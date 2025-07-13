Александр Самедов: Звание спартаковца у меня отобрать невозможно!

Чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России, главный селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов поговорил с журналистом LiveSport. Ru Олегом Старухиным о требованиях Романцева, стажировке у Станковича и футбольном Воронеже.

«Галицкий — уникальный человек для нашего футбола»

— Александр, давайте для начала подведём общие итоги чемпионата. Чем этот турнир отличался от предыдущих?

— Чемпионство «Краснодара» стало для меня большим сюрпризом, хотя оно было логичным. Надо признать, что я не видел эту команду чемпионом ни в этом сезоне, ни в прошлом. Казалось, что ей явно не хватает опыта побед. Но, в отличие от конкурентов, клуб Галицкого прошёл всю турнирную дистанцию ровно, без перепадов. Жарко было и в нижней части таблицы, где боролся наш «Факел». Кардинальных отличий этого чемпионата от предыдущих не заметил. Как и в прошлом году всё решилось в последнем туре.

— Галицкий 17 лет вёл ФК «Краснодар» к чемпионству. Строил клуб и первую команду с нуля и по «кирпичику». Это — исключение из правил нашего футбола или возможны ещё прецеденты в будущем?

— Галицкий живёт своим любимым детищем. Он построил потрясающий стадион и создал почти идеальную инфраструктуру. Поэтому считаю победу абсолютно заслуженной. Таких увлечённых футболом миллиардеров не только у нас в стране, но и в мире — немного. Да и частный бизнес вкладывается в российский футбол очень неохотно. Сергей Николаевич — человек уникальный, поэтому появление «второго Галицкого» в ближайшие годы маловероятно.

— Победа «Краснодара» показала, что большой бюджет — не гарантия чемпионства. Какие составляющие более важны для побед?

— Если не кривить душой, бюджет «Краснодара» вполне достаточен для чемпионства. Да, он ниже зенитовского, но вполне сопоставим со спартаковским, динамовским или армейским. Гораздо важнее было то, что кубанский клуб менее болезненно, чем конкуренты, пережил спады формы по ходу сезона. Если говорить об отрезке в 10-15 лет, то у «Краснодара» мы увидим более цельную клубную политику и следование намеченному направлению. Там гораздо реже происходят катаклизмы, нежели у соперников.

— Чего не хватило «Зениту» для победы в чемпионате?

— Главная причина — неожиданные домашние поражения перед зимней паузой от «Акрона» и «Крыльев». Именно этих очков «Зениту» и не хватило, чтобы стать чемпионом.

— Какие общие тенденции развития футбола в России вы наблюдаете? Это вообще — развитие или стагнация?

— В нынешних условиях изоляции от крупнейших международных соревнований прогрессировать очень тяжело. Тем не менее, инфраструктура вокруг футбола (стадионы, поля, детские и любительские соревнования) развивается. Мы не стоим на месте, растём. Но я не раз говорил, и никто меня не переубедит, что уровень нашего чемпионата упал. Надеюсь, что с возвращением в еврокубки и турниры сборных, ситуация изменится.

— Рано или поздно российские клубы в еврокубки вернутся. Давайте представим, что это произойдёт в следующем сезоне. Каковы будут их шансы на успешное выступление?

— Надо заметить, фаворитами в еврокубках отечественные команды никогда не являлись. Хотя периодически были хорошие годы. Наши клубы выигрывали Кубок УЕФА и выходили из группы в Лиге Чемпионов, периодически выигрывали у европейских грандов. От такого опыта наш футбол только выигрывал. И я с нетерпением жду, когда произойдёт возвращение на международную арену.

«Футболисты ПСЖ приняли новые принципы игры»

— Впервые в истории Лигу Чемпионов выиграл французский ПСЖ. Можно его назвать лучшим клубом Европы и мира на сегодняшний день?

— Не то, что можно, а нужно. Что наглядно показала недавняя крупная победа над «Реалом». Парижане перестали скупать суперзвёзд и строить вокруг них команду. С приходом Луиса Энрике политика изменилась. Звёзд стали приглашать не столь дорогих и медийных, зато получился коллектив с отменной игровой дисциплиной и командной игрой. Ушли Месси, Неймар, Мбаппе… А команда не сдала, а, наоборот, перестроилась и расцвела. Многие игроки по-новому раскрылись, например — Дембеле. И невооружённым глазом видно, что команда играет и за тренера. Футболисты приняли новые принципы игры.

