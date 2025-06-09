Денис Бояринцев: Футбол становится всё хуже, а зарплаты игроков наоборот — все больше

Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина», а ныне главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину подвёл итоги сезона для волгоградской команды, назвал самого неудобного соперника, рассказал об усилении состава, вспомнил самую запоминающуюся установку на игру, а также упомянул о подводной охоте.

«В прошедшем сезоне брали футболистов в "Ротор" в авральном режиме»

— Почему «Ротор» выступил хуже весной по сравнению с осенью?

— Считаю, что мы не хуже выступили весной, чем осенью. Обыграй мы в последнем туре «Уфу» дома — мы бы оказались на том же седьмом-восьмом месте. Мы выступили нормально, хорошо. Просто одной победы нам не хватило, чтобы повторить осенний результат. Мы ровно прошли обе части сезона.

— Какая победа самая запоминающаяся?

— Многие помнят победу над «Балтикой», когда мы вдесятером остались. Мы много оборонялись. Конечно, было приятно обыграть команду, которая только что из РПЛ вылетела. Волевая, трудовая победа. Ещё вспоминается выездной матч с «Аланией», где нам удалось три гола забить. Этот матч вспоминаю, потому что первый тайм мы великолепно провели, играли в тот футбол, который я люблю: с высоким прессингом, быстрыми переходами из обороны в атаку.

— Против какой команды Первой лиги было сложнее всего играть?

— Как ни странно, «Уфа» для нас получилась очень неудобным соперником. Команда звёзд с неба не хватает, но все ребята бьются, стараются. Две сложнейшие игры с ними у нас получились, на выезде проиграли этому сопернику со счётом 0:2 при не очень хорошей игре. На своём поле играли вроде лучше, создали много моментов, но пропустили в конце матча два гола. Не скажу, что это были провальные встречи в сезоне, но самые трудные.

— Возможен ли выход в РПЛ уже в следующем сезоне? Что для этого нужно сделать?

— Мне пока сложно говорить о задачах на предстоящий сезон. Всё зависит от того, как мы укомплектуемся. Это самый важный момент. Всё остальное в Волгограде для РПЛ есть: отличный стадион, инфраструктура, болельщики.

— А какие позиции нужно усиливать?

— В нашей команде любая позиция требует усиления, конкурентов к тем футболистам, которые есть.

— Сколько новых игроков в идеале вы хотите видеть в составе?

— 7-8 футболистов под задачу, 3-4 игрока в ротацию.

— На игроков РПЛ тут будете смотреть?

— Можно и в Первой лиге можно найти хороших футболистов под задачу. Но пока сложно об этом говорить, работа на трансферном рынке только начинается. Это сложный процесс. Думаю, что в новом сезоне пять-шесть команда поставят задачу выйти в РПЛ: тот же «Оренбург», который вылетел, «Урал», «СКА-Хабаровск», «Енисей». Поэтому сильные игроки сейчас будут на вес золота. Трансферная борьба только начинается.

— Акцент будет сделан при работе на трансферном рынке на российских игроков?

— Конечно. Мы в Первой лиге играем, зачем нам легионеров развивать? Но не исключаю того, что один-два сильных иностранца могут появиться.

Денис Бояринцев «Ротор»

— Какие футболисты «Ротора» показали серьёзных прогресс в этом сезоне?

— Однозначно — Никита Плотников. Мне кажется, он сильно прибавил, у него прогрессирующий сезон. Интересный парень. Дима Прищепа провёл очень хороший сезон. Отмечу и одного из ветеранов — Андрея Семёнова. Он сыграл на высоком уровне. Конечно, отдельно можно похвалить и Мишу Мальцева, и Евгения Болотова. Эти ребята внесли весомый вклад в развитие «Ротора» в этом сезоне.

— Не боитесь потерять Плотникова?

— А чего бояться-то? Хорошими игроками всегда будут интересоваться, забирать их выше и дальше. Но ничего, если что возьмём другого футболиста и будем его развивать.

