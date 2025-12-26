В преддверии новогодних праздников LiveSport.Ru глазами трех профессионалов вспоминает все, что было и чего не было. Каким он стал для российских сборных, лиг, клубов, руководителей, тренеров, игроков? Ответы на эти вопросы — в нашей предновогодней анкете.

Для большей объективности мы призвали к ответу футбольных людей разных профессий. Попытались вспомнить все лучшее, но и о разочарованиях тоже не умолчали. Известный журналист Игорь Рабинер, заслуженный тренер России Александр Тарханов и призер чемпионатов Александр Точилин раздали всем по заслугам.

Игорь Рабинер

52-летний обозреватель газеты «Спорт-Экспресс», писатель, член Союза журналистов России. Освещал все российские и международные турниры за последние 30 лет. Включен в топ-50 важнейших людей в истории «Спартака». Лауреат призов имени Николая Озерова, лучшему спортивному журналисту страны, премий Премьер и Льва Филатова, победитель конкурса Международной ассоциации спортивной прессы.

События года...

...со знаком «плюс»

— Чемпионство «Краснодара». Тут плюса сразу два — прекрасный частный клуб Сергея Галицкого спустя 17 лет после основания взобрался на вершину, и это, возможно, самое здоровое явление в российском футболе за много лет. Хорошо для чемпионата и интереса к нему и то, что прервалась шестилетняя гегемония «Зенита». Думаю, даже не все болельщики питерской команды этому расстроились — в такую рутину превратились зенитовские чемпионства. Как у «Спартака» в 90-е.

Плюс — и феномен «Балтики». Команда с 13-м бюджетом по совокупной стоимости игроков, только выйдя из первой лиги, идет пятой и потерпела лишь одно поражение в 18 турах, показывает агрессивный, но ни на кого не похожий футбол. Топовая работа Андрея Талалаева — и тоже очень здоровое футбольное явление.

Второй год, ничуть не сдав, а наоборот — прибавив, сверкает талант 20-летнего Алексея Батракова из «Локомотива» — еще одно безусловное приятное впечатление от 2025-го.

Радует, как раз за разом угадывают с тренерами в ЦСКА. Владимир Федотов, Марко Николич, Фабио Челестини — все время в «десятку»! Жалко, только надолго они не задерживаются.

И, наконец, совсем недавно мы пережили мощнейшее впечатление от серии пенальти имени Сафонова в Межконтинентальном кубке «ПСЖ» — «Фламенго» с четырьмя сейвами Матвея. Это было незабываемо и войдет в историю — только вратарь румынского «Стяуа» Хельмут Дукадам тащил в значимых международных матчах четыре в одной серии — в финале Кубка чемпионов 1986 года с «Барселоной». А в турнирах непосредственно ФИФА, а не УЕФА, такого не было вообще никогда.

...со знаком «минус»?

— Неудача Деяна Станковича в «Спартаке» и провал Валерия Карпина в «Динамо». Думаю, никто не ждал, что последний, возглавив спустя много лет топ-клуб, не доработает даже до зимы и уйдет, находясь на десятом месте.

Чудовищные вещи, творившиеся внизу РПЛ и вверху ФНЛ в конце прошлого сезона вокруг «стыков», также забыть сложно. Это была какая-то феерия позора — «Химки», «Торпедо» и далее по списку. Хорошо, что Туфана Садыгова отстранили пожизненно от любой деятельности в российском футболе.

Неожиданности года...

...со знаком «плюс»

— «Балтика», конечно. И целый ряд ее игроков. Полгода назад никто и не слышал про сальвадорца Хиля, а он сейчас второй снайпер чемпионата. Или Бевеев, который в 30 лет попал в сборную, что вызвало дикий футбольный бум в его родной Калмыкии. Или вратарь Бориско, который вообще не ошибается и пропустил всего семь голов в 18 матчах. По сравнению с Калининградом любая другая неожиданность в чемпионате России меркнет.

…со знаком «минус»

— «Динамо», в первую очередь. Карпину не удалось убедить в своих идеях ни игроков, ни руководство, а необдуманные публичные заявления, что для него главная работа — в сборной, которая не играет в официальных турнирах, только усугубили ситуацию. Вначале ушел Дмитрий Гафин, при котором до Карпина спортивный блок «Динамо» работал хорошо — он был против назначения Карпина. А потом покинул команду и сам Валерий Георгиевич, после чего клуб и как структура, в текущем сезоне оказался у разбитого корыта.