— В чём преимущество команды Луиса Энрике перед остальными топ-клубами?

— В отличие от многих других грандов, например, «Реала», у ПСЖ не было в этом сезоне перекройки состава. Там ушли Тони Кроос и Лука Модрич. Анчелотти пришлось перекраивать всю среднюю линию. Чтобы подстроиться под новый стиль и начать забивать, Мбаппе тоже понадобилось время. Такие процессы смены поколений безболезненно не проходят. И бывает, что такая перестройка затягивается надолго, как у итальянского «Милана» или симпатичного мне «Манчестер Юнайтед». Они на прежний высокий уровень не вышли до сих пор.

— В чём «Барселона» слабее ПСЖ?

— Ни в чём. Думаю, финал с этими командами стал бы топовым и грандиозным зрелищем. Но «Интер» великолепно сыграл в драматичном полуфинале, переломил игру и заслуженно прошёл дальше. Конечно, этот клуб слабее ПСЖ, но всё равно не должен был проигрывать с таким неприличным счётом. К сожалению, после двух пропущенных голов, итальянцы попросту развалились. В футболе подобное бывает, но в матчах такого высокого уровня безволие недопустимо.

— Не все болельщики и даже специалисты следят за клубным чемпионатом мира. Вам интересен этот турнир?

— Смотрю, но не регулярно. Групповой этап мне был не интересен. Но потом попал на матч «Бавария» — «Фламенго», и он мне очень понравился, особенно игра бразильцев. Позже впечатлили и другие клубы из этой страны — «Флуминенсе», «Палмейрас». С приходом больших денег сильно изменились игра и менталитет бразильских футболистов. Появились прагматичность и игровая дисциплина, которыми они никогда не отличались. Они научились обороняться всей командой, играть на контратаках, прессинговать. Думаю, клубы из этой страны смело могли бы конкурировать и в европейской Лиге Чемпионов.

«Реал» — ПСЖ globallookpress.com

— Нужен ли ещё один топовый турнир при перегруженном футбольном календаре?

— С коммерческой точки зрения такой турнир, конечно, нужен и организаторам, и участникам. Но с точки зрения функционального состояния игроков, он абсолютно лишний. Играть на высочайшем уровне целый год без перерыва очень тяжело для организма. По маркетинговой составляющей лучшими лигами в мире считаются НБА и НХЛ. Там играют практически через день. (Хотя матчевые нагрузки с футбольными сравнивать здесь не очень корректно). Но они заканчивают играть весной, а следующий сезон начинается только в сентябре. То есть перерыв на восстановление 3 месяца.

В футболе такая обязательная пауза длится месяц. 2 недели отдыха и 2 недели на подготовку к сборам. Ресурсы человеческого организма имеют предел, поэтому такие перерывы необходимы. Подобные перегрузки не обойдутся без последствий для футболистов. Они будут ломаться как щепки. Понятно, что сейчас спортивная медицина на высочайшем уровне, и масса восстановительных процедур. Но связки и мышцы не обманешь.

«Футбольные клубы должны жить по средствам»

— После одного из стыковых матчей произошёл скандал. Игрок «Сочи» Владимир Писарский замешан в ставке против своего клуба через посредника. Вы сталкивались в своей карьере с подобными явлениями?

— Как-то осуждать игрока и вешать ярлыки, пока его вина юридически не доказана, и апелляция не рассмотрена, не считаю уместным. Не зная всех подробностей, можно оболгать человека. А у меня и моих товарищей участвовать в подобных вещах даже в мыслях не было. Один раз так замараешься, клеймо на репутации будет на всю жизнь. А уж сегодня, когда фиксируются все финансовые движения, это и вовсе глупо. По крайней мере, в ведущих клубах, где играл, такой инцидент даже теоретически представить невозможно.