— Как реагируете на возможный переход Прищепы в «Краснодар»?

— Я буду только рад за парня. Если Дима из команды Первой лиги перейдёт в стан действующего чемпиона, то это для нашего тренерского штаба будет большим плюсом, который работал с игроком. Он показал хороший результат в этом сезоне. Конечно, всегда жалко расставаться с ребятами высокого уровня. Но надо брать других и стараться их вывести тоже на определённый уровень. Ничего страшного в этом нет. Могу только порадоваться за Диму, будем искать футболистов на его позицию.

— Созрел он для перехода в топ-клуб РПЛ?

— Готов или нет — может показать только, как он проведёт просмотровый сбор. У него очень много хороших задатков для того, чтобы закрепиться в РПЛ. Может, в такой команде, как «Краснодар», это сходу будет сложно. Но Дима вполне может играть в каком-нибудь клубе Премьер-лиги.

— Какие сильные стороны у него можете выделить?

— Скорость, фланговая передача, удар.

— По этому поводу у вас ним был разговор?

— Нет. У нас после последнего матча было небольшой собрание с фуршетом. Мы пообщались со всеми. С кем-то расстались, пожелали друг другу удачи. С Димой то же самое было, поблагодарили друг друга. Посмотрим, куда футбольные дороги выведут.

— Какими-то другими футболистами «Ротора» интересуются клубы РПЛ?

— Пока — нет. Никто на повышение в классе, кроме Димы Прищепы, никто не пошёл. Только вот Максим Турищев вернётся в «Ростов» из аренды. У нас крепкие хорошие ребята для Первой лиги. Но, думаю, что кто-то из «Ротора» в ближайшей перспективе может оказаться в РПЛ.

Дмитрий Прищепа (справа) «Ротор»

— А работа по усилению ведётся сообща? Cильно ли вы влияете на приглашение игроков?

— Мы в зимний и летний период с нашим спортивным директором Андреем Дуровым активно взаимодействуем, уважаем мнение друг друга. К каждому футболисту подходим взвешенно, решение происходит в процессе диалога. У нас полное взаимопонимание со спортивным директором. Глобальных споров почти не бывает, но даже если есть диалог, то это рабочие моменты.

— Следите ли за командами «Ротор-2», «Ротор-м»?

— Да, успеваю посмотреть некоторые игры. Определённая вертикаль развития есть. И Академия «Ротора» питает эти команды своими воспитанниками. В Волгограде всё налажено в этом плане, можно проявить себя в этих двух командах, перед тем, как попасть в главную.

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— Какой футбол сейчас ставите «Ротору»?

— Всё зависит от футболистов. Мы в том сезоне последними включились в комплектование команды, сборы получились очень короткими, собирали ребят практически без просмотра. Старались брать игроков, кто имеет опыт игры в ФНЛ, обращали внимание на тех, кто хорошо проявил себя в том сезоне, в том числе и во Второй лиге. Поэтому в виду того, что мы скомкано собирали команду, пришлось где-то отталкиваться от подбора игроков. Конечно, в осенней части мы больше выстраивали игру от обороны, где-то играли на результат, в ущерб атакующему футболу.

А в целом мой футбол, это который мы с «Тюменью», «Енисеем», КАМАЗом продемонстрировали весной. Он выражается в высоком прессинге, давлении на каждом участке поля, быстрых переходы из обороны в атаку. Я люблю более агрессивный, атакующий футбол, мне он больше по душе. Агрессивная оборона — быстрая атака. Сам был таким игроком. Сейчас мы уже комплектуемся более-менее под этот футбол.

«В "Роторе" стараемся избегать штрафов»

— Есть методики тренеров, с которыми вы работали, и применяете в своей работе?

— Ни на кого в этом деле не ориентируюсь, только на самого себя. Но любой материал люблю почитать, например, книги Клоппа, Гвардиолы. Я многими хорошими специалистами интересуюсь. У них есть книги о тренировочном процессе. Но стараюсь выработать своё видение. Раньше книги Клоппа, Гвардиолы напрямую из Германии приходили. Там больше по тактике, рассказывается о работе при различных схемах: 3-4-3 4-2-3-1 4-4-2 и других.

— Может прям что-то выделили для себя конкретное?

— Там очень интересные подходы описываются. Много упражнений даётся не только в плане командных взаимодействий, но и, например, говорится о работе в малых группах — взаимодействии крайнего защитника и крайнего полузащитника. Клопп и Гвардиола отталкиваются от самых мелочей. Если наши специалисты больше делают акцент на общекомандных упражнениях, то они не стесняются тренировать футболистам совсем в малых группах, по позициям, линиям. Интересно, как они следуют этим взаимодействиям.

Денис Бояринцев «Ротор»

— Может, применяете какие-то упражнения в «Роторе»?

— Что-то я беру. Есть упражнения, где надо что-то регулировать по расстоянию. Игроки высокого класса могут работать в большом лимите времени и пространства. А в том же «Роторе» нужно территориально шире делать те же квадраты, упражнения в игровых зонах. Где-то немного корректируешь, когда берёшь конкретное упражнение, так как надо исходить из уровня игроков.

Мы очень много тренируем взятие разных зон за счёт короткого и среднего паса .В больших командных взаимодействиях могу поставить три-четыре зоны, чтобы не делать длинные передачи. Их можно заузить, например, от штрафной до центра, играть 10 на 10. Это позволяет футболистов загонять в сложные ситуации, чтобы они быстрее думали, искали нужное пространство для открываний, когда плотность в линиях высокая. Убираешь длинные и средние передачи, чтобы только за счёт короткого мелкого паса игроки переходили из зоны в зону, а в конце завершали ситуацию взятием ворот. Есть такое упражнение.

При других моментах от большого пространства переходим к маленькому. В квадратах тоже начинаем играть в больших группах, а потом делаем пространство значительно меньше, тренируем переключения с атаки на оборону и наоборот, с контрпрессингом при потере мяча. Всё что мы используем в матчах — стараемся тренировать.

— А в плане штрафов какое у вас видение? За что-то сейчас штрафуете футболистов?

— За определённую вещи штрафуем, например, за опоздание. В этом плане стараемся поддерживать дисциплину. Небольшие суммы, чисто символические. Но при этом стараюсь избегать штрафов. А глобальных проблем в «Роторе» у нас не было, чтобы кого-то штрафовать. А так современных реалиях вдвойне важнее поддерживать дисциплину.

— А какая тренерская установка в футбольной карьере больше всего запомнилась?

— Об установке Федотова в других интервью я уже рассказывал. Могу вспомнить о самой короткой установке, о ней мне рассказывал один знакомый футболист. Когда тренер зашёл, открыл сумку, а там деньги лежат. И он говорит: «Ребята, это премия за сегодняшнюю игру. Идите и заберите её». Это была самая сильная установка их тех, что знаю.

— Кто самый сильный тренер из тех, с кем работали?

— Бердыев. Он меня развил как игрока, дал путёвку в большой футбол. При этом специалисте я вышел на определённый в уровень, в чём в том числе и заключается тренерская работа. Бердыев для меня ключевая фигура в моём дальнейшем росте и всего того, что я достиг в футболе. При нём попал в РПЛ, в сборную пробился, взял бронзу с «Рубином».

«Скамейка в "Соколе" была намного слабее основного состава»

— Возвращаясь к «Ротору». Как вообще происходило ваше приглашение в клуб?

— Знал, что «Ротор» мной интересовался на протяжении долгого времени. Интерес у волгоградцев возникал, когда ещё там Стукалов работал. Но в итоге не получалось, выбирали другого специалиста. Интерес возникал и тогда, когда параллельно я работал в «Соколе». Дальше я остался без работы, мне позвонил спортивный директор клуба и сказал: «Надо принимать команду. Глобальная задача — выход в Первую лигу. Если не получится в этом сезоне, то мы ставим задачу в обязательном порядке это сделать на следующий сезон». С радостью принял это приглашение. Уже на следующий день прилетел и приступил к работе.