Не надо было чинить то, что работает, и увольнять Марцела Личку, с которым команда была ближе всего к чемпионству почти за полвека! А для Карпина это очень большой карьерный удар, и не знаю, сможет ли он оправиться от него и получить серьезную клубную работу. Всё-таки ему скоро исполняется 57, хоть и выглядит он на 40. Время идет, но оно еще есть.

Футболисты года...

...со знаком «плюс»

— Повторю свою пятерку в опросе «Спорт-Экспресса»: Сперцян, Кордоба, Батраков, Сафонов, Кисляк.

...со знаком «минус»

— После блистательной осени 2024-го совершенно провалил год Манфред Угальде.

Тренеры года...

...со знаком «плюс»

— Мурад Мусаев и Андрей Талалаев. Один — чемпион и лидер. Второй — сначала победитель первой лиги, а потом автор «бомбы» в РПЛ. Добрых слов заслуживают оба главных тренера ЦСКА — Николич и Челестини. Один взял Кубок и положил в нее бронзу, а после его внезапного ухода (команда, кстати, его поддержала — знаю это точно) Челестини сумел ничего не разрушить и при этом построить свое, довольно сильно отличающееся. И это без приличного центрфорварда! Мало кто видел в начале года долгосрочный проект в лице Джонатана Альбы в «Ростове», а он сработал качественно и из кризиса в начале сезона вышел. Жаль, что в «Ростове», как пишут, дикие финансовые проблемы, и команду будут распродавать.

...со знаком «минус»

— Обоих главных уже назвал. Станкович очень хорошо отработал осень 24-го, но его сломали долгие зимние сборы, к которым он оказался не готов. А дальше — никакого прогресса и сплошной психоз, ор на судей и на всех, кого только можно. При этом расстались с ним странно по таймингу — после четырех побед в пяти матчах. Это либо надо было делать раньше, либо уже ждать до зимнего перерыва. Но в «Спартаке» в принципе тренерская скамейка — это сковородка.

Из тех, кто ниже в таблице, совершенно непонятно, зачем надо было после пятого места в первой лиге и случайного, через проблемы других клубов, выхода в РПЛ оставлять в «Сочи» Роберта Морено, который закономерно провалился в этом сезоне, как и также не по спортивному принципу оставшийся в РПЛ с «Оренбургом» Владимир Слишкович. Сейчас Осинькину и Ахметзянову приходится разгребать за ними, и сделать это очень сложно.

Интересно, чем закончится история с доверием «Пари НН» к Алексею Шпилевскому. Допускаю, что его футбол заточен не на борьбу за выживание — просто так чемпионаты Казахстана и Кипра, причем не с явными фаворитами, не аналогами «Црвены Звезды» или «Ференцвароша», выиграть нельзя. Но две победы в последних турах дали ему шанс, и хочется пожелать молодому белорусскому тренеру удачи.

Функционеры года...

...со знаком плюс

— Если этим словом можно назвать президента «Краснодара» Сергея Галицкого, то в первую очередь это его год. Очень рад за него. Здоровья и новых побед Сергею Николаевичу!

Весь управленческий блок «Балтики» — гендир Равиль Измайлов, спортдир Армен Маргарян — также заслуживают комплиментов за очень профессиональную работу в содружестве с Талалаевым, которого Маргарян точно назвал «тренером-менеджером», стремящимся управлять всеми процессами, а не только упражнениями на поле и выбором состава. И у них вместе получается очень качественная работа.

...со знаком минус

— Верхушка «Динамо», вернее, даже над «Динамо», разрушившая все, что за несколько лет было с таким трудом построено, — вне конкуренции. И главное, что тут, как часто бывает, до конкретных имен не докопаешься. Они — в тени!

Оценка 2025-го года по 10-балльной шкале

— С учетом объективной ситуации, в которой оказался российский футбол, — семь. «Краснодар», «Балтика», интрига в РПЛ и в прошлом, и в этом сезоне, — на десятку. Но многое портят ужасы внизу, химкинское и торпедовское дела.

Пожелания на 2026-й год

— Чтобы все было по-честному! И чтобы внешние условия изменились и поспособствовали тому, чтобы Россию вернули в международные соревнования.

Александр Тарханов

71-летний специалист начал тренерскую карьеру в далеком 1987-м году. В разных по вывеске высших лигах чемпионата России возглавлял ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек», «Кубань», «Химки», «Урал». Многие годы помогал в «Спартаке» и сборной Олегу Романцеву. Дважды выводил не хватавшие с неба «Крылья» на пятое место, довел «Урал» до финала Кубка России.

