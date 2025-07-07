Егор Титов: Надеюсь, что Заболотный поможет «Спартаку» побороться за чемпионство

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о дисквалификации нападающего «Сочи» Владимира Писарского из-за ситуации со ставками, рассказал, что думает о трансфере форварда Антона Заболотного в «Спартак», назвал претендентов на чемпионство в новом сезоне, а также вспомнил о своей игре за «Химки».

«Обвинять Писарского в специальном удалении нельзя»

— Справедливое ли решение дисквалифицировать Владимира Писарского на три года условно, один год реально?

— Не секрет, что многие футболисты — не говорю об РПЛ, а о Первой, Второй лигах и так далее, играют на ставках. И это нормально, что есть азартные люди. Огромное спасибо букмекерам, что они участвуют в жизни большинства клубов, проводят мероприятия. Без их поддержки, думаю, у нас бы ничего не было из того, что мы сейчас имеем в спорте. Они, например, предоставляют колоссальные деньги. Не знаю, можно ли назвать болезнью игру на ставках. Сам азартный человек, в своё время играл в казино, но по-нормальному. Я — не больной. Но просто поддержать в руках фишки мне всегда нравилось. Кто-то любит казино, а кто-то делать ставки. Из-за этого возникает какой-то интерес в процессе. Ты смотришь определённый матч онлайн и пытаешься что-то угадать. И тебе доставляет удовольствие момент, если у тебя получилось выиграть. Но тут опять же речь должна идти о людях с достатком.

То, что случилось с Писарским — отдельная история. Я не следователь. Не знаю, как это всё было на самом деле, информации слишком много. Первое — жалко парня, что на него так все набросились, и он получил точно уже год дисквалификации плюс три года условно. Футбол всё-таки это его вся жизнь, заработок. Если человек посвящает себя спорту, то это навсегда. А Владимира лишили возможности играть в футбол. Сейчас возникает вопрос — что дальше будет с «Сочи». Опять же информации много — могут убрать из РПЛ, кто-то снова будет заходить. Вся ситуация вообще в российском футболе — происходящее с «Химками», «Черноморцем», «Сочи», мягко говоря, для меня неприятна.

Мне кажется, тут надо действовать так, как у нас Владимир Владимирович Путин может сказать одно слово, а тема после этого сразу закрывается. С нашим футболом, думаю, надо всё решать именно так. Одно слово сказали — работу проделали, потому что вокруг российского футбола в последнее время очень много негатива, грязи. Прям перебор. А Писарскому призываю держаться, я сам бывал в такой ситуации, когда меня дисквалифицировали. Пусть у него всё получится. При этом, как мне видится, Владимир — не совсем дурак, чтобы через своего друга переводить такие деньги и делать ставки на матч, в котором ты участвуешь.

— Агент футболиста Алексей Бобырь после решения РФС сказал: «Его вина заключается только в том, что он отправил деньги товарищу. А с другой стороны, и вы, и я имеем право переводить друзьям или родственникам средства. Законом это не запрещено». То есть получается, что Писарский специально не удалялся, и факт договорняка не доказан.

— Согласен, это не подтвердилось. Мне кажутся такие обвинения абсурдными.

— Справедлив ли в таком случае именно такой срок дисквалификации?

— Такой срок дисквалификации — серьёзное наказание. Тем более что в таком возрасте надо играть в футбол. Мы можем вспомнить «Ювентус», когда команду убрали из Серии А — там всё доказали. Тут плюс-минус история про подкуп арбитров и так далее. А со ставками я что-то ничего не вспомню в Европе. Мне просто не хочется, чтобы у парня из-за этой ситуации сломалась спортивная жизнь. Надеюсь, что может быть будет какая-то апелляция.

— Да, его юрист Антон Смирнов сказал, что они готовы идти до конца и обжаловать любое негативное решение в отношении Писарского в CAS. Вопрос в том, получится ли обжаловать решение, в том числе о его дисквалификации.