— Были ли за тренерскую карьеру предложения возглавить клуб РПЛ?

— Пока — ни разу.

— А почему не получилось в «Соколе»?

— Не считаю, что не получилось.

— 16-е место по итогам сезона, увольнение.

— Был сложный период комплектования команды, быстрый переход из Второй в Первую лигу. Мы хорошо начали сезон. После 12-го тура мы шли в пятёрке, один раз даже оказались на втором месте. У нас была обойма футболистов из 16-18 человек. Но потом пошли карточки, травмы. Ну и по большому счёту лавка у нас была намного слабее основного состава. Отсутствовал баланс. В итоге пошёл неудачный результат, серия затянулась. Когда я уходил, команда отставала от 10-го места на четыре очка. Думаю, что свою работу выполнил хорошо. Никто же не углубляется, с какими сложностями тренер сталкивается. Все видят только вершину айсберга. Считаю, у меня всё получилось, а «Сокол» набрал то количество очков, которые позволили весной сохранить прописку в Первой лиге.

— А какие сложные ситуации возникали у «Роторе» в прошедшем сезоне?

— У нас осенью были серия — четыре игры без побед, весной то же самое возникло. А потом мы выиграли у «Торпедо», сыграли вничью в Новороссийске, достойно вышли из сложной ситуации и продолжили работать.

«В плане лимита на легионеров нравится соотношение 50/50»

— Немного отклоняюсь от темы, как вы смотрите на то, что «Зенит» выпускает по 8-10 легионеров в составе?

— Каждый выбирает свой путь достижения побед. «Зенит» берёт много легионеров. Значит, питерский клуб видит так ситуацию. Конечно, хотелось бы видеть больше своих игроков в российском чемпионате. Но чтобы конкурировать с «Зенитом», многим командам приходится покупки сильных легионеров. Возможно, какой-то лимит на легионеров может способствовать большему развитию российских игроков.

— Как вы говорили, в плане лимита на легионеров вам нравится соотношение 50/50?

— Да. Пять россиян, шесть легионеров, или шесть россиян, пять легионеров. Мне кажется, по-другому тяжело большую группу россиян развивать. Да, при другом подходе вылезают единицы, мало ребят. Некоторым дают шанс, кто-то его не использует. Но результат нужен сегодня и сейчас, поэтому и легионеров больше в командах. Галактионов — молодец, он развивает наших молодых игроков. Конечно, первый год в этом плане не самый простой. Поэтому правильно сделают, если его оставят. Появляются такие футболисты, как Батраков, это же здорово.

Денис Бояринцев «Ротор»

— Засилье иностранцев в РПЛ в целом губит российский футбол?

— С одной стороны, это повышает зрелищность. А, с другой стороны, меньше российских футболистов играет. Я бы не стал говорить, что это губит наш футбол. Но я выступаю за сильных легионеров, у них учатся многие наши ребята. А то бывает, что ты смотришь на определённых иностранцев, а они не сильнее наших футболистов. Тогда возникает вопрос. Лучше в таком случае выпускать российских игроков.

— Таких легионеров, например, как Алекс, сейчас мало в нашем чемпионате.

— Да, таких мало. Хотелось бы, что наших ребят играло больше, чем средних легионеров. А когда сильные иностранцы приезжают в наш чемпионат, это наоборот хорошо. У них многому можно научиться.

— А в чём ключевая проблема нашего футбола?

— Ключевая проблема не только футбола, но любого другого дела: им должны заниматься профессионалы, которые занимались этим видом спорта, знают его проблемы изнутри. Очень много тех, кто любят определенный вид спорта, но не понимают его. От этого очень много проблем. Будет больше профильных людей, значит будет больше правильных решений в пользу развития игры.

— А как отреагировали на ситуацию с «Химками»? Стоили ли им давать лицензию?

