Равиль Нетфуллин: Не считаю свое чемпионство с ЦСКА полноценным

Корреспондент LiveSport. Ru Сергей Тисленко поговорил с полузащитником воронежского «Факела» Равилем Нетфуллиным. В эксклюзивном интервью обсудили старт карьеры в стане «армейцев» Леонида Слуцкого, падение на два дивизиона ниже, секрет успешного выступления в ФНЛ, «Химки» и «Торпедо», и их трудности.

«Дебют за ЦСКА вышел неудачным»

— В 2011 году тебя заметил ЦСКА и уже через год, в 19 лет, ты дебютировал в РПЛ против «Амкара». Помнишь ли первые ощущения в большом футболе? И, может быть, что-то сказал Леонид Слуцкий непосредственно перед дебютом?

— Дебют помню, к сожалению, он вышел неудачным. Слуцкий сказал не переживать и играть так, как умею — классические вводные слова для молодого игрока.

— Как думаешь, чем ты выделялся среди остальных молодых игроков, что тебя поставили в стартовый состав в Премьер-лиге?

— Сложно сказать, честно говоря. На тот момент, по-моему, было начало чемпионата, и нужные футболисты еще не доехали. Возможно, поэтому выбор пал на меня.

— Ты говорил, что ЦСКА с тем подбором футболистов просто нужно было не мешать, лишь расставить и направить футболистов. Это скорее критика, или констатация того, что состав был очень сильным на тот момент?

— Второе. Критики, нет, потому что с таким составом тоже нужно уметь работать. Можно иметь звёзд по меркам России и при этом запросто принимать какие-то неправильные решения или же на сильных качествах игроков делать то, что не будет приносить результат.

— Мне, кстати, на ум приходит «Зенит» 2017-го. Звёздный состав, 5 аргентинцев приехало, даже кто-то из Европы. В итоге заняли пятое место.

— Опять-таки, здесь тоже стечение обстоятельств. Аргентинцы немного другая история, им требуется чуть дольше времени на адаптацию к России. Не всегда они могут по щелчку пальцев дать результат.

— Ты сравнивал Вернблума с викингом, и говорил, что от него больше всего прилетало на тренировках. Перенял ли что-то от него? На твоей позиции много качеств могли быть полезны.

— Помимо него в ЦСКА тогда играло много футболистов даже выше уровнем. Не могу сказать, что что-то именно перенял. При этом у него был свой стиль, лидерские качества, и, я думаю, что очень многое дало просто его присутствие.

— В те времена по-другому происходила адаптация молодых игроков в во взрослой команде?

— Да, так и есть. Во-первых, поколения сменились и такой большой разницы в возрасте почти нигде нет. Плюс сейчас большой приток молодых футболистов — возьмём тот же «Локомотив» или «Динамо», они активно подтягивают молодых. Да, возможно это из-за того, что международная арена сейчас для нас закрыта, но здесь и плюсы — воспитываются молодые таланты. Раньше было значительно сложнее попасть в основную команду.

Равиль Нетфуллин ЦСКА

— А почему ты не считаешь полноценным выигранное чемпионство с ЦСКА?

— Это просто объяснить — я отыграл в общей сложности, наверное, десять матчей. Поэтому, как бы, да, в копилке личных достижений оно есть, но по ощущениям я не могу сказать, что я внес какой-то вклад.

— На самом деле, экстренно закрыть какую-то позицию пусть даже и не очень удачно, это тоже большое дело.

— Да, согласен, но если бы я хоть процентов 50 отыграл — это была бы другая история. А так имеем то, что имеем.

«Перед моим приездом в "Солярис" он проиграл 0:10»

— Из ЦСКА впоследствии ты перешёл в «Солярис» — понижение на две лиги сразу. Почему так? Не боялся ли ты переезжать в ПФЛ?

— Сложно сказать, почему так случилось — я и сам задавался этим вопросом. Может быть, на тот момент у агента не было возможности кому-либо меня предложить. Решающим фактором стало то, что в «Солярис» я мог уйти полноценным трансфером и не быть привязанным к ЦСКА. Но, конечно, падать на два ранга было больновато. Тем не менее, это тоже полезный опыт.

— А что ты почувствовал в первый день, когда с базы ЦСКА приехал в «Солярис» ?