События года...

...со знаком плюс?

Чемпионство «Краснодара». Единственная команда, которая и выглядела и продолжает выглядеть стабильно, при этом показывая хорошую игру. Даже прибавили после «золота» в отдельных аспектах, хотя на второй сезон всегда тяжело.

— ...со знаком «минус»?

— Это, конечно, две команды — «Спартак» и «Динамо». В большей степени вторые, поскольку 10-е место при таких возможностях что-то из ряда вон выходящее. Прошлый чемпионат закончили пятыми, тоже ничего хорошего, но хотя бы не такой провал.

Неожиданности года...

...со знаком «плюс»?

— «Балтика», безусловно. Отличная организация, самоотдача большая, хорошее движение и расчерченные контратаки. Используются лучшие качества игроков. За 18 матчей пропущено только 7 голов. Молодцы, тут не о чем говорить.

…со знаком «минус»?

— От «Сочи», рядом с которым находился последние годы, не ждал такого провала после возвращения в РПЛ. Все-таки достойные во всех отношениях условия, прекрасная материально-техническая база... Но шансы есть всегда. Нужно не отпускать такие матчи, как с «Акроном», когда ведешь 2:0 и проигрываешь. Тогда никаких очков не напастись.

Футболисты года...

...со знаком «плюс»

— Номер один по мне Кордоба, несмотря на все старания российской молодежи. И вы не забывайте, что ему 32, а пашет, как проклятый. Дело даже не в голах, а в его усердии. Понятно, нужно отметить Батракова, Сперцяна и Кисляка.

...со знаком «минус»

— Ну, когда «Динамо» берет Осипенко и Глебова за такие деньги, а они то не играют, то через пень колоду, ответ очевиден. Ну, как можно от матча к матчу допускать столько ляпов, как Осипенко! Слепой увидит, что тебя уже накрыли и сделает выводы.

Тренеры года...

...со знаком «плюс»

— Назову Талалаева под первым номером. Исходя из того, что он выжал из игроков и в первой лиге, и особенно сейчас, это не оставляет сомнений в качестве тренировочного процесса. Если дальше расставлять по ранжиру, то Мусаев и Галактионов. Но у них футболисты, которых «Балтика» не может себе позволить.

...со знаком «минус»

Карпин. Сборную оставим за скобками, хотя осеннюю сессию тоже неудачно закончили. А в «Динамо», конечно, ждали совсем другого. Звали под первое место, никак не иначе, а что получилось... Не потянул, что-то не сработало.

Был провал у Шпилевского в Нижнем, когда он метался. А так-то играют неплохо. Нужно научить ребят построже действовать сзади и использовать моменты впереди. В плане контроля мяча мне все нравится. Много проиграли, когда не уступали сопернику.

Функционеры года...

...со знаком плюс

— Галицкий вне конкуренции. Да что тут говорить, построил все с фундамента, а в этом году еще и команду наконец чемпионскую сделал. Селекция хорошая летом, а там без него шага в этом направлении не сделают.

...со знаком минус

— Руководители «Сочи». Не хочу никого называть персонально, но вообще не укрепились качественно после выхода в РПЛ. И с испанским тренером, конечно, перемудрили.

Оценка 2025-го года по 10-балльной шкале

— Много достаточно неплохих по качеству игр. Пусть условно с испанским или английским дивизионами пока не сравнить, отдельные матчи оставили приятное впечатление. Возможно, их было больше, чем годом ранее. «Семерка» чемпионату. А если говорить о сборной, то «шесть», не больше с учетом слабости отдельных соперников и плохих матчей с Чили и Перу на финише года.

Пожелания на 2026-й год

— Больше доверять русским тренерам, русским игрокам. На данный момент все же приезжают иностранцы не того уровня, чтобы им безоговорочно отдавать место в составе. Не Халк, не Витцель, не армейцы лучших времен, не Промес. Барко выделяется, но это все же разного уровня игроки. Нужно ставить молодых ребят — чем больше, тем лучше, благо время позволяет. Галактионов в «Локо» все наглядно доказал. И я за ужесточение лимита. По части тренерского штаба тоже. Что иностранцы типа Абаскаля и его помощников после себя в «Спартаке» оставили? Пока надо везде ставить на своих.