— Я был в похожей ситуации в раменском «Сатурне». Это неприятная ситуация для футболистов, болельщиков, клуба, когда команда в один момент может пропасть из РПЛ. Это сильно бьёт по репутации российского футбола. Это грустно всё. Надо сделать так, чтобы у клубов было больше поддержки. Помню, как обидно было в «Сатурне», мы тоже остались в РПЛ, но команду всё равно закрыли. С июня месяца зарплату не платили, только премии.

— А как искали мотивацию, когда не платили?

— У нас был очень сильный состав, и каждый футболист играл не за деньги, а свою репутацию, честь клуба, болельщиков. Главная мотивация — твоя фамилия на спине, которая должна быть в такой ситуации. А потом ты играешь для болельщиков, за премии, деньги. Ребята из «Химок» — тоже молодцы, отработали достойно. Если ты не готов выкладываться, то лучше не выходить на поле.

«Сперцян — лучший футболист сезона в РПЛ»

— Чемпионом в прошедшем сезоне стал «Краснодар». За кого переживали в чемпионской гонке?

— За «Краснодар». Хотелось, чтобы команда Мусаева стала чемпионом. Краснодарцы заслужили. Тот год у них получился неплохим, они сами упустили чемпионство. В этом году набрались опыта, симпатичная, интересная команда получилось. Мне хотелось, чтобы кто-то прервал уже серию «Зенита». Думаю, в весенней части многие болели за «Краснодар», и я в том числе. Клуб проделал большую работу. Кроме того, что приятно, свои воспитанники тоже достигли успеха, стали чемпионами.

— Что нужно сделать «Краснодару», чтобы повторить чемпионский сезон?

— Обычно — следующий сезон всегда сложнее выходит. «Спартак» несколько раз подряд становился чемпионом, «Зенит» — тоже. Почему бы «Краснодару» не повторить успех, имея такую обойму футболистов? А если ещё и усилятся…С высоким классом игроков никакого провала не должно быть, и «Краснодар» вполне сможет бороться за чемпионство и в новом сезоне.

Денис Бояринцев globallookpress.com

— А в нынешний «Спартак» при Станковиче верится?

— Почему нет? Осенью «Спартак» очень хорошо выглядел, особенно в конце. Все надеялись на весну, на этом отрезке что-то не получилось. Ну, бывает. Тренеру доверяют, дают Станковичу ещё поработать, продлили контракт. Второй сезон — самый показательный и определяющий. Посмотрим на его наработки. Тренер может ошибаться. Хорошо, что есть доверие руководства. Пусть двигается дальше. Может быть, действительно в следующем сезоне он покажет великолепный результат.

— Хорошо, что Станковичу доверяют. Но просто в российском футболе порой странные вещи творятся. Вот Юрия Сёмина в в своё время уволили, когда «Локо» шёл на втором месте.

— А меня с первого места уволили. И что? Я «Родину» вывел с первого места в ФНЛ. Это такая тренерская доля. Сейчас много нефутбольных людей управляют клубами. Отсюда может быть и случаются такие решения.

— Выступление «Спартака» в прошедшем сезоне — провал?

— Это неудачное выступление, потому что красно-белые не попали в тройку. Если сопоставить всё с тем, сколько было приложено усилий, игроков приглашено, сделано для тренера, то становится понятно, что это неудачный результата.

— Хотите в будущем тренировать «Спартак»?

— Это нужно заслужить. Все мечтают тренировать клубы РПЛ. Если кто-то шанс даст, с удовольствием пойду работать. Всегда хочется тренировать клубы высшего дивизиона. Но моя задача — не конкретную команду тренировать, а как специалисту добиваться результата. А в каком это будет клубе — не так важно. Для меня глобальный момент — самореализация, такую задачу ставил перед собой как игроком, сейчас как у тренера то же самое. Для меня задача — попасть в РПЛ, а дальше уже по возможности двигаться выше.