— Небо и земля. Одно дело, когда у тебя команда Премьер-лиги со всеми условиями и традициями. Совершенно другое — команда «ноунейм», которая, по сути, только создалась, а ты еще и никого почти там не знаешь. Но мы в итоге своими усилиями сделали какую-никакую полноценную команду, жаль, что она недолго просуществовала.

— А что тебе больше всего там запомнилось?

— Перед моим приходом команда проиграла предыдущую игру 0:10. Я тогда подумал: «А точно ли стоит сюда переходить? ». Потом пришел тренер Шустиков, работавший со мной в ЦСКА, и этот фактор сыграл огромную роль и в плане результатов команды, и лично для меня.

Равиль Нетфуллин «Торпедо»

— Какая у тебя была зарплата?

— Уже не помню. В разы меньше, чем в ЦСКА, даже если учесть то, что я был молодой.

— В стане «армейцев» ты играл бок о бок со звездными футболистами, но, к сожалению, на топ-уровень не вышел. В чем причина? Не получил достаточно доверия или объективно сам не дотянул до уровня элиты?

— Я думаю, все в совокупности. Естественно, доверие очень важно для любого футболиста, если тебе доверяют, ты всегда отвечаешь взаимностью и, собственно, своей игрой. Но, возможно, что-то также нужно было изменить в своей игре. Тем более, я во второй части сезона толком не играл из-за травмы и вернуться в обойму стало еще более проблематично.

Всё о футболе России

— В чем проявлялось это недоверие?

— Когда команда покупает готовых футболистов на твою позицию, естественно ставку делают на них. Но после моего ухода, когда возникали какие-то проблемы в плане покупок игроков, то, естественно, приоритет отдавался еще более молодым пацанам. И, соответственно, они играли. Но я не умаляю заслуг ребят — этим доверием тоже нужно правильно пользоваться.

«Свои лучшие качества "Авангард" смог проявить только в Кубке»

— Повлияло ли присутствие Эльдара Низамутдинова в команде на твой переход в «Шинник»?

— Нет. Присутствие Побегалова повлияло. Тем более я ещё будучи игроком ЦСКА ездил к ним на просмотр, когда была возможность перейти. Но, к сожалению, я там травмировался и переход сложился спустя пару лет уже на полноценный контракт. Также после «Соляриса» я очень хотел повыситься в лиге и попробовать свои силы уровнем выше.

— С того момента ты стабильный игрок основного состава в любой команде, в какой бы ты не играл. Почему в Ярославле задержался всего на год?

— Изначально был контракт на год, после сезона предложили продлить, но, к сожалению, по финансовой составляющей мы не сошлись.

Равиль Нетфуллин «Шинник»

— И ты перешёл в курский «Авангард», где с финансами тоже трудно.

— Ну, нет. На тот момент было стабильнее. Команда только вышла в ФНЛ, полностью укомплектовала состав новыми игроками.

— Чем запомнился тебе Курск?

— Тем, что мы дошли до финала Кубка России, учитывая то, что неважно играли в чемпионате. Ну то есть, с тем подбором футболистов, который у нас был, мы как минимум должны были финишировать в топ-8. Но, к сожалению, только в Кубке мы смогли проявить свои лучшие качества.

— Путь до финала был похож на классную историю как из кино?

— Да не могу сказать. Это проявилось уже ближе к полуфиналу, после «Амкара», когда мы поняли, что дальше нас ждёт «Шинник» — команда вполне по силам. На самом деле, мы могли вылететь ещё в первом раунде, когда играли с «Тамбовом». Реально могли проиграть, «Тамбов» переигрывал нас полностью, но свои две контратаки мы использовали на 100% и, собственно, прошли дальше. Не без доли везения и удачи.

— Когда вы выбили ЦСКА, ты почувствовал особые ощущения от победы?

— Да. Во-первых, потому что абсолютно весь город пришел смотреть, хотя и на лигу ходило много народу. Даже за стадионом много очень людей было, кому мест не хватило. Во-вторых, естественно, я хотел показать свои лучшие качества в этой игре.

— После Курска ты несколько раз переходил между «Торпедо» и «Химками». В большинстве случаев это успешное выступление и повышение в классе. Не надоело ли тебе играть роль «наёмника», который приходит в клуб, вносит там существенный вклад, помогает подняться, а потом уходит?