— Решение по моей дисквалификации тоже пытались оспорить, но шансов изначально практически не было. Здесь то же самое. 99,9 процентов, что всё подтвердится. Так что ему — держаться! Но если у него получится оспорить, то, надеюсь, что Писарский продолжит играть на высшем уровне. Для парня и его окружения нынешняя — шок. Мягко говоря, это ушат холодной воды, говорю как человек, который был в такой же ситуации.

— Ряд экспертов говорят, что наказали бы Писарского более сурово. Тот же тренер Александр Григорян.

— Футбол — не теннис, бокс, самбо, или другой индивидуальный вид спорта. Тут всё решает команда. Сейчас Писарского обвиняют в том, что, возможно, он и не делал. При этом Владимир — форвард, а не вратарь. Про голкипера, который играет на последнем рубеже, еще можно было бы сказать, что он придумал что-то. Да, Писарский получил красную карточку, но играть 10 против 11 — это нормальная история для футбола. Это не трагедия, как в хоккее, когда играешь 5 на 4 или 5 на 3. В этом виде спорта большинство — явное преимущество, а футболе 10 на 11 — нет.

— То есть, Писарский получил красную карточку не специально?

— Как можно специально удалиться? Если подойти сейчас и ударить соперника, учитывая, что есть VAR, это одна история. Если же происходит игровой момент, то о специальном удалении не может быть и речи. Да, бывают грубости. Но опять же тут всё зависит от судьи, кто-то увидит в моменте красную карточку, а кто-то просто явную жёлтую. Ни в коем случае обвинять Писарского просто по той картинке, которая есть на сегодня, в специальном удалении нельзя.

Владимир Писарский pfcsochi.ru

— Вы говорили, что «Сочи» могут исключить из РПЛ, но это вряд ли произойдёт, потому что для должна быть доказана вина руководства. А здесь — отдельная история Писарского.

— Считаю, что «Сочи» в любом случае нельзя исключать из РПЛ. Есть команда, город. Наказывать всех из-за одного момента — неправильно.

— Ещё один момент. Юрист футболиста Антон Смирнов сообщил, что нападающий «Сочи» обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия признаков преступления в действиях букмекерской компании и должностных лиц РФС, проводивших в отношении него расследование. Речь идёт о незаконной передаче персональных данных граждан.

— Хорошо знаю Антона Смирнова. В нашем случае c «Енисеем» тоже нам помог и выиграл. Он — профессионал своего дела, плюс бывший футболист. Поэтому если Антон берёт за дело, у меня даже никаких сомнений не возникает, что всё будет так, как надо. Конечно, не сам Писарский обратился в полицию, а его юрист подсказал, что ему делать в этой ситуации. Я тут тоже поддержку позицию Антона. Как можно сливать данные? Хотя у нас сейчас такая жизнь, что сливается практически всё.

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— А есть ли шанс, что Писарскому всё-таки сократят срок дисквалификации, учитывая профессионализм Смирнова?

— Допускаю, что так будет. Мы помним историю Эдгара Давидса, когда он играл в очках. По идее ему должны были давать два года дисквалификации, но адвокат добился того, что ему дали всего четыре месяца, потому что он якобы принимал какие-то капли для глаз. Очень многое зависит от адвоката. Зная Антона, он сделает всё возможное, чтобы сократить срок дисквалификации Владимиру.

«В "Химках" мне давали зарплату в конвертах»

— В этом межсезонье очень много неприятных ситуаций в российском футболе. Может быть была история, которая вас особенно возмутила?

— Здесь есть несколько моментов. Долги «Химок», арест владельца клуба, команду сразу убирают из РПЛ. Такая же плюс-минус похожая ситуация с «Черноморцем». Команда проходит в Премьер-лигу по спортивной составляющей, но её не допускают из-за стадиона. Все эти ситуации выливаются в прессу, это всё некрасиво происходит, идёт какая-то ругань, каждый обсуждает происходящее, все ругаются в соцсетях. Неприятно, что вокруг нашего футбола идёт такой негатив. Понятно, что это самый популярный вид спорта не только в России, но и во всём мире. В сегодняшних реалиях у нас нет еврокубков, и я боюсь представить, что было бы дальше, если бы нам решили выступать в европейских соревнованиях. Хочется, чтобы всё было бы спокойнее, и представители медиа, и спортсмены, и околофутбольные люди уже успокоились и дали РФС, РПЛ спокойно подготовиться к сезону, потому что у нас уже скоро стартует чемпионат.

