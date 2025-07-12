Анатолий Воробьёв: Думаю, что Дюков проклинает тот день, когда стал президентом РФС

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport. Ru Алексею Дубровину поделился мнением об исключении «Торпедо» из РПЛ, аресте владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова, взятках судьям, высказался о совмещении постов Валерием Карпиным в сборной России и «Динамо», а также рассказал, что думает о лимите на легионеров.

«Было бы справедливо, если бы Митрофанов ушёл из РФС»

— Что думаете об исключении «Торпедо» из РПЛ? Насколько это справедливо?

— Полагаю, что в комитете по лицензированию РФС нужно ввести должность «иммунолога», чтобы когда давали лицензию, смотрели за физиологическим здоровьем пациента, который собирается участвовать в чемпионате России. Корни этой проблемы лежат в том, что на этапе лицензирования уже надо выявлять подобные риски и смотреть, насколько устойчивое финансовое положение клуба. А не только критерий стадиона, как в случае с «Черноморцем» — негде играть или наоборот. К сожалению, процедура лицензирования проседает. Корневая же гниль кроется именно в этой системе.

А в целом решение об исключении «Торпедо» из РПЛ оправданно, потому что был большой риск, что уже в процессе сезона не будет финансирования, так как основной акционер находится под следствием. Это было тяжелое решение. Но, к сожалению, начало болезни видно, а когда она слишком развивается, приходится принимать хирургическое вмешательство. Сейчас кого-то придётся интегрировать в РПЛ (бюро Исполкома РФС включило «Оренбург» в РПЛ вместо «Торпедо». Разговор с Анатолием Воробьёвым состоялся до этого решения — прим. ред.). 15 команд с точки зрения спортивной и коммерческой крайне нежелательный вариант. Поэтому либо «Оренбург», либо «Урал» придётся включать в Премьер-лигу.

— Какой клуб было бы правильным вернуть в РПЛ — «Оренбург» или «Урал»?

— В этом году уже столько правил было нарушено. Ещё одно нарушение регламента уже не прибавит…. Отрицательный имидж РФС и РПЛ уже и так зашкаливает. Исходя из регламента, очевидно, что «Оренбург» должен выступать в Премьер-лиге. Но поскольку уже возникал момент со стыковыми матчами «Пари НН» — «Сочи» и остальными известными прецедентами, где были допущены вопиющие ошибки, то теперь, конечно, было бы справедливо провести матч «Оренбург» — «Урал» за право играть в РПЛ. Но надо понимать, что остаётся всего неделя до начала чемпионата, поэтому такой вариант уже из области утопии. Надо всё решать быстро. За этим решением идёт большой шлейф проблем.

А вообще предлагаю создать ещё одну новую лигу, которую назвать — «Тюрьма и сума», от которых в России никто не застрахован. Там матчем открытия может стать «Торпедо» — «Химки», победителями этой лиги могут выходить в РПЛ, а проигравшие отправляться в медиалигу — там им и место. Спонсорами её могли бы стать Владимирский централ и какая-нибудь богадельня. Это я к тому, что без сарказма за событиями российского футбола сейчас невозможно следить. Остаётся только посочувствовать болельщикам в первую очередь торпедовским — они долго ждали клуб в РПЛ. Но, к сожалению, всё получилось, как у Черномырдина: «Хотели, как лучше, получилось, как всегда».

— В связи с постоянными негативными ситуациями в российском футболе в это межсезонье, исключением «Торпедо» из РПЛ, правильным ли было бы, чтобы руководство РПЛ, РФС подало в отставку?

— Считаю, что те, кто занимается лицензированием, стратегическими вопросами, находятся в комитетах по проведению соревнований, люди, которые должны мониторить ситуации, речь в том числе о финансовом комитете, конечно, должны прогнозировать такие негативные явления. И во всех корпорациях есть департамент по управлению рисков. Вот их нужно оценивать. Если не в состоянии сами это сделать, нужно каких-то серьёзных экспертов привлекать. А происходит обратное — я конкретно знаю, что из комитета по апелляции лицензирования РФС два профессионала, которые много лет работали, были выведены, а удобную люди по принципу «свои» или послушные непрофессионалы сейчас работают в РФС. Кого вывели? Говорю о заведующем кафедрой финансового университета Солнцеве — единственный человек, который докторскую защитил, а также Андрее Тихоновском — аудиторе, вице-президент крупной компании.

