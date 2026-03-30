Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Перу.

Валерий Карпин
globallookpress.com

«Настроение хорошее, рабочее.  Потренировались, готовимся к игре.  Естественно, как и любой матч, завтрашний надо выигрывать.  Все африканские сборные очень быстрые, мощные, техничные.  Мали — команда, которая ещё и очень организованно играет в обороне.  В течение двух лет они не пропускают больше одного гола.  Нам будет тяжело не только голы забивать, но и создавать моменты», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».  Начало встречи — в 20:00 мск.