— Мне бывший генсек РФС Анатолий Воробьёв говорил, что ситуация в «Химках» и другие подобные проблемы связаны с неправильной системой лицензирования РФС.

— Да простят меня болельщики «Химок» — как я понимаю, их немного. Мы это видим по трибунам. Я провёл в подмосковной команде три месяца в аренде. И знаю, как всё делается. Мы помним ситуацию с баскетбольными «Химками» — тогда губернатор просто их закрыл. Огромные деньги тратились непонятно на что. С футбольными «Химками» похожая ситуация. Болельщика нет — непонятно, как клуб зарабатывает, если вообще это делает. Просто есть команда, и надо, чтобы она была. Для кого это делается? Cпорт — для болельщиков, в этом абсолютно убеждён. Но я этого не вижу.

Что сейчас происходит? Из РПЛ вылетел суперфутбольный город Воронеж, а «Химки» по спортивному принципу оставались. Для меня это неправильно, потому что в «Химках» происходили постоянные скандалы. Это искусственный футбольный клуб. Есть частные команда такие, как «Акрон», «Краснодар», который наконец-то стал чемпионом. Я это только приветствую. А то, что делается искусственно, мне непонятно. Произошедшее с «Химками» — закономерно. Другое дело, что пройдёт один-два-три года, и этот подмосковный клуб опять появится на футбольном горизонте. И опять будут такие же проблемы.

— А у вас тогда в «Химках» возникали задержки по зарплате?

— В какой-то момент мне перестали поступать смс-ки о поступлении денег, и мне давали их просто в конвертах. Мне сказали: «Извини, всё, наигрались». Моя зарплата, видимо, выплачивалась в обход бюджета. Поэтому для меня ещё те давние истории как на ладони. Понимаю, что с Садыговым всё было официально, нет вопросов. Но если всё было официально, это не означает, что у «Химок» было всё хорошо. Мы видели, что у них были огромные долги, а состав команды чуть ли не каждый год менялся на 80-90 процентов. Это говорит о многом.

— На протяжении какого времени вам зарплату в «Химках» приносили в конвертах?

— Да я был то там недолго, три месяца всего. Но раньше зарплата в конвертах была совершенно нормальной историей. Их приносили не только в «Химках», но и других регионов. Сегодня футбол уже совсем другой, слава богу, прозрачный.

«Возможно, "Спартак" — последний большой клуб в карьере Заболотного»

— К другой теме. Как вам трансферы топ-клубов РПЛ?

— Пока нет суперновостей по этому поводу, но хорошо, что они есть. Чемпионат и клубы обязаны обновляться. Тем более мы видим, что «Зенит» уже хотел праздновать столетие, но у них этого не получилось. И перенесли его на следующий год. Понятно, что питерцы будут усиливаться. Если говорим «Зенит», то это «Газпром». Денег много. А сейчас есть слухи, что уйдёт Вендел, Кассьера. Ушёл Чистяков, но он не был игроком стартового состава. Так что понятно, что будет обновление. То же самое с «Динамо», «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА. Но говорить, что к нам придет сегодня легионер условно уровня Халка, сегодня не приходится. То, что имеем, уже неплохо. А если говорить о трансферах, которые впечатлили, это приход Валерия Карпина в «Динамо». После его назначения у всех болельщиков клуба, наверное, есть надежды, что будут совсем другая трансферная политика, другие задачи. Здесь можно уже говорить о чемпионстве.

Валерий Карпин globallookpress.com

— А за сколько по времени Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом?