Вот эту чумную палочку занесли именно те люди, которые пришли в РФС и РПЛ работать. Первое — они не профессионалы. Второе — слушают сигналы месседжа сверху, а сами не в состоянии ничего сгенерировать.

— Возвращаясь к «Торпедо». Адвокат владельца клуба Леонида Соболева Александр Добровинский об исключении из РПЛ сказал: «Руководство РФС должно уйти в отставку. Они проигнорировали конституцию и отменили презумпцию невиновности». Нормально ли выглядит решение по исключению клуба из РПЛ без решения суда?

— С позиции чисто юридической и Добровинский, и Алёшкин (адвокат Соболева — прим. ред.), безусловно, правы. Но дело в том, что в футболе действует не только Конституция РФ и наши законы, хотя они и должны быть главенствующими, но и футбольные законы: регламенты. Происходит борьба за целостность проведения соревнований. Видимо, в данном случае люди, которые работают, видели риски, которые возникли бы после 3-4 первых матчей в РПЛ, а потом решение суда вступило бы в силу, и тогда бы последствия были быть более печальными. Поэтому иногда приходится делать выбор не между плохим и хорошим, а между — очень плохим и ужасным. И они приняли ужасное решение, но оно было вызвано уже сложившейся ситуацией. Поэтому, повторюсь, Добровинский и Алёшкин правы с юридической точки зрения, но РФС, РПЛ можно понять и оправдать их решение, поскольку это вызвано заботами о целостности проведения соревнований, выстраивания дальнейшего календаря.

Максим Митрофанов globallookpress.com

Но эти вещи им надо было делать раньше. Если до этого мы находились на втором стадии онкологического заболевания, то сейчас появилось очень много метастазов — и имеем делаем с неоперабельным случаем. Поэтому остаётся решение о лечении российского футбола, поскольку не хотелось бы исполнять жуткие танцы над его трупом. Похоже, что заболевание уже очень далеко зашло. И в этом смысле считаю, что генсек РФС Митрофанов, который даёт много пустых словесных интервенций и постоянно словесно мастурбирует, и какие-то люди в РПЛ, которые отвечают за проведение соревнований, должны, возможно, принять такое же непопулярное решение, которое принял сейчас министр транспорта ( Роман Старовойт — при. ред.). Но, думаю, до этого дело не дойдёт. Думаю, в футболе для многих его пример может быть достаточно поучительным.

— Получается было бы справедливо, если бы Митрофанов ушёл бы из РФС?

— Конечно. Дюков несёт больше представительские функции, он ещё и глава «Газпром-нефти». Поэтому делегировал свои функции, как во многих международных федерациях. Президенты больше политические, медийные фигуры. А генеральные секретари — это действительно рабочие лошадки, которые отвечают за текущие вопросы. Если говорить об РПЛ, то, думаю, что Алаев из всей этой когорты наиболее приличный менеджер и разберётся, кого надо за это наказать.

«Толстых — единственный человек, который боролся за чистоту российского футбола»

— Помимо исключения «Торпедо» из РПЛ, есть ещё связанный с этим арест владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора. Как вам видится ситуация с Соболевым и «Торпедо» — это подстава его персоны с целью забрать стадион, клуб за копейки, или всё-таки в этом есть справедливость?

— Этот ответ лежит исключительно в юридической плоскости. Надо смотреть документы, устав клуба, проводить следствие, выяснять, где Соболев ставил подписи. Следствие и правоохранительные органы должны разобраться. Это их прерогатива. Прежде всего, как правило виноваты исполнители, если действительно работали с судьями, другие какие-то ошибки допускали. А президент «Торпедо», как я понимаю, и основной инвестор, поэтому вряд ли он опускался до того, чтобы самому давать какие-то указания по поводу вот такие неправомерных действий. Но в этом лишь следствие должно разобраться и вынести справедливый вердикт.

— Ещё важное. Соболева и Скородумова отправили под арест после заявления судьи Перезвы, который говорил о попытке его подкупа со стороны «Торпедо» — он работал на трёх матчах автозаводцев. А 8 июля полиция арестовала арбитра Богдана Головко. Его обвиняют в специальной ошибке в матче московского клуба против КАМАЗа. Что думаете по этому поводу?

— К сожалению, в нашем футболе сейчас доминирует невежество. Например, можно посмотреть интервью Пиняева, который максимум одну книжку прочёл за жизнь. Или Тюкавина, который учится на «отлично», но не помнит на какой специальности. Я бы тут хотел привести пример Блеза Паскаля, одного из выдающихся учёных и мыслителей в истории человечества. Мало кто знает, что он изобрёл шприц, первые автобусы-омнибусы. Все его знают, как человека, который придумал закон о давлении для жидкостей и газов. А ещё он написал совершенно выдающуюся книгу «Мысли». И там есть такие слова: «Существует достаточно света, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, не хочет».