— А во второй лиге из-за несовершенств регламента «Челябинск» специально проиграл пятигорскому «Машуку». Чтобы избежать подобных конфузов в будущем, какое решение на ваш взгляд верное: сделать более детальным регламент, позволяющий учесть абсолютно любые ситуации или упростить обмен командами между лигами, попросту убрав переходные матчи?

— Тоже крайне запутанная ситуация. Как ни пытался, ничего понять не смог. Да, стыковые матчи существуют во многих чемпионатах. Но в ведущих европейских странах обмен между лигами предельно прост. Надо упростить его и у нас. Две или три команды покидают дивизион, и столько же приходят на их место. Тогда и вероятность нарушения спортивного принципа снизится до минимума. Хотя может быть, причина этой чехарды в том, что «Химки» снялись с соревнований, а «Черноморец» не смог получить лицензию РПЛ.

— Перед началом сезона ФК «Химки», как и все клубы Премьер-лиги проходил лицензирование, что подразумевает некую финансовую подушку безопасности и гарантию выполнения обязательств перед игроками и работниками. Тем не менее в подмосковном клубе всё было наоборот. В чём причина? Где слабые места в лицензировании?

— Я не финансист, поэтому мне сложно судить о гарантиях перед лицензированием. Не настолько компетентен, чтобы вникать в нюансы. Предполагаю, что платёжеспособность клубов перед этой процедурой изучалась. Могу порассуждать на примере «Факела», в котором работаю четвёртый год. У нас скромные финансовые возможности и очень строгий контроль за расходованием средств. За рамки бюджета никогда не выходим. Здесь никогда не тратят больше того, что могут себе позволить. Поэтому и нет ни проблем с лицензированием, ни финансовых провалов. А в тех клубах, где такие проблемы появляются, по всей видимости, аппетиты руководителей не совпадают с реальными возможностями.

— Почему расформирование футбольных клубов в нашей стране стало обыденным явлением? Да, подобное происходит во всём мире, включая ведущие футбольные страны, но только в России это приобрело системный характер. Такого количества исчезнувших клубов нет, пожалуй, больше ни в одном чемпионате.

— Вопросы эти лучше задать руководителям клубов, которые отвечают за расходование денег, в первую очередь — бюджетных. Как сказал ранее, не везде умеют жить по средствам. И «Факел» в прошлые годы расформировывался. Из-за этого 21 год не играл в высшем дивизионе. Вы не поверите, но за всю свою долгую карьеру из 17 сезонов в РПЛ, я ни разу не играл в Воронеже. Не было среди соперников команд из этого города. Но сейчас всё пришло в норму. Расформирование нам точно не грозит.

«Факел» globallookpress.com

— Александр, мы сейчас обсудили множество серьёзных скандалов, которые произошли в российском футболе только за последние полтора месяца. Это — совпадение или какая-то системная проблема? Если последнее, то в чём она?

— Хочется верить, что совпадение. А из системных проблем надо обратить внимание на подготовку детских тренеров. Сейчас у детей отличные условия. Возьмём для примера Воронеж. Здесь в академии отличные инфраструктура, поля, экипировка. Мы в детстве, даже в спартаковской школе о таком могли только мечтать. И это — Воронеж! В Москве, Питере или Краснодаре — ещё солиднее. Но не хватает грамотных специалистов, которые должны обучать детей. У нас были намного хуже условия, но тренеры в спортшколах были на голову выше. В результате многие выпускники не знают азов. Например, что пас партнёру надо отдавать партнёру под дальнюю ногу. Сейчас этого нет.

Олег Иванович Романцев с нас, выпускников спартаковской школы, требовал больше, чем с остальных. На одной из тренировок отругал меня: «Саша! Ты же у нас, в "Спартаке" занимался. Значит, не имеешь права допускать, чтобы у тебя по газону мяч скакал! Тебя же этому всю жизнь учили! ». И он был полностью прав. Нас этим нюансам учили с самого раннего детства. Команды всех возрастов играли в такой же футбол, что и первая команда. Весь процесс был заточен под этот стиль.

