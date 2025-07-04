ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Русская волна. Почему Юран возглавил клуб из Турции и что теперь ожидать?

    Тренер оставался без работы 14 месяцев

    Футбол Футбол Турции Суперлига Турции Химки Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Данил ГлебовДанил Глебов: У «Динамо» есть всё, чтобы бороться за самые высокие места Сергей ЮранРусская волна. Почему Юран возглавил клуб из Турции и что теперь ожидать? Джанни ИнфантиноБесполезная глобализация: пора признать, КЧМ — это не начало новой эры в футболе
    Все новости спорта
    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран
    1 июля футбольный клуб «Серик Беледиеспор» из турецкой Первой лиги объявил о назначении главным тренером Сергея Юрана. LiveSport.ru рассказывает, как 56-летний специалист оказался в Турции и причём здесь экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

    «Химки» в прошлом, Турция в будущем?

    Турции принадлежит определенное, вполне заметное место в информационном пространстве российского футбола. На регулярной основе появляются новости о возможных и свершившихся переходах как из России в Турцию (за последнее время — Кисляк, Вендел, Джикия и др.), так и в обратном направлении (Жедсон Фернандеш, Зайнутдинов, Мимович и др.).

    Но во второй половине июня россияне неожиданно для себя узнали о клубе, который только готовится дебютировать во втором по силе дивизионе Турции — «Серик Беледиеспор». Всё началось с того, что местное СМИ Serik Postası 19 июня сообщило о приобретении за 4 млн евро 50% акций футбольного клуба предпринимателем Туфаном Садыговым.

  • На дне. Семь главных неудачников РПЛ сезона-2024/25
  • Кто захочет забыть минувший сезон чемпионата России как страшный сон?
  • 13/06/2025

    • Садыгов последние несколько лет был известен как инвестор «Химок». Но подмосковный клуб, накопив многомилионные долги, в июне 2025 года объявил о приостановке своей деятельности и начал проходить процедуру банкротства.

    Предприниматель однозначно отреагировал на информацию, что стал совладельцем турецкого клуба.

  • По поводу 50 процентов — неправда. Я к этому клубу отношения не имею. Это все сказки.
  • Туфан Садыгов

    • Пресс-служба «Серик Беледиеспор» тоже опубликовала заявление, что новость о приходе Садыгова в клуб является совершенно необоснованным обвинением. Однако последующие события и косвенные признаки скорее подтверждают информацию турецких журналистов.

    Юран предпочёл турецкую ФНЛ российской

    Прошло всего несколько дней и «Серикспор» назначил главным тренером команды Сергея Юрана. Вместе с российским специалистом в Турцию приехали три его помощника, а также начальник команды, который будет выполнять административные функции.

    Сергей Юран
    x.com/serikkulubu

    Контракт между клубом и 56-летним тренером был подписан на срок до лета 2026 года. Хотя Юрану предлагали заключить соглашение сразу на два года, но он сам предложил начать сотрудничество с однолетнего договора.

    Сергей Николаевич вполне развёрнуто объяснил, почему решил принять предложение турецкого клуба. С его слов, ему всегда было интересно поработать за рубежом. К тому же конкретных предложений от клубов РПЛ не было, а от вариантов с ФНЛ он отказывался сам. А «Серикспор» отечественный тренер назвал интересным, амбициозным проектом, который сейчас будут бороться за сохранение прописки в Первой лиге, но уже через год должен биться за выход в Суперлигу.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    У «Серикспора» движение пока только вверх

    «Серик Беледиеспор» в этом году отмечает свое 70-летие. Клуб базируется в городе Серик, расположенном в провинции Анталья в 15 километрах от побережья Средиземного моря. На протяжении более 6 десятилетий клуб выступал лишь на любительском уровне. И только в 2018 году он добился повышения в классе, пробившись в Третью лигу (четвёртый по силе футбольный дивизион Турции).

    Через два года «Серикспор» вышел во Вторую лигу. Там он на четыре сезона застрял в середине турнирной таблицы. И только в прошлом году ему удалось выдать успешный сезон — 22 победы за 34 матча и первое место в Красной группе с 74-ю очками.

    Все футбольные трансферы

    Ради этого результата клуб в межсезонье полностью сменил состав. В итоге лучшим бомбардиром команды стал 29-летний вингер Энес Сой (17 голов), а лучшим ассистентом — 24-летний полузащитник Шахверди Четин (11 передач).

