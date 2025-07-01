Российский футбол погряз в скандалах. Писарского обвиняют в ставке на матч «Сочи»

РФС проводит очередную проверку. Арендованный «Сочи» нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский мог быть причастным к ставкам, которые ставили на стыковой матч южан с «Пари НН». Детали скандала, а также другие похожие случаи в России и за рубежом — в материале LiveSport.ru.

Ставка на проигрыш своей команды

Межсезонье-2025 оказывается чрезмерно богатым на скандалы: банкротство «Химок», подкуп судей со стороны «Торпедо», пертурбации в «Черноморце» и др. Теперь же нападающий «Сочи» Владимир Писарский обвиняется в причастности к ставке на матч со своим участием.

Первым об этом утром 30 июня сообщил Metaratings.ru. По данным источника, РФС получил сигнал от букмекеров, что, возможно, форвард через посредника сделал выигрышную ставку на игру своей команды. Этой игрой был первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» за право выхода в РПЛ.

Та встреча завершилась победой нижегородского клуба со счётом 2:1. При этом Писарский на 35-й минуте, когда южане ещё были впереди 1:0, получил прямую красную карточку. 29-летний футболист в середине поля совершил грубый и мало объяснимый фол против защитника гостей Александра Эктов — прыгнул в соперника прямой ногой.

Писарский комментариев по поводу оглашённых подозрений не дал. Вместо него высказались его представители, которые естественно заявили о невиновности Владимира, а потому пообещали бороться с несправедливостью и защищать свою позицию.

Человека хотят обвинить в чем-то, но не предоставляют никаких фактов. Алексей Бабырь, агент Владимира Писарского

Владимир Писарский pfcsochi.ru

По действующим правилам, игрокам (как и другим субъектам футбола) запрещено делать ставки (прямо или через посредников) на любые мероприятия, связанные с футболом. Тяжесть наказания за нарушение этого запрета варьируется от штрафа в 1 млн рублей до пожизненного отстранения.

Друг-лудоман, букмекер-спонсор, 14 ставок

Подробности дела были описаны в телеграм-канале Sport Baza. Прежде всего, посредником, о котором говорилось ранее, оказался давний друг детства, страдающий лудоманией, т.е. неконтролируемым влечением к азартным играм. Писарский не раз помогал ему закрывать кредиты и отдавать долги. Сейчас этот друг попросил дать ему 4 миллиона рублей и пообещал, что это «в последний раз». Как рассказал нападающий, он не отказал в просьбе, но никакое влияние на результат матча не обсуждал.

Слова Писарского были проверены при помощи независимого полиграфа, который подтвердил его показания. Полученные результаты были предоставлены Владимиром в РФС. Но там их назвали «просто бумажкой».

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Тем не менее, его друг потратил полученные 4 миллиона рублей для того, чтобы поставить ставки именно на матч «Сочи» — «Пари НН». Всего было сделано 14 ставок — на проход «Пари НН», на то, что команда из Нижнего Новгорода не проиграет больше чем в один мяч и на победу волжан.

Сыграли лишь 6 ставок, которые, впрочем, принесли суммарный выигрыш размером 8 миллионов. Но букмекерская компания «Бетсити» (которая, кстати, является спонсором «Сочи») отказалась выплачивать выигрыш, поскольку ей стало известно о получении денег от Писарского. Букмекеры предложили отказаться от заработка, но друг, уверенный в своей правоте, этого делать не стал. «Бетсити» всё равно поступил по-своему: деньги не выдал и проинформировал о ситуации «Сочи» и РФС.

Почему «Сочи» выгодно подставить Писарского?

По поступившей позднее информации, реальным инициатором расследования против Писарского стало руководство «Сочи». Сообщается, что сам Борис Ротенберг поручил направить в РФС все материалы по делу. Теперь более понятным выглядит данный после завершения сезона 68-летним владельцем футбольного клуба ответ на вопрос о перспективах нападающего в «Сочи».

Не буду вдаваться во все эти истории: он оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Темная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет. Борис Ротенберг

Борис Ротенберг pfcsochi.ru

Форварда подозревают не только в причастности к ставкам, но и в попытках манипулировать результатом игры. В этом случае минимальное наказание для нарушителя возрастает с 1 до 10 млн рублей. Однако доказательная база не самая большая: факт перевода денег и данные «Русстата» об очень низких ТТД.

За косвенные признаки можно принять поведение Писарского во время игры. Так, пока одноклубники радовались первому забитому клубу, нападающий медленно шел к центру поля, опустив голову. Когда форвард вышел один на один, он неловко распорядился мячом, а в следующей атаке в не самой сложной ситуации сделал пас сопернику. А всё завершилось ранним удалением.