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— Почему тогда практически никто из игроков вашего уровня после окончания карьеры не идёт в спортивные школы тренировать детей? Ведь опыт ветеранов, поигравших в сборной еврокубках обычный тренер им не передаст. Из исключений можно вспомнить разве что Игоря Денисова.

— Денисов — большой молодец. Уверен, что у него всё получится, и мы скоро увидим плоды его работы. А из бывших футболистов могу сказать только про себя. Не пошёл работать с детьми, потому что слишком вспыльчивый. Не уверен в своей уравновешенности. Есть грань, когда с детей нельзя требовать, как со взрослых игроков. И я не гарантирую, что со своим темпераментом могу эту грань постоянно выдерживать. Считаю, что ответственность здесь выше, чем в работе со взрослыми игроками.

«При Романцеве спартаковский дух мифом не был»

— Вы, воспитанник «Спартака», уходили из родного клуба, если не со скандалом, то с неким осадком. В те годы только в «Локомотиве» оказалось сразу несколько таких игроков: Торбинский, Шишкин, Тарасов… Почему красно-белые перестали ценить выпускников своей школы?

— Я уходил из «Спартака» в 20 лет, совсем молодым, но очень амбициозным парнем. Наверное задело, что на моё, клубного воспитанника, место пригласили Володю Быстрова. Позже, когда уже опытным футболистом играл в «Динамо», стал спокойнее. Когда у тебя есть некий статус, доказывать никому ничего не надо. А по молодости хотелось убедить всех, что со мной неправильно обошлись. Но со временем мировоззрение меняется. Когда я вернулся в «Спартак», болельщики приняли меня хорошо, что было очень важно. С другой стороны, этот задор очень помог в развитии моей карьеры. На поле всегда выходил по-спортивному злой, азартный. Многим молодым сегодня такого настроя очень не хватает. И хотя я поиграл во многих клубах, всегда гордился, что являюсь воспитанником «Спартака». Это у меня невозможно отобрать!

— С момента вашего дебюта в «Спартаке» прошло чуть меньше 25 лет. Однако звёзд и ярких футболистов из собственной школы в «Спартаке» в 21-м веке не появилось. Почему? Ведь талантливые парни, которым пророчили хорошую карьеру, в академии красно-белых были всегда.

— У каждого свои причины, своя судьба. Много воспитанников перешли в другие команды. Я, Погребняк, Торбинский, Дзюба… Последний воспитанник «Спартака», который стал звездой в родном клубе — Титов. Помимо того, что Егор — выдающийся мастер, ему повезло с тренерами и такими партнёрами, как Цымбаларь, Тихонов, Аленичев. Но причин, почему выпускники такого уровня в «Спартаке» не появляются, я не знаю. Для этого надо находиться внутри клуба. Вроде вся структура выстроена: академия, молодёжка, вторая команда, дубль…

— Вы поиграли после «Спартака» в «Локомотиве», «Динамо», ФК «Москва»… Есть с чем сравнить. «Спартаковский дух» это — миф, или действительно особая атмосфера?

— Это точно не миф. В романцевской команде, которую я немного застал, такой дух действительно существовал. Он даже в тренировочном процессе проявлялся. Да только одни легендарные «квадраты» никогда не забудешь. Если против тебя такие монстры, как Титов, Тихонов, Баранов, шанса коснуться мяча даже за полчаса нет! Настолько всё доведено до автоматизма. Всё было пронизано спартаковской философией: команда должна играть в зрелищный футбол, и даже в еврокубках — с позиции победителя!

— В современном «Спартаке» Станковича, эта философия присутствует?

— Во внутреннем первенстве — да. Но, когда рано или поздно наши клубы вернутся в еврокубки, с ПСЖ или «Барселоной» так играть будет невозможно. Как в 2018 году сборная России не могла играть с Испанией в открытый футбол. Единственный шанс был закрыться и стоять насмерть у своих ворот. И эта незрелищная тактика дала результат. Поэтому и нельзя сравнивать нынешний «Спартак» с романцевским. Надо реально смотреть на собственные возможности. При Олеге Ивановиче игроки, готовые противостоять «Реалу» или «Арсеналу» были.