Николай Толстых и Сергей Чебан globallookpress.com

Тех, кто хочет света в российском футболе, остаётся всё меньше и меньше, к сожалению, а в мраке, под столом, в серых и чёрных схемах очень удобно работать. Вот был человек, который работал президентом РФС Николай Толстых. Он понимал, что футбол — некий храм, и надо торговцев из него выгонять. Но его самого выгнали. У Толстых были у самого большие ошибки, он не выдающийся финансист и начинал иногда какие-то ненужные конфликты. Но Толстых — единственный человек, который боролся за чистоту российского футбола. При этом, видимо, большинство устраивала такая ситуация. В итоге это всё привело к тому, что российский футбол находится во мраке, и победители те, кто его хочет видеть.

А это всё частные случаи — с Перезвой, Головко, Соболевым, Скородумов. Производные от корневой гнили, которая развелась в российском футболе. Думаю, Дюков проклинает тот день, когда стал президентом РФС. Он как большой менеджер заботится о своём имидже. А всё что происходит — эта тень ложится и на возглавляемую им организацию. Думаю, он очень расстроен, что согласился взвалить на себя бремя руководства российским футболом. Но теперь уже как-то надо из этой ситуации выходить. Когда компания, корпорация попадает в глубокий кризис, приглашаются как правило внешние антикризисные управляющие. Надо сейчас их привлечь в наш футбол.

Всё о футболе России

Мы много приглашаем футболистов, тренеров, других специалистов. Можно теперь пригласить каких-то сильных иностранных менеджеров, которые не повязаны какими-то схемами с клубами и со всей этой грязью. В судейском комитете этот опыт прошёл не очень удачно: ни Розетти, ни Мажич не смогли разобраться с судейством. Просто потому, что над арбитрами есть более высокие иерархии, куда и нужно антикризисных управляющих приглашать.

«Если кому-то надо решить вопрос, они и без судей договорятся»

— По данным Ивана Карпова, в получении взяток за влияние на результаты матчей подозревают 9 арбитров (сейчас называют цифру 12 — прим. ред.), включая уже всплывшие имена Перезвы и Головко. Вскоре может прилететь и другим судьям: «В уголовном деле фигурирует еще ряд арбитров: их имена держат в секрете, но ситуация из локальной истории, возможно, приведет к глобальному скандалу». Насколько вы это верите? Если это будет доказано…

— В Италии же была серьёзная борьба, и многие футболисты, судьи и другие оказались в тюрьме, вне футбола. Эта сфера загрязнена. Возможно, надо сейчас какие-то департаменты создавать в наших силовых ведомствах, которые могли бы разбираться с этой ситуацией. Сейчас ещё наверняка вспомнят Федорищева, который выступил по поводу известного казуса. Пришли бюджет рассматривать, а оказалось, что там какие-то долги перед какими-то судейскими структурами. Это не для кого не было секретом. Думаю, что цифра 9 — это гол в девятку считается красивым в футболе, а тут, как в подводном плавании, чем глубже погружаешься, тем увлекательней картины открываются. Считаю, что если следствие на другие глубины пойдёт, то там не 9, а 99 человек могут оказаться в поле зрения правоохранительных органов.

— То есть, договорняков в российском футболе очень много?

— Я бы не сказал, что это договорняки. Букмекеры пришли в российский спорт — им тоже не выгодны договорные матчи. Для них это тоже бизнес. Смотря, что подразумевать под договорными матчами. Это очень сложная дефиниция «договорные матчи». Если кому-то надо, и без судей договорятся. И арбитры даже не будут об этом знать. Это очень глубокое явление, договариваться может кто угодно. Полагаю, что сейчас договорных матчей стало существенно меньше, чем 20 лет назад. При этом договорные матчи и в других странах есть. В итальянской серии B на последние туры не принимали ставки, потому что там почти все матчи были договорными.

Есть органы, которые должны за этим следить. И если какие-то матчи вызывают подозрения, то с этим нужно разбираться. Это тоже практика достаточно хорошо известная. Но нужно действительно хотеть того, чтобы искоренить такое зло. А если всех всё устраивает, то тогда всё будет продолжаться.

