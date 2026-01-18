The Athletic на основе голосования своих авторов выбрал десять лучших игроков Кубка Африки в Марокко.

Кубок Африки подходит к своему завершению: в воскресенье хозяева турнира сборная Марокко сыграет в финале со сборной Сенегала.

На протяжении последнего месяца многие ведущие футболисты континента сражались за право сыграть в этом матче, и ярких индивидуальных выступлений хватало с избытком.

Но кто же оказался лучшим из лучших? Мы собрали команду авторов, попросили их составить свои рейтинги, а затем объединили результаты, чтобы получить итоговую десятку The Athletic.

10. Яссин Буну

Марокко

По ходу основного времени матчей Буну, по сути, почти не приходилось вступать в игру: оборона сборной Марокко, пропустившая всего один мяч в шести встречах на пути к финалу, надежно прикрывала своего вратаря.

Яссин Буну globallookpress.com

В матче второго тура группового этапа с Мали (1:1) он угадал направление удара Лассина Синайоко с пенальти, однако мяч все же прошел под ним.

34-летний экс-голкипер «Севильи», ныне выступающий за «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии, сделал всего три сейва в остальных четырех матчах — но затем оказался в центре внимания в полуфинале против Нигерии.

В основное время ему пришлось отражать только дальний удар Адемолы Лукмана, но в серии пенальти Буну напомнил о себе в стиле ЧМ‑2022, когда его два спасения в 1/8 финала помогли выбить Испанию.

Первый удар — от Самуэля Чуквуезе — был относительно простым: Буну нырнул вправо и отразил слабый пенальти. А вот во втором эпизоде, с ударом Бруно Оньемаечи, время будто замерло: Буну почти не двинулся с места, сохранил баланс и вытянул правую руку ровно туда, куда полетел мяч, хотя корпус уже уходил в другую сторону.

Его реакция после сейва говорила о спокойной уверенности: «Эй, это просто моя работа».

9. Омар Мармуш

Египет

Для Мармуша этот Кубок Африки стал настоящим глотком свежего воздуха. В «Манчестер Сити» он выпал из обоймы после травмы колена, полученной в сентябре, которая фактически перечеркнула его сезон.

Омар Мармуш globallookpress.com

В стартовом матче с Зимбабве (2:1) он был лучшим на поле, а в четвертьфинале против Кот-д’Ивуара показал по-настоящему выдающуюся игру.

С другой стороны, Мармуш не показал своего максимума в 1/8 финала с Бенином, а во втором матче группового этапа против ЮАР был заменен уже в перерыве из-за удаления партнера по команде Мохамеда Хани. Формально можно сказать, что по-настоящему ярко он проявил себя лишь в двух встречах.

Однако скудная атакующая мысль сборной Египта на этом турнире не помогла ни ему, ни Мохаммеду Салаху — наиболее наглядно это проявилось в полуфинале с Сенегалом, где египтяне за 90 минут нанесли всего три удара по воротам, и лишь один из них пришелся в створ.

8. Садио Мане

Сенегал

Даже в 33 года Мане по-прежнему остается сердцем и двигателем сборной Сенегала.

Садио Мане globallookpress.com

Харизматичный лидер отличился на групповом этапе в матче с ДР Конго, а затем забил единственный мяч в полуфинале против Египта, выведя свою команду в третий финал Кубка Африки за последние четыре розыгрыша турнира.

Именно Мане реализовал решающий пенальти в серии 11-метровых в финале 2021 года, после которого Сенегал впервые в истории завоевал трофей.

С момента его дебюта ни у кого нет большего числа результативных действий на Кубке Африки, а сам он стал первым игроком в истории турнира (с 2010 года), достигшим отметки в 20 результативных действий: 11 голов и 9 передач.

В Марокко Мане взял на себя более созидательную роль — он лидирует в турнире по передачам, вскрывающим оборонительные линии (11), и уже записал на свой счет три ассиста.