— Возвращаясь к Первой лиге. Сейчас идёт неразбериха, связанная со стыковыми матчами, голосованием. Скорее всего, оставят «Пари НН» в РПЛ. Кого вы бы оставили в РПЛ? По игре из тройки «Пари НН», «Факел», «Оренбург» — больше всего мне импонировала последняя команда.

— Мне нравился «Оренбург» по игре в атаке. У них хорошие, интересные легионеры. Но у этой команды нет баланса между обороной и атакой. Многие ребята были заточены на атаку. В обороне же проблем хватало, поэтому «Оренбург» и вылетел. Наиграли на это.

— К персоналиям. Карпин может возглавить «Динамо». Это история про развитие?

— Он достаточно опытный специалист. Наверное, это история ближе к развитию. У него был опыт в «Спартаке». Занимал с красно-белыми вторые, третьи места. Мы с ним вместе завоевали серебряные медали в 2009 году. Вполне возможно, что Валерий Георгиевич может что-то выиграть с «Динамо».

— А главный тренер ЦСКА Марко Николич может возглавить АЕК (Интервью было взято до ухода Николича из ЦСКА — прим. ред.). За него могут заплатить отступные в греческом клубе. С его стороны это будет предательством?

— Не знаю, по каким причинам точно Николич уходит. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Почему это предательство? Игроки тоже уходят на повышение. Если его ведущий греческий клуб позвал…Не сомневаюсь, что у ЦСКА есть все возможности для того, чтобы удержать Николича. Но если у тренера есть желание уйти, в этом ничего зазорного нет.

— К футболистам. Кто лучший игрок сезона в РПЛ?

— Пусть будет Сперцян. Он — и капитан, и лидер, который вёл команду за собой. Окреп за прошедший сезон, до этого чего-то ему не хватало. Сейчас Эдуард держит стабильный высокий уровень и прибавил очень сильно в лидерских качествах. В позапрошлом сезоне ему не хватило в каких-то моментах опыта.

— Созрел ли он для перехода в европейский клуб?

— Тут надо игроку решать. Но года идут, и если есть возможность перейти в хороший европейский топ-клуб, то почему бы и нет. Он вполне зрелый игрок. Он однозначно готов для перехода в европейский клуб.

— А из россиян кому-то пора уезжать в Европу?

— Есть у нас хорошие ребята. Но им сезон-два лучше провести в российском чемпионате. Касается того же Батракова. После этого отрезка ему вполне по силам уйти в хороший крепкий европейский клуб. Нашим молодым ребятам для такого перехода надо ещё окрепнуть. При этом в своё время у нас и 18-19 лет уезжали игроки, и в итоге нормально выступали за европейские клубы. Но Батракову не помешало бы ещё хотя бы один стабильный сезон провести в России.

— Есть информация, что Батракова хотел купить «Спортинг» за 12 миллионов евро. Но «Локомотив» якобы готов начать переговоры только с 20 млн. Не адекватная цена?

— Не буду это обсуждать. Я очень плохо сейчас ориентируюсь в этих суммах, потому что даже в Первой лиге порой игроки такие зарплаты просят, а их уровень вообще не соответствует этим деньгами. Даже не могу представить, адекватные суммы это или нет. Эти финансовые моменты куда-то убежали с футболом вместе. Футбол становится всё хуже, а зарплаты наоборот больше. В этом парадокс.

Алексей Батраков globallookpress.com

— А из молодых российских игроков кого, кстати, назовёте лучшем в прошедшем сезоне?

— По осенней части лучшим как раз назову Батракова, по весенней — Кисляка.

— Чуть хотелось бы обсудить финал Лиги чемпионов. Что скажите об этой игре?

— Мне удивила неготовность «Интера» к финалу. Такие ошибки были, с самой первой минуты «ПСЖ» взял игру в свои руки, с такой хозяйской наглостью контролировал мяч, много атаковал. Мне вообще показалось, что «Интер» оказался вообще неподготовленным именно к финалу. Не знаю, по каким причинам. Но «ПСЖ» доминировал на каждом участке поле, заставлял итальянцев ошибаться, очень хорошо играл в среднем и высоком блоке. «Интер» оказался просто беспомощным, или это французский клуб был на голову выше.

