, заложенных родителями и в «Спартаке», я и, будучи в руководстве советского и российского футбола, никогда не отступал. Плюс сам по себе я -человек не конфликтный. Стараюсь сглаживать углы, а не обострять ситуацию. И не было в моей жизни положений, из которых я не смог найти выход и решение проблемы.

— Одной из таких ситуаций, наверняка, был случай, когда вы отказали всемогущему в те годы сыну вождя Василию Сталину, который переманивал лучших футболистов в свою команду ВВС…

— Так я не только Василию Иосифовичу отказал, но и Лихачёву. Тоже очень влиятельный в Советском Союзе человек был. Знаете, кто такой Иван Алексеевич Лихачёв?

— Один из основателей советской автомобильной промышленности, директор завода, впоследствии названного его именем — ЗИЛ.

— Так он меня тоже очень активно уговаривал перейти в его заводской клуб «Торпедо». Причём, приглашал в личной беседе у него в кабинете. Очень много внимания уделял своей команде. Но самая серьёзная стрессовая ситуация была, когда меня пыталось оставить в Грузии тбилисское «Динамо». В качестве шантажа они пошли на крайние и очень неприглядные меры — арестовали моего отца! Но провокация не сработала, всё разрешилось удачно, и я заиграл в Москве.

А история со младшим Сталиным стала знаковой. В других клубах сразу поняли: уж если Симонян такому всесильному человеку отказал, то к нам и подавно не пойдёт. Больше ко мне с предложениями об уходе из «Спартака» никто не подходил.

«Красно-белые спартаковские цвета всегда в моей душе»

— Вы по праву носите звание легенды «Спартака» и являетесь лучшим бомбардиром за всю историю клуба. Расскажите, как вы попали в «Спартак»?

— Начинал я играть в Сухуми, где однажды проводил сборы столичный клуб «Крылья Советов». Оба контрольных матча с нашей командой «Крылья» проиграли. И все мячи в ворота москвичей забил я. Мои бомбардирские качества очень понравились их тренеру Владимиру Горохову, и меня взяли на заметку. Переехал в Москву через полгода после того, как пригласили. Тренеры Горохов и Дангулов специально пришли уговорить моего отца, который футболом не интересовался. Считал несерьёзным занятием. Хотел, чтобы я поступил на юридический факультет.

И этот долгожданный день наступил! Но попасть в столичную команду мало. Надо было на каждой тренировке вкалывать и доказывать, что взяли меня в «Крылья Советов» не случайно. В развитии мне очень сильно помогли старшие товарищи. У них я набирался опыта и стал основным игроком. Через некоторое время команду расформировали и игроков стали распределять по клубам, принадлежащим профсоюзам. Так вместе с тренером Гороховым я и оказался в «Спартаке».

— Отец-основатель «Спартака» Николай Петрович Старостин говорил про вас: «Никита, если разрезать тебя пополам, то одна половина будет красная, а другая — белая». Как в целом оцениваете игру родной команды?

— Красно-белые спартаковские цвета всегда в моей душе. Отныне и во веки веков, как говорится. Начиная с 1949 года и по сей день я связан со «Спартаком». Более 75 лет! А оценить игру любимого клуба очень просто. Есть у футболистов любимое выражение «Смотрите на табло! » (с ударением на первый слог). Так давайте посмотрим на количество трофеев «Спартака» после ухода с тренерского поста Олега Ивановича Романцева. Сколько их?

— Одно чемпионство и один кубок.

— Это — нормально для такого великого клуба, как «Спартак»?! По-моему, категорически ненормально. Главный критерий — результат, титулы. А они — отсутствуют. Цифры явно не в пользу нынешней команды.

— Вы возглавляли «Спартак» с 1960 по 1972 год. Дважды приводили его к званию чемпиона и трижды брали Кубок СССР. После ухода Романцева в «Спартаке» сменилось 19 тренеров. Только что пришла новость об увольнении двадцатого, Деяна Станковича. Не слишком ли часто происходит ротация наставников? И не в этом ли кроется причина, что за 20 с лишним сезонов у красно-белых только одно чемпионство?

— Причину вижу только одну. Те игроки, которые сегодня пополняют «Спартак», не соответствуют уровню великого клуба. Я не критикан, ситуацию оцениваю спокойно и трезво. Смотрю в таблицу. И не радует меня эта картина.

— Что надо сделать, чтобы изменить ситуацию в клубе?