7. Мохаммед Салах

Египет

Четыре гола Салаха на этом Кубке Африки означают, что ему осталось всего два мяча, чтобы повторить рекорд Хусама Хасана (69) и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Египта. Однако поражение от Сенегала со счетом 0:1 в полуфинале вновь оставило его без заветного трофея — уже в пятый раз за карьеру.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Тем не менее, выступление Салаха на турнире‑2025 стало его лучшим с 2017 года, когда он помог Египту выйти в финал.

Дело было не только в голах. Нападающий «Ливерпуля» продемонстрировал креативность уже в первом тайме победного матча группового этапа с Зимбабве (2:1) и на протяжении всего турнира оставался идеальным адресатом для передач в контратакующей, осторожной сборной Египта.

В быстрых атаках он умело ставил корпус, сохранял мяч и выигрывал драгоценные секунды, позволяя команде перевести дух. Но при этом у Салаха оставалась фирменная резкая диагональ в штрафную — что он и доказал голами в ворота Бенина и Кот-д’Ивуара.

6. Амад Диалло

Кот-д’Ивуар

Кубок Африки стал для Амада Диалло первым серьезным турниром на уровне сборных — и он провел его так, словно стремился наверстать все упущенное. 23‑летний вингер «Манчестер Юнайтед» прошел странный путь в сборной: дебютировал еще в марте 2021‑го, но за последующие четыре с половиной года сыграл всего 10 матчей.

Амад Диалло globallookpress.com

На этом турнире его статус кардинально изменился: Амад безусловно стал одним из самых разрушительных атакующих игроков своей команды. Его дриблинг с левой ноги регулярно ставил в тупик крайних защитников, а умение прорываться сквозь самые плотные зоны поражало. Редко когда столь невысокий футболист стабильно обыгрывает одного защитника за другим.

Амад забил в первых двух матчах группового этапа действующих чемпионов, после чего получил отдых в третьей встрече. В 1/8 финала с Буркина-Фасо он отметился голом и результативной передачей в победе 3:0, и на какое-то время казалось, что он может побороться за звание игрока турнира.

Но в четвертьфинале все сложилось иначе: плотная оборона Египта практически перекрыла ему доступ к мячу, а Кот-д’Ивуар уступил со счетом 2:3.

Нет сомнений, что уже на следующем Кубке Африки, который состоится через 17 месяцев, Амад вернется, чтобы сделать для своей сборной еще больше — и еще ярче.

5. Калвин Бэсси

Нигерия

Единственной ошибкой Бэсси на этом турнире стала ненужная желтая карточка на последней минуте разгромной победы над Мозамбиком (4:0) в 1/8 финала. За исключением этого краткого момента потери концентрации, 26-летний защитник был безупречен.

Калвин Бэсси globallookpress.com

В свои 26 лет Бэсси уже сейчас выглядит фундаментом обороны сборной Нигерии как минимум на ближайшие пять лет. Он быстр, силен и великолепно читает игру. Не менее важна и его уверенность с мячом: Бэсси спокойно идет в обыгрыш и способен разрезать поле точной диагональной передачей.

Выступление центрального защитника «Фулхэма» в полуфинале против Марокко было по-настоящему героическим — жаль лишь, что партнеры по команде не поддержали его в серии пенальти.

4. Алекс Ивоби

Нигерия

Ивоби уже много лет остается недооцененным частью нигерийских болельщиков. Он уже вступил во второе десятилетие выступлений за сборную, провел 96 матчей при разных тренерах и видел, как вокруг него сменялось не одно поколение партнеров.

Алекс Ивоби globallookpress.com

За эти годы Ивоби использовали на самых разных позициях, но на Кубке Африки этого года он действовал в более глубокой роли в полузащите — рядом с капитаном Уилфредом Ндиди и энергичным Франком Оньекой. И именно на этой позиции мы, возможно, увидели лучшую версию Ивоби в футболке сборной Нигерии.

Две голевые передачи в стартовом матче с Танзанией задали тон всему турниру. Племянник легендарного Джей-Джея Окочи продемонстрировал ту же легкость, технику и спокойствие с мячом, которыми славился его дядя, и часто скользил по полю так, словно игра давалась ему без усилий.

Но больше всего впечатлял его диапазон передач: раз за разом Ивоби разрезал оборону соперников, и во многом благодаря этому Нигерия забила 14 мячей в первых пяти матчах турнира.

В мае Ивоби исполнится 30, и этот Кубок Африки стал турниром, на котором некогда яркий юный талант окончательно превратился в того игрока, которого болельщики ждали с момента его дебюта в 2015 году.

3. Адемола Лукман

Нигерия

В этом турнире есть что-то, что неизменно раскрывает Лукмана с лучшей стороны. На предыдущем Кубке Африки два года назад он трижды отличился в матчах плей-офф и помог Нигерии дойти до финала. За последний месяц в Марокко он напрямую поучаствовал в семи голах в шести встречах.

Адемола Лукман globallookpress.com

Да, в полуфинале против хозяев турнира Лукман выглядел не столь убедительно, однако перевод с левого фланга на позицию «десятки» — за спинами Виктора Осимхена и Акора Адамса — позволил максимально раскрыть его потенциал. После непростого старта сезона в «Аталанте» 28-летний нападающий напомнил всем, на что он способен.

2. Виктор Осимхен

Нигерия

Осимхен подходил к Кубку Африки-2025 с заслуженной репутацией одного из самых надежных бомбардиров европейского клубного футбола и безусловного лидера сборной Нигерии.

Виктор Осимхен globallookpress.com

27-летний форвард полностью оправдал ожидания: в шести матчах турнира он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи, а также выводил команду на поле с капитанской повязкой в отсутствие Уилфреда Ндиди — в заключительной игре группового этапа против Уганды и в полуфинале.

Лучший футболист Африки 2023 года, вышел в стартовом составе во всех шести матчах Нигерии и почти не покидал поле, пропустив суммарно лишь 32 минуты.

Он идеально руководил прессингом, стабильно выигрывал верховые единоборства, демонстрировал феноменальную атлетичность и вместе с Адемолой Лукманом и Акором Адамсом превращал оборону соперников в хаос.

Даже когда его широко обсуждаемый эмоциональный характер дал о себе знать в 1/8 финала с Мозамбиком — Осимхен попросил замену после спора с Лукманом в матче, где сам же оформил дубль, — он ответил на это блестящей игрой в следующем раунде против Алжира, где вновь отличился и добавил к этому результативную передачу.

На момент публикации, до финала, Осимхен занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Его четыре гола довели общую статистику до 35 мячей в 52 матчах за сборную — всего на два меньше рекорда Рашиди Йекини (37), установленного в 1980–1990-х годах.

1. Браим Диас

Марокко

Диас задал тон всему турниру уже в стартовом матче с Коморами, выдав яркое выступление и хладнокровно реализовав момент. Затем он отличился и в трех следующих играх своей команды, став первым марокканцем, забившим в четырех матчах Кубка Африки подряд.

Браим Диас globallookpress.com

В четвертьфинале с Камеруном 26‑летний форвард «Реала» добавил еще один гол — на этот раз бедром, дополнив коллекцию ударов правой и левой ногой.

Лучший бомбардир турнира провел выдающийся месяц: он реализовал 29 процентов своих ударов, заработал пенальти, создал один явный голевой момент и в среднем выигрывал 5,2 единоборства за матч.

Прогнозы и ставки на футбол

Диас стал главным катализатором выхода Марокко в первый финал Кубка Африки за 22 года. Теперь он и его команда находятся в одной победе от того, чтобы прервать 50-летнее ожидание и всего во второй раз в истории сделать Марокко чемпионом Африки.