Может, схема была выбрана на этот матч со стороны итальянской команды неудачная — с тремя центральными защитниками, широкими латерлями. Мне показалось, что у «Интера» была проблема на флангах, откуда всё приходило и прилетало. Энрике по-тренерски переиграл Индзаги.

«Мой рекорд в подводной охоте — щука весом в 11 килограмм»

— Знаю, что вы сейчас на даче. Где находится? Как проводите отпуск?

— Дача находится в Подмосковье, под Коломной. Шикарный город. Работы очень много, времени нет. Каждый день что-то делаешь: то косишь, то рубишь, то выкорчёвываешь пни. С утра вышел, вечером зашёл домой.

— До какого числа будет отпуск?

— 17-го июня у «Ротора» уже начинаются сборы.

— Ваше главное увлечение помимо футбола — подводная охота. Когда и куда последний раз выбирались?

— В том и этом году ни разу не удалось в Волгограде нырнуть. Работы много. Времени ни на что не хватало.

— А почему именно подводная охота?

— Посоветовали. Раньше рыбалку любил, а потом один товарищ порекомендовал попробовать, сказал, что это увлекательно, спортивно. Я попробовал, мне понравилось. Подводной охотой занимаюсь с 2009 года.

— Когда и куда в последний раз выбирались на подводную охоту?

— В Саратове, когда тренировал «Сокол». Вместе с опытным вратарём Артёмом Фёдоровым ходили. У него была своя лодка, на ней выбрались. Это было более чем полтора года назад.

— Кого поймали?

— Лещей, щук, крупные караси попадались.

— Едите или отпускаете?

— Одну-две стрельнёшь, и это на стол, в подводной охоте рыбу отпустить невозможно, так как идёт удар на поражение. Но я стараюсь за один раз максимум две стрелять на ужин. Беспредельно не бью всё что попало. В этом плане я правильный охотник.

— Какая самая большая добыча попадалась?

— Это было ещё тогда, когда я «Носте» работал. Там щука мне попалась весом в 11 килограмм, в реке Губерля, находящиеся в притоке «Урала». А так в основном попадается ходовая щука сейчас — 4-5 килограмм. Можно постараться найти.

Денис Бояринцев «Ротор»

— Вы говорили: «Мой рекорд по задержке дыхания — около 2 минут». Как тренируетесь?

— Никак не тренируюсь. На это времени нет. Если часто удаётся выбираться, то, конечно, задержка дыхания сама собой тренируется. А когда долго не охотишься, то и результат становится хуже. Тут надо постоянно над дыханием работать. Сейчас точно две минуты точно не задержу, 45 секунд-минута максимум.

— Появились ли у вас новые увлечения, которые захватывают?

— Сейчас, кроме футбола и тренерской работы, меня ничего не захватывает. Это всё занимает большая часть времени. А свободное время уделяю семье. На увлечения, развлечения времени нет.

— А говорите ли вы футболистам, как вести себя в отпуске?

— Нет. Это их личная жизнь. Они отработали и должны проводить отдых, как считают нужным. Никаких рекомендаций им не даю. Единственное — за несколько дней до начала сборов мы даём ребятам индивидуальные задания, чтобы ребята приезжали готовыми, в состоянии.

Прогнозы и ставки на футбол

— А режимить футболистов призываете в отпуске?

— Нет. Люди находятся в отпуске. Это в сезоне я могу от игроков требовать определённые вещи, держаться какого-то распорядка. В отпуске я не могу ребятам давать какие-то советы, говорить о соблюдении режима. Вольны делать, что хотят. Я сторонник того, что нужно избавляться от тех вещей, которые мешают футболу. Но кто-то может прекрасно совмещать и культурный отдых, а потом на следующей день прекрасно работать.