— Предварительно следствием установлено, что руководителями «Торпедо» через посредника главному судье матча против «КАМАЗа» переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования. Данный результат (1:1) позволил московскому клубу выйти в Российскую Премьер-Лигу.

— Жалко таких руководителей, как Соболев и Скородумов. Это случайные люди, которые оказались в «Торпедо» не из-за того, что они любят этот клуб. Видимо, им был интересен кусок землю, который вокруг стадиона. А «Торпедо» для них в данном случае выступало как некая нагрузка. Совершенно очевидно, что если «Торпедо» пройдёт очищение и такое своеобразное чистилище, вернётся без таких людей уже… У «Торпедо» были замечательные руководители, Тукманов, известный игрок московского клуба. Вот с такими руководители это было бы уже совершенно другая команда, другой клуб. Произошедшее — несчастье для бренда и болельщиков.

Леонид Соболев «Полтава»

— Тем не менее Соболев почти достроил стадион на свои деньги. И он не выглядит человеком, который хотел для «Торпедо» зла. Стадионы просто так не строят.

— Безусловно. Он — молодец, если действительно вкладывал большие деньги в «Торпедо». Но не думаю, так же, как и предыдущие владельцы, что стадион был единственным его бизнес-интересом. Как правило есть ещё скрытые интересы, и они чаще всего сопровождаются тем, что человек получает ещё землю для строительства жилья, других коммерчески выгодных объектов. Не надо быть такими наивными и считать, что люди, которые вкладывают средства в российский футбол, не преследуют другие интересы. Поверьте, таких большинство. Таких, как Галицкий, который делает «Краснодар» чемпионом, строит прекрасный стадион, вокруг него делает парк, вкладывает деньги в Академию — единицы. Владелец «Акрона» вот по его стопам идёт. А те, кто использует футбол для обогащения — подавляющее большинство.

«В российском футболе очень много случайных людей»

— Правильно ли я понимаю, что после бана «Торпедо» в РПЛ команда не сможет выступить в Первой лиге (Клуб выступит в Первой лиге, интервью взято до решения РФС — прим. ред.)?

— Здесь всё будет зависеть от принятия решения самими владельцами. Насколько я читал, Соболев собирался в случае исключения клуба из РПЛ распустить команду. В Первой лиге тоже существует соответствующая процедура лицензирования. Если сочтут возможным «Торпедо» принять, то могут принять. Но сейчас это исключительно лежит в плоскости ручного управления, уже никакие законы и регламенты не работают. Это уже машина не с автоматической коробкой передач. Очень будет обидно, если такая прославленная команда с многочисленными болельщиками исчезнет из российского футбола. У «Торпедо» более славная история, больше болельщиков, чем у «Сатурна» или «Химок». Говорю без обид для этих команд. Будет действительно очень жалко, если московский клуб прекратит существование. От потери «Сатурна» всё-таки не столько пострадало болельщиков, чем от потери «Торпедо».

— Адвокат Добровинский сказал после исключения «Торпедо» из РПЛ: «Я считаю, что это неправильно, но чего не сделаешь ради "Оренбурга" в нашем футболе». Мог ли «Оренбург» быть замешан во всей этой ситуации, что на «Торпедо» столько всего вылилось, и клуб исключили из РПЛ?

— Я это совершенно исключаю, иначе мы эти конспирологические версии доведём вообще до абсурда. Это нормальный ход адвоката, который пытается защитить «Торпедо» и отвести на другого подозреваемого. Половина голливудских фильмов на этом строятся, с ними Добровинский наверняка хорошо знаком. «Оренбург» уже подготовился к выступлению в Первой лиге, где команда явный фаворит. А сейчас срочно перестраиваться на игру в РПЛ, состав для этого нужно было немного укреплять, клуб уже каких-то игроков отпустил. Поэтому это сугубо конспирологическая история.

— Владельца «Торпедо» Леонида Соболева отстранили от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет, директора Валерия Скородумова — на 10. Это правильно? Хватало ли у РФС для такого решения доказательной базы?

— Считаю, что это прерогатива РФС. Хорошо было бы, если наказание было бы прописано в регламентах. Одно — для этих людей, другое — для Писарского. Нужно что-то по типу футбольного уголовного кодекса. Чтобы и судьи, и игроки, и руководители знали, какое наказание их ждёт за неправомерную деятельность.

— А что думаете о ситуации с Писарским, кстати?

