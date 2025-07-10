Преступление и наказание. Почему «Торпедо» исключили из РПЛ и что будет дальше?

Отечественный футбол продолжает трясти: банкротство «Химок», дисквалификация Писарского, скандал в «Черноморце» и др. Но всё это меркнет на фоне исключения московского «Торпедо» из числа участников сезона-2025/26 РПЛ. Что к этому привело и чего теперь ожидать — в материале LiveSport.Ru

Почём победу в Первой лиге оценили?

10 июля 2025 года навсегда войдет в историю российского футбола. В этот день контрольно-дисциплинарный комитет РФС провёл заседание, на котором принял беспрецедентное решение — исключить московское «Торпедо» из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона 2025/26, а также оштрафовать его на 5 млн руб. Данная мера стала наказанием для чёрно-белых из-за попытки организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

Вся история началось три недели назад, когда правоохранительные органы задержали совладельца и инвестора «автозаводцев» Леонида Соболева, а также генерального директора клуба Валерия Скородумова — в их отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Официальный представитель МВД России Ирина Волк

Телеграм-канал Sport Baza назвал имя этого судьи — Максим Перезва, а журналист Иван Карпов конкретизировал, с какими предложениями руководители «Торпедо» обратились с к главному арбитру трех домашних встреч команды.

Матчи «Торпедо», которые отработал Максим Перезва 22 марта — с «Родиной» (0:0) — 1,5 млн рублей за победу и 250 тыс. рублей за каждый пенальти или удаление в составе соперника;

21 апреля — с «Уралом» (1:1) — 3 млн рублей за победу и 500 тыс. рублей за каждый пенальти или удаление в составе соперника;

11 мая — с «Шинником» (1:0) — 1,5 млн рублей за победу и 250 тыс. рублей за каждый пенальти или удаление в составе соперника.

Согласно показаниям Перезвы, которые стали известны СМИ, судья решил сообщить о попытке дать ему взятку только после завершения всех трех матчей. При этом он заверил, что никакие деньги не брал, и все встречи были сыграны честно.

Максим Перезва fcnh.ru

А в Интернете появилась версия, почему чёрно-белые трижды обращались к одному и тому же судье. По всей видимости, Перезва и Скородумов, который лично делал предложение, были знакомы давно и приятельствовали. Но личные отношения не повлияли на арбитра, который не только не согласился на взятку, но и обратился в МВД с заявлением.

Леонид Соболев, которые непосредственно не контактировал с Перезвой, свою вину не признавал и просил суд отпустить его под залог в 50 млн рублей. Но бизнесмену в этом прошении было отказано, и Мещанский суд Москвы отправил его (так же, как и Скородумова) в СИЗО на два месяца.

Наказание для «Торпедо»: исключение, снятие очков, штраф

Помимо уголовной, не менее актуальной оставалась спортивная составляющая данного кейса. Первоначально, источник телеграм-канала «Первый спорт» сообщил об отсутствии у РФС планов по отстранению «Торпедо» от участия в новом сезоне РПЛ — там собирались ограничиться снятием очков (до 15) и наложением крупного штрафа.

Да и в самой лиге не сомневались в финансовой состоятельности клуба. Не даром уже после известий об уголовном преследовании боссов «Торпедо» РПЛ опубликовала расписание матчей предстоящего сезона и даже точное время начала игр первых семи туров чемпионата России. И всё это — с чёрно-белыми, которые, как ни в чём не бывало, проводили контрольные игры с «Шинником» (1:1), «Спартаком» (1:3) и «Локомотивом» (0:0).

Об этом же заявил новый генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев, который был оперативно назначен вместо Валерия Скородумова.

Футбольный клуб «Торпедо Москва» по запросу РФС своевременно предоставил все необходимые документы, подтверждающие выполнение ранее представленных финансовых гарантий, необходимых для участия клуба в МИР РПЛ в сезоне-2025/2026. Необходимо отдельно подчеркнуть, что наш клуб финансово стабилен и не испытывает никаких материальных проблем. Сергей Синяев

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Однако буквально через неделю расстановка в деле поменялась. Иван Карпов сообщил о создании при КДК специальной комиссии с участием представителей МВД. Скорее всего, она примет решение, согласно которому «Торпедо» исключат из РПЛ и вернут в Первую лигу.