    Среди пришедших год назад в «Серикспор» есть футболисты с опытом игры не только в Первой, но и в Суперлиге. Однако их не так много и, по мнению Сергея Юрана, отдельные позиции требуют усиления. Действительно, по общей рыночной стоимости команда занимает предпоследнее место в Первой лиге (1,67 млн евро). Для сравнения стоимость 4 команд превышает 10 млн евро.

    Источником усиления команды должно стать приглашение иностранцев, которых сейчас в «Серикспоре» нет. Во Второй лиге они были не разрешены, а в Первой лиге допускается включение в заявку 8 легионеров и одновременный выход на поле 6 зарубежных футболистов.

    Кирилл Гоцук
    fcnn.ru

    Юран решил положиться на проверенных бойцов — на предсезонный сбор в расположение клуба уже прибыли защитники Кирилл Гоцук (экс-капитан «Пари НН») и Дмитрий Тихий, полузащитник Илья Берковский (последние двое — бывшие игроки «Пари НН» и «Химок»). Время для подписания дополнительных легионеров еще осталось — начало сезона намечено на 9 августа. За этот месяц также планируется отсева оставшихся в команде турецких футболистов.

    Юран оценил Первую лигу Турции как крепкий турнир. Его там ожидает футбол с медленным темпом и большим количеством единоборств за мяч. Этому содействует как плохое состояние полей, так и малое количество у команд технически оснащенных игроков.

    Для такого футбола должна подходить любимая схема Юрана — 5-3-2. Кроме того, важным для 56-летнего специалиста является дисциплина. Так что за счет не только трансферов, но и грамотных тренерских решений и тренировок «Серикспор» сможет рассчитывать на успех в новом сезоне.

    Сергей Юран
    x.com/serikkulubu

    Что касается структуры турнира, всего в чемпионате участвует 20 команд, которые, соответственно, проводят 38 туров. В Суперлигу напрямую выходят первые две команды, а клубы, занявшие с третьего по седьмое места, будут принимать участие в стыковых матчах за оставшуюся путевку на повышение в классе. На другом полюсе таблицы будет ожесточенная борьба за то, чтобы остаться в Первой лиги, поскольку вылетают сразу пять команд.

    Реален ли альянс Садыгова и Юрана?

    И всё-таки, что ещё говорит о том, что Туфан Садыгов теперь участвует в жизни клуба из первого дивизиона Турции? Ранее уже появлялась информация о связи предпринимателя и Турции — якобы, там он имел гостиничный бизнес.

    Кроме того, сам «Серикспор» играет в нескольких километрах от города-курорта Белек. Это намоленное для российских клубов место — туда часто отправляются проводить свои зимние сборы команды РПЛ. Этой зимой, например, там были «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и др. Кстати, именно в Белеке последние годы свой зимний перерыв проводили «Химки».

    Всё о футболе России

    Но тогда из этой логики немного выбивается приглашение Сергея Юрана. Да, он возглавлял «Химки», но его уход из клуба в августе 2022 года вышел скандальным. Сообщалось, что у тренера имелись разногласия с руководством «Химок» по поводу включения в состав сына Садыгова, Ильи. И несмотря на отличный старт сезона (7 очков в 4 матчах), Юран, который не включал нападающего в состав, был отправлен в отставку.

    Вряд ли отношения между специалистом и бизнесменом со временем улучшились. Садыгов, например, говорил, что Юран всегда приходил на готовое, а отвечая на вопрос о возможном назначении Сергея Николаевича в «Химки» в ноябре 2024 года, допустил такое, если только он стал бы работать бесплатно.

    В то же время вполне возможно, что сейчас просто не осталось других доступных вариантов для назначения. Например, главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отказался комментировать информацию о получении предложения возглавить «Серикспор».

    Андрей Талалаев
    fc-baltika.ru

    Турецкие СМИ уже написали, что клуб может подписать Илью Садыгова, который, как и другие игроки «Химок», остался без команды и получил статус свободного агента. И если 24-летний футболист действительно пополнить состав команды, то это может снова стать яблоком раздора между тренером и инвестором.

    Возможно компромиссом в данном случае станет приглашение в команду сына Юрана, 28-летнего защитника Артема, который последние полгода остается без клуба. О возможности такого трансфера сообщили уже российские журналисты. В общем, нам остается ждать новостей из Турции, которые в ближайшее время гарантированно будут еще поступать.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА Москва — ОФК Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кецманович — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сонмез — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Соболенко — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры