Александр Елагин: Эмоциональный пик «Интер» прошёл с «Барсой», на ПСЖ их не хватило

Известный футбольный телекомментатор Александр Елагин в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» (5:0), назвал лучших игроков французского клуба, а также отметил главного творца победы парижан в ЛЧ.

«У "ПСЖ" перед финалом ЛЧ был идеальный график подготовки»

— Почему «ПСЖ» так нокаутировал «Интер» (5:0) в финале ЛЧ?

— Это исторический финал. Такого не происходило в истории решающих поединков, которые проходили раньше. Такого счёта не было.

— В чём всё-таки истоки такого крупного успеха французской команды?

— Нужно здесь в первую очередь искать ответ в личности главного тренера Луиса Энрике. На мой взгляд, он самый недооценённый специалист в Европе. То, что этот тренер выигрывал в своё время с «Барселоной» Лигу чемпионов, это прошло не слишком замеченным в его карьере. Там играли Месси, другие суперзвёзды, и Энрике был в «Барсе» на втором плане. В итоге он доказал своей работой, что выдающийся специалист. Ушёл Мбаппе, который вертел всем в «ПСЖ». Это потрясающий футболист, талант, никаких вопросов нет. Но он как человек, видимо, не способен работать в коллективе. А Луис Энрике создал коллектив. Посмотрите, у него капризный Дембеле теперь боготворит этого тренера. И молодёжь, конечно, потрясающая. Энрике из этих молодых талантливых индивидуальностей сделал коллектив.

Победа в ЛЧ — его победа. Титул в Лиге 1 «ПСЖ» никого удивлять не должен. Французский клуб уже четыре подряд чемпионата выиграл, а в общей сложности — 13. Здесь всё закономерно. А вот Лигу чемпионов не могли взять, потому что этот трофей берут команды, которые во главу угла в первую очередь ставят коллектив. Когда Месси играл за «Барселону», то рядом с ним играли такие футболисты, что аргентинец был одним из них. И вот, пожалуйста, Энрике сделал то же самое. От «ПСЖ» мы увидели командную игру, настоящий коллективный футбол, изящные комбинации. У команды все игроки очень высокого класса. Но это всё дело нужно было совместить. Так что это победа, прежде всего, главного тренера французской команды.

— А что случилось с «Интером» в финале с «ПСЖ»?

— Да ничего. «Интер» тоже выдающаяся команда, доказала это в полуфинале, побив великолепную «Барселону». Да, там были чисто тренерские ошибки, мы видели высокую линию обороны, авантюрную игру со стороны итальянской команды. Но опыт и бойцовский характер привели к победе «Интера» в противостоянии. Мы увидели, что там тоже футболисты очень высокого класса.

Что касается финала, то тут надо сказать, что «ПСЖ» одна из самых молодых команд. Это тоже сыграло свою роль. Сезон то уже прошёл в Лиге 1. И понятное дело, что футболисты устали. А вот этот пик своей формы, эмоциональный пик «Интер» прошёл именно в полуфинале с «Барсой». На «ПСЖ» же итальянцев просто не хватило. При этом у французского клуба перед финалом был идеальный график подготовки, за последние три недели команда играла практически раз в неделю. У них был недельный цикл, полноценная подготовка к финалу, что и показали подопечные Энрике. Повторюсь, это, прежде всего, тренерская победа.

— «Интер» за скудетто до последнего боролся. Конечно, итальянцы подустали.

— Ну и потом обратите внимание, какой средний возраст у футболистов «Интера».

— 30+

— Ну, конечно. При чём не просто старше 30 лет, там половина команды, судя по всему, уже закончат уже играть. Тот же Мхитарян и другие, кому 35, кому 37 лет.

ПСЖ — Интер globallookpress.com

— А почему у «Интера» всё-таки получилось с «Барсой», а с «ПСЖ» вообще нет?

— Первое — футболисты итальянской команды, как и говорил, устали. Второе — свой эмоциональный и физический пик прошли именно в противостоянии с «Барселоной». При этом не только «Интер» обыграл каталонский клуб, но и команда сине-гранатовых уступила итальянцам. Флик не то чтобы недооценил соперника, но явно не был готов к такой игре «Интера», не смог перестроиться во время матчей. Счета 3:3, 4:3 — не просто. Семь мячей наколотили итальянцы за две игры, а не один гол случайно. Все кричали и писали кипятком: «Барселона», Ямаль….А «Интер» вёл в счёте, отыгрывался и вырывал победу на последних секундах. Всё здесь грандиозно. Нельзя сказать, что победа «Интера» над «Барсой» была случайной. Да, каталонцы не лучшем образом сыграли. Да, Флик ошибся, это было его тренерские тактические не слишком удачные построения, он не смог перестроиться. Но «Интер» то забил сколько, семь голов просто так чемпиону Испании не забивают.

«Мбаппе в "ПСЖ" играл сам по себе»

— Этот «ПСЖ» сильнейший за всю историю?

— Этот клуб на данный момент сильнейший в Европе, выиграл Лигу чемпионов. Но раньше в команде были Месси, Суарес, Неймар — выдающиеся игроки. Как можно мерить «ПСЖ» Месси и команду сегодня? Только с точки зрения победы. Ну давайте считать, что этот «ПСЖ» выиграл ЛЧ, и он сильнее. Только так.