Сегодня ни в одной российской команде таких исполнителей нет. Единственная возможность противостоять грандам — закрыться и ловить соперника на контратаках. Очень люблю мадридский «Атлетико» и работу их тренера Симеоне. Но даже с игроками стоимостью свыше 100 миллионов евро, они не пытаются играть против «Барсы» и «Реала» первым номером. Прессинг, контратаки и беспрекословное выполнение установок тренера. Других рецептов на матчи с грандами у них нет.

Деян Станкович globallookpress.com

— Тем не менее, футбол Станковича можно назвать спартаковским?

— Сегодня понятие «спартаковский футбол» не столь чёткое, как при Романцева. Да и футбол уже другой. Но мне очень понравилась игра «Спартака» на отрезке перед зимней паузой. Плюс я в этом сезоне проходил стажировку перед получением лицензии как раз у Станковича. Очень впечатлили и философия, и тренировочный процесс, и штаб команды, и обстановка. Чувствуется, что команда горит, и готова биться на поле в том числе и за тренера. Почему весной случился спад, мне непонятно. Все предпосылки для чемпионства в этом сезоне у команды были.

«Воронеж — на 100% футбольный город»

— Как оцениваете выступление «Факела» в последнем сезоне? Что помешало клубу остаться в премьер-лиге?

— Раз команда вылетела, оценка неудовлетворительная. Помешал в первую очередь недостаток возможностей и ресурсов. Но надо отметить, что при очень ограниченном по сравнению с конкурентами финансировании, клуб провёл в Премьер-лиге три сезона. В воронежском клубе такое впервые. Поэтому считаю, что этим достижением можно гордиться.

— По стоимости состава и бюджету «Факел» в последние 3 сезона занимал последнее место в РПЛ. Тем не менее выступил достойно в этот период. За счёт каких резервов?

— Благодаря генеральному и спортивному директорам все сотрудники клуба работают единой командой. Плюс чёткая организация процесса. Все обязательства перед игроками и штабом выполняются в оговоренный срок. Никаких задержек быть не может. Что, как мы видели на примере «Химок». в профессиональных клубах бывает не всегда. Игроки очень ценят такое отношение и атмосферу, и полностью выкладываются на поле. В первый сезон самоотдача была просто сумасшедшая.

— За последние 3 года в «Факеле» сменилось 6 тренеров. Не слишком ли часто происходит ротация наставников?

— В неудачные периоды у футболистов часто происходит некое выгорание, и команде необходимы новый импульс, новые эмоции. Часто такая встряска за счёт смены тренера — единственный рецепт. Не от хорошей жизни это происходит.

— Такая тенденция сегодня существует не только в «Факеле», и не только у вас в Воронеже. Тренеров часто меняют во всём мире, включая топ-клубы. А ведь всегда считалось, что тренеру для создания команды нужно минимум 2-3 года с правом на ошибки. Почему так происходит? Что изменилось?

— В нашем случае правом на ошибку может оказаться только вылет в первую лигу. Цель у клубов с небольшими возможностями — сохранить место в РПЛ. Сейчас — вернуться в этот дивизион. На эксперименты времени нет. И времена изменились. У Фергюсона, Венгера, Романцева, Лобановского, Сёмина полномочия были неограниченные. Сегодня такой власти нет ни у кого. Даже титулованного Анчелотти, с которым трижды выигрывали Лигу Чемпионов, в «Реале» сняли.

— Высокими достижениями в высших дивизионах своих болельщиков «Факел» никогда не баловал. Тем не менее, всегда отличался аншлагами на трибунах и высокой посещаемостью. Воронеж — футбольный город?

— На 100% футбольный! Никаких сомнений и дискуссий быть не может. Аншлаги здесь всегда! В сезоне 1999 года «Факел» стал самым посещаемым футбольным клубом Восточной Европы, а на матч со «Спартаком» было подано аж 250 тысяч заявок. Даже в год вылета мы заняли первое место в РПЛ по заполняемости стадиона. Спад посещаемости в прошлом году обусловлен только одним фактором — переездом на менее вместительную арену из-за строительства нового стадиона. Будет у него вместимость 30 тысяч — воронежские болельщики без проблем заполнят на всех матчах.

— Какая обстановка в клубе после неудачного сезона?