Александр Точилин

В 51 год продолжает демонстрировать отменную форму на ветеранском уровне. Провел 14 сезонов в московском «Динамо», где занимает второе место по количеству матчей (239) за клуб в чемпионатах России. Дважды бронзовый призер, обладатель и двукратный финалист Кубка России. В качестве главного тренера возглавлял в РПЛ ФК «Сочи». Входил в список «33 лучших» игроков и признавался лучшим тренером ФНЛ.

События года...

...со знаком плюс?

— Глобальных не было. Чемпионство и нынешнее лидерство «Краснодара» уже скорее долгожданная данность. Не может одна команда, даже с такими возможностями как у «Зенита», выигрывать 7-8-й титул подряд. Такого нет нигде. У краснодарцев серьезный фундамент, не назову их успехи чем-то невероятным.

...со знаком «минус»?

Что нас в очередной раз не допустили до международных соревнований. Особенно удручает отсутствие еврокубков, даже не отборочных матчей сборной. А если брать сугубо внутреннюю кухню и объективные реалии, больше стало судейских скандалов. Ну, и для меня 10-е место «Динамо» в нынешнем чемпионате, конечно, тяжелая история. Надеялись, что сделаем качественный шаг вперед после Лички, но, к сожалению, получилось два назад.

Неожиданности года...

...со знаком «плюс»?

Вот опять скажу, что совсем прям неожиданностей нет. «Балтику», зная Талалаева и специфику выхода из ФНЛ за счет сохранения состава, тоже назвать не могу. Довольно часто команды такого склада в первом сезоне в РПЛ давали результат.

…со знаком «минус»?

Совершенно потерянный «Спартак» во многих матчах, поскольку прошлый чемпионат предполагал серьезные перспективы. И наученные горьким опытом спадов-перепадов, должны были за лето сделать выводы. Тем более после продления контракта со Станковичем. К сожалению для нашего футбола, не сработало.

Ну, и сборная, где я не увидел вообще никакой спортивной составляющей. Много было игр, когда очевиден недонастрой, пренебрежительное отношение к сопернику. Необходимо уже очертить круг футболистов. Вся эта ситуация с «Торпедо» больно ударила по имиджу. Закулисных скандалов вообще было в избытке. Новые задержания, цепочка продолжается...

Футболисты года...

...со знаком «плюс»

— Из всей группы чисто российских претендентов назвал бы Батракова. Мы привыкли к тому, что после первого яркого сезона затем у футболистов идет спад. Здесь он вновь показывает, что по-прежнему является лидером команды. И в том, что «Локомотив» заявляет себя претендентом на медали, большая его заслуга. Ну, и забивает дай Боже. Более фундаментальный, чем искрометный. Такого по его годам трудно вспомнить в последнее время.

Примерно то же самое могу сказать о Кисляке. Баринов в хорошем, зрелом возрасте — чуть другая история. Но это его лучший год.

...со знаком «минус»

— Соболев. Громкий переход из «Спартака» в «Зенит» пока себя не оправдал. Ждали, что откроется второе дыхание, новые эмоции появятся, но пока этого по большому счету нет.

Тренеры года...

...со знаком «плюс»

— Однозначно Мусаев. Такой вот тренер-чемпион сформировался. Вспомним, что когда он приходил после Ивича, никто не понимал, зачем, почему. Но нет, он прогрессирует, растет. И в том результате, который сегодня имеет «Краснодар», именно его большая заслуга.

...со знаком «минус»

— Морено в «Сочи». Все-таки сначала была хорошая пресса, когда он только появился. Тем более, пусть непродолжительное время, но возглавлял сборную Испании. Казалось, какой-то переворот сделает. Но с каким скандалом команда выходила через переходные в РПЛ, потом его уход, спонтанное возвращение — это все очень плохо.

Оценка 2025-го года по 10-балльной шкале

— Наверное, на «восьмерочку». Большой разрыв все же между первой пятеркой и всеми остальными по качеству, чего в других чемпионатах мы не видим. Не хватает сбалансированности. Но хорошо, что наверху трудно предугадать, кто на длинной дистанции окажется сильнее.

«Локо» проводит прилично этот сезон, но не уверены, что будет дальше. «Зенит» наверняка возродится из пепла, но пока это бледная тень. «Балтика» стрельнула, будем надеяться не на время, но там есть предел. ЦСКА стабильно играет, однако силенок не хватает. Будем надеяться, что им удастся решить вопрос глубины состава. Интрига есть, это главное. В целом, больше хорошего, чем плохого.

Пожелания на 2026-й год

— В первую очередь, чтобы все были живы-здоровы. Ждем много ярких, запоминающихся игр. Маловероятно, но надеемся, что международный занавес спадет