— Задавался неоднократно этим вопросом, причем не только я — жена тоже отмечала, мол, за четыре года три раза выводишь команду, а по факту такое отношение. Но, к сожалению, наверняка я не один такой. Неприятно, обидно, да. Но это уже не футбольная история.

Равиль Нетфуллин «Авангард»

— То есть не только от тебя это зависело?

— Естественно. Последние два выхода в РПЛ — не моё решение уходить. Совокупность нефутбольных вещей сыграла свою роль.

— Как относишься вот к тому, что произошло в конечном итоге с «Химками»? И были ли для этого предпосылки ещё тогда?

— Когда я уходил год назад, ситуация была не такая серьезная. Но я до сих пор общаюсь с ребятами, и, конечно, обидно, что на футбольной карте больше нет «Химок». Потому что всё есть — стадион, база, инфраструктура для того, чтобы клуб нормально существовал, но, к сожалению, по понятным причинам для многих мы потеряли московскую команду.

«Увольнение Талалаева из "Торпедо" было непонятным»

— Твой первый переход в «Торпедо» — каково это возвращаться в клуб детства?

— Когда появилось предложение в зимнее межсезонье, я почти сразу согласился. Всегда хотел туда вернуться и в итоге эта история затянулась на 3 с половиной года. Отдушина детства, что-то родное. Свои первые шаги в футболе я сделал именно там. И когда ты уже в качестве футболиста основной команды продолжаешь этот путь — это история.

— С ними ты вышел в Премьер-лигу и остался в составе. Возвращение в РПЛ спустя много лет для тебя много значило?

— Да, действительно много. Все-таки прошло 10 лет, как я не был на этом уровне, еще более символично то, что это произошло с «Торпедо».

— Игры против ЦСКА все так же оставались принципиальными?

— Нет, конечно. За столько лет многое поменялось и не было никакой принципиальности, просто хотелось доказать, проверить свои силы, добиться результата с командой.

— Ты работал с Андреем Талалаевым и в «Химках», и в «Торпедо». Его называют очень эмоциональным тренером, говорили, что он даже сумками кидался. Что в его методах тебя привлекало, а что, возможно, немного беспокоило?

— Про сумки немного преувеличена история, конечно. (смеется) Эмоциональный — да, вопросов нет. Привлекало то, что у него есть свои принципы — кому-то они подходят, кому-то нет, но тем не менее есть результат и все это видят. Также он очень хорошо готовит с физической точки зрения. Я себе очень хорошо подготовленным чувствовал в этот период времени. Даже когда я ушел, подготовка пройдённая с ним в зимний период, сыграла очень положительную роль.

— Увольнение Талалаева — уже народный мем. Были ли те увольнения, на которые ты попал, справедливыми?

— Насчёт «Химок» не могу сказать, на этот вопрос лучше всего ответит он. Из «Торпедо» его увольнение лично для меня крайне непонятно. Очень спорное решение.

— Даже несмотря на то, что из 12 игр вы проиграли девять?

— Все равно не очень понятно. На тот момент, могу сказать, что ни один пришедший тренер не исправил ситуацию.

Равиль Нетфуллин globallookpress.com

— Как раз здесь мы приходим к Клотету. Он тебя отстранил, сказал, что ты вносишь негатив, и просто ушёл, когда ты попросил объяснений. Что на самом деле происходило в той раздевалке?

— Все именно так и было, как ты описал. Больше и сказать нечего.

— Ты говорил, что он также пытался внедрить испанский стиль именно тогда, когда очки были наиболее важны для спасения. Это была его принципиальная позиция или он просто не справлялся?

— Изначально вообще его появление вызывает вопросы. У нас оставалось порядка десяти матчей. И когда у тебя есть шанс зацепиться за стыки, прийти, всё развалить, и сделать ещё хуже — это нужно было постараться.

— Что он подразумевал под испанским стилем?

— Ну, как обычно это бывает — контроль, доминирование. (смеется) Но я не знаю, кого он таким образом с нашим подбором футболистов хотел обыграть.

— После того скандала тебя даже исключили из командного чата. Тяжело ли было переживать тот период?

— Непросто, конечно. Когда ты до его прихода был боевой единицей и капитаном команды, а в одночасье всё рушится не по твоей инициативе, а по причине какого-то непонятного скандала и личной неприязни — неприятно.