— Мировая практика знает очень много таких случаев: и в Италии, и в Англии возникали, когда спортсмены были задействованы в ставках на матчи, на которые могли повлиять, и зная инсайдерскую информацию. С этим нужно жёстко бороться. Страдают от такого и болельщики, которые приходят не на рестлинг как зрелище, а матчи с непредсказуемыми результатами. И, возможно, если этот прецедент доказан, то наказание Писарского должно быть более строгим. В Италии наказание за неправомерную деятельность строже. Тут вопрос в доказательной базе. В данном случае мы не можем выносить вердикт по наказанию Писарского.

— Снова к «Торпедо». История этого клуба — история про дефицит грамотных менеджеров в российском футболе?

— Не только грамотных, но и честных. Юрий Палыч Сёмин и другие уважаемые специалисты говорили, что нужно лицензировать не только тренеров, но и менеджеров, которые работают в футболе. Очень много случайных людей, а от этого страдает чистота футбола. Не хватает грамотных, профессиональных и в первую очередь честных менеджеров.

Владимир Писарский pfcsochi.ru

— То есть, получается, что многие менеджеры просто пытаются нажиться на российских клубах?

— К сожалению, да. Они любят не футбол в себе, а себя в футболе. А ещё больше любят деньги в футболе, которых очень много. Я постоянно приводил такой пример, что на лондонской бирже металлов всё понятно, сколько стоит алюминий, никель и так далее, а сколько стоит какой-то бразилец, аргентинец, балканец — это сугубо договорная цена. И тут вылезают известные агенты, которые могут получать неправомерно большую прибыль от этих сделок. А дальше эта система разлагает все субъекты футбола. У всех появляется соблазн что-то от этих сделок откусить. Плюс бесконтрольно попадают бюджетные деньги, как бы ничейные, и происходит их неправомерное использование в том числе по тем каналам, которые надо было бы закупорить.

— К каким игрокам «Торпедо» стоит присмотреться командам РПЛ в виду того, что команду исключили из лиги?

— Думаю, не очень хорошо выступать мародёрами и как-то растаскивать этот клуб. Если менеджеры, руководители, специалисты обладают какой-то этикой, то не думаю, что с их стороны было бы правильным сейчас срочно поживиться за счёт ещё тёплого трупа и начинать из него извлекать какие-то органы.

«О лимите на легионеров может иметь мнение даже человек без мозгов»

— К другой теме. Есть информация, что Министерство спорта намерено сразу ввести лимит, ограничивавший число иностранцев на поле пятью, а в заявке на матч — десятью футболистами. РФС, в свою очередь, предлагает поэтапное изменение от 10/7 до 10/5. С сезона 2026/2027. Как вам такой вариант?

— По-хорошему эту тему надо табуировать и закрыть лет на пять, потому что, сколько я себя помню в российском футболе, на протяжении 10-15 лет, она постоянно муссируется. Так же, как и обсуждения системы «весна-осень». Тем самым, просто какие-то специалисты и другие субъекты футбола отвлекаются от действительно серьёзных тем: развития детско-юношеского футбола, системы лицензирования, что могло бы изменить ситуацию к лучшему. На тему лимита легионеров легко рассуждать, никто глубоких исследований не проводил. Поэтому любая точка зрения, любой взброс с удовольствием всеми обсуждается. Эта тема очень простая, и даже человек, у которого нет мозгов, может по ней высказывать какое-то авторитетное мнение. Тут лучше всего, думаю, в чат ChatGPT обратиться, и на основание того, что было наговорено по этой теме за последние 10 лет, у искусственного интеллекта получить ответ. Это не имеет отношения к деторождению нового российского футбола.

— Все наши главные российские таланты появились, когда лимита вообще не существовало.

— Совершенно верно. Это с лимитом абсолютно не связано. Лимит на легионеров — исключительно околофутбольная тема. Есть вот водочное лобби, есть пивное — одни выступают за то, чтобы пиво пускать, другие — против, чтобы это делать, в том числе и на стадионы. Так же и здесь. Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы завозить иностранцев, а есть те, кто больше заинтересованы в том, чтобы больше средств шло внутри страны: на школы и так далее. И между собой они борются. Когда каждый новый министр спорта появляется, и им на эту тему что-то взбрасывают, они тоже пытаются в этом плане свои предложения сделать. Поскольку что-то более глубокое предложить не могут, значит, всё опять сводится к лимиту на легионеров. Это говорит о том, что ничего более фундаментального и креативного наши чиновники создать не могут.

«Руководство "Динамо" допустило слабость при подписании контракта с Карпиным»

— Вы — болельщик «Динамо». Ваш любимый клуб возглавил Валерий Карпин. Вы мне говорили, что Карпин скорее хороший менеджер, чем хороший тренер.