— Рабочая. Пеплом голову не посыпаем. Команда собрана, состав сбалансирован и готовится к выполнению поставленной задачи — возвращению в РПЛ. Всё сфокусировано на этой цели.

— В «Факеле» вы работаете главным селекционером. Такая частая смена тренеров создаёт дискомфорт в работе? Ведь у каждого из них свой взгляд на игру и подбор футболистов.

— У руководства клуба есть своё видение игры, своя философия. Поэтому перед каждым назначением мы встречаемся с кандидатом, выясняем насколько подходим друг другу по видению футбола. Подписываем контракт только, если наши векторы совпадают. Все тренеры «Факела» работали в одном направлении, и играли по похожим схемам и принципам построения игры.

Александр Самедов globallookpress.com

— Какие принципы селекции в клубе с самым маленьким бюджетом в лиге? Как заманить в «Факел» нужного игрока?

— В первую очередь исходим из пожеланий тренерского штаба. Зная, что Шалимов остаётся на следующий сезон, подбираем игроков под его схему. Это главный критерий. Плюс с ограниченным бюджетом и выбор ограничен. Стараемся брать бесплатных игроков или за минимальную трансферную стоимость. Если игрок из России, стараемся получить информацию, насколько он подходит команде по человеческим качествам. Клуб у нас амбициозный, репутация хорошая, поэтому недостатка в желающих играть в Воронеже не испытываем. Да и не так просто найти за рубежом недорогого качественного игрока. В прошлом году искал кандидатов в не самом сильном чемпионате Венгрии. Отобрал 5 лучших. Но как посмотрел их стоимость на Трансфермаркете, всё желание пропало. Даже клубы со средним бюджетом РПЛ их покупку не потянут. И это — Венгрия, а не Бразилия или Аргентина.

— Предпочитаете брать опытных футболистов или молодых на перспективу и развивать их?

— К сожалению, у нас нет возможности делать ставку на развитие игроков. Перед клубом всегда стоят задачи, которые надо выполнить здесь и сейчас. В прошлом году — остаться в Премьер-лиге, в этом — вернуться в высший дивизион.

— В чем отличие селекции в высшем и первом дивизионах?

— В прошлом году мы изучали и зарубежные рынки, особенно в Восточной Европе. Сейчас, в первой лиге, нам нужны игроки только с российским паспортом. Основное отличие принципов селекции в том, что в прошлом сезоне мы чаще играли от обороны, а в первой лиге планируем играть с позиции силы, «первым номером». Поэтому и сделали упор на игроков, привыкших играть в атакующий футбол.

— Сегодня, в век информации, все молодые таланты на карандаше у скаутов с юного возраста. Возможно ли отыскать бриллиант в низших лигах, или это всё в прошлом?

— Вполне реально. Например, в дивизионе «Золото» 2 лиги очень много интересных ребят 17-18 лет. Я с интересом смотрю этот турнир. Мы часто отдаём молодёжь из дубля в этот чемпионат, чтобы они развивались, раскрывались и набирались опыта.

— Каковы внутренние резервы «Факела»? Рассчитываете ли на выпускников собственной академии?

— У нас очень интересная молодёжная команда. По возрасту помладше соперников. Сейчас подтянули туда трёх парней 2008 года рождения. Для сравнения: у соперников младше 2006-го никого нет. Академия у нас молодая, заработала лишь совсем недавно, но плоды начала приносить. Стараемся удержать талантливых ребят у себя в Воронеже. Чтобы их не переманили столичные академии, подписываем соглашения с самого раннего возраста. Да и сами дети и родители видят, как развивается футбол в городе, как болельщики любят команду, поэтому мечтают заиграть именно в «Факеле».

— Что нужно сделать «Факелу», чтобы не стать «командой-лифтом», перемещающейся из одного дивизиона в другой?

— А нас, клуб, продержавшийся в РПЛ 3 сезона подряд, «командой-лифтом» назвать уже нельзя. Сейчас всё подчинено одной цели — вернуться в высший эшелон, желательно с первого места. Следующие задачи будем решать по мере их поступления. Тем более, что для этого у нас собрался очень качественный состав.