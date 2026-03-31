Сборная Россия проведёт второй товарищеский матч в году — на этот раз соперником станет Мали. После не самой убедительной победы над Никарагуа команда Валерия Карпина постарается показать более качественный футбол, однако африканцы выглядят куда более серьёзным испытанием. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:30 Стартовые составы команд:

Сборная России: Агкацев, Вахания, Мелёхин, Сильянов, Круговой, Обляков, Кисляк, Баринов, Глушенков, Воробьёв, Головин (к).

Сборная Мали: Самасса, Дукуре, Сиссе, Сидибе, Гассама, Данте, Диаките, Дьенг (к), Майга, Диаките, Думбия.

19:15 Матч на «Газпром Арене» обслужит судейская бригада из Узбекистана во главе с Рустамом Лутфуллиным. Помогать ему будут ассистенты Санжар Шаюсупов и Акмал Гиёсов. Резервным арбитром назначен россиянин Алексей Сухой.

Россия

Россия начала сбор с победы над Никарагуа (3:1), но содержание игры оставило вопросы. Команда быстро забила, однако затем позволила сопернику сравнять счёт и в целом действовала не слишком уверенно. С учётом уровня оппонента, такой матч сложно назвать убедительным.

Ожидается, что на игру с Мали тренерский штаб серьёзно обновит стартовый состав. На поле могут выйти более основные футболисты — в частности, Александр Головин, Максим Глушенков, Иван Обляков и Дмитрий Баринов. Это должно добавить команде баланса и качества в атаке.

При этом в последнее время Россия стала чаще пропускать и реже добиваться крупных побед. Даже против слабых соперников команда уже не выглядит столь доминирующей, как раньше, что делает предстоящую встречу более интригующей.

Мали

Сборная Мали подходит к матчу с противоречивыми результатами. С одной стороны, у команды всего одно поражение за последние восемь матчей, с другой — ни одной победы в основное время за шесть последних игр. Африканцы часто играют вничью и уступают в решающие моменты.

Серьёзной проблемой станет состав: в Россию не прилетели сразу несколько ключевых игроков, включая Ива Биссума и Амаду Айдара. В итоге тренер Том Сентфит привёз экспериментальную и заметно ослабленную заявку, в которой много молодых футболистов.

Тем не менее, Мали остаётся очень организованной командой в обороне. Даже против сильных соперников они редко пропускают больше одного мяча, а крупные поражения для них — большая редкость. За счёт физики и плотной игры африканцы способны навязать борьбу.