— Я и сейчас придерживаюсь такого мнения. Считаю, что Карпин был бы хорошим руководителем в РФС. Но если он не до конца исчерпал себя на этом поприще и видит себя как тренер, то он имеет право…. Либо это будет его последняя уж точно и успешная попытка, и он может всем доказать, что большой тренер, либо работа в «Динамо» станет для него утешительным заездом, и дальше ему придётся точно искать что-то другое. Это уже будет таким индикатором, лакмусовой бумажкой, которая покажет, кто есть кто. Для Карпина — это большой вызов, весной следующего года мы уже увидим, насколько обоюдный эксперимент закончится успешно. Во всяком случае его нафаршировали всем чем можно: и защитника ему купили, и нападающего приобрели, и другие условия создаются. Поэтому если «Динамо» не будет претендентом на чемпионство, это станет большим разочарованием. Карпин должен бороться за чемпионство. Повторение бронзы не будет рассматриваться как большой успех. Тут я хотел бы вспомнить Дени Дидро, тоже мощный мыслитель. Его жизненный девиз был таков: «Я не обязан открыть истину, но обязан её искать». Думаю, Карпину нужно взять этот девиз и перефразировать: «Я, конечно, не обязан выиграть чемпионат России, но обязан попытаться это сделать».

— Вы верите, что Карпин способен привести «Динамо» к чемпионство?

— Вера — это слишком фундаментальное понятие, чтобы применять его к футболу, тем более к одному из его субъектов — Карпину. «Динамо» поменяло только в этом столетии около 15 тренеров, и в каждого болельщики в той или иной степени верили. Кого-то полюбили как Шварца. А тренер должен быть профессионалом и должен решить поставленную перед ним задачу. А для Карпина задача поставлена чётко — бороться и попытаться выиграть чемпионат или Кубок. Бестрофейное «Динамо» уже 50 лет в чемпионате и 30 лет в Кубке, конечно, претендует на то, чтобы свой музей всё-таки каким-то трофеем пополнить. В этом смысле Карпина нанимали как тренера, который сможет этот трофей в этот музей доставить. Ну и самому ему нужно в свою коллекцию….

Валерий Карпин «Динамо»

— Карпин остался тренером сборной, хоть и возглавил «Динамо». А бело-голубые это отнюдь не «Ростов», топ-команда. Как вы относитесь к совмещению им двух постов?

— Крайне отрицательно. Я был против совмещения Мутко постов — министра спорта и президента РФС, то же самое могу сказать по поводу Дюкова. Нельзя сидеть на двух стульях. Когда Карпин подписывал контракт с «Динамо», думаю, руководство московского клуба допустило определённую слабость. Надо было требовать может быть увеличения суммы контракта тренера. Но совершенно однозначно, что Карпину нужно было разрывать контракт как тренеру сборной. Более того, где-то Карпин сказал, что для него приоритет — работа в сборной. Если это не чисто декларативное политическое заявление, то оно очень сильно резануло слух. Знаю многих динамовских болельщиков. Принимая такой клуб, как «Динамо», с такими большими целями, надо было со сборной заканчивать, поблагодарив за сотрудничество, и передать бразды правления другому тренеру.

Календарь и таблица РПЛ

— Даже вратарь «Динамо» Андрей Лунёв высказался против совмещения.

— Это не Лунёву решать и комментировать, поскольку он находится внутри системы, и такой момент тоже не красит общую медийную политику, когда каждый может высказываться по поводу таких важных вопросов. В целом хорошая медийная работа «Динамо» иногда сопровождается такой токсичностью и избыточностью в каких-то словесных интервенциях. Проблема совмещения должна больше заботить руководство, совет директоров. А то сейчас уже полились опять высказывания: от Сергеева до ряда руководителей, что в этом году мы уж точно за чемпионство поборемся. Но я знаю одного очень известного футболиста, не буду называть фамилию, прошло уже десятки лет. И на одном из собраний перед началом сезона, которое проводилось в «Динамо», на него тогда пришёл представитель центрального совета клуба и поставил задачу стать чемпионами или попасть в тройку, и один игрок сказал тихо другому: «Хорошо бы не вылететь». Кстати, в том сезоне, «Динамо» чуть не вылетело, это были ещё 80-е годы. Это я к тому, что не стоит начинать говорить о больших целях, пока корабль не отправился в плаванье и находится в гавани.