Преступление и наказание. Почему «Торпедо» исключили из РПЛ и что будет дальше?

Почём победу в Первой лиге оценили?
10 июля 2025 года навсегда войдет в историю российского футбола. В этот день контрольно-дисциплинарный комитет РФС провёл заседание, на котором принял беспрецедентное решение — исключить московское «Торпедо» из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона 2025/26, а также оштрафовать его на 5 млн руб. Данная мера стала наказанием для чёрно-белых из-за попытки организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.
Вся история началось три недели назад, когда правоохранительные органы задержали совладельца и инвестора «автозаводцев» Леонида Соболева, а также генерального директора клуба Валерия Скородумова — в их отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
Телеграм-канал Sport Baza назвал имя этого судьи — Максим Перезва, а журналист Иван Карпов конкретизировал, с какими предложениями руководители «Торпедо» обратились с к главному арбитру трех домашних встреч команды.
Матчи «Торпедо», которые отработал Максим Перезва
- 22 марта — с «Родиной» (0:0) — 1,5 млн рублей за победу и 250 тыс. рублей за каждый пенальти или удаление в составе соперника;
- 21 апреля — с «Уралом» (1:1) — 3 млн рублей за победу и 500 тыс. рублей за каждый пенальти или удаление в составе соперника;
- 11 мая — с «Шинником» (1:0) — 1,5 млн рублей за победу и 250 тыс. рублей за каждый пенальти или удаление в составе соперника.
Согласно показаниям Перезвы, которые стали известны СМИ, судья решил сообщить о попытке дать ему взятку только после завершения всех трех матчей. При этом он заверил, что никакие деньги не брал, и все встречи были сыграны честно.
А в Интернете появилась версия, почему чёрно-белые трижды обращались к одному и тому же судье. По всей видимости, Перезва и Скородумов, который лично делал предложение, были знакомы давно и приятельствовали. Но личные отношения не повлияли на арбитра, который не только не согласился на взятку, но и обратился в МВД с заявлением.
Леонид Соболев, которые непосредственно не контактировал с Перезвой, свою вину не признавал и просил суд отпустить его под залог в 50 млн рублей. Но бизнесмену в этом прошении было отказано, и Мещанский суд Москвы отправил его (так же, как и Скородумова) в СИЗО на два месяца.
Наказание для «Торпедо»: исключение, снятие очков, штраф
Помимо уголовной, не менее актуальной оставалась спортивная составляющая данного кейса. Первоначально, источник телеграм-канала «Первый спорт» сообщил об отсутствии у РФС планов по отстранению «Торпедо» от участия в новом сезоне РПЛ — там собирались ограничиться снятием очков (до 15) и наложением крупного штрафа.
Да и в самой лиге не сомневались в финансовой состоятельности клуба. Не даром уже после известий об уголовном преследовании боссов «Торпедо» РПЛ опубликовала расписание матчей предстоящего сезона и даже точное время начала игр первых семи туров чемпионата России. И всё это — с чёрно-белыми, которые, как ни в чём не бывало, проводили контрольные игры с «Шинником» (1:1), «Спартаком» (1:3) и «Локомотивом» (0:0).
Об этом же заявил новый генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев, который был оперативно назначен вместо Валерия Скородумова.
Однако буквально через неделю расстановка в деле поменялась. Иван Карпов сообщил о создании при КДК специальной комиссии с участием представителей МВД. Скорее всего, она примет решение, согласно которому «Торпедо» исключат из РПЛ и вернут в Первую лигу.
Более того, РФС угрожал черно-белым исключением из всех турниров в случае их обращения в Спортивный арбитражный суд. По всей видимости, два других совладельца клуба — Николай Сторожук и Владимир Кожаев — решили не упорствовать и принять наказание.
С одним не получилось — подкупили другого
8 июля история получила новый виток. По данным РБК, полиция задержала арбитра Богдана Головко, бригада которого 24 мая обслуживала матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1). Тогда «автозаводцам», чтобы напрямую выйти в Премьер-Лигу. требовалась, как минимум, ничья.
По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» — не стал назначать пенальти в ворота москвичей. Впоследствии ЭСК РФС признала ошибку арбитра в эпизоде, который случился на 14-й минуте, когда защитник Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «КАМАЗа» Даниилы Моторина.
Судья был отправлен под домашний арест, а посредник, передававший деньги, — отпущен под подписку о невыезде. А дальше новости пошли как снежный ком.
Под подозрения о неправомерном влиянии на результаты матчей (по-простому говоря, о взяточничестве) попал еще один клуб и несколько арбитров (включая Перезву и Головко). В частности, от судейства были отстранены Артем Любимов и Константин Аверьянов, работавшие на ВАР на матче «Сочи» и «Торпедо» (0:1). Там ЭСК признала ошибочными решения судей назначить пенальти в ворота «Сочи» и не поставить 11-метровый в ворота «Торпедо».
В итоге Скородумов дал признательные показания. 33-летний футбольный функционер назвал правоохранительным органам фамилии всех судей, которым давал взятки. По последним данным, их количество составляет 12 человек.
«Торпедо» — в Первую лигу, а в РПЛ — «Оренбург» или «Урал»
По данным «Матч ТВ», несмотря на исключение из Премьер-Лиги, КДК РФС сохранил за «Торпедо» возможность участия в иных профессиональных соревнованиях. Это означает, что клуб при желании нового руководства может заявиться в Первую лигу. Косвенно это подтвердил генеральный директор «Торпедо».
Инсайд Metaratings говорит о том «Торпедо» дали сутки на принятие решения. Если «автозаводцы» согласятся на выступление в Первой лиге, то им потребуется гарантировать своё участие. Отказ «черно-белых» даст возможность избежать фактического вылета во Вторую лигу владикавказской «Алании», которая уже подтвердила свою готовность на выступление в турнире.
Кто же тогда займёт место «Торпедо» в РПЛ? Накануне злополучного для москвичей заседания КДК «СЭ» дал несколько интересных инсайдов. С одной стороны, якобы, уже решенным является вопрос о возвращении в РПЛ «Оренбурга», который по итогам сезона-2024/25 занял 15-е место и по спортивному результату вылетел в Первую лигу. Видимо, в данном случае руководствуются правилом, что приоритет имеет клуб Премьер-Лиги.
С другой стороны, «Урал» хочет провести стыковой матч с «Оренбургом» за право играть в РПЛ. В случае отказа руководителей РФС от этой идеи клуб из Екатеринбурга готов обратиться в Спортивный арбитражный суд. Чуть позже об этом прямо заявил президент оранжево-черных Григорий Иванов.
В любом случае последнее слово в этом деле будет за исполкомом РФС. Предварительно, заседание его бюро пройдет уже в пятницу, 11 июля, в первой половине дня, в заочном режиме. При этом вариант с участием 15 команд в следующем сезоне обсуждаться не будет. Так что нас ждут еще много горячих новостей.