— Всё просто — надо, чтобы каждый пришедший игрок отвечал уровню «Спартака». Надеяться на то, что после обилия поражений команда вдруг заиграет и начнёт выигрывать? Наивно. На каком месте в таблице сегодня «Спартак» находится?

— На шестом.

— Часто ли в старые времена он болтался на шестом месте? Да, бывало. Но крайне редко. Такой результат всегда считался неудовлетворительным!

«Зарплаты звёздные есть, а вот игры звёздной нет»

— Никита Павлович, вы всегда были верны «Спартаку». Как рассказали сегодня, отказывали в переходе в их клубы всесильным Василию Сталину, Ивану Лихачёву и руководству Грузинской ССР. Даже с риском для собственной свободы отказывали. Почему сегодня клубный патриотизм так редко встречается? Из известных российских игроков разве что Акинфеева из ЦСКА можно в пример привести.

— Я и мои товарищи по команде всецело были спартаковцами и очень гордились этим званием. Переходили в другие клубы крайне редко. Почему у нынешних игроков нет этого патриотизма, лучше спросить у них самих. Может, психология футболистов сегодня иная, но скорее всего, главная причина здесь — деньги. В мою бытность футболистом материальные условия были на несколько порядков ниже. За победу на Олимпиаде мы получили всего лишь по 100 долларов премиальных. Смехотворная сумма по сегодняшним меркам. Вот только мастерства у них нет.

— Не только мастерства нет. Но и настоящих звёзд не видно. Вы сами были звездой, работали со звёздами как тренер и руководитель. Последней звездой европейского уровня из россиян был, пожалуй, Аршавин.

— Зарплаты звёздные есть. А вот игры звёздной нет. Почему? Судить здесь не возьмусь. Так что вопрос этот скорее к руководителям клубов и тренерам. Как положительный пример можно привести московский «Локомотив», который сочетает успешное выступление в российском чемпионате с развитием молодых игроков. Или, сенсационно вошедшую после первого круга в лидирующую пятёрку, «Балтику». Но их футбол крайне далёк от ведущих современных образцов. От футбола, который приносит болельщикам удовольствие не только от результата, но и от зрелища. И проблему здесь надо решать начиная с детско-юношеского уровня подготовки. Пробелы в технике и тактике начинаются уже на этом этапе. Клубам важно обратить внимание на собственные академии, группы подготовки. Каких игроков они поставляют в основной состав — критерий немаловажный.

— После «Спартака» вы возглавили не являвшийся фаворитом ереванский «Арарат» и в первый же сезон сделали с ним «дубль» — выиграли чемпионат и кубок. За счёт чего?

— С первых же тренировок я внушал игрокам «Арарата», что они ничуть не хуже, не слабее соперников, против которых им приходится выступать. Что для них нет ничего невозможного. И, если они будут чётко выполнять все мои требования, то результат не заставит себя ждать. Что они и сделали, выиграв чемпионство и Кубок СССР.

— Проблемой игроков южных команд всегда было не очень ответственное отношение к спортивному режиму. Вино, изобилие еды, обилие красавиц на выездных матчах… Как вы её решили в «Арарате»?

— Как игрок я всегда соблюдал режим, и в разгульной жизни не участвовал. А в «Арарате» и в подготовительном, и в соревновательном периодах у меня были очень высокие требования к игрокам. Без ответственного отношения к делу и строгой дисциплины они бы не смогли раскрыть свой потенциал. Приходилось даже идти на конфликт и применять весьма суровые меры. Приведу пример такого талантливого и бесспорно выдающегося игрока, как Аркадий Андреасян. Поначалу он отказывался принимать мои каноны, которые были необходимы «Арарату» для успешного выступления. Пришлось его оставить вне основного состава. Но спустя некоторое время Аркадий убедился, что в нашем конфликте не он прав, а тренер и команда. После этого на поле заиграл совсем другой Андреасян, который впоследствии завоёвывал кубок и золотые медали чемпионата и забивал в состав сборной СССР.

— За 80 с лишним лет деятельности в отечественном футболе вы о нём знаете больше любого историка. Потому что знаете его на практике, изнутри и на самом высоком уровне. Сборная какого поколения, на ваш взгляд была самой сильной и талантливой?

— Та команда, в которой мы выиграли Олимпийские игры 1956 года в Австралии, а позже в 1960 году — Первый Чемпионат Европы. В тот период мне было уже за 30 и фактически я находился уже в статусе резервного игрока. Появились молодые и талантливые Эдик Стрельцов, Валентин Иванов и другие мастера того поколения. Наступило их время.