— Что самое глупое и абсурдное можешь вспомнить с тех времён?

— Да вообще его сильно обсуждать не хочется. За всё говорит результат, если ты из десяти игр выигрываешь одну, а остальные девять проигрываешь — наверное, это вопрос профпригодности.

— Из-за этого ты и покинул «Торпедо», и с «Химками» в очередной раз выиграл ФНЛ. А это, на самом деле не так уж и просто, как может показаться. У тебя есть какая-то особая формула успеха в этом соревновании?

— Наверное, опыт решает. Плюс руководители всегда собирали крепкие неплохие команды, под задачу.

Равиль Нетфуллин «Химки»

— В 2018 году, ты, когда вы дошли до финала Кубка, говорил, что это самый большой успех в карьере. После этого ты трижды выигрывал ФНЛ. Актуальны ли твои слова?

— Ну, как говорится, мечтать не вредно, но силы есть и хотелось бы попробовать зацепиться за РПЛ — все-таки самый значимый в России трофей.

— Почему после очередного успеха в «Химках» ты снова ушел?

— Дали понять, что не рассчитывают. Как раз тогда появился вариант в «Торпедо» вернуться.

— В этом сезоне ты, во-первых, стал лучшим бомбардиром команды. Причём, будучи опорником. Во-вторых, вошёл в символическую сборную сезона по версии Transfermarkt. И, наконец, сам Олег Кононов очень хорошо отозвался о тебе в СМИ. Почему на тебя перестали рассчитывать? Или это все-таки уход по твоей инициативе?

— Нет, у меня был действующий контракт, это, опять же, нефутбольная история. Решение главного акционера или главного тренера. Или совместное, не знаю.

— Слухи о том, что у тебя был конфликт с Кононовым из-за того, что ты якобы жёстко ему ответил, соответствуют действительности?

— Нет. Поэтому кто там что-то говорит — лучше спросите у Кононова сами. За все говорит статистика игрока.

— А вообще у тебя часто бывали конфликты с тренерами?

— Я в целом максимально неконфликтный. Иногда возникает какая-то несправедливость, но её начинают додумывать и высасывать из пальца, якобы что-то было с моей стороны. Мне это непонятно.

«На моей позиции нужно постоянно играть в любом возрасте»

— Поздравляю тебя с переходом в «Факел». Насколько мне известно, у тебя также были варианты с «Балтикой» и «Оренбургом». Почему выбор пал именно на Воронеж?

— С «Балтикой» не было никаких вариантов. Конкретики уж точно не было. «Факел» я выбрал, потому что руководитель клуба, спортивный директор и генеральный обозначили своё видение и намерения. Здесь все коротко и ясно — если футболист интересен, то ты пытаешься его заполучить любыми способами. Со стороны «Факела» всё было профессионально, чётко и быстро — за что им огромный респект!

— Тебя берут под задачу?

— Раз меня берут, значит, под задачу. (смеется)

— Ты играешь на позиции опорного полузащитника, но при этом регулярно достаточно забиваешь мячи. В чем секрет?

— Уверенность и раскрепощенность. Лидерские качества. Да, возможно, они должны были вылезти наружу раньше по моим годам, но всему свое время. Азарт, стремление. Приятно, как ты отметил, стать лучшим бомбардиром и вносить вклад даже за рамками своих ключевых обязанностей.

Равиль Нетфуллин «Факел»

— Что для тебя важнее в футболе: стабильность или амбиции? То есть, готов ли был бы ты рискнуть ради большого клуба или предпочёл бы гарантированное место в составе?

— У меня такая позиция, что нужно постоянно играть в любом возрасте — даже за полгода на скамейке про тебя могут вообще забыть. На закате карьеры — другой разговор, когда ты уже построил себе образ, имя, заработал денег — то да, можно пожертвовать такими вещами.

— Появление жены и сына повлияли на твоё отношение к футболу?

— Да. Думаю, будет глупо это отрицать. Когда ты молодой — на многие вещи глаза закрываются и ты особо ни о чем не жалеешь. Но время, к сожалению, не останавливается, только летит, и тем оно ценнее. Сейчас уже пытаешься по максимуму отдать для того, чтобы твоей семье было комфортно.