Интересно, но дисквалификация Писарского может быть выгодна «Сочи». Нападающий, принадлежавший «Крыльям Советов», в этом сезоне выступал в составе южан на правах бесплатной аренды. Выход команды в РПЛ активировал опцию обязательного выкупа за 50 млн рублей. Но с учетом вернувшегося Гуарирапы потребность «Сочи» в Писарском отпала. Отказ же от выкупа будет наказан штрафом в 30 млн рублей.

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Если вина Владимира будет доказана, то «Сочи» и «Крылья Советов» получат основания не только для расторжения контракта с игроком по уважительной причине без выплаты компенсации, но и для взыскания с игрока соответствующего ущерба. И вся эта история со ставками всплыла накануне перехода в черноморскую команду. Странное совпадение.

Также появилась информация, что в случае признания Писарского виновным результат матча «Сочи» — «Пари НН» может быть аннулирован, а южанам — присуждено техническое поражение 0:3. Но на самом деле вина одного игрока не влечет наказание для клуба — практика работы РФС это подтверждает.

Тем более, регламентом предусмотрено снижение санкций (вплоть до полного освобождения от них) для лиц, добровольно сообщивших РФС об организации договорного матча. Так что «Сочи», проинформировав РФС, как говорится, подстелил себе соломку, что в общем-то позже и подтвердили в союзе.

Ставки в футболе — не новое явление

В последние годы букмекерские компании набрали большую популярность. Поэтому скандалы со ставками футболистов происходят всё чаще как в России, так и заграницей.

В частности, буквально полмесяца назад телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что больше десятка российских футболистов оказались в слитой базе данных нелегальной в России букмекерской конторы. Речь идет про Максима Глушенкова («Зенит»), Алексея Батракова («Локомотив»), Матвея Кисляка (ЦСКА), Данила Козлова («Краснодар») и др. Однако эта история до сих пор своего развития не получила.

Максим Глушенков fc-zenit.ru

«Сочи» не первый раз фигурирует в скандалах подобного рода. В ноябре 2020 года полузащитник южан Никита Колдунов и его бывший одноклубник защитник Павел Коркин получили дисквалификацию на полгода условно. Тогда следствие доказало, что они делали ставки на несколько матчей РПЛ, в том числе с участием «Сочи».

Пару лет назад на ставках поймали сразу нескольких игроков сборной Италии. Первым обвиненным футболистом стал полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли. О его проблемах через СМИ публика впервые узнала в августе 2023 года.

Игрок впоследствии публично признался, что у него лудомания (ставит все время и задолжал 2,5 млн евро) и начал сотрудничать с прокуратурой. Учтя это, Итальянская федерация футбола сократила наказание до 7 месяцев дисквалификации, назначения принудительного лечения и штрафа в 12,5 тыс. евро.

Расследование дела Фаджоли позволило выйти на других нарушителей. И если вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло, который признался в игре в покер и блэкджек, но не в ставках, избежал отстранения, то 10-месячную дисквалификацию в октябре 2023 г. схватил полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. Он начал ставить на матчи, еще играя за «Милин», и продолжил это делать уже в составе «сорок». Его долги составляли 3 млн евро.

Полузащитнику впоследствии официально подтвердили диагноз лудомания и обязали пройти 8-месячный курс терапии. Из-за отстранения итальянец, которого «Ньюкасл» летом купил за 64 млн евро и которому дал зарплату 8 млн евро в год, пропустил оставшуюся часть сезона-2023/24, а также чемпионат Европы 2024.

Более жесткое наказание сейчас может получить 27-летний полузащитник английского «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета. Игрок был обвинен в преднамеренном получении желтых карточек, поскольку сам футболист, а также около 60 его знакомых сделали ставки размером от 7 до 400 фунтов на то, что арбитры по ходу встреч накажут Пакета предупреждением.

Лукас Пакета globallookpress.com

В итоге, их общий выигрыш составил 100 тысяч фунтов. Хотя зарплата бразильца в «Вест Хэме» превышает 150 тыс. евро в неделю.

Год назад Футбольная ассоциация Англии подала в суд на полузащитника и добивается для него пожизненной дисквалификации. Сам Пакета не признал себя виновным. Судебное решение должно быть оглашено в ближайшее время.

Звезды тоже попадали в скандалы со ставками. Так, в 2005 году на этом поймали легендарного Джанлуиджи Буффона. В игре на тотализаторе, ставя на матчи Серии А, вратарь потратил в общей сложности больше 2,5 млн евро.

Это случилось накануне чемпионата мира 2006 года, и сборная Италии могла отправится на мундиаль без основного голкипера. Всё решилось тем, что следствие пришло к следующему выводу: Буффон делал ставки до того, как на законодательном уровне в Италии для спортсменов установили запрет. Таким образом, вратарь избежал наказания, поехал на мировое первенство и стал чемпионом.