Более того, РФС угрожал черно-белым исключением из всех турниров в случае их обращения в Спортивный арбитражный суд. По всей видимости, два других совладельца клуба — Николай Сторожук и Владимир Кожаев — решили не упорствовать и принять наказание.

С одним не получилось — подкупили другого

8 июля история получила новый виток. По данным РБК, полиция задержала арбитра Богдана Головко, бригада которого 24 мая обслуживала матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1). Тогда «автозаводцам», чтобы напрямую выйти в Премьер-Лигу. требовалась, как минимум, ничья.

Богдан Головко fc-chayka.ru

Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования. Официальный представитель МВД России Ирина Волк

По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» — не стал назначать пенальти в ворота москвичей. Впоследствии ЭСК РФС признала ошибку арбитра в эпизоде, который случился на 14-й минуте, когда защитник Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «КАМАЗа» Даниилы Моторина.

Судья был отправлен под домашний арест, а посредник, передававший деньги, — отпущен под подписку о невыезде. А дальше новости пошли как снежный ком.

Под подозрения о неправомерном влиянии на результаты матчей (по-простому говоря, о взяточничестве) попал еще один клуб и несколько арбитров (включая Перезву и Головко). В частности, от судейства были отстранены Артем Любимов и Константин Аверьянов, работавшие на ВАР на матче «Сочи» и «Торпедо» (0:1). Там ЭСК признала ошибочными решения судей назначить пенальти в ворота «Сочи» и не поставить 11-метровый в ворота «Торпедо».

Матч «Сочи» — «Торпедо» pfcsochi.ru

В итоге Скородумов дал признательные показания. 33-летний футбольный функционер назвал правоохранительным органам фамилии всех судей, которым давал взятки. По последним данным, их количество составляет 12 человек.

«Торпедо» — в Первую лигу, а в РПЛ — «Оренбург» или «Урал»

По данным «Матч ТВ», несмотря на исключение из Премьер-Лиги, КДК РФС сохранил за «Торпедо» возможность участия в иных профессиональных соревнованиях. Это означает, что клуб при желании нового руководства может заявиться в Первую лигу. Косвенно это подтвердил генеральный директор «Торпедо».

Нас исключили только из РПЛ. С финансированием все стабильно. Сергей Синяев

Инсайд Metaratings говорит о том «Торпедо» дали сутки на принятие решения. Если «автозаводцы» согласятся на выступление в Первой лиге, то им потребуется гарантировать своё участие. Отказ «черно-белых» даст возможность избежать фактического вылета во Вторую лигу владикавказской «Алании», которая уже подтвердила свою готовность на выступление в турнире.

Кто же тогда займёт место «Торпедо» в РПЛ? Накануне злополучного для москвичей заседания КДК «СЭ» дал несколько интересных инсайдов. С одной стороны, якобы, уже решенным является вопрос о возвращении в РПЛ «Оренбурга», который по итогам сезона-2024/25 занял 15-е место и по спортивному результату вылетел в Первую лигу. Видимо, в данном случае руководствуются правилом, что приоритет имеет клуб Премьер-Лиги.

С другой стороны, «Урал» хочет провести стыковой матч с «Оренбургом» за право играть в РПЛ. В случае отказа руководителей РФС от этой идеи клуб из Екатеринбурга готов обратиться в Спортивный арбитражный суд. Чуть позже об этом прямо заявил президент оранжево-черных Григорий Иванов.

В честь чего в лиге должен быть «Оренбург»? С какого бока? Если «Торпедо» отстранено из-за нарушений в ФНЛ, то почему должен в РПЛ быть «Оренбург», а не «Урал»? Почему так? Мы готовы играть в РПЛ. Мы готовы ко всему. Григорий Иванов

В любом случае последнее слово в этом деле будет за исполкомом РФС. Предварительно, заседание его бюро пройдет уже в пятницу, 11 июля, в первой половине дня, в заочном режиме. При этом вариант с участием 15 команд в следующем сезоне обсуждаться не будет. Так что нас ждут еще много горячих новостей.