— Кроме тренера, в чём вам видится самая сильная сторона нынешнего «ПСЖ»?

— В коллективе. Великолепно управляемая команда, вот французы проиграли «Арсеналу» в начале турнира. Они приехали в Лондон без Дембеле, который начал выпендриваться, ещё Кварацхелия не подошёл к тому моменту, и легли со счётом 0:2. А потом пошёл подъём, с волевой победой над «Манчестер Сити». Сколько бы ни говорили о кризисе «Сити», но команда Гвардиолы — это команда Гвардиолы. И вот с этого всего пошло-поехало…Когда ушёл Мбаппе, ребята стали нормальными, никто не выпендривался. Там Дембеле пытался трепыхаться, но тут же понял, парень он не глупый, что Энрике — выдающийся тренер и только с ним можно победить.

— По поводу Кварацхелии. Как он заиграл в обороне, ещё лучше у него стало в этом компоненте в «ПСЖ». Даже при счёте 3:0 в финале обокрал Дюмфриса.

— Все они играли, «ПСЖ» — управляемый коллектив, играющий на команду, а нигде футболисты играют не сами по себя, не для себя. Как Мбаппе к примеру, выпячивает себя. Да, он выдающийся футболист, но играл сам по себе. Он — звезда, забивал более 30 мячей в каждом чемпионате, в итоге взяли в мадридский «Реал». Но так мы видели, какие сегодня «сливочные», а какие — парижане. На данный момент «ПСЖ», конечно, лучшая команда Европы. Все футболисты отрабатывают в обороне. Тот же Дембеле в финале не забил, но как он работал на команду, вы же видели? А как Доннарума сыграл во всех этих матчах? В плей-офф он был просто номером один. При этом разве можно выделить одного Дембеле, Доннаруму, Баркола, Дуэ? Все они играли на команду. В этом и есть коллектив, когда из звёзд делается звёздная команда. Вот поэтому 5:0.

— Наш Матвей Сафонов выиграл ЛЧ в составе ПСЖ.

— Он — дублёр Доннаруммы. Это тоже большой успех нашего вратаря. Но на сегодня Доннарумма на голову сильнее российского голкипера. Выиграл требл — выдающийся успех. Сафонов как вратарь высокого класса помогал, давал возможность разгрузиться Доннарумме. Энрике на него рассчитывал. Второй номер тоже должен быть очень сильным вратарём. Но Доннарума — номер один, без всяких разговоров.

Матвей Сафонов globallookpress.com

— Сафонову стоит терпеть, дальше быть вторым номером, или искать другие варианты для продолжения карьеры?

— Во Франции немало классных вратарей. Сейчас Шевалье классный сезон провёл, даже поговаривали, что его хотел «ПСЖ» приобретать. Что касается Матвея, то кто знает — у Сафонова своя голова на плечах, он сам знает и прекрасно понимает, в какой компании он оказался. Ему решать. А как у него сложится — от него зависит. Пусть работает. Это закон диалектики. Ничего не делается из ничего. Когда много работаешь, получается эффект 10000. Это не только придумка Гвардиолы. Так китайцы стали великими в настольном теннисе. Чем больше тренируешься, тем лучше становишься. Если у тебя в голове будут только деньги и длинноногие девчонки, то ты быстро уходишь со спорта. Да, сейчас у Сафонова сложный момент наступает, но ещё Доннарумма не подписал контракт, он может и уйти, кто его знает. Тут многое будет зависеть от происходящих моментов, а также от личности Сафонова, как он будет играть, пахать на тренировках.

«Проход трёх английских команд показывает силу ПСЖ»

— Какое противостояние было самым сложным для «ПСЖ» в плей-офф? С «Ливерпулем»?

— Конечно. Французы прошли самого сильного соперника. Там всё было, в том числе и пенальти. Могли и проиграть.

— После такой победы «ПСЖ» вы ставили на их победу в ЛЧ?

— Нет, не ставил, потому что были и другие соперники в плей-офф. Победа над «Ливерпулем» это было только начало. «ПСЖ» мог и «Астон Вилле» залететь. Но то, что французы прошли три английские команды — «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал», как раз показывает их силу. При чём прошли уверенны. Подвисли только с действующим победителем АПЛ. В игре с «Арсеналом» было видно, что «ПСЖ» выглядит посильнее, поорганизованнее, поинтереснее.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

— Кто лучший игрок «ПСЖ» в этой Лиге чемпионов?

— Назвал бы тройку. В плей-офф — Доннарумма, Дембеле и Кварацхелия.

— А в чём Кварацхелия стал сильнее?

— Конечно, он талантливый парень. Не было бы такого — не играл бы нигде. Поотбился здесь в России, попал в «Наполи». Талант, характер — две составляющих. Чему тут удивляться? Если бы парень просто сидел, в носу ковырял, восхищался своим талантом, он бы и играл на уровне тбилисского «Динамо». А тут Хвича постоянно совершенствовался, шёл по лестнице вверх. Мы же видели, как он постоянно прогрессировал. Мы же видели, как этот футболист, как в Серии А, а потом уже после перехода в «ПСЖ», сразу обратил на себя внимание. Стал тащить мяч, никого не боялся, был по-спортивному наглым.