— Этот вопрос не ко мне. Понятно, что при Карпине медийные, финансовые, спортивные составляющие будут в разы увеличены. Знаю Валерия, он — человек-максималист. Поэтому, конечно, будут ставятся самые серьёзные задачи. Но тут для «Динамо» есть небольшая проблема — «Зенит» в прошедшем сезоне не стал чемпионом, и питерцы захотят стать чемпионами в год столетия, и для этого сейчас всё делают, покупая дорогих футболистом. Перед «Спартаком», который восемь лет не выигрывал РПЛ, тоже будет ставится такая задача. «Краснодару» обязательно надо защищать титул. «Локомотив» тоже, возможно, будет ставить задачу стать победителями Премьер-лиги, учитывая, что команда тоже давно не выигрывала её. Наш чемпионат будет намного интереснее, чем в прошлом сезоне. 6-7 клубов будут претендовать на завоевание золота в чемпионате или Кубок России.

— Как вам «Спартак» на трансферном рынке? Какие позиции красно-белым надо усиливать для борьбы за чемпионство?

— Для этого надо усиливать все позиции, конкуренция идёт только на пользу. Мы видим, что «Спартак» активен на трансферном рынке. Но не всегда получается сделать так, как хотят красно-белые. Повторюсь, не все футболисты готовы ехать в Россию, идёт СВО, нет еврокубков, сборная не играет официальные матчи. Мы часто читаем, что определённый игрок отказался ехать к нам из-за политической ситуации. Футболистов можно понять. Здесь только один выход — давать им большие зарплаты. В нашей ситуации этого не стоит делать, надо наоборот давать шансы собственным воспитанникам. Как мы видим, Батраков великолепно себя проявил в прошлом сезоне. Тот же Гладышев, Кисляк прогрессируют. Я хотел бы видеть больше таких ребят в «Спартаке».

— Антон Заболотный — усиление для «Спартака»?

— Надо человеку дать шанс. Если с ним подписали уже контракт, то, значит, тренерский штаб видит Антона в составе. У них есть план на сезон и конкретно на стартовый состав. Давайте посмотрим. Заболотный играл в ЦСКА, в «Зените». А «Спартак», возможно, последний большой клуб в карьере, поэтому Заболотный сам будет заинтересован в том, чтобы проявить себя, помочь команде. Смотрел ряд видео, и по ним понятно, что Антон очень быстро влился в коллектив. Тем более его до этого знали многие игроки. Пожелаю ему удачи, успехов. Надеюсь, что Заболотный поможет «Спартаку» быть в претендентах на чемпионство и победу в Кубке. Перед красно-белыми всегда ставятся самые высокие задачи.

— Мы говорили о Карпине. Ещё один тренерский трансфер — Сергей Юран перешёл в Турцию. Как вам новость о том, что он возглавил турецкий «Серик Беледиеспор»?

— Понятно, что тут ноги растут от Садыгова, который был в «Химках». Не знаю, как это всё происходит. Человек арестован, но при этом покупает часть акций футбольного клуба — и заранее стало ясно, кто будет его главным тренером. Тем более что я знаю Сергея Николаевича очень хорошо. Мы были в Казахстане вместе, с Тихоновым играли под его руководством. Он тогда к нам обратился. Это был прекрасный проект. Юран ничего не боится в том плане, что многие специалисты готовы работать только в России. Выйти из зоны комфорта удаётся не всем, а он опять это делает. Поэтому желаю ему только удачи, дай бог, чтобы у него всё получилось. И мы ещё раз показали, что российские специалисты — не какой-то фейк, а наш тренерский цех действительно работает. Возможно, его приход в Турцию поможет открыть в Европу для других наших специалистов.

«Потеря Карраскаля не станет для "Динамо" трагедией»

— К игрокам. «Фейеноорд» пытается у «Спартака» купить Угальде. Стоит ли отпускать нападающего?

— Сейчас в «Спартаке» из нападающих есть Ливия, Угальде и Заболотный. Это идеальный вариант, потому что это три абсолютно разных форварда. Отпускать Угальде нельзя. Но другое дело, что он сам хочет. Если категорически хочет уехать в Голландию, то такого футболиста удерживать в команде тоже неправильно, потому что будет только негатив, польза от него будет минимальной. Если же он мотивирован, на что я и рассчитываю, то осенний Угальде «Спартаку» просто необходим. Был бы я руководителем, постарался бы его удержать.

