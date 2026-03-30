Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Перу.

«Настроение хорошее, рабочее. Потренировались, готовимся к игре. Естественно, как и любой матч, завтрашний надо выигрывать. Все африканские сборные очень быстрые, мощные, техничные. Мали — команда, которая ещё и очень организованно играет в обороне. В течение двух лет они не пропускают больше одного гола. Нам будет тяжело не только голы забивать, но и создавать моменты», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.