— Почему Угальде погас весной прошедшего сезона?

— Тут надо говорить о том, что у нас очень сложный чемпионат. И вот эта пауза в три месяца даёт о себе знать. Если в Европе в некоторых странах максимум месяц футболисты отдыхают, то у нас гораздо больше промежуток времени. В Италии, Испании, Англии играют вообще без пауз. А у нас три месяца: за этот период ты можешь потерять форму, потом набрать её, дальше снова потерять. Не каждый иностранец в такой ситуации будет правильно понимать, что делать дальше. Надеюсь, что Станкович сейчас понимает, как правильно подготовить команду до зимней паузы, что делать с командой после неё, чтобы «Спартак» был весной плюс-минус таким же, как осенью. Поэтому понимаю, почему такая ситуация произошла с Угальде. Ещё сказалась на нём травма.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

— А из российских футболисту из России может уехать Эдуард Сперцян, был вариант с «Аяксом». Ему уже пора уезжать в европейский топ-чемпионат?

— Что значит пора?

— Как модно говорить — «созрел».

— Понятно, что созрел. Если есть желание попробовать себя в европейском чемпионате, то можно попробовать. Но есть пример Арсена Захаряна. Играл в российском чемпионате на топовом уровне, но интенсивность в Ла Лиге совсем другая, из-за чего у него сразу пошли травмы. За два года он сыграл немного, уже не говорю про забитые мячи и результативные передачи. У Захаряна сейчас такой возраст, что ещё лет пять-шесть он может сверкать в Европе. Сперцян тоже может. Но надо найти свой клуб. Это не панацея, конечно, если ты найдешь свой клуб, то заиграешь. Нужно всё равно понимать, какой футбол проповедует та команда, в которую ты идёшь. Это очень важно.

Если Сперцян поедет в Европу, важно угадать с клубом и чемпионатом. Тот же «Аякс» — прекрасный вариант для него, легендарный клуб, команда играет в яркий атакующий футбол. Мусаев проповедует такой же футбол. Но по оплате, увы, тут не получится, Голлландия сейчас не та страна, которая относится к нам дружественно.

Все футбольные трансферы

— А Карраскаль из «Динамо» может перейти во «Фламенго». Это будет потеря для бело-голубых?

— Карраскаль — классный футболист. Но не просто так его продал ЦСКА в «Динамо». Значит, есть какие-то вопросы. Какие? Это, наверное, останется тайной для нас. Если человек хочет уехать в Бразилию, то, значит, так тому и быть. В таком случае на его позицию «Динамо» тоже возьмёт футболиста высокого уровня. Уверен, что потеря Карраскаля не станет трагедией для «Динамо». То же самое могу сказать о Бителло, учитывая, что в московский клуб пришёл Карпин, и трансферы будут.

«Никто в 1996 году не думал, что "Спартак" сможет стать чемпионом»

— Какие для вас три главных кандидата в борьбе за чемпионство в новом сезоне?

— Понятно, что назову «Зенит». Надеюсь, что таким будет «Спартак». Также назову «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар», который стал чемпионом. Но одно дело завоевать титул, удержаться на первом месте вдвойне сложнее.

— А «Локомотив» реально может бороться за чемпионство с учётом большого количества молодых игроков?

— Приведу пример. В 1996 году у нас были все молодые в «Спартаке», пришло 7-8 человек из дубля, по 20-21 год. Никто тогда не думал, что мы в таком составе можем стать чемпионами. Такой задачи и не было. Но наша команда выиграла чемпионат. Если играет молодёжь, это не значит, что прям всё очень плохо. Важно, чтобы за команду играли и опытные ребята, лидеры, была прослойка между молодёжью и возрастными футболистами. А у «Локомотива» как раз есть такой игрок, как Баринов. Он и лидер, и капитан, который может потребовать с партнёров. Поэтому почему бы «Локомотиву» не попробовать стать чемпионами в новом сезоне?